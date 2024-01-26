En Çok İzlenen Oyun Fragmanları 2024

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Oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği ve 2023 yılının son döneminde nihayet duyurusu yapılan GTA 6’nın, Aralık ayının ilk haftasında fragmanı da yayımlanmıştı. Kısa sürede yüz milyonlarca kişi tarafından izlenen GTA 6 tanıtım videosu, bu alanda global çapta 2nci sıraya yerleşmeyi başarmıştı. Peki listenin diğer basamaklarında hangi oyunlar var? En çok izlenen oyun fragmanları 2024 yılı itibariyle hangileri? Cepkolik okurları ile birlikte tüm zamanların en fazla izlenen oyun tanıtım videoları listesini göz atalım…

Tüm Zamanların En Fazla İzlenen Oyun Fragmanları 2024 Listesi ve İzlenme Sayıları

Rockstar Games’in küresel çapta oyun sektörünün en fazla oynanan ve en geniş hayran kitlesine sahip olan serisi GTA, fragman izlenmeleri noktasında da ilk 10’a 2 oyunu ile birlikte giriş yapmış durumda. Bununla birlikte, GTA 6 ve GTA 5’in yer aldığı listenin ilk basamağında Subway Surfers bulunuyor. İşte bugüne değin en fazla izlenen oyun fragmanları ve izlenme sayıları:

1. Subway Surfers (361 milyon izlenme)

2. GTA 6 (171 milyon izlenme)

3. Clash of Clans (170 milyon izlenme)

4. Minecraft (167 milyon izlenme)

5. Angry Birds Rio (121 milyon izlenme)

6. GTA 5 (108 milyon izlenme)

7. Team Fortress 2 (84 milyon izlenme)

8. Battlefield 1 (72 milyon izlenme)

9. Fortnite (64 milyon izlenme)

10. Pokémon Go (48 milyon izlenme)

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GTA 6 Fragmanı İzlenme Sayısında İlk Sıraya Yerleşebilir Mi?

Rockstar Games’in en ünlü oyun serisi GTA’nın sıradaki oyunu GTA 6 için yayımlanan fragmanın üzerinden takribi 1,5 aylık süre geçti. Bu süreçte tanıtım videosunun yüz milyonlarca kez izlenmesi ile, oyun yukardaki listede 2nci sırada kendisine yer buldu. Bununla birlikte, serinin hayranları, oyunun fragmanının izlenme sayısının daha da artacağını düşünüyor.

GTA 6’nın hayran sayfalarının sosyal medyada bu konuda açtığı bir anket de bulunuyor. Ankete katılanlara, GTA 6’nın bugüne değin en fazla izlenen oyun fragmanları listesinde ilk sıraya yerleşip yerleşemeyeceği sorusu yöneltiliyor. Oyunun tutkunlarına göre bu mümkün, ancak kolay bir hedef olmadığı da hemen herkes tarafından kabullenilmiş durumda.

GTA 6’nın çıkacağı zamana kadar oyunun fragmanının izlenmeye devam edeceği düşünülse de, izlenme sayısının düşen bir tempoyla artmaya devam etmesi Subway Surfers fragmanına ait 361 milyonluk izlenme sayısı rekorunun kırılmasının da sanıldığı kadar kolay olmayacağını ortaya koyuyor.

Subway Surfers da Reklam Desteği Var Düşüncesi Hakim!

Liste hakkında düşüncelerini sosyal medyada paylaşan oyuncular, Subway Surfers’ın fragmanının en çok izlenen oyun tanıtımı olmasına şüpheyle yaklaşıyor. Bu alanda birinciliğin GTA 6 da olması gerektiğini iddia eden gamerlara göre Subway Surfers tanıtım videosunun izlenmesine katkı, oyun için verilen reklamlardan geliyor. Reklam desteği olmasa, bu alanda GTA 6 fragmanının lider konumda olacağı öne sürülüyor.