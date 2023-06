En İyi Android CV Hazırlama Uygulamaları 2023

Yurtdışı eğitim ya da parlak bir kariyer hedefi olan öğrenciler ve yeni mezunlar için etkili bir CV ya da bir diğer adıyla özgeçmiş örneğine sahip olmak, artık eskisinden daha çok hayati önem taşıyor. Zira giderek artan dünya nüfusu, beraberinde daha çok iş arayan mezun ve onların yarattığı rekabet ortamını getiriyor.

Eskiden özgeçmiş hazırlamak için internetten hazır CV örnekleri indirip bunlar üzerinden düzenleme yaparken, gelişen teknoloji bu işlemi hızlı ve pratik bir şekilde online olarak yapmamızı sağlayan fırsatlar sunuyor. Peki, ücretli ve ücretsiz CV hazırlama imkanı sunan web siteleri ile çarpıcı özgeçmişler hazırlamak ister misiniz? Sizin için mevcut olan en iyi online CV hazırlama uygulama ve sitelerini bir araya getirdik.

Resumaker

Resumaker, gelecek vadeden bir özgeçmiş oluşturucu uygulamasıdır. Tüm olağan temelleri kapsar, her biri için birden çok şablon vardır ve birini doldurup dışa aktarmak yeterince kolaydır. Gerekirse özgeçmişinizin her harfini kişiselleştirebilir, hatta isterseniz rengarenk hale getirebilirsiniz. Çoğu uygulamanın yaptığı gibi PDF formatında dışa aktarır. Uygulama, reklam desteği ile tamamen ücretsizdir.

CV Engineer

CV Engineer alanında popüler bir uygulamadır. Bir sürü özgeçmiş, basit kontroller içerir ve işiniz bittiğinde PDF formatında dışa aktarabilirsiniz. Her şey bitene kadar her alanı doldurmanız yeterlidir. Uygulama aynı zamanda bir işe alım danışmanı tarafından tasarlandı, bu nedenle şablonlar hemen hemen her şey için oldukça makul. Ücretsiz özgeçmiş hazırlayabilir ve isterseniz daha sonra katkıda bulunabilirsiniz.

ResumeX

ResumeX, çoğu insan için yeterli özelliklere sahip temiz, işlevsel bir özgeçmiş oluşturucu uygulamasıdır. Reklam izlemekten çekinmiyorsanız kilidini ücretsiz olarak açabileceğiniz bir dizi şablonla birlikte gelir. Oradan, kimlik bilgilerinizi girerken çoğunlukla yalnızca veri girişi yapılır. Özgeçmişinizin öne çıkmasına yardımcı olacak bazı hafif özelleştirme seçenekleri de vardır. Uygulamanın reklamlarla kullanımı ücretsizdir. Reklamları izlemek, şablonların kilidini açmak için kullandığınız kredileri sağlar.

CVMaker

CV Maker ile herkes hızlı ve kolayca profesyonel bir CV oluşturabilir. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra CV’nizin içeriğini doldurmaya başlayabilirsiniz. Son olarak mevcut 36 CV şablondan birini seçin ve CV’nizi indirin.

Toptalent.co

Toptalent CV Hazırlama programı ile 3 adımda mükemmel bir CV oluşturabilir, Toptalent CV programı içinde sunulan çeşitli CV örnekleri arasından dilediğini seçebilirsin. Böylece Toptalent CV Hazırlama Programı ile etkileyici bir CV oluşturma ve Pdf CV indirme imkanı bulursun

Canva

Canva

Canva, yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz ve benzersiz tasarımlarla CV örnekleri ortaya çıkarabileceğiniz en iyi uygulamalardan biridir. Daha çok sosyal medya ya da logo, broşür, afiş gibi grafik tasarım görselleri hazırlanan bir site olarak tanınsa da Canva’nın bir diğer özelliği de harika CV örnekleri barındırmasıdır. Çok sayıda şablon, yazı tipi, arka plan görüntüsü sunan site, aynı zamanda pdf, docx, jpeg gibi çoklu indirme formatları ve paylaşma seçenekleri ile de oldukça kullanışlıdır.

Canva Benzeri Uygulamalar Canva’nın tüm alternatifleri… Hemen Oku

Resumonk

Online CV örnekleri oluşturmanın ve paylaşmanın en kolay yolunu sunan Resumonk, şu anda mevcut olan en iyi ücretsiz özgeçmiş hazırlama sitelerinden biridir. CV hazırlama ücretsiz sürüm size 4 temel şablon ve PDF formatında indirme imkanı sunarken, oldukça profesyonel görünüme sahip şablonlar işinizi görecektir. En iyi yanlarından biri de sitede çalışmak için bir hesap açmanız ve kaydolmanız gerekmeden CV hazırlama aşamasına geçebilir ve oluşturduğunuz CV örnekleri indirebilirsiniz.

Novoresume

Fazla detaylı olmayan, ama şık ve kaliteli bir online CV hazırlama programı istiyorsanız, Novoresume tam size göredir. Belirli bir iş ya da duruma göre kişiselleştirilmiş bir özgeçmiş oluşturmanıza yardımcı olan site, CV örneğinizin benzersiz ve ilgi çekici olmasını sağlamak için faydalı ipuçları sunar. Kayıt olduğunuz takdirde, hazırladığınız özgeçmişi ücretsiz PDF formatında indirebilirsiniz.

Enhancv

Ciddi kurumsal tip özgeçmiş örnekleri için en iyi ücretsiz cv hazırlama sitelerinden biri olan Enhancv, online olarak ulaşabileceğiniz çok sayıda şablon ve tasarıma sahiptir. Eğitim aldığınız konu ya da çalışıyor olduğunuz sektöre göre seçim yapıp CV hazırlama fırsatı bulabileceğiniz sitede, tasarımınızı PDF formatında indirebilirsiniz. Ücretli sürüm elbette daha iyidir, ancak ücretsiz CV hazırlama imkanı için şablonlar bile profesyonel bir CV elde etmekte yeterli görünüyor.

Resume Genius

Online CV hazırlama siteleri arasında sadece 15 dakikada profesyonel ve zarif bir özgeçmiş hazırlamanıza yardımcı olmayı sağlayan Resume Genius, oldukça basit bir kullanıma sahip CV örnekleri ile göz doldurur. Premium kullanıcılar için birçok yararlı işleve sahip site, ücretsiz CV oluşturmak isteyen kullanıcılar için temel birkaç şablona sahiptir ve hazırladığınız özgeçmiş örnekleri arasından sadece bir kopyasını indirebilirsiniz.

CV Login

Türkçe arayüze sahip olan CV Login üzerinden çok hızlı ve pratik bir şekilde özgeçmiş oluşturabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir şablon seçmek ve ardından bilgilerinizi girmek. Özelleştirme işleminin ardından “İndir” butonuna tıklayarak belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Platformda ücretsiz ve ücretli olmak üzere çeşitli şablonlar sunuluyor. Her şablonda sekiz farklı renk seçeneği mevcut. İstediğiniz rengi seçerek şablonu kişiselleştirebilirsiniz.

Quick Resume Pro

Quick Resume Pro, temel ve basit özgeçmiş tasarımlarıyla profesyonel bilgilerinizi kullanarak sizin için otomatik olarak bir özgeçmiş oluşturur. Tek yapmanız gereken, dahil edilmesini istediğiniz bilgileri girmektir, daha sonra uygulama çalışmaya başlayacak. Bu uygulama iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Kickresume AI Resume Builder

Kickresume AI Resume Builder uygulaması, 1.800.000’den fazla iş arayan (ve artmaya devam eden) tarafından kullanılan yüksek puanlı bir özgeçmiş uygulamasıdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz, ustalıkla tasarlanmış 35’ten fazla şablonla profesyonel kişiliğinize ve kariyer hedeflerinize mükemmel şekilde uyan bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz. Dahası, Kickresume uygulaması artık belgelerinizi yazmak için yapay zekayı kullanmanıza izin veren GPT-3 destekli bir AI Özgeçmiş ve Kapak Yazısı Yazarı içeriyor. Bu özellik, yazma tıkanıklığınızı gidermenize yardımcı olabilir ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

ResumeLab

ResumeLab tarafından sunulan çevrimiçi araç, harika bir özgeçmiş ve kapak mektubu kombinasyonu oluşturmanıza olanak tanır. Aralarından seçim yapabileceğiniz 20’den fazla profesyonel şablon elde edersiniz. Önceden yazılmış içeriğin (örneğin, deneyim madde işaretleri veya bir kariyer hedefi) yanı sıra, özgeçmişinizi diğer adaylar tarafından hazırlananlara göre puanlayan, yapay zeka odaklı benzersiz bir belge gücü ölçer elde edersiniz. Ayrıca, her özgeçmiş şablonunu renk, bölüm sırası veya beceri derecelendirme simgelerine göre özelleştirebilirsiniz.

Wozber

Bu uygulama ücretsiz olarak mevcuttur ve hem özgeçmiş hem de ön yazı yazma işlevlerine sahiptir. Ancak oluşturucu, düzenleyicide görünecek önceden yazılmış içeriğe sahip değildir. Word özgeçmiş şablonları gibi ücretsiz şablonlar da her zaman en güvenilir şablonlar değildir. Uygulamanın sunduğu ilginç özelliklerden biri, özgeçmişinizin iş teklifiyle ne ölçüde uyumlu olduğunu gösteren Alaka Ölçerdir.