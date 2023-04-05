Araba uygulamaları, araba kiralamanıza, ucuz benzin fiyatlarını bulmanıza, en verimli rotayı planlamanıza, telefonunuzu arabada daha güvenli hale getirmenize ve hatta nereye park ettiğinizi unuttuğunuzda arabanızı bulmanıza yardımcı olabilir. Çok çeşitli kategorilerde en iyi 20 araç uygulamasının bir listesini bir araya getirdik.

En İyi Android Araç Uygulamaları 2023

Android Auto

Android Auto, piyasadaki en iyi araba uygulamalarından biridir. Sürücülerin Google Haritalar’a, mesajlaşma uygulamalarına, müzik uygulamalarına ve diğer yardımcı programlara hızla erişmesini sağlar. İki şekilde çalışır. Uygulama, cihazınızda açılabilir ve kontrol panelinizdeki bir montaj parçasından çalışabilir. Çoğu modern arabada dahili olarak bulunur ve cihazınızı arabanın dokunmatik ekranına yerleştirmek için arabaya bağlamanız yeterlidir.

Car Maintenance by myCARFAX

Car Maintenance by myCARFAX bir araba yönetimi uygulamasıdır. Bu, birçok şeye göz kulak olabileceğiniz anlamına gelir. Tüm bakım ve onarımlarınızı uygulamadan görebilirsiniz. Ayrıca uygulama, ek bakım ve hatta kaydınızı yenileme zamanı geldiğinde sizi uyarır.

Drivvo

Drivvo, en güçlü araba uygulamalarından biridir. Temelde her şeyi takip edebilirsiniz. Bu, onarımları, bakımı, harcamaları, kat edilen kilometreleri, gaz kilometresini ve daha fazlasını içerir. Özellikle iş olarak araba kullananlar için iyidir. Vergi dönemi harcamalarınızı takip etmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla bakım gerektiğinde hatırlatıcılar içeren bakım kayıtları da vardır.

SpotAngels

SpotAngels en yeni araba uygulamalarından biridir. Ancak, bir ton potansiyeli var. Birincil işlevi, park cezalarından kaçınmanıza yardımcı olmaktır. Şu anda, bunun işe yaradığı desteklenen 20 şehir var. Ayrıca nereye park ettiğinizi de takip edebilir. Bu şekilde arabanızı bulmaya çalışırken kaybolmazsınız. Bu işlevsellik, desteklenen bir şehirde olsun ya da olmasın herkes tarafından kullanılabilir.

Google Haritalar

Bir milyar cihaza yüklendiğini düşünürsek, araba için en çok kullanılan uygulamanın Google Haritalar olduğu inkar edilemez. Nerede olursanız olun adım adım yol tarifleri sağlayan en doğru ve verimli harita uygulamalarından biridir. Sadece direksiyonunuzdaki sesli arama düğmesine basın, bir işletmenin veya adresin adını söyleyin, aracınızın ekranı ilgili tüm ayrıntıları gösterecektir.

Autovaras

Araçlar söz konusu olduğunda, çok sayıda otomatik odaklı uygulama beklersiniz ve aradığınız şeye bağlı olarak seçenekler bazen zayıf olsa da, Autovaras son kullanma tarihi takibi sayesinde göze çarpar. Bir sonraki araç muayeneniz, sigortanızın ne zaman dolacağı veya etiketlerinizin ne zaman sona ereceği gibi tarihler girin. Bu çok ihtiyaç duyulan bilgileri içeren bir ekrana her zaman erişebileceksiniz, böylece lisansınızı tehlikeye atarak önemli tarihleri ​​kaçırmazsınız.

Waze

Waze kendi başına mükemmel bir navigasyon uygulamasıdır ve halen aktif olarak geliştirilmektedir. Kitle kaynak kullanımı aracılığıyla çalışır ve herkes yoldaki kazaları veya diğer gecikmeleri bildirebilir, böylece geri kalanımız dakika dakika bilgileri görebilir. Bu uygulama, sürücülerin verimli rotalar seçmesine olanak tanır.

Scanner Radio

Scanner Radio’nuz varsa arabanızda polis tarayıcılarını dinleyebilirsiniz. Bu, sürüş sırasında meydana gelebilecek kazalara veya diğer olaylara dikkat etmenizi sağlar. Kazaların meydana geldiği alanlardan kaçınabilir ve bölgenizdeki acil durumlardan haberdar olabilirsiniz.

Fuelio

En iyi araba uygulamalarından bir diğeri de Fuelio. Fuelio size mükemmel bir yakıt takip sistemi sunuyor. Ne zaman, ne kadar yakıt aldığınızı uygulamaya girmeniz hâlinde aracınızın yakıt tüketimini takip edebilirsiniz. Ayrıca harcadığınız yakıt ücretlerini görebilmeniz de mümkün.

Spotify

iOS ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlara indirilebilen Spotify, sevdiğiniz şarkılardan liste oluşturabilmenize izin veriyor. Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Spotify hem ücretsiz hem de ücretli olarak kullanılabiliyor. Ücretsiz versiyonda liste oluşturmanız mümkün. Ücretli versiyondaysa hazırlanan listeler telefona indirilebiliyor ve çevrimdışı müzik dinlenebiliyor.

Garenta

Aracınız olsun ya da olmasın, bir araba kiralama uygulamasına her zaman ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuda en iyi araç kiralama uygulamasından biri Garenta. Garenta’nın iOS ve Android için kullanıma sunduğu mobil uygulama sayesinde araç kiralama işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Drivemode

Sürüş sırasında SMS, Facebook ve WhatsApp mesajlarınızı sesinizle yazdırdığınız metinler ile yanıtlayabilmenizi sağlayan Drivemode, navigasyonu kullanırken diğer uygulamalarınızı da çalıştırabilmenize olanak tanıyor. Arabadayken telefon görüşmelerinizi de kolaylaştıran uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Mobil Kaza Tutanağı

Kağıt form doldurularak tutulan Kaza Tespit Tutanakları, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge gereğince artık akıllı telefonlardan da doldurulabiliyor

Car Dashdroid

Car Dashdroid, araç kullanırken sürüşü kolaylaştıran bir araç uygulamasıdır. Whatsapp, Telegram ve Facebook Messenger için cevap entegrasyonunu içerir, gelen mesajları dinleyebilir ve cihaza dokunmadan cevap verebilir, Bluetooth kullanarak uygulamayı başlatabilir / durdurabilir ve Ana Ekran düğmesine basarak herhangi bir uygulamadan özel olarak tasarlanmış Car Dashdroid ana ekranına dönebilirsiniz.

EOBD Facile

Akıllı telefonunuzu kullanarak arabanızın arızasının nedenini tespit edin ve motor ışığınızın neden yandığını bulun. Tamirciye gittiğinizde aracınızı bilgisayar bağlayıp arızanın kaynağını bulurlar. Bu uygulama bunu cep telefonunuz ile yapma imkanı sunuyor.

Parkopedia

Sizin gibi sürücülerin katkıları sayesinde dünya çapında 15.000 şehirde 70 milyondan fazla park yeri hakkındaki bilgilere erişmek için Parkopedia’yı kullanabilirsiniz. Size en uygun olanı bulabilmeniz ve bunun için ödeme yapabilmeniz için bu uygulama dünya genelindeki park alanlarını haritalar ve listeleme yapar.

Roadtrippers

Roadtrippers, yol gezisi planlama sürecini kolaylaştırır. Güzergahlar planlayabilir ve kaydedebilir, diğer kullanıcılarla işbirliği yapabilir, sıra dışı varış noktaları bulabilir ve rotanız boyunca milyonlarca varış noktası için yorumlar alabilirsiniz. Yerel lokantalar ve yol kenarındaki ilginç turistik yerler veya manzaralı noktalar, milli parklar ve oteller gibi milyonlarca yeri keşfedin.

Smart Dash Cam

Yeni bir araç kamerası satın almak istemiyorsanız kullanışlı bir alternatif Smart Dash Cam uygulamasıdır. Telefonunuzu bir araç kamerasına dönüştürmek ücretsizdir. Kaydedilen her döngünün ne kadar sürmesini istediğinizi programlayabilirsiniz, böylece hafızada çok fazla yer kaplamaz.

Allstate

Allstate, kaliteli arayüzü ve geniş özellikleri sayesinde en iyi mobil deneyimlerden birini sunuyor. Bir düğmeye dokunarak kimlik kartlarınıza erişin, ödeme yapın ve yol yardımı alın. Ayrıca, hemen bir hak talebinde bulunmak için bir kazadan sonra fotoğraf bile çekebilirsiniz.

Acar

Acar, kullanabileceğiniz çok aktif ve tam entegre bir Android araç uygulamasıdır. Bu uygulama size daha iyi araç bakımı için gerekli tüm ipuçlarını ve genel sorunlardan kaçınarak arabanızı kullanma önerilerini gösterecek. Ayrıca, arabanız için ayrı bir klasör içerdiğinden, aracınızla ilgili gerekli tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.