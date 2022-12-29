En Çok Satılan Elektrikli Araç Tesla Model 3 Oldu!

Bu yılın başlarında Avrupa pazarına sunulmasından bu yana Model Y elektrikli SUV, birçok ülkede en popüler temiz enerjili otomobil haline geldi. Alman pazarında şiddetli rekabetle karşı karşıya kalmasına rağmen, Model Y hızla yükseldi ve pazar lideri konumunu kazandı. Ancak bu liderlik artık son buluyor; en çok satılan elektrikli araç artık Tesla Model 3!

Teslarati tarafından bildirilen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verilerine göre Tesla Model 3, Model Y’yi geçerek Almanya’daki en çok kayıtlı elektrikli otomobil oldu. Büyük üreticiler Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz’e ev sahipliği yapan Almanya’nın otomotiv pazarı, Avrupa pazarında önemli bir konuma sahiptir.

Kasım ayı boyunca Tesla, Amerika Birleşik Devletleri’nde 3.687 Model Y araç ve 6.811 Model 3 araç sattı. Şirket ayrıca aynı ay içinde Model S ve Model X’in Avrupa’daki ilk teslimatlarını da gerçekleştirdi ve bu arabalardan sırasıyla 106 ve 35 adet sattı.

Kasım ayında Tesla’nın Almanya’daki araç teslimatları rekor seviyelere ulaştı ve bir önceki yıla göre %93 artışla toplam 10.819 araç oldu. Bu, Kasım’ı şirketin Almanya’daki en iyi ikinci satış ayı yaptı ve Eylül, şimdiye kadarki en iyi satış ayı oldu. Genel otomotiv endüstrisi de Kasım ayında büyüme kaydetti, ancak yıldan yıla yalnızca %31 oranında. Bu, diğer üreticiler şirketin başarısına ayak uydurmaya çalışırken Tesla’nın pazardaki artan hakimiyetini gösteriyor.

Almanya’da tescil açısından diğer popüler otomobiller arasında Toyota Yaris (2.949), Ford Kuga (4.649) ve benzinli veya elektrikli tahrik sistemlerine sahip diğer çeşitli araçlar bulunmaktadır. Ancak akülü elektrikli otomobillerin pazar payı %22,3 civarında olurken, plug-in hibrit araçların pazar payı %17,1 oldu.

Eylül ayında Tesla Model Y, benzinle çalışan Volkswagen Golf’ü geride bırakarak 9.846 adet satışla Almanya’nın otomotiv pazarında genel olarak en çok satan araç oldu. Model 3 ise aynı ayda yalnızca 3.878 adet satarak piyasadaki en popüler araçlar arasında sekizinci sıraya yerleşti. Genel olarak Tesla, Eylül ayında Almanya’da 13.724 araç satarak şirketin ülkedeki bugüne kadarki en büyük satış ayı oldu.