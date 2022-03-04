Tinder Avcısı Benzeri En İyi Film ve Diziler

Dünyayı etkisi altına alan Tinder Swindler belgeseli rekor bir izlenme oranına sahip. Simon Leviev takma adıyla kadınları dolandıran bir adamın hikayesini konu alan Tinder Avcısı, tüm dünyayı kasıp kavurdu. Nitekim biz de bu yazımızda Tinder Avcısı benzeri içerikleri sizler için bir araya getirdik.

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Dirty John

Debra’nın görünürde mükemmel olan hayatı, internet flörtü olan ve onu romantizmin doruklarına sürükleyen yakışıklı bir doktora aşık olmasıyla altüst olur. Fakat Debra’nın yeni yakışıklı sevgilisi, onu psikolojik manüplasyonlarla kötü bir oyunun içine sürükler.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Kan testinde devrim yaratmayı vaat eden büyülü yeni bir icatla Elizabeth Holmes, bir sonraki Steve Jobs olarak müjdelenen dünyanın en genç kendi kendine yapılan milyarderi oldu. Sonra, bir gecede, 10 milyar dolarlık şirketi dağıldı. Fakat Theranos’un yükselişi ve düşüşü dolandırıcılık psikolojisine açılan bir penceredir.

The Puppet Master: Hunting The Ultimate Conman

Kukla Ustası: ABD’nin En Başarılı Dolandırıcıları, kendisini İngiliz bir casus olarak tanıtarak kurbanlarının hayatını karartıp, hem onları hem de ailelerini soyup soğana çeviren zalim bir dolandırıcının hikayesini konu ediyor.

Fyre: Festival Fiyaskosu

Kibirli bir girişimci, sosyetik ve özel bir adada yapılmaya karar verilen müzik deneyimine, nitekim Fyre Festivali adını vererek herkese tanıtmaya başlar. Ancak kibri, başarısızlığını beraberinde getirerek festivalin mahvolmasına neden olur. Bu belgesel filmi, fiyasko ile sonuçlanan bir festivali anlatıyor.

The Catch

Özel ajan Alice, Los Angeles’ta birçok suça karışan dolandırıcı Mr.X’in peşine düşer. Ancak kısa bir zaman sonra, Mr.X’in onu dolandırması ile birlikte adamın aslında kendi nişanlısı olduğu anlaşılır.

Catfish

24 yaşındaki Nev, internette tanışıp konuşmaya başladığı 19 yaşındaki Megan’a, onu hiç görmemesine rağmen aşık olur. Fakat erkek kardeşi Ariel Schulman ve Henry Joost ise Nev’ın hayatını filme almaya karar vermişlerdir. İşte tam bu esnada Nev ve Megan’ın hikayesindeki potansiyeli fark ederler ve kendilerini asla tahmin edemeyecekleri bir deneyimin içerisinde bulurlar.

Operation Varsity Blues

ABD’nin zengin ve ünlü ailelerinin çocukları, girmeye hak etmedikleri halde ülkenin en iyi üniversitelerine yerleştirildi. Fakat belgeselde, gençleri üniversitelere yerleştirmek için yapılan sahtekarlık gözler önüne seriliyor.

Imposters

Maddie, çok güzel bir kadın olmasının yanı sıra tehlikeli biridir. Nitekim çekiciliğinin farkında olan Maddie, bu durumu kendi yararına kullanmaya karar verir. Rahat yaşamının sırrı, güzelliği ile erkekleri tavlayarak paralarını çaldıktan sonra ortadan kaybolmaktır. Ancak bir gün, Maddie tarafından soyulan üç adam, onu aramaya koyulur. Bu süreç onlara aşık oldukları kadının aslında kim olduğunu gösterir.

Beni Neden Öldürdün

Parçalanmış bir aile, 24 yaşındaki çocukları Crystal Theobald’ın katilini bulmak için harekete geçer. Sosyal medyadan yararlanan aile, kızının ölümüyle ilişkili birkaç kişiyi bulur. Fakat aile, olayı araştırdıkça adalet ve intikam arasındaki çizgi bulanıklaşır.

Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı

Sapkın bir suçlunun dehşet verici videolar paylaşmasının ardından insan avına çıkan bir grup amatör internet dedektifi, karanlık bir yeraltı dünyasının içine çekilir.

Good Behaviour

Letty Raines, hayatı daima dibe doğru giden, hapisten yeni çıkmış ve işleri yoluna koymaya çalışan bir dolandırıcıdır. Fakat bir gün bir kiralık katilin, bir adamını karısını öldürmek üzere tutulduğu konuşmasına kulak misafiri olunca işler iyice çığrından çıkar ve kendini bir anda bu çekici kiralık katilin çekim alanında bulur.

Ocean’s Twelve

Las Vegas’taki üç kumarhaneyi birden soyan Danny Ocean ve çetesinin tamamlaması gereken yeni bir iş vardır. Danny ve çetesi, çaldıkları paraları rahatça harcayabileceğini sanırken, Terry Benedict’in başka bir planı vardır. Tüm parasını kaybeden adam, sinirli ve parasını geri almak için yeterince hırslıdır.

Inventing Anna

Bir gazeteci, New York sosyetesinin kalbini ve aynı zamanda parasını çalan dolandırıcı bir sosyal medya fenomeninin peşine düşer. Nitekim Anna Delyev’i araştıran gazeteci, yargılanmayı bekleyen kadının gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışır.

Bikram: Yogi, Guru, Predator

Kuzey Amerika’da Bikram Choudhury bir zamanların popüler yoga eğitmeniydi. Beverly Hills’te yaşayan Bikram, 1970’lerdeki yükselişinden sonra, yıllar içinde tecavüz ve cinsel saldırı olayları ile suçlandı. Filmde de bu olaylar açığa çıkarılıyor.

Dolandırıcılığın Efendileri

Belgesel, AB karbon kotası sisteminde hile yaparak milyonları cebe indirdikten sonra birbirlerine düşman kesilen dolandırıcıların yükselişini ve çöküşünü anlatıyor.