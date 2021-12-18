En İyi Açık Artırma Siteleri

Bugün sizlere en iyi açık artırma sitelerinden bahsedeceğiz. İlk olarak açık artırma ne demek onu öğrenelim; ”Müzayede” Latince augeo sözcüğünün yükseltmek ve artırmak anlamına gelen bir türevidir.

Bir açık artırmanın en yaygın tanımı, malların herhangi bir fiyat taşımadığı, ancak rekabetçi teklif verme mekanizması yoluyla belirlendiği bir satış türüdür. Müzayede, sınırlı bir zaman çerçevesinde en yüksek teklif veren alıcıya eski veya yeni herhangi bir sabit kıymeti satmak için iyi bir araçtır. Bir açık artırma, ihtiyacı tanır, talep yaratır, onu kanalize eder, aynı görüşlü ve halka açık ihaleye katılmaya istekli kişileri bir araya getirir. Sonuçta, açık artırma süreci, öğenin günün en yüksek piyasa değeri olan en yüksek teklif sahibine satılmasına neden olur. Bir müzayede, alıcının teklifi satıcı tarafından kabul edildiğinde ve alıcı, teklif tutarını satıcıya ödediğinde ve öğeyi aldığında tamamlanmış olarak kabul edilir.

Amazon

Amazon, eBay’e harika bir alternatiftir. Aynı derecede ünlü, ancak daha da büyük bir perakendeci. Aslında, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa’daki en popüler perakendecilerden biridir. Bu nedenle, bir şey satın almak veya satmak istiyorsanız, eBay’e ideal bir alternatiftir.

Bir Amazon satıcısı olarak, öğeleri listelemek için ödeme yapmanız gerekmez. Bu anında eBay’in önüne geçiyor. eBay ile yalnızca belirli sayıda ücretsiz listeleme alırsınız ve bundan sonra listeleme başına bir ücret ödemeniz gerekir.

Bir ürünü listelemek için ödeme yapmanız gerekmezken, satılan ürün başına 0.99 $ ödemeniz gerekir. Amazon Lojistik’i de kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız, Amazon ürünlerinizi sizin için gönderir.

Amazon, çok geniş bir müşteri tabanına sahip olduğu için ürün satmak için harika bir yerdir. Ancak, aynı zamanda ürünleri satın almak için de harika bir yerdir, çünkü fiyatları genellikle çok rekabetçidir ve oradan hem kullanılmış hem de yeni şeyler satın alabilirsiniz.

e-Teklif

eBay benzeri siteler için teklif arıyorsanız, eBid’e bakın. Ebid, eBay’e inanılmaz derecede benzeyen bir web sitesidir. Aynı eBay gibi sabit fiyatlı satışlar da sunan eBay gibi bir çevrimiçi açık artırma sitesidir.

Orada, arabalardan DVD’lere kadar her şeyi alıp satabilirsiniz. Bu, bir şey satın almak istiyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz harika bir seçeneğiniz olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, bir şey satmak istiyorsanız, satacak tonlarca kategoriniz var.

eBid’in eBay’e göre büyük bir avantajı var. eBid’de, ücretler çok daha düşük olduğu için orada satış maliyeti çok daha düşüktür. eBid’e bir öğe koymak için bir listeleme ücreti ödemeniz gerekmez. Ama bir ürünü eBay’de satışa çıkardığında yaparsın.

Bırak

LetGo bir harika yerel olarak bir şeyler satmak için uygulama. LetGo, eBay’den farklıdır. OfferUp gibi yerel satışlara odaklanmıştır ve masaüstü sürümü yoktur. Tamamen mobil tabanlı bir platformdur.

Yakınınızdaki ürünleri uygun fiyatlarla bulmanın çok kolay bir yolu. Ve kullanılmış eşyalarınızı satmak için de harika. Evinizi karıştıran bazı şeyler varsa, o zaman bu süreçte dağınıklığı giderebilir ve ondan biraz para kazanabilirsiniz.

LetGo’nun harika yanı, yalnızca yerel satışlara odaklandığından, nakliye ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmamasıdır, bu nedenle alıcılarınız her zaman ücretsiz gönderim alın. Ancak bu uygulamanın en iyi yanı, herhangi bir ücret talep etmemesidir!

OfferUp

eBay’de olduğu gibi, OfferUp’ta kullanılmış mobilyalardan ikinci el giysilere kadar her şeyi alıp satabilirsiniz. Ancak OfferUp, yalnızca yerel satış ve satın almalara odaklanır. Yani, satın almak istiyorsanız veya bölgenizde bir şeyler satmak, kullanmak için harika bir platform.

Çevrimiçi bir pazardan çok bir sosyal medya platformuna benzeyen mobil odaklı bir platformdur – eBay veya Craigslist’ten daha çok Instagram’a benziyor.

Decluttr

Decluttr, telefonlar ve tabletler gibi elektronik ürünleri satmanıza olanak tanıyan başka bir harika uygulama ve web sitesidir. Ancak Decluttr aracılığıyla satabileceğiniz tek şey elektronik ürünler değildir.

Web sitesinde ayrıca şunları da satabilirsiniz:

DVD’ler

CD’ler

Blu-ray

OYUNLAR

Kitaplar

Poshmark

Satmak istediğiniz kıyafet, aksesuar veya başka bir moda ürününüz varsa mutlaka Poshmark’a göz atmalısınız. aslında yazdık Poshmark incelemesi bundan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için.

Poshmark, moda için yapabileceğiniz çevrimiçi bir pazar yeridir. eski kıyafetlerini sat ve onlardan bir kar elde edin! Ayrıca orada bir şeyler satın alabilirsiniz. Platformda 5,000’den fazla marka mevcut.

Poshmark’ta bir öğeyi listelemek için ödeme yapmanız gerekmez ve nakliye için de ödeme yapmanız gerekmez. Web sitesi size ücretsiz ön ödemeli bir nakliye etiketi verir.

Gerçek Gerçek

RealReal, lüks moda parçaları alıp satabileceğiniz bir web sitesidir. Orada, aşağıdakiler gibi üst düzey moda markalarının kıyafetlerini ve diğer moda parçalarını bulacaksınız:

Rolex

Gucci

Cartier

Bvlgari

Chanel

Platformla ilgili benzersiz olan ve onu bu listedeki diğer web sitelerinden ayıran bir faktör, her öğeyi web sitesinde listelenmeden önce incelemesidir. RealReal, sattıkları her parçanın orijinal olduğundan emin olmak için bunu yapar.

Üst düzey giysiler veya diğer moda parçaları satmak istiyorsanız, bu eBay’den daha iyi bir seçenek olabilir. eBay ile ürünü müşteriye gönderirsiniz. RealReal ile satmak istediğiniz ürünü şirketin deposuna ücretsiz olarak gönderirsiniz. Öğenizin kimliği doğrulandıktan sonra, liste kaydınız web sitesinde açılır.

Bir öğeyi listelemek için ödeme yapmanız gerekmez. Ancak web sitesi satış başına oldukça büyük bir komisyon alıyor. Yine de %15’ten %45’e kadar komisyon ödeyebilirsiniz. Ancak, eBay’de alacağınızdan çok daha hedefli bir müşteri tabanı elde ediyorsunuz.

Başkan

Kurtulmak istediğiniz kullanılmış veya eski bir mobilya, dekor veya sanat eseriniz varsa, o zaman Chairish’e göz atın. Bu web sitesinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi kategoride ürün satın alabilir ve satabilirsiniz:

Mobilya

Sanat ve Aynalar

Kilimler

Aydınlatma

dekor

Web sitesinde gezinmek kolaydır, bu nedenle satın almak istediğiniz şeyi bulmak kolaydır. Satış yapmak için de oldukça iyi bir platform. Web sitesi bir listeleme ücreti almaz ve eşyalarınızı Chairish’e göndermek için ödeme yapmanız gerekmez. Ancak, web sitesi satışlardan %20 komisyon alıyor.

Nakit4Kitaplar

Kitap koleksiyonunu daraltmak ve ondan biraz para kazanmak isteyen herkes Cash4Books’a göz atmalıdır. Cash4Books, eBay gibi bir web sitesidir, ancak sadece kitaplar için! Decluttr gibi başka bir web sitesi, kitaplarınızı potansiyel müşterilerin satın alması için satışa çıkarmak yerine doğrudan web sitesine satıyorsunuz.

Ne kadar kazanabileceğiniz, sahip olduğunuz kitabın türüne göre değişir. Bizim kontrol ettiğinizden emin olun Cash4Books incelemesi Orada satış hakkında daha fazla bilgi için.

Etsy

Eşsiz, el yapımı ürünleri seviyorsanız veya bunları kendiniz yapmaktan hoşlanıyorsanız, Etsy’yi seveceksiniz. eBay’in daha yaratıcı bir versiyonu gibi.

eBay gibi, Etsy de ürün alıp satabileceğiniz çevrimiçi bir pazar yeridir. Ancak, eBay hemen hemen her şeyi satarken, Etsy daha çok el yapımı ürünler için pazar yeri.

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