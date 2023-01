En İyi Android Bulmaca Oyunları 2023

Bulmaca oyunları, basit bir fikri olan basit bir türdü. Zamanınızı öldürürken eğlence için bulmacaları çözüyorsunuz. Bununla birlikte bulmaca türü mobil cihazlarda büyük bir patlama yaşadı.

Bu günlerde, Android’de hem grafik hem de oynanış açısından çok iyi bulmaca oyunları bulabilirsiniz. Süper basit mekaniğin ve aptalca fikirler içeren grafiklerin, yaratıcı hikayeler ve iyi grafikler içeren yoğun ve karmaşık uygulamaların olduğu günler geride kaldı. İşte Android için en iyi bulmaca oyunları…

Bulmaca Çözmenin Yararları

• Duygularımızı geliştirir.

• Alzheimer riskini azaltır.

• Stresi azaltır.

• Sosyalleşmeyi sağlar.

• Sözlü becerileri arttırır.

• Hafızayı güçlendirir.

• Konuşma dilini zenginleştirir.

• Analitik düşünmeyi geliştirir.

• Beyninizi geliştirir.

En İyi Android Bulmaca Oyunları Listesi

Two Dots Brain It On Cubor Bridge Constructor Stack & Crack Mekorama Fill the Glass Stick Clash Mysterious Forest Escape Bob The Robber Threes! All That Remains: Part 1 Golf Peaks Sky: Children of the Light The Room Two Otteretto Gorogoa Samorost Total Party Kill Flipflop Solitaire

Android Bulmacı Oyunları 2023

Two Dots

Two Dots, Android için en bağımlılık yapan bulmaca oyunlarından biridir. Oyun, noktadan noktaya bağlanmayı, bir hat oluşturmayı, bombalar oluşturmayı, ateşle mücadele etmeyi ve daha fazlasını içerir. Bu oyun, rahatlatıcı oyun müziği, komik ses efektleri ve güzel bir minimalist kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir. Play Store listesine göre oyunda 1935’in üzerinde heyecan verici seviye mevcut.

Brain It On

Brain It On zihninizi test eder. Beyniniz için aldatıcı bir şekilde zorlayıcı fizik bulmacalarından oluşan sinir bozucu derecede harika bir oyundur. Her zaman daha fazlası eklenen düzinelerce beyin bozucu fizik bulmacasını çözmeye çalışırken boş saatinizi değerlendirebilirsiniz.

Cubor

Cubor basit başlangıçları ve karmaşık sonları olan kübik bir bulmaca oyunudur. Oyunda küpleri karşılık gelen hedeflere taşımanız gerekir, bazen yön tam olarak doğru olmalı ve bazen birkaç küp aynı anda hareket etmelidir. Ayrıca bu oyunda bazen işler gerçekten zorlaşıyor.

Bridge Constructor

Bridge Constructor, kendi başına harika bir fizik tabanlı bulmaca oyunudur. Ölümcül lazerlerden, asit çukurlarından ve bilinçli taretlerden kaçınırken, itme jellerinin yanı sıra portallar kullanılarak tamamlanması gereken 60 test odası var. Bu, hem Bridge Constructor hem de Portal hayranlarını memnun edecek bir meydan okuma sağlayan olağanüstü bir çapraz başlık. Tonlarca Portal referansıyla oynamak kesinlikle zevk vericidir.

Stack & Crack

Stack & Crack Android için minimalist ve zor bir bulmaca oyunudur. Oyun, dört Boxie ve onların ilginç ilişkileri hakkındadır. Oyundaki amacınız ise tüm kutuları Işık Portalına yönlendirmektir. Oyun yaklaşık 100 el yapımı seviyeye sahiptir.

Mekorama

Mekorama, izometrik bulmaca tabanlı platform oyunlarından ilham alıyor. Ancak bu oyun daha fazla içerik sunuyor. Keşfedilecek 50’den fazla seviye var. Bu rahatlatıcı bir oyun olabilse de, bazı bulmacalar şaşırtıcı derecede zordur ve sonuçta hem yeni başlayanların hem de inatçıların keyif alabileceği bir oyun haline gelir. Hepsinden iyisi, oyunun tamamı ücretsiz olarak deneyimlenebilir, ancak hayranlar oyunun uygulama içi satın alımları yoluyla geliştiriciye bağış yapabilir.

Fill the Glass

Fill the Glass, şişeden bardağa doğru akan suyu yönlendirmeniz gereken eğlenceli bir bulmaca oyunudur. Suyu seviye boyunca yönlendirmek için çizgiler çizin ve tüm bardağı doldurun. İstediğiniz kadar çizebilirsiniz, bu yüzden çizgilerinizi oluşturmaktan çekinmeyin.

Stick Clash

Bulmacaları ve matematiği savaş sistemine dahil eden sıra tabanlı bir aksiyon oyunu olan Stick Clash Online’da, düşman işgalcilere saldırırken, prensesleri kurtarırken ve şeytani generalleri öldürürken bir grup asil savaşçıya liderlik edin. Stick Clash Online’da yalnızca sizin destenizden daha küçük olan düşman yığınlarını yenebilirsiniz; sayılarını kendi sayınıza eklemek için önce daha küçük yığınları yenin ve ardından daha büyük düşman gruplarını ele geçirin. Siz ilerledikçe oyun, oynamaya devam etmenizi sağlayacak daha fazla ve daha ilginç sürprizler ekleyecektir. Stick Clash Online, çocuklar ve yetişkinler için uygun eğlenceli ve eğitici bir oyundur.

Mysterious Forest Escape

Mysterious Forest Escape’te amacınız gecenin köründe ormana girmek ve bunu bir dizi yapbozla yapıyorsunuz. Eski tıkla tarzı maceralara geri dönen bu oyunda, parka girmeden önce çözmeniz gereken bir dizi bulmaca verilir. Biraz gelişigüzel görünseler de, ne yapmanız gerektiğini anladığınızda çözmeleri oldukça basit. Ancak bu, size ciddi zeka oyunları yapmadıkları anlamına gelmez. Sanat tarzı basit ama büyüleyici, ormanın ürkütücülüğüne güzel bir zemin sunuyor.

Bob The Robber

Şehir tehlikede ama canavarlar veya uzaylılar değil, açgözlü iş adamları ve politikacılar yüzünden. Bob The Rubber’da masumları açgözlülerden koruma görevinde günümüzün Robbin Hood’u Bob’a yardım edin. Büyük soygunu gerçekleştirmek için gereken değerli planları ve bilgileri arayan Bob’a alarm ve korumalarla dolu odalarda rehberlik edin. Tüm seviyelerde ilerlerken muhafızları devirin, tuzakları devre dışı bırakın ve biraz para kapın. Bob The Robber, bağımlılık yaratan oynanışıyla sizi tüm seviyeleri boyunca oynamaya devam ettireceği kesin olan harika bir 2D platform oyunudur.

Threes!

2048 gibi basit bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da deneyin. Bu, saatlerce boşta oturmak için bir neden sağlayan başka bir sayı tabanlı bulmaca oyunudur. Oyunda sadece 2 ve 1’i birleştirerek 3 oluşturabileceğiniz tek bir kural var. Bundan sonra diğerine geçebilirsiniz. Artık hareket edecek yer bulamadığınızda oyun sona erecek. Genel olarak, Android akıllı telefonunuzda oynayabileceğiniz ilginç bir oyundur.

All That Remains: Part 1

All That Remains: Part 1, bir sığınakta uyandığınız ve oradan çıkmanın bir yolunu bulmanız gereken bir bulmaca kaçış oyunudur. Sığınak, her birinin üstesinden gelinmesi gereken kendine özgü görevleri olan çeşitli odalara bölünmüştür. Ayrıca karakterin kız kardeşi ile iletişim kurmak için radyoyu bile kullanabilirsiniz. All That Remains’deki grafikler de oldukça hoş.

Golf Peaks

Golf Peaks, minyatür bir golf oyunu olarak tasarlanmıştır, ancak aslında bir bulmaca oyunudur. On dünyaya yayılmış, keşfedilecek 120’den fazla seviye var. Hangi kartların topunuzu deliğe sokacağını deşifre ederken kartlar hareket için kullanılır, bu da düşünmek için zaman harcamanız gereken bir mantık bulmacası oluşturur, ancak eğlencenin bulunacağı yer burasıdır ve bu oyunun neden bu kadar çekici olduğunu gösterir. İyi tasarlanmıştır ve tonlarca eğlence sunar.

Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light, büyük ölçüde Journey’den – henüz Android’e gelmemiş bir oyundan – yararlanan serbest biçimli bir maceradır. Gerçekten bilmeniz gereken tek şey, etrafta koşuşturmanın, baş döndürücü bir şekilde tepelerden aşağı kaymanın ve yolunuzu kapatan bulmaca benzeri engellerle nasıl başa çıkacağınızdır.

The Room Two

The Room Two, parmaklarımızın kaydırma zevkine sahip olduğu en iyi bulmaca oyunlarından biridir. Oyun sizi, çoğu güzel bir Victoria steampunk-esque hissi veren çeşitli odalara atıyor. Her biri, eski makineleri tekmelemekten ipuçlarını, anahtarları ve sonunda her bölümden kaçmanıza yardımcı olacak diğer öğeleri ortaya çıkarmak için kaldıraçları ve gizli anahtarları manipüle etmeye kadar uzanan bir dizi bulmacaya sahiptir. Konsept olarak basit, ancak kırılması inanılmaz derecede zor ve sizi birkaç saat boyunca meşgul edecek.

Otteretto

Otterett, renkli karelerle dolu, fotoğraflarda Tetris ve Columns’a benziyor. Ancak oyunda, çok daha stratejik. Her düzeyde amaç, her yönde aynı olan dizeler olan palindromik desenleri sürükleyerek yeterli puanı elde etmektir. Dize ne kadar karmaşıksa, o kadar çok puan alırsınız. Puan hedefi her seviyede arttığı için, kuyuyu giderek yılana benzeyen teller için sabırla araştırmayı kısa sürede öğrenirsiniz. Bazen, yığını kendi lehinize hafifçe değiştirmek için tek tek karelere dokunabilirsiniz.

Gorogoa

Gorogoa mükemmel bir bulmaca oyunudur. Oyun size birkaç resimli panel gösterir. Oyuncular bir hikaye anlatmak için panelleri koyarlar. Oyunda düzenlemeniz için hepsi oyunun ana hikayesini besleyen binlerce çizim vardır. Oyuncuya bir sürü şey okutmak yerine hikayeyi aktarmak için büyük ölçüde sanat eserine güvenir. Bu, ilginç bir hikaye anlatma yöntemi ve yapboz öğelerinin yapılması yeterince basittir.

Samorost

Samorost, mobil cihazlarda tersten yayınlanmış gibi görünen sevimli bir işaretle ve tıkla bulmaca serisidir. Oyun, küçücük dünyasının bir asteroit tarafından yok edilmek üzere olduğunu keşfeden uzay yolculuğu yapan bir cüceyi konu alıyor. Bu nedenle, kendisini yalnızca gerçeküstü kolaj benzeri konumlardan oluşan fantastik bir dünyada bulmak için küçük bir roketle patlar. Yarım düzine ekranın her birinde çözülmesi gereken birkaç bulmaca var ve yarım saat içinde bitireceksiniz.

Total Party Kill

Total Party Kill, çıkışları elverişsiz bir şekilde ulaşılamayacak kadar uzakta olan rutubetli tek ekranlı zindanlarda üçlü bir kahraman bulur. İşiniz, herkesin hangi sırayla gönderilmesi gerektiğini bulmaktır. Şövalye, kılıcıyla arkadaşlarına saldırır ve onları ekran boyunca – potansiyel olarak başka türlü erişilemeyecek anahtarlara doğru – uçurur. Büyücü, yoldaşları buz blokları halinde dondurur. Ve korucu, kohortları duvarlara saplamak için oklarını kullanıyor. Bundan sonrasını ise sizin çözmeniz gerekiyor.

Flipflop Solitaire

Flipflop Solitaire özünde bir örümcek solitairedir. Amaç masadaki her kartı çıkarmaktır. Sıralama tablosunda kartlar oluşturulabilir ve diziler sütunlar arasında taşınabilir – ancak Flipflop kuralları bozarak işleri alt üst eder. İlk olarak, öncelikle akıllı telefonlar için tasarlanmıştır ve yalnızca beş sütun kart alırsınız. Bu, standart örümcek düzeninden daha zordur ve bu nedenle oyun, kartları her iki yönde istiflemenize izin vererek baş döndürücü dizilere olanak tanır. İstiflemeyi yalnızca yeriniz bittiğinde durdurmanız gerekir. Bu değişiklikler önemsiz görünebilir, ancak teknik olarak neredeyse her eli kazanmayı mümkün kılma etkisine sahiptir.