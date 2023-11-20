En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu! İşte En Çok İzlenen Espor Turnuvaları

League of Legends 2023 Dünya Kupası 19 Kasım Pazar günü yapılan final mücadelesi ile tamamlandı. Bo5 formatındaki final serisini Güney Kore temsilcisi T1 kazandı. Rakibine büyük üstünlük kurarak 3-0 mağlup eden T1, LoL Worlds turnuvalarındaki toplamda 4üncü şampiyonluğuna ulaştı. Yaklaşık 6,5 milyon kişinin anlık olarak izlediği LoL Worlds 2023 finali bir rekorun da sahibi olmayı başardı. 6 milyon 402 bin anlık canlı izleyici ile tarihin en fazla izlenen espor etkinliği LoL Worlds 2023 oldu.

En Fazla İzlenen Espor Etkinliği LoL Worlds 2023 Oldu

Global çapta büyük bir izleyici kitlesi bulunan League of Legends turnuvalarının bilhassa Asya ülkelerinde de çok popüler olması, izleyici sayısının LoL turnuvalarında çok yukarılara çıkmasını sağlıyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri konumunda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti (Hindistan ile nüfusları çok yakın), LoL turnuvalarının izlenme sayılarına ciddi katkı sağlıyor.

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Bu yıl Worlds 2023 yarı finalinde 3 ekibi bulunan Çin’i finalde de Weibo Gaming temsil etti. WBG, ev sahibi takımı T1 karşısında kaybetse de Çinli izleyicilerin de katkısıyla LoL Worlds 2023 finali tarihin gelmiş geçmiş en fazla izlenen espor maçı oldu.

En çok izlenen espor organizasyonları sıralamasında Worlds 2023 finalinin yanı sıra ilk 6’da 3 Worlds finali daha bulunuyor. İşte en çok izlenen espor serileri:

League of Legends 2023 Dünya Kupası (Worlds) – 6,4 milyon kişi

Free Fire World Series 2021 Singapur – 5,41 milyon kişi

League of Legends 2022 Dünya Kupası (Worlds) – 5,15 milyon kişi

League of Legends 2021 Dünya Kupası (Worlds) – 4,02 milyon kişi

Mobile Legends: Bang Bang – 4,27 milyon kişi

League of Legends 2019 Dünya Kupası (Worlds) – 3,99 milyon kişi

PUBG Mobile – 3,8 milyon kişi

Counter-Strike Global Offensive – 2,75 milyon kişi

Dota 2 – 2,74 milyon kişi

Fortnite – 2,33 milyon kişi

Valorant – 1,5 milyon kişi

Arena of Valor – 975 bin kişi

Minecraft – 915 bin kişi

İşte konu hakkında Esports Charts’ın paylaşımı:

https://twitter.com/EsportsCharts/status/1726202361868349506/photo/1