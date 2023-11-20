Ana SayfaE-SporEn Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu! İşte En Çok...

En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu! İşte En Çok İzlenen Espor Turnuvaları

T1 ile Weibo Gaming arasında yapılan final mücadelesiyle sona eren LoL 2023 Dünya Kupası, turnuvaya bir de rekor getirdi. Gelmiş geçmiş en fazla izlenen espor etkinliği LoL Worlds 2023 oldu.

Emine Emre

-

Okuma Süresi: 1 dk.
3
En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu! İşte En Çok İzlenen Espor Turnuvaları
En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu! İşte En Çok İzlenen Espor Turnuvaları

The Walking Dead Destinies Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en popüler korku hayatta kalma dizilerinden biri olan The Walking Dead dizisini bilmeyen yoktur....

League of Legends 2023 Dünya Kupası 19 Kasım Pazar günü yapılan final mücadelesi ile tamamlandı. Bo5 formatındaki final serisini Güney Kore temsilcisi T1 kazandı. Rakibine büyük üstünlük kurarak 3-0 mağlup eden T1, LoL Worlds turnuvalarındaki toplamda 4üncü şampiyonluğuna ulaştı. Yaklaşık 6,5 milyon kişinin anlık olarak izlediği LoL Worlds 2023 finali bir rekorun da sahibi olmayı başardı. 6 milyon 402 bin anlık canlı izleyici ile tarihin en fazla izlenen espor etkinliği LoL Worlds 2023 oldu.

En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu

Global çapta büyük bir izleyici kitlesi bulunan League of Legends turnuvalarının bilhassa Asya ülkelerinde de çok popüler olması, izleyici sayısının LoL turnuvalarında çok yukarılara çıkmasını sağlıyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri konumunda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti (Hindistan ile nüfusları çok yakın), LoL turnuvalarının izlenme sayılarına ciddi katkı sağlıyor.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bu yıl Worlds 2023 yarı finalinde 3 ekibi bulunan Çin’i finalde de Weibo Gaming temsil etti. WBG, ev sahibi takımı T1 karşısında kaybetse de Çinli izleyicilerin de katkısıyla LoL Worlds 2023 finali tarihin gelmiş geçmiş en fazla izlenen espor maçı oldu.

En çok izlenen espor organizasyonları sıralamasında Worlds 2023 finalinin yanı sıra ilk 6’da 3 Worlds finali daha bulunuyor. İşte en çok izlenen espor serileri:

  • League of Legends 2023 Dünya Kupası (Worlds) – 6,4 milyon kişi
  • Free Fire World Series 2021 Singapur – 5,41 milyon kişi
  • League of Legends 2022 Dünya Kupası (Worlds) – 5,15 milyon kişi
  • League of Legends 2021 Dünya Kupası (Worlds) – 4,02 milyon kişi
  • Mobile Legends: Bang Bang – 4,27 milyon kişi
  • League of Legends 2019 Dünya Kupası (Worlds) – 3,99 milyon kişi
  • PUBG Mobile – 3,8 milyon kişi
  • Counter-Strike Global Offensive – 2,75 milyon kişi
  • Dota 2 – 2,74 milyon kişi
  • Fortnite – 2,33 milyon kişi
  • Valorant – 1,5 milyon kişi
  • Arena of Valor – 975 bin kişi
  • Minecraft – 915 bin kişi

İşte konu hakkında Esports Charts’ın paylaşımı:

https://twitter.com/EsportsCharts/status/1726202361868349506/photo/1

Gelecek Hafta Epic Games Ücretsiz Oyunu Deliver Us Mars Oldu

KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Frontier Developments tarafından Şubat 2023 itibariyle; PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, GeForce Now,...
Önceki İçerik
The Walking Dead Destinies Fragmanı Yayınlandı!
Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

Copyright @ Cepkolik.com 2021