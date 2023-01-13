En İyi Android Aşk/Flört Oyunları 2023

Son zamanlarda gerçekten popüler olan flört ve buluşma oyunları özellikle bu tarz oyunlara yönelen herkesin ilgisini çekiyor. Siz de romantizmi oyunlarda yaşamayı sevenlerdenseniz bu harika oyunlarla gününüze farklılık katabilir ve hislerinizi doruk noktasına çıkarabilirsiniz. İşte androidde oynayabileceğiniz en iyi aşk oyunları…

En İyi Android Aşk Oyunları Listesi 2023

The Arcana: A Mystic Romance Love Sick: Aşk oyunları Zaman Yolculuğu – Aşk Hikayesi MeChat – Love Secrets Episode: Choose Your Story Tabou Stories: Aşk Oyunları Dream Zone: Aşk hikayeleri Vampir Aşk Hikayesi Pocket Love Family Hotel: love & match-3 Sealed With a Demon’s Kiss Scripts: Episodes & Choices Lovelink – Chapters of Love Love Island: The Game Mr. Love – Queen’s Choice City of Love: Paris My Girlfriend serisi Mystic Messenger Obey Me The Sims Mobile

En İyi Android Aşk Oyunları

The Arcana: A Mystic Romance

Bu oyunda gezgin akıl hocanız tarafından kendi halinize bırakılmış, büyülü sanatların dahisisiniz. Hepsinin ortak bir noktası olan renkli karakterlerle dolu bir kasırga macerasına dalıp seçimler yapmalısınız. Entrikanın kalbine derinlemesine dalın ve şehrin üzerinde hâlâ asılı duran bir cinayet gizemini ortaya çıkarın.

Love Sick: Aşk oyunları

Okumayı seven biriyseniz, bu oyun tam size göre! Gizli aşıkların ve kıskanç rakiplerin, özenle seçilmiş kadın karakterlerin başrolünde, özgün bir dille yazılmış olan interaktif kitaplarda hayat bulduğunu göreceksiniz! Kendi tarzınızı, kendi ilişkilerinizi ve kendi kaderinizi belirleyerek okuma deneyiminizi kişiselleştirmeniz gerek.

Zaman Yolculuğu – Aşk Hikayesi

Rüya Macerası – Etkileşimli Hikayeler: Aşk Oyunları, en iyi gençlik oyunlarından biri.

Bu romantik yolculukta, çok çeşitli duygular yaşayacaksın ve daha fazla bölüm için yanıp tutuşacaksın. Bir seçimin her şeyi değiştirebileceği, yepyeni etkileşimli öykülerle dolu büyüleyici bir maceraya atılmak istersen, oyunu indirmeyi unutma.

MeChat – Love Secrets

MeChat ile mükemmel eşinizi bulun! Tamamen yeni bir sanal randevu deneyimiyi yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Henüz dil seçeneği konusunda sıkıntılar olsa da Tinder benzeri bu sanal oyun, partnerinizden ses kaydı ve fotoğraf alabileceğiniz bir uygulama şeklinde tasarlanmış. Fakat her eşleşme ayrı bir hikayeyi ve buluşmayı da beraberinde getiriyor!

Episode: Choose Your Story

Kendinizi bir öykünün içinde hayal ettiniz mi ? Bu hikayenin baş kahramanı sizseniz Episode tam da sizlik bir oyun. Farklı kitaplarla şekillen yeni hikayeleri okumak ve deneyimlemek isteyenler için Episode sahiden de heyecan verici bir oyun.

Tabou Stories: Aşk Oyunları

Hiç en sevdiğiniz TV dizisinin bölümünü izleyip kendini ana karakter olarak hayal ettiniz mi? Cevabınız evet ise bu çok fonksiyonlu ve birçok seçimle kaderinizi şekillendiren aşk oyunu tam size göre!

Dream Zone: Aşk hikayeleri

Muhteşem aşk hikayeleri okuyup tutkuyu hat safhada yaşamak isteyenler için tasarlanmış bir oyun daha! Bu oyunda hikayenin içine dalarken, eşsiz koleksiyon kartları biriktirecek ve ateşli sahnelere tanıklık edeceksiniz.

Vampir Aşk Hikayesi

Alacakaranlık veya Vampir Günlükleri izlediyseniz veya fantastik şeylere, özellikle vampirlere bayılıyorsanız bu interaktif oyuna bayılacaksınız! Grafikleri ve olay örgüsüyle beğeni toplayan oyun, kendi kaderinizi yaratma imkanı da sunuyor.

Pocket Love

Dekorasyon zamanı geldi! Hayalinizdeki evi tasarlamanızı ve istediğiniz gibi yaşamanızı mümkün kılan Pocket Love’da eğlencenin bir sınırı yok. Tüm detayları dekore edebileceğinizi ve tasarlayabileceğinizi unutmayın. Binlerce özelleştirme ile muhteşem bir deneyim sizi bekliyor! Eh aşk biraz da yeniden dekore etmekten geçiyor :)

Family Hotel: love & match-3

En yeni romantik hikaye temelli üçlü eşleştirme oyunu olan Family Hotel dünyasına adım atmaya hazır ol! Yıkık dökük bir kır malikânesini hayallerindeki aile oteline dönüştürmelisin. Sıkıntıları temizlemek için üçlü eşleştirme oyunları oyna ve binayı restore ederek eski ihtişamına kavuştururken hayal gücünü konuştur.

Sealed with a Demon’s Kiss

Anne babanızı beklenmedik bir İblis saldırısına kaptırdıktan sonra, adalet özleminiz sizi Exorcists Tarikatı’na katılmaya ve dünyanın karanlık güçlerini geri püskürtmeye zorluyor. Yol boyunca üç korkusuz yol arkadaşıyla, insanlığı kurtarmak ve kendinizi tehlikeye atmanızı engellemek için verilen mücadeleye katılıyorsunuz. Bolca tutku olduğunu da belirtelim.

Scripts: Episodes & Choices

Scripts: En iyi etkileşimli hikaye oyunlarından biri olan Romance Choices, tadını çıkarabileceğiniz pek çok hikaye içeriyor! Hikaye temaları romantizm, macera, korku, LGBTQ+, fantezi, gizem ve çok daha fazlasını içeriyor.

Lovelink – Chapters of Love

Lovelink, sohbetlerinizde seçimlerinizle ilerlemenizi sağlayan etkileşimli bir sanal gerçeklik aşk oyunu! Göz atmak için ilginç ve heyecan verici karakterlerle, yepyeni bir anlatı flört deneyimine dalın.

Love Island: The Game

Sizi hit realite TV programı ‘Love Island’ın kalbine yerleştiren etkileşimli hikaye oyunu Love Island: The Game harika bir yolculuğua davet ederken, heyecan ve tutku dolu bir deneyimi de oyunculara vaat etmekten kaçınmıyor.

Mr. Love – Queen’s Choice

Ruh eşin kim olacak? Mr Love: Queen’s Choice, bir medya yapımcısı olarak kendi kariyerinizi geliştirirken, size ana karakterlerle mesajlaşma, sohbet etme ve hatta onları arama fırsatı veren bir aşk simülasyonu oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

City of Love: Paris

Fransa’yı ve Paris’in aşk kokan sokaklarını bir oyunda deneyimlemek isterseniz bu oyunu mutlaka indirmenizi tavsiye ediyoruz. Listedeki birçok oyun gibi harika bir interaktif oyun deneyimi vaat eden City of Love: Paris, sizi farklı bir hikayeye davet ediyor.

My Girlfriend Serisi

My Girlfriend, yapılacak çok sayıda seçenek, keşfedilecek alternatif yollar ve keyif alınacak çeşitli sonlar içeren, yetişkinlere yönelik bir görsel roman oyunu. Oyun geliştirmenin bir parçası olarak her biri farklı potansiyel ilişkilere sahip birden fazla kadın karakter içeriyor.

Mystic Messenger

Mystic Messenger’da, sizin seçeceğiniz bir kadın karakterin rolünü üstleniyorsunuz. Kadın kahraman, onu ya RFA (Rika’s Fundraising Association) olarak bilinen bir yardım kuruluşunun kurucusu olan Rika’ya ait kapalı, güvenli bir apartman dairesinde ya da Mint Eye HQ’da yaşamaya yönlendiren gizemli bir uygulama indiriyor. RFA’nın geri kalan üyeleriyle tanışıyor ve misafirleri davet ederek bir parti düzenlemekle görevlendiriliyor. Mystic Messenger, size harika bir hikaye deneyimi vaat ediyor!

Obey Me

Obey Me, karakterlerin günlük hayatınızın bir parçası haline geldiği yepyeni bir otome flört simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Büyüleyici karakterlerden düzenli olarak metin mesajları ve telefon görüşmeleri alıyor ve hikayenin içinde hissediyorsunuz.

The Sims Mobile

Hayatınızda hiç The Sims oynamadıysanız o halde telefonunuza indirme vakti! The Sims Mobil’de oyuncu oluşturduğu karakter ile Sims hayatına atılıyor. Karakter oluşturulurken görünüşü ve karakter adını özelleştirebiliyoruz. Özelleştirme seçenekleri bilgisayardaki ile kıyaslayınca yetersiz kalıyor. Fakat yine de sizi hayallerinizdeki dünyaya sürüklüyor.