En İyi 50 iPhone Uygulaması

Android ve iOS arasındaki savaş son sürat devam ediyor. Eğer bu savaşta tarafınızı seçtiyseniz ve bir Apple kullanıcısı olmaya karar verdiyseniz, bu yazımız size hitap ediyor. En iyi iOS uygulamalarını bu yazımızda derledik. İndirdiğinize pişman olmayacağınız iOS uygulamaları listemiz sizlerle…

1 – Spark Mail

Spark Mail, birçok özelleştirilebilirlik içeren basit, sağlam ve ücretsiz bir seçenektir. Akıllı bildirimler arasında geçiş yapma, Dropbox ve OneDrive gibi hizmetlerle entegrasyon seçeneği olan bir uygulamadır.

2 – Todoist

Todoist, başlangıç için iyi bir uygulamadır, özellikle Notes uygulamanızdaki yapılacaklar listesinden daha fazlasına ihtiyacınız varsa mutlaka tercih etmelisiniz. Kişisel ayak işlerinden iş projelerine kadar her şey için kullanılabilecek bir uygulamadır.

3 – Planta

Planta, evinizde hangi bitkilerin nerede olması gerektiğini belirlemenize yardımcı olur, ne zaman sulamanız gerektiğini söyler ve dış mekan bitkileriniz için sıcaklık uyarıları ile sizi uyarır. Ayrıca gizemli bir bitkinin kimliğini de belirleyebilir. Ücretsiz bir sürümün yanı sıra birkaç başka abonelik seçeneği de mevcut

4 – Libby

Libby; kitap, dergi ve sesli kitapları ücretsiz olarak ödünç almak için yerel kütüphanenizle bağlantı kurmanıza olanak tanır. Libby, cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize olur, bu nedenle hangi cihazda okuduğunuzun önemi yoktur.

5 – Tody

Tody, neyi ne zaman temizlemeniz gerektiğini size otomatik olarak bildiren kullanışlı, özelleştirilebilir bir uygulamadır. İşleri odaya göre düzenleyebilir, ailenize veya ev arkadaşlarınıza görevler atayabilirsiniz.

6 – Calm

Calm ile ilgili güzel olan şey, artan odaklanma, azaltılmış kaygı veya üzerinde derin düşünmek için sadece günlük konular gibi özel ihtiyaçlarınıza uygun meditasyonlara sahip olmasıdır. Calm ayrıca bir dizi uyku hikayesi ve müzik parçasına sahiptir.

7 – Notelt

NoteIt, sizin ve partnerinizin hesabını bağlamanızı ve birbiriniz için çizim yapmanızı sağlayan bir uygulamadır. Uygulamanın ayrıca widget desteği vardır, böylece telefonunuzun ana sayfasında partnerinizin bir notunu veya çizimini görebilirsiniz.

8 – Wordle

Wordle, olabildiğince hızlı bir şekilde bir kelime oluşturmanız için size harfler veren zamanlayıcı tabanlı bir kelime oyunudur. Arkadaşlarınızla yarışıp küresel liderlik tablosunda en yüksek puanı elde etmeye çalışabilirsiniz.

9 – Spotify

Spotify, mobil veya tablette müzik ve podcast dinlemenin en iyi yoludur. Herhangi bir parçayı, sanatçıyı veya albümü arayıp ücretsiz dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda oynatma listeleri oluşturabilir ve de paylaşabilirsiniz.

10 – Tiktok

TikTok, mobil videolar için hedeftir. TikTok’taki kısa biçimli videolar heyecan verici, spontane ve gerçek. İster bir spor fanatiği, ister bir evcil hayvan meraklısı veya sadece gülmek istiyor olun, TikTok’ta herkes için bir şeyler vardır.

11 – Whisk

Whisk, internetin her yerinden tarifleri bir araya getirmenize, malzemeleri ve miktarları değiştirmenize ve temelde kendi yemek kitabınızı oluşturmanıza olanak tanır. Sonraki haftayı planlamak için kullanabileceğiniz bir yemek planlayıcıya ve kolay oluşturabileceğiniz bir alışveriş listesine sahiptir.

12 – Twitch

Twitch, diğer insanları video oyunları, profesyonel turnuvalar oynarken izlemek veya gerçek hayattaki bazı masa oyunlarıyla rahatlamak için en iyi yerdir. Twitch uygulaması, yayıncılar ve diğer izleyicilerle sohbet etmenize, önceden kaydedilmiş videoları izlemenize olanak tanır ve AirPlay ve Chromecast uyumludur.

13 – TripAdvisor

TripAdvisor’ın devasa veritabanı, dünyanın her yerinden en iyi turistik yerler, restoranlar ve daha fazlası hakkında 700 milyondan fazla yoruma sahiptir. Belirli yerler için uygulamadan rezervasyon yapabilir ve hatta uygulamayı kullanarak ödeme yapabilirsiniz.

14 – Strava

Strava, neredeyse her türlü koşuyu, yüzmeyi veya ata binmeyi izlemek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. İzleme, bir düğmeye basmak kadar kolaydır ve öncekilere kıyasla ne kadar iyi iş yaptığınızı gösteren analiz araçları mevcuttur. Ayrıca bölgedeki popüler rotaları ve yerel liderlik tablolarındaki yerinizi gösterir.

15 – 30 Day Fitness

30 Day Fitness oldukça açıklayıcıdır ve 30 günün her biri için video talimatları içeren yüzlerce egzersizin yanı sıra ne kadar ilerlediğinizi görebilmeniz için kişisel bir egzersiz geçmişi sağlar.

16 – Splitwise

Üniversite öğrencileri düşünülerek tasarlanan Splitwise, arkadaşlarınız arasındaki borçları takip etmenize yardımcı olur ve istediğiniz zaman ödeme yapabilmeniz için PayPal ve Venmo ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

17 – Focos

Focos, iPhone’unuzun “bokeh” (Portre modu fotoğraflarında odak noktası çevresinde bulanıklaşan) oluşturma ve oynama yeteneğini artıran en iyi uygulamalardan biridir. Focos, çekim yapıldıktan sonra odak noktanızı değiştirmenize ve arka plan bulanıklığının seviyesini değiştirmenize olanak tanır

18 – Goodreads

Farklı baskılar da dahil olmak üzere 1 milyardan fazla kitabı listeler, böylece ilerlemenizi doğru bir şekilde takip edebilirsiniz. Yılda belirli sayıda kitap okumak, arkadaşlarınıza kitap tavsiye etmek ve daha sonra okumak üzere bir liste tutmak için bu uygulamayı edinebilirsiniz.

19 – Bikemap

Bikemap, dünyanın dört bir yanından 6 milyon bisiklet rotasına sahiptir, bisikletinize bağlı olarak rotanızı değiştirebilir ve hatta otomatik düşüş algılama özelliğine sahiptir. Tüm dünyadaki bisikletçiler için harika bir uygulama.

20 – LinkedIn

LinkedIn’in yeni bir iş, yeni bağlantılar ve profesyonel herhangi bir şey bulmak için bir aracı olarak gücünden şüphe yok. İşleri yalnızca kalifiye olduğunuz işlerle sınırlandırabilir, beğenebileceğiniz işler için uyarılar alabilir ve profilinizi işe alım uzmanlarına açabilirsiniz.

21 – FuboTV

Uygulama, TV’nizde veya mobil cihazınızda yayınlayabileceğiniz canlı maçlar içeren 75’ten fazla kanalı kapsıyor. Ayrıca diğer ağlardan canlı haberleri, filmleri ve TV şovlarını izleyebilirsiniz.

22 – Bitwarden

Uygulamayı indirip ayarlayarak tüm şifrelerinizi saklamaya başlayın, ardından oturum açma ayrıntıları tanındığında, Bitwarden bunları hatırlamasını isteyip istemediğinizi soracaktır. Böylece istediğiniz zaman şifreleri sizin yerinize girer.

23 – Widgetsmith

iOS 14, iPhone ana ekranınıza widget ekleme özelliğini tanımıştı. Widgetsmith, ister takvim olarak, ister size hava durumunu göstermek veya resimlerinizi göstermek için ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz widget seçenekleriyle bu yeni, widget-y dünyasına kolay bir yol sunuyor.

24 – Reflectly

Reflectly, başkalarıyla paylaşmak zorunda olmadığınız özel bir alan sunarak size en özel düşüncelerinizi ve duygularınızı not etme şansı verir. Sanal bir günlük gibidir ama daha güvenlidir. Size farkındalık ipuçları, kendinizi motive ve mutlu tutmanın yollarını sunabilir.

25 – Calzy

Calzy bir hesaplama uygulamasıdır ve hesaplamaları, değişkenleri ve birden çok oturumda kolay başvuru için saklamak isteyebileceğiniz diğer veri parçalarını hızla kaydetmek ve etiketlemek için bir “Bellek Alanı” özelliğine sahiptir.

26 – 1Blocker

1Blocker, mobil tarama deneyiminizi daha hızlı ve daha güvenli hale getirmek amacıyla Apple’ın Safari tarayıcısı için optimize edilmiştir. Bu uygulama ile; reklamlar, açılır pencereler ve izleyiciler telefonunuzdan engellenecektir.

27 – Bear

Bear, hızlı bir şekilde başlamanıza olanak tanır ve odak modu, önünüzdeki yazıya odaklanmak istediğinizde dikkatinizin dağılmasını engelleyebilir. Bear’da hızlı Notlar oluşturmak için Siri’ye ve yerleşik Kısayollar uygulamasına dönebilirsiniz ve bir Apple Watch’ınız varsa notları dikte bile edebilirsiniz.

28 – Yelp

Yelp, restoran bulmanın yanı sıra hizmet bulmak, fiyat teklifi almak ve randevu almak için bir iş rehberidir. Filtreler, aramanızı hassaslaştırmanıza ve insanların araştırdığınız işletme hakkında tam olarak ne söylediğini görmenize olanak tanır.

29 – Carrot Weather

Carrot Weather, bir hava durumu uygulamasında; ihtiyaç duyacağınız tahmin özelliklerine sahiptir: saatlik görünümler, 7 günlük tahminler, rüzgar ve yağmur verileri. Ancak uygulama, hava durumu güncellemeleri sunan; sesli asistan için beş ayrı sesten birini seçmenize de izin verir.

30 – Lose It

Hedef ağırlığınızı Lose It’e girersiniz ve uygulama her gün tüketebileceğiniz kalori miktarını hesaplar. Hedefte kaldığınızdan emin olmak için tükettiğiniz yiyecekleri girebilirsiniz. Barkodları taramanıza ve hatta alım bilgilerinizi girmenize yardımcı olması için; yiyeceklerin fotoğraflarını çekmenize de izin verir.

31 – Star Walk

Star Walk, gece gökyüzünde bulabileceğiniz birçok takımyıldızını gösteren ayrıntılı bir yıldız haritası içerir. Uygulama gece kameranızı gökyüzüne doğrulttuğunuzda, tam olarak neye baktığınızı size söylemek için artırılmış gerçekliği kullanabilir. Star Walk yıldızlar, gezegenler ve astronomik fenomenler hakkında oldukça ayrıntılı bilgilere sahiptir.

32 – Spike

Spike, e-posta, görüntülü aramalar, sesli aramalar; grup sohbeti ve not almayı birleştiren hepsi bir arada bir uygulamadır. Normal e-posta hesabınıza bağlanır ancak uygulamanın arayüzü onu sohbet uygulaması benzeri bir deneyime dönüştürür.

33 – Fantastical

iOS takvim deneyiminizi bir sonraki düzeye taşımak istiyorsanız, Fantastical size göredir. Yeni etkinlikler oluşturmada ışık hızındadır; görüntülü toplantılara hızla katılmanıza olanak tanır, hava durumunu içerir ve çok daha fazlasını yapar.

34 – Weather On The Way

Weather on the Way, bir seyahat planlarken hava durumunu takip etmek için harika bir uygulamadır. Uygulamayı henüz denemediyseniz, bir iş gezisi, plaj gezisi vb. için ne zaman yola çıkacağınıza karar vermede en iyisidir.

35 – Photoleap

Photoleap, her şeyi kusursuz tutmak için çeşitli karıştırma modları ve araçları kullanarak fotoğrafları bir araya getirmeyi kolaylaştıran filtreler; maskeler ve katman efektleriyle renk ve tonu etkilemek için çok sayıda araca sahiptir.

36 – RunKeeper

Uygulama, fiziksel aktivitenizi izlemek için iPhone’unuzdaki sensörleri kullanır. Koşulara ek olarak, Runkeeper’ı bisiklete binme; yürüyüş ve mesafeleri kaydettiğiniz diğer her şey için de kullanabilirsiniz.

37 – Wakeout

Wakeout’ta her hafta eklenen yeni paketlerle yaklaşık 1.500 alıştırmadan oluşan bir kitaplık bulacaksınız. Egzersizler esnektir – oturarak, ayakta veya hatta yatakta yapabilirsiniz. Kendinize hareket etmek ve aktif kalmak için; zaman ayırma alışkanlığı kazandırmak için harika, stressiz bir yol.

38 – JustWatch

JustWatch; Netflix, Hulu, HBO Max ve Amazon Prime Video gibi büyük isimleri kapsayan; belirli bir TV şovunu nerede ve ne zaman izleyeceğinizi gösteren 100’den fazla farklı akış hizmeti sunar. Belirli bir diziyi arayabilir veya yeniliklere göz atabilirsiniz. Uygulama aynı zamanda en yeni film fragmanlarını ve gösterim saatlerini de sunar.

39 – Flipboard

Flipboard, dergi tarzı yazıları ve ilgi alanlarınıza göre yayınları sizin için düzenler. Hakkında okumak istediğiniz konuları seçersiniz ve Flipboard, aradığınız şeye göre web’den makaleler çekerek “akıllı” bir dergi oluşturur.

40 – Unfold

Unfold, şık ve gösterişli Instagram hikayeleri için; hazır sunumlar oluşturmaya odaklanan temiz ve kullanımı kolay bir yaratıcı araç sağlar. Fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz şık ve zarif şablonlar içeren kullanışlı bir uygulamadır.

41 – Things 3

Things 3, gününüzü planlamaktan projelerinizi yönetmeye ve hatta hedeflerinize gerçek; somut ilerleme kaydetmenize kadar pek çok şeyle ilgilenmenizi sağlar. Uygulamanın kullanımı basit ve aynı zamanda keyifli UI’si ve kullanıcıları mutlu edecek; tüm özelliklerle dolu olarak geliyor.

42 – MindNode

Bu dokunsal, esnek uygulama; bir dokunuşla güzel hazırlanmış bir zihin haritasına dönüşen bir bulletpoint listesiyle başlamanızı sağlar. Simgeler, resimler, çıkartmalar ve notlar ekleyebilir ve notlarınızı çeşitli formatlarda dışa aktarabilirsiniz.

43 – Apple TV Plus

Apple TV Plus, Apple’ın ayda 13.99 TL vererek sahip olabileceğiniz TV akış hizmetidir. Akış platformu; gezinmesi kolay bir arayüz sunan Apple TV uygulaması aracılığıyla; erişilebilen birçok başka orijinal şova ev sahipliği yapıyor.

44 – Harry Potter: Wizards Unite

Harry Potter: Wizards Unite; Harry Potter kitaplarındaki karakterleri kurtarmak için oyuncuları karanlık büyücüler ve büyülü canavarlarla karşı karşıya getiriyor. Telefonunuzdaki uygulama üzerinden oyunun haritasını takip ederek gerçek dünyayı dolaşarak oynuyorsunuz.

45 – Google Maps

Elbette, resmi iPhone navigasyon uygulaması “Maps”e sahipsiniz ancak tam bir harita uygulaması istiyorsanız Google Maps’i indirmelisiniz. Uygulama şu an en çok kullanılan harita uygulamalarından biri.

46 – Buffer

Bu uygulama sayesinde Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google Plus gönderilerini en etkili oldukları zamana göre planlayabilirsiniz. Takipçilerinizin en aktif olduğu zamanı ölçer ve uygun bir zaman gönderinizi paylaşır. Hatta gönderilerinizin istatistiklerini görebilir ve nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

47 – Dashlane

Online alışveriş yapmayı seviyorsanız, Dashlane sizin için olmazsa olmaz bir uygulamadır. Uygulama e-postanızda kaybolması muhtemel olan ödeme ve onay bilgilerini otomatik olarak kaydeder. Aynı zamanda online harcamalarınızı takip etmenizi sağlar.

48 – Fooducate

Fooducate, bir öğenin barkodunu taramanıza ve “sınıfını” görüntülemenize izin vererek size yardımcı olur. Uygulamanın veritabanı, kalorilerden tartışmalı içeriklere kadar her şeyi temel alarak gıda maddelerini derecelendirir ve size gerçekte ne satın aldığınızı net bir şekilde gösterir.

49 – Sleep Cycle

Sleep Cycle esasen bir alarm uygulamasıdır. Uyanmak için bir saat seçmek yerine, bir zaman çerçevesi seçersiniz örneğin, 7:00 ile 8:00 arasında. Daha sonra telefonu bırakır ve uyursunuz. Uygulama, uyku döngünüzü ölçerek ne kadar iyi dinlendiğinizi ve R.E.M. uykusunu alıp almadığınızı analiz eder.

50 – POP

POP, hızlı bir şekilde prototip oluşturmanın en kolay yollarından biridir. Fikrinizi kağıda çizin, çizimlerinizin resmini çekin ve son olarak her ekranı POP’ta bağlayın. Dakikalar içinde bir prototipe sahip olacaksınız.

