En İyi +18 Tanışma ve Sohbet Siteleri 2023

İnternet üzerinden arkadaşlık son on yılda büyük ölçüde değişti. Yeni çevrimiçi flört platformları, aranabilir veritabanlarını genişleterek ve bir arkadaştan ruh eşine kadar aradığınızı bulmanızı kolaylaştırarak gelişti. İyi insanlarla gerçek bağlantılar arıyorsanız, bu listede onları bulmanıza yardımcı olacak pek çok uygulama var. İşte rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi +18 tanışma ve sohbet Siteleri…

+18 Tanışma ve Sohbet Siteleri Listesi

Meetup Badoo Adult Friend Finder Happn Bumble Aura OkCupid eHarmony EliteSingles Wink Hinge SeniorMatch Zoosk Tinder PlentyOfFish Skout Coffee Meets Bagel Tango Volye Instamessage

+18 Tanışma ve Sohbet Siteleri 2023

Meetup

Meetup, gerçek hayattaki bağlantıları kolaylaştırmaya odaklanan çevrimiçi bir uygulamadır. Uygulama, benzer düşünen insanları atölye çalışmaları, toplantılar, grup etkinlikleri ve daha fazlası gibi sosyal ortamlarda bir araya getirir. İlk başta sosyal olarak garip hissetseniz bile, hemen hemen herkes için bir şeyler bulabilirsiniz. Bir grup, göz korkutucu gibi görünse de, aslında yeni bir arkadaş bulmanın en kolay yolu olabilir çünkü otomatik olarak konuşacak bir şeyiniz olur.

Badoo

Badoo, birçok yeni insanla tanışabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz ve aşkı bulabileceğiniz çok aktif bir tanışma sitesidir. Uygulamanın kullanımı çok kolaydır ve bir profil oluşturarak hemen yeni arkadaşlar aramaya başlayabilirsiniz. Arkadaşlık, ciddi ilişkiler, çevrimiçi flört ve gündelik flört için yeni insanlarla tanışmak için mükemmel bir yerdir. Bu flört uygulaması ile yakınınızdaki veya diğer ülkelerden insanlarla tanışabilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarıma sahiptir ve akıllı telefonlardan tabletlere kadar her cihazda adeta büyü gibi çalışır.

Adult Friend Finder

Adult Friend Finder, 18-80 yaş arası kişilere hitap eden bir flört sitesi ve sosyal ağdır. Kullanıcıların kaydolmasına, profillere göz atmasına ve diğer üyelerle iletişim kurmasına olanak tanıyan popüler bir web sitesidir. Tek yapmanız gereken kaydolmak ve dünyanın her yerinden profillere göz atmaya başlamak. Ayrıca profilinizi sosyal medyadan fotoğraflarla oluşturabilir veya kolay yükleme aracını kullanarak bilgisayarınızdan resimler yükleyebilirsiniz. Profilinizi oluşturduktan sonra, konuşacak birini bulana kadar diğerlerinin profillerine göz atın. Örneğin, erkekleri veya kadınları arayabilir ve sizinki gibi ilişkiler arayan milyonlarca üye arasından seçim yapabilirsiniz.

Happn

Konum bilgilerinizle çalışan bu uygulama sahte profilleri engellemek amacıyla Facebook ile giriş seçeneği koymaktadır. Facebook ile giriş yaptığınızda bütün beğendiğiniz müzik listeleri, filmler ve sayfalar Happn’da gösterilir bu sayede karşıdaki kişi sizi daha iyi tanımış olur. Uygulamanın diğer bir güzel yanı ise karşınıza çıkan kişilerin daha önce aynı konumda kaç kez bulunduğunu ve karşılaştığınızı görebilmeniz. Happn’da yolunuzun kesiştiği kişileri kalp göndererek beğenebilir, ilgi karşılıklı olduğunda mesajlaşma seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bumble

En çok kullanılan arkadaşlık uygulamaları arasında yer alan Bumble için Tinder’ın kadın versiyonu diyebiliriz. Bumble’da önce kadınlar seçer ve onlar konuşma başlatır. Erkek, 24 saat içinde mesaj atmazsa, potansiyel şansı kaybeder. Erteleyen biriyseniz, Bumble size göre olmayabilir. Bumble, bulunduğunuz yere göre çalışır. Yani uzakta olan biriyle bağlantı kurmuyorsunuz, bir ilişki kurmanız için bulunduğunuz yere daha yakın biriyle bağlantı kuruyorsunuz. Bumble’ın farkı ise ilişki yerine arkadaş aramanızı sağlayan bir “BFF” özelliğine de sahip olması.

Aura

Aura, son dönemde dünyada oldukça popüler hale gelen yeni bir flört uygulamasıdır. Aura için aslında bir flörtten çok “hayat tarzı eşleştirme uygulaması“ denebilir. Çünkü Aura, çevrenizde sizinle benzer hayat tarzına sahip insanları keşfetmenize ve tanışmanıza olanak sağlıyor. Sevdiğiniz, gitmekten keyif aldığınız yerleri profilinize ekleme seçeneği sunan algoritması sayesinde sizinle aynı zevklere sahip insanlarla tanışabiliyorsunuz. Öte yandan uygulama kullanıcılarına güvenli bir iletişim imkanı sunuyor. Çünkü Aura’da sahte profiller bulunmuyor. Uygulamaya üye olurken, yüz profilleri yüz tanıma teknolojisinden faydalanılarak onaylanıyor. Bu da daha güvenli bir iletişim imkanı sunuyor.

OkCupid

OkCupid on yılı aşkın bir süredir ortalıkta dolaşıyor ve sayıları çevrimiçi flört için en iyi sitelerden biri olduğunu kanıtlıyor. Sitenin 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve her ay bir milyondan fazla yeni ziyareti var. Web sitesi, kullanıcılara yaş, konum, milliyet vb. gibi standart kriterlerden daha derinlemesine özelliklere kadar potansiyel ortakları aramak için çeşitli yollar sunuyor. OkCupid, en iyi eşleşmeleri bulmanıza yardımcı olmak için gelişmiş algoritmalar ve harika bir kişilik testi sunar. Tamamen ücretsizdir ve sadece birkaç dakika içinde kaydolabilirsiniz. Kullanıcılar, ücretsiz bir hesap için kaydolabilir veya gelişmiş özellikler için premium aboneliğe yükseltebilir.

eHarmony

eHarmony, insanları uyumluluklarına göre eşleştirmek için bir algoritma kullanan bir çevrimiçi arkadaşlık sitesidir. İlgi alanlarınızı ve yaşam tarzınızı paylaşan biriyle eşleştiğinizde, ilişkinizde en önemli olan şeyler hakkında bağlantı kurmanız daha kolay olabilir. eHarmony’nin birincil odak noktası, hem şirket böyle bir ortağın harika bir ilişki oluşturabileceğine inandığı için hem de insanların yürümeyecek ilişkilerden kaçınmasına yardımcı olmak istediği için, insanların kendileriyle en uyumlu ortakları bulmalarına yardımcı olmaktır. İnsanları kişilik özelliklerine, tercihlerine ve bilimsel profillerine göre eşleştirirler.

EliteSingles

EliteSingles, uzun vadeli bir ilişki bulmak isteyen eğitimli ve hırslı kişiler için tasarlanmış bir çevrimiçi tanışma sitesidir. Uzun süreli ilişki arayanlar için ciddi bir tanışma sitesidir. Site, mükemmel partneri bulmanıza yardımcı olmak için eğitim ve ilgi alanları gibi çeşitli faktörleri dikkate alan kapsamlı bir eşleştirme sistemine sahiptir. Bu, yetişkinler için bir flört uygulaması olduğundan, kullanıcıları gündelik flört aramıyor. Bu sitenin faydalarından biri, hızlı buluşma gibi yüz yüze etkileşimleri teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeleridir.

Wink

Wink, kullanıcıları hem yerel hem de dünyadaki potansiyel arkadaşlara bağlayan bir arkadaşlık uygulamasıdır. Yalnızca arkadaşlıklara hizmet etmeye adanmış bir kaynak arıyorsanız, Wink tam size göre. Öncelikle, bir dizi kişisel fotoğraf ve ilgi alanlarınız, tercihleriniz, beğenileriniz ve beğenmedikleriniz hakkında ayrıntılar içeren bir profil oluşturursunuz. Oradan, uygulamadaki diğer kullanıcıları keşfedebilir ve bir konuşma başlatmak için kaydırmanız yeterlidir. Uygulamanın messenger özelliği aracılığıyla da kolayca mesaj, fotoğraf, gif ve daha fazlasını gönderebilirsiniz.

Hinge

Pek çok kişi, Hinge’ı randevular için mutlak favorileri olarak gösteriyor. Hinge bir ton başarılı çifti birbiriyle tanıştırmış olsa da, Hinge’ın çekiciliği daha çok uygulamayı kullanmanın eğlenceli olmasıyla ilgili. Uygulamanın başlangıçta sizi sosyal medya platformları aracılığıyla sahip olduğunuz ortak arkadaşlarınıza göre eşleştirmesi gerekiyordu. Ancak o zamandan beri en iyi flört uygulaması olacak şekilde gelişti. Bir Hinge profili oluşturmak biraz zaman alır, ancak eğlencelidir. Fotoğraflarınızı ve temel tercihlerinizi seçtikten sonra, profile eklemek için düzinelerce komik veya ciddi sözler arasından seçim yapabilirsiniz.

SeniorMatch

Bu tanışma sitesi, özellikle yaşlılar için geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Geç yaşlarınızda bağlılık fikrini, gündelik ilişkileri, seyahat düzenlemelerini veya bir veya daha fazla kişiyle grup aktivitelerini teşvik eder. SeniorMatch’teki kullanıcıların çoğunluğu, ağırlıklı olarak ABD’de hizmet veren dünyanın çok sayıda ülkesine aittir. 40’lı yaşlarında veya üzerindeyseniz ve biraz eğlenmek, seyahat etmek veya sadece hayatınızın aşkına sahip olmak istiyorsanız, bu site sizin için idealdir.

Zoosk

Zoosk, her tür kullanıcı için bir şeyler içeren çok yönlü bir flört uygulamasıdır. Özellikle uzun vadeli ilişkiler arayanlar için 2023’ün en iyi flört uygulaması unvanı için güçlü bir rakip. Ayrıca kısa süreli ilişkileri, takılmaları, heteroseksüel ve homoseksüel flörtleşmeyi ve çok çeşitli cinsiyet kimliği kategorilerini destekler. Uygulamanın kullanımı çok kolaydır. Tek yapmanız gereken eşleşmelerinizi sola veya sağa kaydırmaktır. Tüm dünyada Zoosk’u kullanan 35 milyondan fazla insan var, bu nedenle her türden insan ile eşleşme şansınız bulunuyor. Tabii ki, insan hacminin çokluğu, kullanıcıların kendileri için doğru kişiyi bulmak için biraz kaydırma yapmaları gerektiği anlamına gelir.

Tinder

Tinder genç yetişkinler için flört uygulamaları söz konusu olduğunda ilk akla gelen uygulamalardandır. Uygulama, muhtemelen flört uygulaması sahnesini popüler hale getirdi ve hala güçlü olmaya devam ediyor. Arayüzü basittir: Birinden hoşlanıyorsanız sağa kaydırın ve ilgilenmiyorsanız sola kaydırın. İki kişi birbirini sağa kaydırırsa, mesaj alışverişi yapma olanağına sahip olurlar. Ancak önce eşleşmeden kimseye mesaj gönderemezsiniz.

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PlentyOfFish

PlentyOfFish (POF), iyi bilinen başka bir ücretsiz tanışma sitesidir. POF, bağlanmak için çeşitli yollar sunar. OkCupid gibi, herkese mesaj göndermek ücretsizdir. Yakınınızdaki canlı yayında olan diğer mobil kullanıcılara bakmak için Yakınlarda sekmesini de kullanabilirsiniz. Benimle Tanış bölümü, profiller üzerinde kaydırmanın tanıdık Tinder benzeri arayüzünü getiriyor. Diğer bekarlarla canlı yayında gerçek zamanlı olarak tanışmak için Canlı özelliğini kullanın. Yükseltilmiş bir POF üyeliği, genişletilmiş profil görüntüleme, sınırsız beğeni, kullanıcı adı arama ve daha fazlasını sunar. Küçük bir dezavantaj, PlentyOfFish’in arayüzünün özellikle web’de oldukça eski ve biraz dağınık olmasıdır. Ama kesinlikle denemeye değer.

Skout

Hızlı ve modern bir tasarıma sahip olan aplikasyonu sayesinde Skout üzerinden dilediğiniz kişiyle kolayca anlık mesajlaşabilirsiniz. Üstelik burada mesajlaşma sırasında fotoğraf paylaşabilir ya da sanal hediyeler de iletebilirsiniz. Platform sizin arama ve iletişim kurma alışkanlıklarınıza göre tasarlanmış özel bir eşleştirme mekanizmasına sahip. Bu mekanizma daha hızlı arkadaşlık kurmanızı sağlayabilir.

Coffee Meets Bagel

Diğer uygulamalardaki eşleşmeleri bunaltıcı buluyorsanız, Coffee Meets Bagel (CMB) tam size göre. Uygulama, son derece farklı bir yaklaşımı benimsiyor: her gün öğle, uygulama size birkaç simit gönderiyor. Böylece, tonlarca kişinin profilini kaydırmak yerine, birkaçına göz atabilir ve onlarla ilgilenip ilgilenmediğinizi görebilirsiniz. Olası eşleşmeler, önerilenler ve keşfet sekmelerinde bulunuyor. Eşleştiğinizde ise bir konuşma başlatabiliyorsunuz. CMB, sizi rahatlatmak için bazı başlangıç ​​soruları bile sağlıyor. CMB’nin Premium planına yükseltmek, eşleşmelerinizin sohbetlere ne sıklıkta yanıt verdiği, okundu bilgileri ve daha fazla özellik hakkında bilgi ekliyor.

Tango

Ülkemizde epey popüler olan ve çok sayıda kullanıcıya sahip olan Tango’nun en önemli özelliği, kuşkusuz kullanıcı sayısı. Platforma üye olan kişilerin sayısı 300 milyondan fazla. Bu da hem yerli hem yabancı inanılmaz derecede geniş bir kitleye erişim sağlayabilmeniz anlamına geliyor. Tango’nun Tinder gibi güçlü rakiplerinden farklı olarak sunduğu bir ek avantaj daha var: o da görüntülü konuşma seçeneği! Tıpkı Skype ya da Whatsapp kullanır gibi, Tango üzerinden dünyanın herhangi bir yerindeki kişiyle kolaylıkla görüntülü konuşabiliyorsunuz.

Volye

En iyi ücretsiz arkadaşlık sitesi arayışında olanlar için tasarlanan site, mesajlaşma ya da diğer tanışma / konuşma eylemlerinin hiçbiri için sizden ücret talep etmiyor. Bu da siteyi standart bir kullanıcı için son derece avantajlı kılıyor. Siteye üye olduktan sonra tanış başlığı altına girdiğinizde online üye sayısını göreceksiniz. Üyelerin her birinin yaşı, online olup olmama durumu ve yaşadığı kent yan yana profil fotoğrafı ikonunun altında görünmektedir. Bu da kiminle iletişim kuracağınızı tercih ederken kullanım kolaylığı sağlıyor.

Instamessage

Instagram’a bağlı olarak çalışan Instamessage, özellikle konum olarak yakında olan bireylerle iletişim kurmayı kolaylaştırdığı için tercih ediliyor. Instagram üzerinden tanıdığınız ve iletişim kurmak istediğiniz bir bireyin fotoğraf ya da videosunun altına yorum atmak yerine doğrudan onunla iletişim kurabilir ve hemen tanışabilirsiniz. Kullanıcı dostu ve tamamen ücretsiz bir uygulama olan Instamessage’yi tercih edebilirsiniz.