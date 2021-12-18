BluTV İzlenecek En İyi Dizi ve Filmler

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur.

İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar (Smart TV) üzerinden her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam içerikleri sunar.

BluTv’de sizler için önerdiğimiz Filmler şu şeklide;

The Dark Knight

Türkçe ismiyle Kara Şövalye, DC Comics’in süper kahramı olan Batman’in konu alan filmidir. Bütünlük açısından serinin ilk filmi olan Batman Başlıyor’u izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyoruz fakat Kara Şövalye’nin 9 puanla listeye ilk sıradan girmesinin bir sebebi var. Christopher Nolan’ın kaleminden ve yönetmenliğinden çıkmış olması. E filme bir de Christian Bale’in Batman rolündeki başarısı eklenince gerçek bir başyapıta dönüşüyor Kara Şövalye. Filmde Batman Gotham şehrini suç örgütlerinden temizlemeye girişiyor fakat daha sonra hikayenin kötü karakteri Joker devreye giriyor ve çatışma başlıyor.

Fight Club

David Fincher’ın yönetmenliğinde 1999 efsaneler yılında çekilmiş kült filmlerden biri olmuştur. Uykusuzluk problemi yaşayan bir sigorta memuru olan Jack bir terapi grubuna katılarak Marla adında bir kadınla tanışır ve kısa sürede kendisini bir ilişkinin içinde bulur. Daha sonrasında Tyler Durden isminde başarılı bulduğu bir adamla tanışır. Tyler Durden, Jack’i Fight Club adında bir organizasyonun içine sokar. Fight Club’ın en önemli kuralı Fight Club’tan başkalarına söz etmemektir. Filmin sürükleyiciliği bir yana sahnelerde verilen sübliminal mesajlar film hakkında konuşmak için başlı başına bir sebep.

Kuzuların Sessizliği

1991 yılında psikolojik gerilim türünde yapılmış ve hala daha gerilimi en uç noktalarına kadar hissettiren bir yapıt olmak kolay değil ama Kuzuların Sessizliği bunu başarıyor. Öyle ki en iyi film Oscar’ını alan tek gerilim filmidir. Filmin konusuna gelecek olursak film FBI’da eğitimi devam eden Starling’in önceden psikiyatr iken kitle katiline dönüşerek insan eti yiyen Hanibal Lecter ile görüşmesini konu edinir. Starling, Hanibal Lecter’ın zihninin derinliklerine inmeye çalışmaktadır. Devamı spoiler olur diye anlatmıyoruz, hatta bu kadar gerginlik bile fazla geldi bize. Sen de biraz heyecan olsun diyorsan Kuzuların Sessizliği Blu Tv’de!

Joker

Birinci sırada olan Kara Şövalye’de de bahsettiğimiz Joker karakteri Batman’in baş düşmanı haline geliyor ama elbette bu karakterin bir geçmişi var. Bir filmin karakterinin geçmişini ayrı bir filmde işleyip bunu listelere sokacak kadar başarılı bir film yapmak başlı başına bir başarıdır. Biraz da bu başarıyı konuşalım ve Joker’in başarısız komedyen Arthur Fleck halini ve Joker’e dönüşümünü izleyelim. Küçüklüğünden beri dışlanan ve zorbalığa uğrayan Joker’e annesi Happy adıyla seslenir. Ruhundaki çatışmaların başladığı çocukluk evreleri ve hayatın onu alter egosu olan Joker’e dönüştürmesinin hikayesini kesinlikle izlemelisin. 11 dalda Oscar’a aday olmuş.

Kefernahum

Dünya sinemasından son zamanların en çok konuşulan filmiyle karşınızdayız. Kefernahum 2018’den beri listelerden çıkmayan çok iddialı bir Lübnan filmi. Aldığı ödüller saymakla bitmez, çocuk oyuncular övmekle bitmez. Kefernahum Arapça’da kaos anlamına geliyor ve Lübnan’daki sokak çocuklarının umutsuz durumunu anlatıyor. Baş karakter Zain ailesi tarafından gerekli şartlar sağlanmadığı için onlara baş kaldırıp evden kaçıyor. 12 yaşında sokaklarda hayatta kalmayı başarmış oldukça zeki bir çocuk olan Zain şiddet suçundan hapse girdiğinde hakkını mahkemede arama kararı alıyor. Ailesine onu dünyaya getirdikleri için dava açıyor Zain.

Bohemian Rhapsody

Biricik Freddie Mercury’mizin ruhu şad ola diyoruz ve kendisinin hayatını konu edinen bu filmi anlatmaya başlıyoruz. Freddie Mercury’nin Queen’e dahil oluşu ve grubun albüm yapmaya başlamasına kadar olan kısmı izleyiciler olarak çok bilmediğimiz için arka plandaki Mercury’nin hikayesi bizi daha da etkiledi. Rami Malek’in Freddie Mercury’e olan benzerliği ve başarısı da sanki Mercury ölmemiş de kendi hikayesini canlandırıyormuş tadı veriyor filme. Biyografi sıkıcıdır deyip geçme kurgu bir senaryo kadar çarpıcı bir hikayesi ve mücadelesi var Freddie Mercury’nin.

The Revenant

Leonardo DiCaprio’ya sonunda Oscar’dan En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getiren filmle karşınızdayız. Titanik, Inception, son maddede yer vereceğimiz Muhteşem Gatsby ile Oscar alamamış da The Revenant ile almış hatta bir ayı saldırısıyla mücadele edişinden de oldukça söz ettirmişti. Hikaye 1823’te geçiyor ve DiCaprio, Hugh Glass adında bir kürk avcısına hayat veriyor. Av sırasında ayılar tarafından saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Glass’ın yoldaşlarından biri oğlunu öldürüp Glass’ı soyarak ölüme terk ediyor. Glass ise intikam hırsıyla sürünerek 200 mil yol kat ediyor. İntikam ateşiyle Glass’ın dirilişi işte burada başlıyor.

Dunkirk

II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunun Fransa’nın Dunkerque kıyısında 400 bin askerle sıkışması ve ordunun deniz yoluyla tahliye edilmesini konu alan film 2017 yılında Christopher Nolan tarafından kaleme alındı ve çekildi. Nolan senaryoyu kara, deniz ve hava olarak üç farklı açıdan yazmış. II. Dünya Savaşı’nın tahrip ettiği o kadar çok hayat ve ülke var ki aynı tarihi olayı çok farklı hikayelerle sinemaya yansıtmak mümkün olabiliyor.

Eyes Wide Shut

Stanley Kubrick’in ölmeden önce çektiği son filmi olan Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) müthiş bir gerilim filmi örneği. Dr William Harford rolünde Tom Cruise, eşi rolünde Nicole Kidman’ı ekranda izliyoruz. Bu çiftin cinsel gerilimleri ve gizli arzuları vardır. Doktorun bir piyanist arkadaşı aracılığıyla gizli bir örgütün maskeli partisine sızması ve orada göreceği şok edici olaylar karşısında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Muhteşem Gatsby

Yedinci maddede bahsettiğimiz Muhteşem Gatsby filmine sonunda ulaştın. Yine bir Leonardo DiCaprio övme girişiminin daha ortasındasın :) Hikaye 1920’lerde geçiyor, yani seni alıp çook eski zamanlara götürüyor bu film. Akademi ödüllerinden de en iyi yapım tasarımı ve en iyi kostüm tasarımı ödülleri almış, demek ki bu hissi tamamen seyirciye geçirebiliyor. Yazar olma hayaliyle New York’a gelen baş karakterimiz Nick, Jay Gatsby adındaki gizemli bir milyonerin devamlı partiler verdiği evine komşu olan kuzeninin yanına taşınır. Böylece zenginlerin büyüleyici dünyasında kendini bulmuş olur. Nick bu durumlardan ilham alarak imkansız aşkın ve bir trajedinin hikayesini yazmaya başlar.

BluTv’de sizler için önerdiğimiz diziler;

Yeşilçam

Dizi, 60’lar Türkiye’sinde altın çağına giren Yeşilçam’da bir yapımcının ayakta kalma mücadelesini anlatmaktadır. Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Semih Ateş karakteri, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam’da küllerinden tekrar doğmaya çalışan sinema aşığı bir yapımcıdır. Selin Şekerci Yeşilçam’ın gözde yıldızlarından Mine Cansu’yu, Afra Saraçoğlu ise Yeşilçam’da önemli bir sanatçı olmak için çabalayan genç ve güzel Tülin Saygı’yı canlandırıyor.

Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi

Saygı, adından da anlayacağınız gibi Behzat Ç’nin sevilen kötü ve kompleks kahramanı Ercüment Çözer’in dünyası ile bizi daha yakından bir araya getiriyor. Şu ana kadar 5 bölümü ile yayınlanmış olan Saygı’nın hikayesi bizi şimdiden içine çekti bile. Bir anti-villian olarak bildiğimiz Ercüment Çözer’in kendine has bir cezalandırma sistemi ve intikam yöntemleri var. Bu anti kahramana, genç kuşağın iki sevilen ismi Miray Daner ve Boran Kuzum’un canlandırdığı iki yeni karakter de eşlik ediyor. Tanık oldukları adaletsizliklere, kötülüklere ve en önemlisi saygısızlıklara daha fazla tahammül edemeyen iki yeni genç karakterin yolu Ercüment Çözer ile kesişiyor ve onun kendine has cezalandırma sisteminin bir parçası oluyorlar. Bakalım bizi Saygı’nın geri kalanında daha neler bekliyor.

Yarım Kalan Aşklar

BluTV’nin bu sene en konuşulan yapımlarından biri olan Yarım Kalan Aşklar, Eylül ayında yayına giren fantastik bir karakomedi! Gizemli fragmanından da anlayacağınız gibi idealist bir gazeteci olan Ozan, tam da uzun zamandır birlikte olduğu aşkı Elif’e evlenme teklif ettiği gün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybediyor ve hikayemiz başlıyor!

Fakat Ozan’ın öteki dünyaya gitmek yerine Kadir isimli son derece olaylı ve uslanmaz bir cinayet büro komiseri olarak dünyaya geri dönmesi ile işler iyice karışmaya başlıyor. Yeni bedeninde hem ölümüne kimin sebep olduğunu bulmaya çalışacak hem de hayatının aşkı Elif’e farklı bir bedende gerçekleri anlatmak için ter dökecek olan Kadir’in gizemli hikayesini heyecanla izleyeceksiniz. Dizinin başrollerini ise Dilan Deniz Çiçek ve Burak Deniz paylaşıyor.

Alef

Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu mistik bir suç dizisi olan Alef, İstanbul’da bulunan bir ceset ve ardından hızla gelişen başka cinayetlerin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Birbirine oldukça zıt karakterlere sahip olan bu iki dedektifi canlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın karakterlerine bir üniversitenin öğretim görevlisi olan Yaşar’ın katılmasının ardından ekip yüzyıllardır saklı kalan bir olayla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız toprakların tarihinden esinlenen mistik ögeler ile dolu olan Alef, aksiyon ve heyecanı bu öğeler ile harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

Masum

BluTV ile pek çok kişinin tanışmasına vesile olan ve ülkemizin ilk internet dizisi olan Masum, dev oyuncu kadrosu, senaryonun ardındaki süper isim Berkun Oya ve harika müzikleriyle dikkat çeken bir yapım. Bu dizide kimler yok ki? Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Okan Yalabık, Ali Atay, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan’ı bir araya getiren 8 bölümlük bu mini dizide klasik dinamiklere sahip bir Türk ailesinin çevresinde gelişen gizemli bir trajedi anlatılıyor. Bir suç perdesinin sırlarını çözmeye çalışırken yer yer gerileceğiniz diziye mutlaka göz atın!

Aynen Aynen

Herkesin izlerken kendinden bir şeyler bularak gülümseyeceği tam bir çıtır çerez izlemelik dizilerden olan Aynen Aynen, Nil ve Deniz’in günümüz ilişkilerini anlatan eğlenceli yaşantısını konu alıyor. İlk iki sezonunda Nilperi Şahinkaya’ya Uraz Kaygılaroğlu eşlik ederken, üçüncü sezon itibariyle ise yeni partneri Kerem Bürsin oluyor. Aynen Aynen’in en önemli özelliklerinden biri ise bölümlerin yalnızca 5-10 dakika olması! Anlayacağınız boş bakışmalara, gereksiz repliklere bu dizide yer yok. Aşk hayatında yaşadığınız talihsizlikleri, yeni heyecanları ve gündelik sorunları başka bir ağızdan dinlemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

BluTv’de sizler için önerdiğmiz Yabancı Diziler;

The Investigation

Danimarka, İsveç ve Norveç ortak yapımı The Investigation, Jens Møller öncülüğündeki Kopenhag cinayet bürosunun, İsveçli gazeteci Kim Wall cinayetini çözmeye çalışmasını konu alan bir HBO yapımı.

Babylon Berlin

Babylon Berlin, Berlin’in 1. Dünya Savaşı sonrası büyüleyici yıllarında Gereon Rath’ın bir soruşturma için bu şehre taşınmasının ardından içine girdiği zorlu hikayeyi anlatıyor. Volker Kutscher’in aynı adlı roman serisinden uyarlanan dizi, 1918’den 1933’e kadar süren Weimer Cumhuriyetinin büyüleyici atmosferini tarihin önemli olaylarıyla birlikte izleyiciye aktarıyor.

ZeroZeroZero

Kadrosunda Andrea Riseborough gibi isim olan suç temalı dizi, Meksika kartellerinden, İtalyan uyuşturucu mafyasına kadar bu ticareti ellerinde tutmaya çalışan suç örgütlerinin birbirleriyle olan mücadelesi anlatılıyor.

The Handmaid’s Tale



Margaret Atwood’un romanından uyarlanan dizi, Gilead adındaki bir şehirde bazı afetler sebebiyle kadın nüfusunun aşırı düşmesinden dolayı kadınların sadece üreme aracı olarak görüldüğü bir dönemi anlatıyor. Elizabeth Moss’un hayat verdiği Offred ise, kendisinden zorla alıkonulan kızını kurtarmak ve bu kaostan kaçmak için sonuna kadar mücadele ediyordur.

Victoria

İngiltere yapımı Victoria, Kral IV. William’ın ölümüyle ansızın tahta geçen Büyük Britanya yeni Kraliçesi Victoria’nın politik oyunlarla dolu hikayesini anlatıyor.

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