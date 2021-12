En Çok İzlenen Exxen Dizileri – Exxen’de Neler Var?

Ülkemizin ünlü iş adamlarından olan Acun Ilıcalı, internet üzerinden yayın akışı sağladığı Exxen’i geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Exxen’in içerisinde birçok sosyal medya fenomeni, sanatçılar, Televizyon için yaptığı programlar ve daha gelecek olan nice programlar mevcut. Exxen dizileri ise birçok izleyici tarafından tam not aldı.

Özellikle Acun Ilıcalı, YouTube üzerinde kendi kanallarında ücretsiz programlar yapan kişileri Exxen çatısı altına alarak ücretli yayın yapması birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Yaklaşık 900 milyon TL bir yatırım ile kurulan Exxen, ülkemizde herkes tarafından biliniyor ve izleniyor.

Sosyal platformlarda çok ünlü olan Hasan Can Kaya, Feyyaz Yiğit, Cemal CAN Canseven gibi birçok ünlü isim Exxen bünyesi altında buluştu. Ayrıca günümüzün en ünlü komedyenlerinden birisi olan Tolga Çevik ve ülkemizin en sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem’de Exxen’de tekrardan sahnede oldu.

Exxen Dizileri

Gibi

Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü filmleriyle tanıdığımız Feyyaz Yiğit’in senaryosunu yapmış olduğu Gibi bir güldürü dizisidir. Kısacası dizide, Yılmaz ve İlkkan isimli iki arkadaşın devamlı birbirleriyle olan didişmelerini ve basit hayatlarında yaşadıkları garip vakaları ve bu tarz şeyleri büyütmeleri sebebiyle yaşadıkları talihsizlikleri izliyoruz. Gibi’nin yeni bölümleri an itibariyle gelmemektedir. Sezon tamamlanmıştır. Listemizdeki en yüksek puanlı Exxen dizisi olarak göze çarpıyor.

Vahşi Şeyler

Boşanma arifesinde olan bir çift birbirlerinden nefret edecek kadar ters düşüp hiç anlaşamamaktadır. Fakat bu anlaşmazlıklar bir suça beraber bulaşana dek… Bununla birlikte suçu örtbas etmeye çalışırken birbirlerine olan aşkları yeniden alevlenir ve evliliklerindeki coşku yine başlar. Kısacası konusunun güzel olmasının yanında oyunculukları da güzel olan bu dizide televizyon dizilerinde görmediğimiz maskeli insanoğlu ve pandemi’nin zor koşulları bulunuyor. Gerçeklikle bir arada olan bu çiftin hikayesi enteresan ve gülünç bir hal alıyor.

Bir Yeraltı Sit-comu

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programını Exxen’de tutmasının ardından yeni projesi olan bu dizi şimdi de Bir Yeraltı Sit-comu adlı komedi dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Kısacası Bu dizide de Hasan Can Kaya kendi karakterini canlandırıyor ve başarıya ulaşmış olmaya çalışan, ailesinin yanında yaşayan bir komedyenin öyküsünü anlatıyor. Başka bir deyişle Hayatın ve Güngören’in gerçekleriyle tek tek karşılaşan Hasan Can’ın hikayesini sit-com tarzıyla yoluyla izleyiciye anlatıyor.

Hükümsüz

Esma ve Filiz isminde iki değişik karakterde kadının bir katliam nedeniyle yollarının kesişmesini mevzu alan Hükümsüz’ün başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy benzer biçimde adlar oluşturuyor. Bununla birlikte hikayede Esma babasının hukuk bürosunda ikinci bir patron olan tutkulu ve kuvvetli bir avukattır. Filiz ise hemen hemen avukat talibi olan inatçı fakat hassas bir karakterdir.

İlginç Bazı Olaylar

İbrahim Büyükak’ın İbo’yu canlandırdığı dizide 37 yaşına kadar Bursa’da ailesinin yanında kalmaya geçindiren bir erkeğin öyküsünü izleyeceksin. Hem nişanlısı tarafınca terk edilen hem ailesiyle beraber yaşayan İbo kendi yolunu mu çizecek yoksa bu yaşama devam mı edecek merak konusu.

Öğrenci Evi

Özellikle ülkenin farklı bölgelerinden dört üniversite öğrencisi birlikte yaşamaya başlar ve aşk ve yaşam engellerini aşarken, birbirlerine tüm gücüyle ve incelikle destek olan en iyi arkadaşlara dönüşürler.

Şeref Bey

Arnavutluk’tan Türkiye’ye dönen alanında en iyiler içinde bilinen bir aşçıdır. Bunun yanında dönüşüyle beraber yeni bir hayat, beklenmedik sürprizler ve bir ihtimal de bir aşk onu beklemektedir. Yalnız, inatçı, prensiplerine bağlı bir erkek olan Şeref Bey bununla beraber fazlaca duygusal bir aşk adamıdır. Bunun dışında iyi haber ise tam da aklından geçirdiğin benzer biçimde bu karaktere Haluk Bilginer can veriyor.

Sihirli Annem

Çocukluğumuzun dizisi olan Sihirli Annem yeni çekimleriyle birlikte Exxen’de. Özellikle Acun Ilıcalı kızı Melisa tarafından fazlaca sevilmiş olduğu ve sürekli eski bölümleri izlediği için bu dizinin çekimlerini başlattı ve Exxen’de yayına koydu. Gelgelelim hikaye biliyorsunuz ki Sadık’ın yarı insan yarı peri olan Betüş’le evlenmesiyle başlıyor ve maceralar da onlarla beraber başlıyor.

İşte Bu Benim Masalım

Aleyna Tilki ve 2020 Survivor birincisi olan Cemal Can Canseven’in başrollerini paylaşmış olduğu bu müzikal türündeki dizi Exxen’in başlangıç projelerinden biriydi. Cemal Can ve Aleyna kendi isimleriyle bu karakterlere can veriyorlar. Aleyna sesi fazlaca güzel ama sahne fobisi olan bir genç kızı canlandırıyor. Okulunun seçmelerine katılmak istediği süreçte Cemal Can’la tanışıyor ve Cemal Can ona oldukça yardımcı oluyor.

Leyla ile Mecnun

Türk dizi tarihinin en sevilen dizileri arasında gösterilen Leyla ile Mecnun, yaklaşık 8 yıl sonra Exxen’de hayranları ile yeniden buluştu. Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez “Ben bu oyunu kurarım!” diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.

Exxen’de Hangi Yarışma Programları Var?

O Ses Türkiye Rap

Herkes tarafından sevilen ve ailecek izlenen bir program olan O Ses Türkiye, bu sefer rap için geliyor. Jüri koltuğunda Hadise, Murda Eypio ve Mero‘nun yer aldığı O Ses Türkiye rap, izleyenleri ekran başına kitliyor.

Enes Batur’la Buluşma

Enes Batur ve konukları birbirinden ilginç ve eğlenceli etaplarda yarışarak; karşı taraftan puanları toplamaya çalışıyor. Acaba en çok beğeniyi alarak birinci olan isim kim olacak?

Alper Rende ile Kaçış

Alper Rende ile Kaçış, 2019’da YouTube’da başlayan bir yarışma formatı olarak Alper Rende YouTube kanalında 40 milyonun üzerinde izlenme ile büyük beğeni toplamıştı. 2020 yılı itibariyle Exxen’in sahiplendiği Kaçış formatı yeni sezonuyla Dominik’te Exxen ekranlarında buluştu.

Masterchef Junior

Onlar becerikli, yetenekli ve henüz yolun başındalar! Masterchef stüdyosunun bu seferki sahipleri küçük şefler… Jüri üyelerinin işi hiç bu kadar zor olmamıştı!

Exxen’de Komedi Programları Neler?

TOLGSHOW

Ülkemizin en sevilen komedyenlerinden birsi olan Tolga Çevik ve efsane şovu Exxen ekranlarında yeniden bizlerle oluyor. Arkadaşım yepyeni bir sezona, yepyeni bir enerjiyle başlıyor. Yönetmenle bitmek tükenmek bilmeyen atışmaları her zamankinden daha eğlenceli. Hem de filtresiz!

Konuşanlar

YouTube’da çıktığı ilk günden bu yana tüm rekorları altüst eden Konuşanlar, Exxen çatısı altında insanları eğlendirmeye devam ediyor. Seyircilerin katılımı ile kahkaha tufanı yaşatan Konuşanlar, Hasan Can Kaya‘nın sunumuyla izleyenleri gülmekten yere yatırıyor.

Exxen’de Hangi Ligin Maçları Yayınlanıyor?

Dünya futbolunun en rekabetçi ligleri olan Avrupa Ligi ve Şampiyonlar ligi’de Exxen ekranlarında futbolseverler ile buluşuyor. Temsilcilerimizin ve Avrupa devlerinin tüm karşılaşmaları Exxen ekranlarında. Tüm spor karşılaşmalarını Exxen Spor ile izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi‘nin yayın hakkı 3 yıl boyunca Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğı dijital içerik platformu Exxen’de olacak.

Exxen’de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

ile izlenebilecek. Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 TL olacak.

olacak. Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 TL olarak açıklandı.

Exxen Ücretleri Ne Kadar?

Exxen üyelik ücreti ile ilgili çeşitli paketler bulunuyor. Exxen’de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 TL iken reklamsız üyelikte ise aylık 19.90 TL ücreti bulunuyor.

Ayrıca bkz: Exxen Üyeliği Nasıl İptal Edilir?