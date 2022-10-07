En iyi 5 Google Pixel 7 özelliği

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, Pixel 6 gibi radikal bir tasarım değişikliğine işaret etmeyebilir, ancak bu muhtemelen iyi bir şey. Pixel 6, Tensor çipi gibi heyecan verici özelliklerle birlikte Google tarafından farklı bir görsel stilin benimsendiğinin işaretiydi. Güçlü yönlerini kabul eden Google, bu yılki yinelemeyi geçen yılki modelden farklı bir yükseltme haline getirerek bu seçimlere bağlı kaldı.

Tıpkı Android 13 gibi, Pixel 7’nin de yeni özellikler üzerindeki iyileştirmelere odaklanması, henüz bizi şaşırtan bir şey olmadığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, birçok yeni özellik hala Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu yılın en çok beklenen telefonları yapıyor.

1. Google Pixel 7, 4K özellikli ön kameralara sahiptir

Piksel telefonlar, fotoğrafçılıklarıyla ünlüdür (esas olarak Google’ın harika görüntü işleme yazılımı sayesinde). Bu yazılım, Google’ın Pixel 6 Pro ve Pixel 6‘da bulunan 50MP f/1.85 GN1 ana ve 12.5MP f/2.2 ultra geniş lensleri değiştirme ihtiyacı hissetmemesinin nedeni olabilir.

Ancak ön kamera, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile aynıdır. 60FPS’de 4K video çekebilen, tüm selfie hayallerinizi gerçekleştireceğinizden emin olabilirsiniz.

2. Google Pixel 7’de Makro Odak ve Süper Çözünürlük Yakınlaştırma var

Yazılım tarafında iki yeni özellik, Pixel 7’nin kamerasının yeteneklerini büyük ölçüde genişletiyor. Her iki telefon da Pixel 7’de 8x’e ve Pixel 7 Pro’da 30x’e kadar Super Res Zoom ile birlikte gelir. Pro ayrıca, bir ila iki inç uzaktaki bir nesneyi yakalamanıza olanak tanıyan Makro Odak ile birlikte gelir. Genel olarak, Pixel 7 telefonlar, bazı güçlü eklemelerle birlikte beklediğimiz aynı harika kamera deneyimini sunacak.

3. Pixel 7 serisi, daha hızlı ve daha akıllı Tensor G2 çipine sahip

Tensor G2, önceki nesle göre hafif bir performans artışı vaat ediyor, ancak bizi heyecanlandıran bu değil. Pixel 6 telefonların içindeki Tensor çipi, Google’ın makine öğrenimi araçlarını güçlendirerek telefonun gerçek zamanlı olarak dilleri çevirmesine ve karmaşık kamera teknolojilerini herkes için erişilebilir hale getirmesine olanak tanır.

G2, Pixel 7 telefonlardaki Super Res Zoom özelliğinin ve Cinematic Blur ve Face Unblur gibi ek araçların arkasındadır. Google, I/O’da çipin konuşma, fotoğrafçılık, video ve güvenlik alanlarında ilerlemeler sağlayacağını söyledi. Tensor destekli yeni özelliklerin bu yıl içinde gelmesini bekleyebiliriz.

4. Yeni Pixel amiral gemilerinde yüz tanıma ve parmak iziyle kilit açma özelliklerine sahip oluyorsunuz

Face Unlock, Pixel 4‘te olan bir özellikti, ancak sonraki modellerde kaldırıldı. Bu özelliğin Pixel 7’ye geri döndüğünü görmek güzel.

Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun parmak izi tarayıcısının hatalarının çoğu geçen yıl içinde giderildi, ancak hala mükemmel değiller. Bekleyip Pixel 7’nin tarayıcılarının nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekecek, ancak telefonunuzun kilidini açmak için alternatif bir yöntem gördüğümüz için minnettarız.

5. Yazılım güncellemelerini almak için her zaman ilk sırada pikseller bulunur

Bu beklenen bir özellik ancak yine de Pixel telefonlarla ilgili en iyi şeylerden biri. Android güncellemelerini başka herhangi bir cihazdan önce alırlar, bu nedenle Pixel 7, gelecekteki Android güncellemeleri için ilk sırada olacaktır.

Pixel 7’nizi başlattığınız andan itibaren Android 13’ün en iyi özellikleriyle oynayabileceksiniz. Google, beş yıla kadar güvenlik güncellemesini de garanti eder, bu nedenle, güncel bir akıllı telefon arıyorsanız Pixel 7 iyi bir seçimdir.

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