Ana Sayfa » Oyun En Çok Satan Konsol ve Oyunları ile Konsol Şirketlerinin Gelirleri 2024 Oyun En Çok Satan Konsol ve Oyunları ile Konsol Şirketlerinin Gelirleri 2024 Emine Emre 9 Görüntüleme

Sony, Microsoft (Xbox) ve Nintendo arasında devam eden oyun konsolu rekabeti her geçen yıl artmaya devam ediyor. El oyun konsolu alanında bu rekabete dahil olmak isteyen farklı firmalar da bulunuyor. Konsol sektöründe rakiplerinin halen çok önünde olan Sony, aranın kapanmasına engel olamasa da liderliğini sürdürüyor. İşte en çok satan konsol ve oyunları ile konsol şirketlerinin gelirleri…

En Çok Satan Konsol ve Oyunları 2024

Son 1 yılda en çok satan oyun konsolları şu şekilde oldu:

PS5

PS4

Xbox One

Xbox Series X/S

Nintendo Switch

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Geçtiğimiz yıldan bu yana en fazla satan konsol oyunları da aşağıdaki gibi listelendi:

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Tekken 8 Suicide Squad: Kill the Justice League Persona 3 Reload Madden NFL 24 Hogwarts Legacy Like a Dragon: Infinite Wealth EA Sports FC 24 The Last of Us: Part 2 Marvel’s Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Avatar: Frontiers of Pandora Prince of Persia: The Lost Crown Elden Ring Mortal Kombat 1 Gran Turismo 7 Minecraft Mario Kart 8 Jujutsu Kaisen: Cursed Clash God of War: Ragnarok

Konsol Şirketlerinin Gelirlerinde Sony Yine Lider!

Oyun konsolu denildiğinde akla ilk gelen şirket halen hiç şüphesiz Sony. Uzak doğulu teknoloji devi Sony’nin konsol markası PlayStation özellikle son yıllarda çıkarmış olduğu PS4 ve PS5 ile bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Bunun yanı sıra, Sony’nin konsol oyunlarından da hatırı sayılır bir geliri bulunuyor.

Sony’nin konsol satışları ve konsol oyunu satışları alanında lider olmasına rağmen, rakip firmaların da pey der pey aradaki farkı kapatma gayretinde olduğu görülüyor. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Microsoft Xbox konsolları ile ve Nintendo da daha ergonomik tasarımlı konsollarıyla bu piyasada önemli aktörler konumunda bulunuyor.

Sony, konsol ve konsol oyunu satışlarından son 1 yılda 30 milyar dolardan fazla gelir elde ederek bu alanda lider konumda bulunuyor. Önceki yıl elde ettiği geliri yüzde 23 seviyesinde artıran şirket, bu alanda 30 milyar dolar sınırını aşan ilk firma olmayı da başardı. Sony’nin oyun sektöründe elde ettiği gelir 2024 yılında 30,1 milyar dolar oldu.

Sony’nin sektördeki en büyük rakibi Microsoft’un oyun sektöründeki kazancı bir önceki yıla göre yüzde 16 seviyesinde artış gösterdi ve 18,1 milyar dolar düzeyine çıktı. Nintendo, gelir artışında bu yıl rakiplerinin gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yıl, önceki yıla göre gelirleri yüzde 4 oranında düşen şirketin geliri 12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rakamlar, Sony’nin konsol sektöründeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Zira, Microsoft ve Nintendo’nun yıllık gelirlerinin toplamı, ancak Sony’nin yıllık geliri ile eşitlenebiliyor. Bu durum, Sony’nin oyun sektöründeki liderliğinin yakın gelecekte değişmeyeceği anlamını taşıyor.