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Steam paylaşımları ile bilinen SteamDB haftanın en popüler oyunları listesini yayınladı. 12 – 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen satış rakamlarına göre belirlenen haftanın en çok satan PC oyunları belli oldu. Listenin zirvesindeki isim uzun zaman sonra değişti. İşte detaylar…

En Çok Satan PC Oyunları Açıklandı – 20 Mart

Oyun endüstrisindeki hızlı gelişim neticesinde her gün pek çok oyun piyasaya sürülüyor. Oyunun çok tercih edilmesi elbette grafiklerine, oynanış özelliklerine, görselliğine göre değişiyor. Bununla birlikte oyunun fiyatı da oldukça önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Oyun fiyatları genellikle dolar kuru ile olduğu için bu durum oyuncuları biraz zorlayabiliyor. Bundan dolayı oyuncular, yeni çıkan yapımları denemekten ziyade kendini kanıtlamış oyunlara yöneliyor.

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Bununla birlikte dijital oyun dağıtım platformları bahar indirimleri kapsamında Mart – Nisan aylarının bazı dönemlerinde büyük indirimlerle oyun severlere müthiş fırsatlar sunuyor. Örneğin Epic Games’te yüzde 90’a, Steam’de ise yüzde 80’e varan indirimler yapıldı. Bu indirim dönemlerinde yeni yapımlara da şans verilebilir.

Haftanın En Popüler Oyunu Counter – Strike 2 Oldu

SteamDB’nin yayınladığı listeye göre haftanın en popüler, en çok satan oyunu sevilen FPS oyunu Counter – Strike 2 oldu. CS2’den önce zirvede yer alan yapım ise Helldivers 2 idi ve şimdi oyun ikinciliğe geriledi. En çok satanlar listesinin üçüncü sırasında yer alan oyun ise 22 Mart’ta piyasa çıkacak olan Dragon’s Dogma 2 oldu. Bu yapım daha çıkmadan büyük ilgi gördü.

Steam haftanın en çok satan oyunları listesinin dördüncü sırasında Steam Deck yer alıyor. El konsolu olan Steam Deck’in bu listede olma sebebi nedir, henüz bilinmiyor. Listenin 5.’si ise bir battle royale oyunu olan PUBG yer alıyor. Steam 12 – 19 Mart tarihleri arasındaki en popüler oyunlar listesinin tamamı ise şu şekilde: