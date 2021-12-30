Bugün sizlere Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Günümüzün neredeyse en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Instagramdır. Lakin çoğu kullanıcı takip etmediği hesapları takip etmeden görmek istiyor. Bunu için bir çok uygulama mevcut.

Instagram’da Kapalı Hesapları Görme Uygulamaları;

Ghostegro

Instagram uygulamasında kapalı hesapları görme işlemini yapmak için ilk uygulama Ghostegro uygulamasıdır. Google Play Store’de bulunan uygulama ile yapmak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

İlk olarak Ghostegro Android uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Daha sonra kullanıcı bilgilerinizi girin.

girin. Bu kısımda kimin gizli hesabını görmek istiyorsanız kullanıcı adını girin.

girin. Son olarak hesabı gör kısmına tıklayın ve hesap gizlilikten çıksın.

Özellikleri:

Tüm Instagram hesaplarını görüntüle, kullanıcı adlarını yazman yeterlidir.

İstediğin hesabın profil fotoğrafını büyütebilirsin.

Profiline bakanları görüntüle

Profilini diğerlerine gizle

Anonim hikaye izle, onları kaydet. İzlediğinden kimsenin haberi olmaz.

Videoları ve fotoğrafları telefonuna indir.

Yüzde 100 güvenlidir.

Kullanımı çok kolaydır.

SCOUT

Instagram gizlilik hesap görme uygulamasında bir diğer uygulama ise Scout olmaktadır. Bu uygulama ile gizli profil görebilirsiniz.

İlk önce Scout uygulamasını iOS veya Android indir.

veya indir. Daha sonra kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

ile giriş yapın. Kimin gizli hesabını görmek istiyorsanız, kullanıcı adını girin.

Son kısımda hesap gizlilikten çıksın.

Özellikleri:

İstediğiniz tüm Instagram profillerini görebilirsiniz.

Yorumları görüntüleyebilirsiniz.

Beğenileri görüntüleyebilirsiniz.

Instagram profil fotoğrafı büyütebilirsiniz.

Fotoğrafları tam HD olarak kaydedin ve yakınlaştırın.

LİLİ

Gizlilik hesap görme uygulamalarından diğeri ise LİLİ uygulamasıdır. Google Store ve Apple Store marketlerinde yer almaktadır. APK olarak indirilmektedir.

İlk olarak uygulamayı iOS veya Android için indirin.

için indirin. Daha sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

girin. Kimin hesabını görmek istiyorsanız kullanıcı adını girin.

girin. Son kısımda hesabın üstüne tıklayın hesap gizlilikten çıksın.

Özellikleri:

Profil resmini görüntülemek için giriş kullanıcı adıyla kolayca yapabilirsiniz.

Sizin için instagram kullanıcısının tam kullanıcı adını görüntüleyebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Fotoğrafları full HD olarak kaydedin ve yakınlaştırın.

Instagram gönderilerinden yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar kaydedin.

Takip edilen profilleri görebilirsiniz.

Profilleri kimin takip ettiğini görebilirsiniz.

Profil fotoğrafı büyütebilirsiniz.

Uygulamanın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için aylık olarak en düşük 1.99 dolar ödeme yapmanız gerekmektedir.

GHOSTY

Ghosty uygulaması ile de gizlilik hesapları görebilirsiniz. Yapmanız gerekenlere bakalım.

İlk olarak Ghosty uygulamasını giriş yapın.

uygulamasını giriş yapın. Daha sonra ekranın sağ üst bölümünde yer alan Get Started Free kısımına tıklayın.

kısımına tıklayın. Bu kısımda ise 14 gün boyunca ücretsiz ve sınırsız kullanmak için bilgilerinizi girerek üye olun.

ve sınırsız kullanmak için bilgilerinizi girerek üye olun. Arama kısmına kullanıcı a dını yazarak aratın.

Gizlilik hesabı kullanıcının üstüne basın ve hesap açılsın.

Özellikler:

Instagram’da gizli profiller de dahil olmak üzere görüntülemek istediğiniz tüm profilleri görüntüleyebilirsiniz.

Instagram profillerinizden galerinize fotoğraf yada video indirebilirsiniz.

Görünüm gizli Instagram profilleri açık hale getirir.

Profili izleyebilir ve takip edebilirsiniz.

Fotoğraf yada video indirebilirsiniz.

Fotoğraf büyütebilirsiniz.

Postegro

Postegro uygulaması sayesinde gizli hesapları görebilirsiniz. Gizli hikayeleri ve resimleri anında göstermektedir.

İlk olarak uygulamayı indirin. iOS ve Android için indirin.

için indirin. Daha sonra kullanıcı bilgileriniz girin.

Bu kısımda kimin gizli hesabını görmek istiyorsanız kullanıcı bilgilerini girin.

Son olarak kullanıcının üstüne tıklayın ve hesap gizlilikten çıksın.

Postegro isim güncellemesi ile Liliapp uygulamasıyla aynı özelliklere ve web adrese sahiptir. Giriş yapabilmek için, Postegro sitesine gidin.

Instagram gizli hesap görme uygulaması da bulunan site, sahte hesap ile kullanılmıyor. Bu arada giriş yapacağınız hesabın mutlaka takipçisi olması gerekmektedir.

Özellikleri:

Instagram gizli hesap görme APK dosyasına sahiptir.

Ücretsiz versiyonu ile kısıtlı da olsa kapalı hesapları açabilirsiniz.

Instagram gizli hesabın takipçilerini görebilirsiniz.

Hikayeleri indirme ve Video ve fotoğrafları indirebilirsiniz.

Profil resmi büyütebilirsiniz.

Instagram gizli hesabın gönderilerini görme Android ve iOS cihazlarda kullanılabilmektedir.

Postegro uygulaması herkesin İnstagram’da kapalı hesapları görme uygulaması ücretsiz olarak ulaşabileceği bir program olmaktadır.

Bestwhozi

Bestwhozi uygulaması ile gizli hesapları görebilirsiniz.

İlk olarak uygulamayı Android indirin.

indirin. Bu kısımda kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi girin.

Daha sonra kimin gizlilik hesabını görmek istiyorsanız kullanıcı adını yazın.

istiyorsanız kullanıcı adını yazın. Son olarak hesabın üstüne tıklayın.

Özellikleri:

Hikayeyi gizlice izleyin.

Instagram’da sizi takip etmeyen kişileri hemen bulun.

Takipçilerinizin ve takiplerinizin tam kontrolünü elinize alın.

Sizi takip etmeyen ve sizi takibi bırakan takipçileri listeleyebilirsiniz.

Birisi sizi takip etmeyi bıraktığında bildirim alın.

Profil Görüntüleme Paketi (15.99 USD / Ay) Tüm profillere erişmenizi sağlar. Hikaye Görüntüleme Paketi (12.99 USD / Ay) Tüm hikayelere erişmenizi sağlar.

Ayrıca bkz: Instagram Durduruldu Hatası Çözümü