En Hızlı Elektrikli BMW Satışa Hazır!

BMW i7 M70 xDrive, 3 metrik tonun üzerinde ağırlığa sahip 5,39 metrelik bir sedan ve bu ağırlığına rağmen 0 ila 100 km/s hızıyla sadece 3,7 saniyede başa çıkmayı başarıyor. BMW i7 M70 xDrive resmi olarak en hızlı elektrikli BMW haline geldi ve bu tür bir performansla M bölümünden küçük kardeşlerinin önüne geçmeyi başardı bile.

Elektrikli otomobilleri hala nispeten yeni hissediyoruz, elektrikli BMW’leri ise nadir görüyoruz. BMW i7 M70 beşinci nesil edrive’ı kullanarak çağ atmaya devam ediyor – yeni elektrik motorları, geliştirilmiş batarya ve güç elektroniği. Bu sadece daha hızlı bir araba değil, aynı zamanda daha hızlı şarj, daha uzun menzil ve daha iyi paketleme anlamına gelir ve bu da daha fazla müşteriye neden olur.

eDrive M bölümünden geldiğinden, daha fazla güç için yeniden tasarlandı. Her iki motor da nadir toprak metalleri kullanmıyor, bunun yerine elektriksel olarak uyarılıyor. Buna entegre çift invertörleri ve entegre şanzımanı ekleyin ve BMW i7 Xdrive60’taki aynı üniteden %25 daha fazla güç yoğunluğuna sahip bir motor elde edelim. Bu yeni motor, i7 M70’deki arka aksa güç verirken, ön ünite standart i7’deki ile aynı.

Rakamlar oldukça şaşırtıcı – arka motorun en yüksek güç çıkışı 489 hp (360 kW) ve ön motor ek 258 hp (190 kW) atıyor. Güç paylaşımı, Fırlatma Kontrolü devreye girdiğinde 1.100 Nm’ye kadar çıkan 660 hp çıkış (468 kW) ve 1.015 Nm tork ile sonuçlanıyor. Bu, otomobilin yerçekimine meydan okuyan 3,7 saniyelik sprintini 100 km/s’ye açıklıyor.

Tüm bu güç, iyi bir şasi olmadan hiçbir şey değildir. BMW’ye göre M ayarlı süspansiyon son derece sportif yol tutuşu sağlıyor. Görünüşe göre şirket, ikincisi hiç acı çekmeden kullanım ve konfor arasında mükemmel bir denge kurdu. Uyarlanabilir iki akslı havalı süspansiyon, i7 M70’de standarttır ve elektronik olarak kontrol edilen amortisörlerle birlikte geliyor.

Lüks cephede, bu hala BMW i7. Otomatik olarak kontrol edilen kapılar, BMW Digital Key Plus ve My BMW uygulamasının izniyle gelir. Bowers & Wilkins surround ses sistemi ile birlikte Tiyatro Ekranı, tekerlekler üzerinde eşi görülmemiş bir gerçek sinema deneyimi yaratıyor.

İlk kez, ışıklı ızgara i7 için kullanılabilir hale geliyor ve yeni iki tonlu boya kaplamaları da var. İlk kez ham petrol yerine biyokütle kullanılarak üretilen Donmuş yüzeylere (mat) sahip 100’den fazla BMW Bireysel rengiyle başlangıçta sekiz adet iki tonlu varyant sunuluyor.

BMW, i7 M70 Xdrive’ın küresel prömiyeri için Şangay Otomobil Fuarı’nı seçti ve araç 18 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak. Resmi basın açıklaması, özellikle kişiselleştirme bölümü olmak üzere ilginç bir okuma yapıyor – seçeneklerin sayısı neredeyse sınırsız. Fiyata gelince, şirket henüz piyasaya sürmedi, ancak standart i7 Xdrive60’ın sattığı 138.000 € ‘nun üzerinde ağır bir prim bekleyebiliriz.