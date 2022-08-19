En Çok Kullanılan Popüler Muhasebe Programları!

Günümüzde çoğu iş sayısal veriler üzerine kurulu matematiğin bu denli yoğun kullanılan bu dünyada muhasebeciler vazgeçilmez mesleklerden biri olmuştur. İlk olarak Muhasebeci kimdir onu öğrenelim; Çeşitli işletmelerin şirket vs. varlıklarını ve mali kaynaklarının hareketlerini kayıt altına alma, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve sayısal işlemleri beraberinde takip eden kişilere muhasebeci denir. Bugün ki yazımızda sizlere en çok kullanılan popüler muhasebe programlarından bahsedeceğiz.

Gelişen teknoloji ile muhasebecilerin işler bir hayli kolaylaşmıştır. Çoğu işletme muhasebe işlerinde belirli bazı programlar kullanmakta. Bu programlar sayısal verileri en doğru ve kesin sonuçların alınmasında yardımcı olur. Gelelim yazımızın konusuna muhasebeci kişilerin kullandığı muhasebe programlarına göz atalım.

QuickBooks

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan QuickBooks günümüzde oldukça tercih edilen bir program olarak karşımıza çıkıyor.

Zoho Books

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan Zoho Books kullanıcılara 14 günlük ücretsiz kullanım sunduktan sonra prime şeklinde satın alma avantajı sunmaktadır. Ve çoğu matematik fonksiyonları bulunmaktadır.

FreshBooks

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan FreshBooks daha çok küçük ve orta seviye işletmeler için tasarlanmıştır ve halen popülerdir.

Sage 50cloud

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan Sage 50cloud günümüzde oldukça popüler olan muhasebe programlarından biri olup birçok uygulama ile entegre çalışabilir.

Xero

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan Xero Xero özellikle küçük işletmelerin ön muhasebe işlemleri için uygundur.

Kashoo

En çok kullanılan popüler muhasebe programlarından biri olan Kashoo kullanıcılara işletmelerinin anlık durumunu saniye saniye aktarmaktadır.

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