Oyunlara, oyun platformlarına ve oyunculara dair tuttuğu istatistiklerle oyun sektöründe önemli bir yere sahip olan HowLongToBeat, 2023 yılının verilerini paylaşmaya başladı. Yılın son günlerine yaklaşılırken, oyuncuların istatistikleri de büyük oranda netleşti. 2023 yılında en çok oyun oynanan platformlar, HowLongToBeat verileri ışığında belli oldu. PC oyunlarının ve oyuncularının ilk sırada yer aldığı listede, konsollar da kendi arasında büyün bir mücadeleye girişti. Listeye Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

En Çok Oyun Oynanan Platformlar 2023

HowLongToBeat’in verilerine göre 2023 yılında en çok oyun oynanan platform PC oldu. Diğer platformlarla birlikte sıralama şu şekilde oluştu:

PC

Nintendo Switch

PlayStation 4

PlayStation 5

PlayStation 3

Xbox One

Xbox Series X/S

PlayStation 2

Xbox 360

Nintendo 3DS

Oyuncuların istatistiklerini tutarak ulaştığı verilerle oyun sektöründe önemli bir görev ifa eden HowLongToBeat’in verilerine göre bilgisayar oyuncuları halen sektörde ağır basmaya devam ediyor.

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PC Oyuncuları ve Konsol Oyuncuları Arasında Rekabet Var!

HowLongToBeat tarafından açıklanan veriler, kısa sürede oyun sektöründe büyük yankı uyandırdı. Oyuncular liste hakkında pek çok yorum yaparken; PC oyuncuları ile konsol oyuncuları arasındaki rekabet dikkat çekti. Dahası, konsol oyuncularının kendi arasında da çekiştiği yorumlardan bazıları şu şekilde:

“PC oyuncuları her anlamda bütün konsol oyuncularının toplamından daha büyüktür. Hem donanım harcamalarında hem de oyun harcamalarında bu durum değişmez. Ayrıca oyuncu sayısı ve oyunlarda geçirilen süre bakımından da PC oyuncuları lider diyebilirim. Bu liste uzun süre daha değişmez.”

“Oynanan oyuna göre tercihimi değiştiririm ben genelde. Strateji veya FPS oyunları oynuyorsam PC’yi tercih ederim. Ama hikaye, yarış ya da futbol ve spor oyunları oynuyorsam da PS’yi yeğlerim. Hiçbir koşulda Xbox bunların rakibi olamaz, o da ayrı tabi.”

“Xbox konsolları geçe geçe ancak PlayStation 2’yi geçebilmiş. Hatta Xbox 360 onu da geçememiş. PlayStation 3 bile diğer konsollar arasından sıyrılmış. PS’nin konsollar arasındaki hakimiyeti başka bir hakimiyet gerçekten…”

“PS5 aylık online oyun oynatmak için 400 TL para alıyor. Bu durum PC için genel olarak geçerli değil. Güçlü bir donanım kurduktan sonra istediğin oyunu al oyna. Ya da daha makul fiyatlarla platformlara abonelik al. Konsollar başta daha ucuz olsa da sonrasında daha maliyetli.”