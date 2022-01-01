Bugün sizlere en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarına göz atacağız. Sosyal medya, küresel çapta insanlar arasında etkileşim ve bağlantı kurmanın (paylaşmak, mesajlaşmak, bilgi alışverişi, tanıtım, reklam vb.) basit, kolay ve dijital yoludur. Kişiler ve kurumlar tarafından aktif olarak kullanılır. Eş zamanlı ve çift taraflı bilgi paylaşımına imkân sağlayan medya sistemidir. Sosyalleşmenin yanı sıra en önemli reklam ve tanıtım araçlarından biridir. Bu sayede hızlı erişim ve iletişim mümkün olur. Kullanıcılar içerikleri, makaleleri, haberleri, fikirleri, günlük olayları, fotoğrafları sosyal medya vasıtasıyla görebilir ve görüşlerini yine bu sosyal ağ üzerinden yansıtabilirler.

Dünyada En Çok Kullanılan Sosyal Medya Uygulamaları;

Facebook

Son yıllarda popülerliğini biraz kaybetmiş gibi dursa da görünen o ki Facebook hala dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu konumunda. Sosyal medya platformlarının kıdemlisi Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,740 milyar.

YouTube

YouTube, şu anda dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci web sitesi ve dünyanın en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu konumunda. YouTube’un aylık aktif kullanıcı sayısı 2,3 milyar.

WhatsApp

WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi sebebiyle geçtiğimiz aylarda WhatsApp’tan Telegram’a yaşanan kullanıcı göçünü hatırlarsınız. Olayların büyümesiyle WhatsApp sözleşmenin kabul tarihini Mayıs ayına ertelemişti. Şimdi Mayıs ayı geldiğinde kullanıcıların tepkisi ne olacak merak konusu. Tüm bunlar bir yana, WhatsApp aylık 2 milyar aktif kullanıcısıyla listedeki üçüncü.

Facebook Messenger

2011’de kullanıma sunulan Facebook Messenger, en popüler sosyal medya platformlarından dördüncüsü ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1,3 milyar.

Instagram

Instagram’ın aylık potansiyel reklamcılık etkisi 1,221 milyar.

WeChat

Çin’in çok amaçlı mesajlaşma, ödeme ve sosyal medya platformu WeChat, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından altıncısı. WeChat’in popülerliğinin bir kısmı Çin’in nüfusuyla alakalı ancak WeChat’i diğer sosyal medya platformlarından ayıran özellikleri (ödeme aracı olması vb.) de önemli tabii ki. Türkiye’de de kullanılabilen WeChat’in aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,213 milyar.

TikTok

2020’nin en çok indirilen uygulaması TikTok, 2016’da hayatlarımıza hızlı bir giriş yapmıştı ancak popülerliğini biraz daha sonra kazandı. Video paylaşım uygulaması TikTok, şu anda 689 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip.

QQ

Çin merkezli bilişim şirketi Tencent’in çıkardığı anlık mesajlaşma uygulaması QQ, Türkiye’de pek bilinmese de dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında. Uygulama mesajlaşma hizmetinin yanı sıra kullanıcılarına online oyunlar, müzik, alışveriş, grup ve sesli chat, mikroblog gibi özellikler de sunuyor. QQ’nun aylık aktif kullanıcı sayısı 617 milyon.

Telegram

Telegram, 2013 yılında kurulmuş uçtan uca şifreleme özellikli bir uygulama. Aslında WhatsApp olaylarından önce de popüler olan Telegram, şu anda 500 milyon aktif kullanıcıya sahip.

SnapChat

Anlık paylaşım yapma tecrübesini hayatlarımıza sokan ve bir süre sonra Instagram’a kaptıran SnapChat, hala popüler diyebiliriz. Potansiyel reklamcılık etkisi 498 milyon olan uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 498 milyondur.

Twitter

Kurulduğu yıl olan 2006’dan beri sağlam adımlarla büyümeye devam eden Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyon. Listenin sonlarına doğru yer alıyor ancak Twitter’ın ne kadar fazla kullanıldığına dair birkaç şey söylemek gerekirse, dakikada ortalama 350 bin tweet atıldığını belirtebiliriz. Bu da tek bir günde 500 milyondan fazla tweet anlamına geliyor.

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