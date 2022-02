En Çok Oynanan Mobil Oyunlar? En Çok İndirilen Mobil Oyunlar

Günümüzde akıllı telefonların sayısı arttığı için birçok mobil oyun piyasaya sürülüyor. Özellikle rekabet modu olan mobil oyunlar, insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. 2022 itibariyle birçok mobil oyun, hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından oynanıyor. Bugünkü yazımızda sizlere en çok oynanan ve indirilen mobil oyunları inceledik.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan PUBG oyunuyla beraber birçok oyunsever mobil tarafına da yöneldi. Hatta PUBG o kadar gelişti ki artık espor tarafında da yer alıyor. Ayrıca Clash of Clans ve Brawl Stars gibi oyunların oyuncu sayısı hiç küçümsenmeyecek kadar fazla sayıda. Mobil oyunların en büyük sorunu, şarj konusuydu ama günümüzde batarya boyutlarının büyümesiyle beraber bu sorunlar ortadan kalktı. Hatta bazı akıllı telefon üreticileri, sırf mobil oyunlar için bile akıllı telefon üretiyor.

Akıllı telefonların içerisinde birçok uygulama yer alıyor ama insanların en çok keyif aldığı uygulamalar tabii ki oyunlardır. Özellikle günlük hayatın stres ve sıkıntısından uzaklaşmak için insanlar oyunlara başvuruyor. Birçok mobil oyun bulunsa da sizler için kullanıcıların akıllı telefonuna indirdiği mobil oyunları listeledik.

Roblox

Roblox, mobil oyunların en çok sevilen oyunlarının başında yer alıyor. 2 milyardan fazla indirme sayısına sahip olan Roblox, çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Roblox içerisinde kullanıcıları istedikleri oyunları programlıya bilir ve diğer oyuncular bu programlanan oyunları oynayabilir.

Uzun süredir aramızda olan Roblox, pandemi süresinde kullanıcı sayısını büyük ölçüde artırdı. Roblox tamamen ücretsiz olmasına rağmen, oyun içerisinde ögeler Robux denilen oyun parasıyla satın alınıyor. Aylık kullanıcı sayısı neredeyse 164 milyondan fazla olan ROBLOX, en çok ABD bölgesinde oynanıyor.

Pokemon Go

Çocukluğumuzun en sevilen çizgi filmlerinden birisi olan Pokemon, hem Android hem de iOS modeller için Pokemon Go oyununu bizlere sunuyor. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcı sayısı bulunan Pokemon Go, oyuncularını gerçek dünya ile entegre ederek oyun oynamasına yardımcı oluyor. Ayrıca Pokemon Go, ücretsiz ve oyun içi satın almaları olan bir oyundur.

Şu an için sadece iOS ve Android tabanlı cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilen Pokemon GO ile kullanıcılar kendi mahallesinde, sokağında, evinde ve gittiği her yerde Pokemon yakalayabiliyor, yakaladığı Pokemonları geliştirebiliyor ve diğer kullanıcılarla savaşlar yapabiliyor.

Subway Surfers

Subway Surfers, 2013 yılında çıkmış spor-aksiyon türü Android ve iOS platformlarında oynanabilen geniş tabanlı video oyunudur. 2019 yılında şubat ayından itibaren Google Play Store üzerinde 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır.

Oyun tekrar entegre edilerek değişik ülkelere gidilebilmekte, tren yolunda koşarak altınları toplayıp en yüksek puanı yaparak arkadan koşan bekçi ve köpeğinden kaçma esasına dayalı olup ilerledikçe hızlanmaktadır.

Minion Rush

Subway Surfers tarzında bir oyun olan Minion Rush’ta eğlenceye koşuyoruz. Dünya üzerinde kullanıcı sayısı 950 milyondan fazla olan Minion Rush, zıpla ve yuvarlanarak bizler eğlenceli şeyler yaptırıyor.

Carl, Jerry ve Dave olarak koş, müthiş kostümler al, heyecanlı mini oyunlar oyna, Çılgın Hırsız filmlerinden esinlenen mekanları keşfet!

Jetpack Joyride

Barry Steakfries adlı bir kişi kapıdan kapıya Gramofon satmaya çalışırken Legimate Research firmasının önünde camdan içeri bakar ve bir jetpack görür ve onu almak ister. Her şeyi kırarak yok eder ve hikâye burada başlar.

Jetpack oyunu çok bilinmese de dünya üzerinde 750 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu oyunla beraber çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

