En iyi 8 Netflix oyunu

Aksiyon dolu bir Hollywood gişe rekorları kıran, bilinmeyen bir K-Drama veya platforma özel bir dizi tercih edin, Netflix’te hepsi var. Daha da iyisi, Netflix, TV’nizden ve akıllı telefonunuzdan güçlü bir Android tablete kadar hemen hemen her cihazda kullanılabilir.

Android, bir dizi mükemmel RPG’ler de dahil olmak üzere kapsamlı bir oyun kitaplığına zaten sahip olsa da, Netflix, bu kitaplığı desteklemek için Kasım 2021’de sürekli genişleyen bir oyun bölümü başlattı. En iyi kısım ise mevcut herhangi bir abone bu oyunları ek bir ücret ödemeden oynayabiliyor olması.

Tek ihtiyacınız olan bir mobil cihaz ve aktif bir Netflix aboneliği. Şu anda 20’den fazla oyun mevcut. Başlıklardan bazıları bağlantı noktası, diğerleri ise Netflix’e özel. Netflix’in oyun kataloğu nispeten küçük olsa da, denemek isteyeceğiniz 8 oyun bulduk.

1. Asphalt Xtreme

Asphalt Xtreme, popüler Asphalt yarış serisinde Netflix’e özel bir oyundur. Burnout ve Sony’nin Motorstorm oyunlarının telaşlı off-road yarışlarına benziyor.

Asphalt Xtreme, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda lisanslı araç sunar. Ford Focus ve Mitsubishi RS gibi çevik ralli arabaları virajlarda kolayca sürüklenir. Aksine, Chevrolet ve Hummer’ın canavar kamyonları, yoluna çıkan herkesin işini kısa sürede halledecektir. Bunun da ötesinde, oyun başından itibaren çeşitli kontrol seçenekleri sunar. Telefonu eğerek veya ekrandaki kontrolleri kullanarak yönlendirin ve otomatik veya manuel hızlanma arasında seçim yapın.

Asphalt Xtreme Kullanıcı Puanı: 4.0 Play Store'dan indirin

2. Bowling Ballers

Bowling Ballers, muhtemelen bir mobil cihazda yaşayabileceğiniz en eşsiz bowling deneyimlerinden biri.

Bu oyunda bir bowling topunun kontrolünü ele geçiriyorsunuz. Her seviye, engelleri ve rampaları aşarak ona rehberlik ettiğinizi görür. Yol boyunca puan toplamak için paraları toplar ve pimleri kırarsınız. Bitiş çizgisine ulaşın ve bir sonraki seviyeye geçin. Top otomatik olarak yuvarlanır, bu nedenle yalnızca sola veya sağa yönlendirmeniz gerekir. Ancak sonraki seviyeler reflekslerinizi her şeyden daha fazla test eder.

Bowling Ballers Kullanıcı Puanı: 4.7 Play Store'dan indirin

3. Into the Breach

Into the Breach, her hareketinizi dikkatlice düşünmenizi gerektiren zorlu bir taktik RPG’dir. İnsanlığı dev uzaylı böceklerin saldırısından korumak için makinelerin kontrolünü size veriyor. Seviyeler, yeşillik, dost yapılar, düşmanlar ve birimleriniz tarafından doldurulan ızgara tabanlı bir düzeni takip eder. İlgili taraflar sırayla birimlerini stratejik olarak hareket ettirir ve birbirlerini alt etmeye çalışırlar. Her makine kendine özgü yetenekleri ve zayıf yönleriyle birlikte gelir.

Bir savaş makinesi, bir tank gibi yumruk atıyor ve düşmanları bitişik karolara itiyor. Bu arada, bir top mech uzaktaki düşmanlara güçlü bir lazer ışını fırlatır. Yanlış yerleştirilmiş bir saldırı, dost bir yapının bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve hatta yoldaşlarınızdan birinin ölümüne yol açabilir.

Into the Breach Kullanıcı Puanı: 4.2 Play Store'dan indirin

4. Into the Dead 2

Zombilerin öldüğünü kim söyledi? Teknik olarak öyleler. Ama Into the Dead 2, ölümsüzlerle savaşmayı canlandırıcı ve hala eğlenceli hale getiriyor. Eve, ailesine kavuşmaya çalışan bir adamı takip eden telaşlı bir tetikçi oyunu. Yapmanız gereken tek şey, sonsuz görünen ölümsüz orduları arasında koşusuna rehberlik etmektir.

Bir sonraki kalabalığı ortadan kaldırmak için yeterli merminiz var mı? Karakteriniz bir sonraki zombi grubuna ulaşmadan önce yeniden yüklemeyi başarabilir misiniz? Daha da önemlisi, aralarında uygun bir şekilde sıkışmış bir tedarik kutusu almak için bir kalabalığın içinden geçme riskini alıyor musunuz? Her seviye size risk ve ödül arasında benzer kararlar sunar.

Into the Dead 2 Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indirin

5. Krispee Street

Krispee Street, ipuçlarına dayalı olarak insanları ve nesneleri aradığınız canlı bir gizli nesne oyunudur. Her ipucu size hedef görüntünün küçük bir parçasını verir. O zaman tüm sahneyi incelemek ve snippet’i doğru kişi veya nesneyle eşleştirmek size kalmış.

Görüntüleri başarılı bir şekilde bulmak, sahneleri daha kolay bulmanıza yardımcı olacak ve güçlendirmelerin kilidini açmanız için size puan verir. Örneğin, kullanışlı bir termometre, hedef sahneye yaklaştıkça ısınır. Başına çiçek ve elinde müzik kutusu olan bir adam bulmak kolaydır. Ama kalabalık bir parkta kruvasan bulmakta iyi şanslar.

Krispee Street Kullanıcı Puanı: 4.6 Play Store'dan indirin

6. Moonlighter

The Legend of Zelda‘yı seviyor musunuz? Çünkü Moonlighter izometrik bir Zelda oyunu gibi oynuyor. Tehlikeli zindanlara inmek etrafında dönüyor, ama dahası var. Adından da anlaşılacağı gibi, gün boyunca şirin bir küçük kasabada eleman olarak çalışıyorsunuz. Malları düzenlemek, maliyetini belirlemek ve müşterileri karşılamak size kalmış. Bu tuhaf görünümlü kayanın değeri ne kadar? Ne dersen o olur. Etraftaki saf insanlar daha iyisini bilemez.

Gece çöktüğünde, daha değerli biblolar için avlanmaya hazırlanın. Silahları ve zırhları kuşanın, yeraltında gizlenen canavarlarla savaşın ve ölümcül tuzaklardan kaçının. Bir sonraki keşif gezinizi finanse etmek için ganimet toplayın ve yeterli para kazanın ve döngü tekrar eder.

Moonlighter Kullanıcı Puanı: 3.3 Play Store'dan indirin

7. Stranger Things 3: The Game

Netflix Originals serisine dayanan Stranger Things 3: The Game, dizinin 3. sezonuna etkileşimli bir şekilde eşlik eder. Bu izometrik macera, serinin imzası olan synthwave film müziğini ve korkuyu kara mizahla bir araya getiriyor.

Tabii ki, Stranger Things 3 Mike, Lucas, Steve ve diğerleri de dahil olmak üzere dizideki önemli karakterler olarak oynamanıza izin veriyor. Düşmanlarla savaşmak için geleneksel gündelik nesneleri kullanın ve çevresel bulmacaları çözmek için karakterler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Keşif, diğer şeylerin yanı sıra güçlendirmeler ve kostümler satın aldığınız için sizi parayla ödüllendirir. Kostümler, karakterlere yalnızca istatistik artışı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda görünümlerini de değiştirir.

Stranger Things 3: The Game Kullanıcı Puanı: 4.4 Play Store'dan indirin

8. Stranger Things: 1984

Bir diğeri? Evet, işler garipleşebilir. Stranger Things 3’e çok benzeyen bu, daha çizgi film görselleriyle de olsa izometrik bir macera oyunu. Ayrıca Stranger Things: 1984, Stranger Things 3’te savaşmak yerine daha çok bulmaca çözmeye odaklanır. Bir kez daha, dizideki karakterlerin kontrolünü elinize alırsınız. Hopper, Lucas, Nancy ve Eleven olarak oynayın; her birinin kendine has özellikleri ve yetenekleri vardır.

Örneğin, Hopper bir tank gibi yumruk atıyor, ancak Lucas gibi ulaşılması zor alanlara sapanı ile erişemiyor. İlerlemek için her karakterin benzersiz özelliklerini kullanmalısınız.

Stranger Things: 1984 Kullanıcı Puanı: 4.0 Play Store'dan indirin

Netflix’e gelecek daha fazla oyun için kemerlerinizi bağlayın

Listeyi başka bir Stranger Things oyunuyla bitirebiliriz – Stranger Things: Puzzle Tales – ama henüz çıkmadı. Hatta 2022 ve sonrasında Netflix’e çok daha fazla oyun geliyor. Bu arada, bazı harika oyunlar kesinti yapmadı. Lütfen şu ana kadar Netflix üzerinden oynadığınız en iyi oyunla ilgili bir yorum bırakın. Yoksa oynamadınız mı?