En İyi Amazon Prime Filmleri – Mart 2023

Amazon Prime’ın ayrıcalıklarından yararlanan bir müşteri değilseniz ve bu ay platformda ne popüler bilmek istiyorsanız doğru yere geldiniz. Birbirinden farklı filmleri ağırlayan Amazon Prime’ın en çok izlenen ve en iyi filmlerini aylık olarak bu yazı altında toplayacağız. İşte bu ayın en iyileri…

Amazon Prime Top 10 Filmler

Ölmek İçin Zaman Yok

Ölmek İçin Zaman Yok, aktif hizmetten ayrılmasına rağmen dostunun yardım çağrısıyla kendisini yeniden zorlu bir maceranın içinde bulan Bond’un hikayesini konu ediyor. Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond’un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond’dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

Resident Evil: Raccoon Şehri

Resident Evil: Raccoon Şehri, tüm dünyada yayılan bir vahşetin Raccoon Şehri’ni ele geçirdiği gün yaşananları konu ediyor. Raccoon, bir zamanlar ilaç devi Umbrella Corporation’ın hızla gelişen yuvasıydı. Ancak Raccoon artık ölmekte olan bir şehir. Şehirden ayrılan şirket ardında çorak toprak ve yerin altında günden güne büyüyen bir kötülük bırakır. Çok geçmeden kötülük gün yüzüne çıkar. Yaşanan vahşetten sağ kurtulmayı başaran bir grup insan, Umbrella’nın ardındaki gerçeği keşfetmek ve hayatta kalabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Skyfall

MI6 ciddi bir saldırıya uğrar ve kurumun değerleri temelden sarsılır. M’e karşı sadakat testinden geçen ajan James Bond kişisel bedelleri ağır olsa da, tehdidi bulup her ne pahasına olursa olsun yok etmelidir. Zira MI6’yı ciddi riske sürükleyen isim Silva adında gözü kara, gizemli bir adamdır.

Sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon film serisi olan gizli ajan 007 James Bond’un nefes kesen macerası bu sefer Türkiye, Çin ve İngiltere ekseninde geçiyor.

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, kasabayı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bekar bir anne olan Callie, mali zorluklarla mücadele etmektedir. Geçimlerini sağlamakta zorlanan Callie, çocukları Trevor ve Phoebe ile birlikte ölen babasından kalan eski eve taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatlarından pek memnun olmayan Trevor, çok geçmeden evde büyükbabasının mirasıyla ilgili büyük bir sırrı keşfeder. Büyükbabasının eşyalarının arasında onun Hayalet Avcıları’nın üyesi olduğunu gösteren ekipmanlar bulan Trevor, Phobe ve yeni arkadaşları ile birlikte bulduklarını kurcalarken kasabanın altında uyuyan bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olur.

Bergen

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen’in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin’in Ankara’dan Adana’ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

Creed II

2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu’nun devam halkası olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.

Rüyanda Görürsün

Engin, başarıya, güce ve lüks yaşama değer veren bir iş insanıdır. Orta sınıf bir ailenin kızı olan hayalperest Pelin ise, kendisini olduğu gibi kabul edecek doğru kişiyi beklemesi gerektiğini düşünür. Engin ve Pelin’in yolu bir partide kesişir. Gecenin sonunu hatırlamayan ikili, kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulurlar. Tamamen farklı karakterlerde olan Engin ve Pelin, birbirlerine tahammül etmekte zorlanır. İçine düştükleri kabustan kurtulmanın yolunu arayan Engin ve Pelin, bu süreçte birbirlerine yakınlaşmaya başlar. Onlar, kabus olarak düşündükleri rüyanın artık sonsuza dek sürmesini isterlerken eski hayatlarına uyanır. Birbirlerinden uzakta olan iki aşığın, aşklarını gerçek bir hikayeye dönüştürebilmeleri kendilerine bağlıdır.

Quantum of Solace

İşle özel hayatta yaşanan bir ihaneti birbirine karıştırmamak pek de kolay olmasa gerek. Vesper, 007 ‘nin sevdiği kadındır ve onun tarafından aldatılmıştır. Ancak elinde bir son görev vardır ve bu görevi yerin getirirken meseleleri kişisel boyuta taşımadan profesyonelce hareket etmek zorundadır. Gerçeğin peşinde sorgulamadayken Bond, Mr White’ı sorguya çeker ve Vesper’a şantaj yapanı bulmak ister. Ancak altında karmaşık bir şebeke işi yatmaktadır.

Venom: Zehirli Öfke 2

Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock’un hikayesinin anlatıldığı “Venom” filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek’in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie’nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.

Spectre

Geçmişten gelen şifreli bir mesaj James Bond’u Mexico City’ye ve sonunda, kötü şöhretli bir suçlunun, yasaklı dulu, güzel Lucia Sciarra ile tanışacağı Roma’ya sürükler. Bond, sızdığı gizli bir toplantı sonucunda, Spectre olarak bilinen tekinsiz bir örgütün varlığını ortaya çıkartır. Bond, Spectre’nin ağını ortaya dökebilecek ipuçlarına ulaşmak için, eski düşmanı Mr White’ın kızı, Madeleine Swann’ı aramaktadır. Moneypenny ve Q’dan kıza ulaşmak için gizlice kendisine yardım etmelerini ister. Bond, Spectre’ye yaklaştıkça, ulaşmaya çalıştığı Christoph Waltz tarafından canlandırılan düşmanı ile kendisi arasında, kan dondurucu bir bağ olduğunu öğrenecektir.