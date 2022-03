En İyi Android Ebeveyn Uygulamaları 2022

Günümüzde artık çocuklar daha çok telefon ve internet kullanır hale geldiler. İnternette ise sınırsız içerik bulunduğundan çocuklarınızın her an vakit kaybettirici ve zararlı içeriklere dalıp gitmesi an meselesi. Çocuklar bu tarz içeriklere maruz kaldığında ebeveynleriyle bunu paylaşamayabiliyor. Bundan dolayı bu tarz uygulamalar ebeveynler için artık vazgeçilmez oldu. Çocuğunuz internette vakit geçirirken kafanızın rahat etmesini sağlayacak ve en iyi şekilde koruyacak uygulamaları sıraladık!

1. Qustodio Free

Qustodio pek çok özellik sunan farklı planlara sahip. Bu izleme uygulaması iOS, Mac, Windows, Kindle ve Android gibi pek çok işletim sistemi ile uyumludur. Basit, etkileyici ve programın kullanımını kolaylaştıran kullanıcı odaklı bir ara yüz tasarımına sahip.

Çocuğun telefonundaki her şeye o bilmeden erişilebilmektedir. Qustodio ile çağrıları, mesajları, indirilmiş uygulamaları ve aynı zamanda oyunları da izleme imkanına kavuşacaksınız. Ayrıca onların sosyal medya hesaplarını da izleyebileceksiniz. Uygulamanın ücretsiz versiyonu aynı anda sadece 1 kullanıcıya izin vermektedir. Daha fazla kullanıcı için premium versiyonun satın alınması gerekmektedir.

2. Pure Web

Pureweb özellikle çocuğunuzun internette yayınlanan tüm yetişkin içeriklerinden korunmasını sağlayan bir programdır. Çocuğunun internette gezerken yetişkin içeriklerine erişmesini tamamen engellemek isteyen bir ebeveynin bu işlemi sağlaması için en iyi çözümü sunan uygulama Pure web uygulamasıdır. Uygulama üzerinden beyaz ve kara liste belirleyerek çocuğunuzun girmesine izin verdiğiniz ve yasakladığınız internet sitelerini takip edebilirsiniz.

Umarız bu yazımızda çocuklarınızı sanal dünyanın zararlı yanlarından koruyacak en iyi ebeveyn kontrol programları hakkında genel bir bilgi edinme şansına kavuşmuşsunuzdur. Find My Kids ayarındaki bu uygulamalar ile sevdikleriniz için güvenli bir dijital çevre oluşturabilirsiniz. Yazımızda yer alan uygulamaların tamamı ebeveynlerin çocuklarının dijital uygulama kullanımlarına dair stresini azaltmak için tasarlanmış ve işi yönetmenin yanı sıra ailelerini de yönetebilmelerini imkan tanımayı amaçlamaktadır.

3. Norton Online Family

Norton Online Family uygulaması laptoplarımız ve bilgisayar sistemlerimizi koruyan ünlü anti virüs programları geliştiricisi Norton tarafından geliştirilmiştir. Halihazırda Norton aile üyelerini koruma amaçlı kullanılabilen bir izleme uygulaması da geliştirdi. Uygulama Android, iOS ve Android benzeri işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilmektedir.

Uygulama, premium versiyonunu satın alıp almama noktasındaki net kararınızı ortaya koyabilmeniz için 30 günlük deneme sürümü sağlamaktadır. Sosyal medya izleme, internet filtrelemesi, konum takibi, zaman programlama ve email takibi de ayrıca desteklenmektedir.

4. Find My Kids

Dilediğiniz an çocuklarınızın konumunu öğrenmenizi sağlayan Find My Kids uygulamasın uygulama kontrolü, aile sohbeti; ebeveyn kontrolü ve pil kontrolü gibi çok kullanışlı özellikleri var. Bu uygulamayı kullanmak için aynı zamanda çocuğunuzun akıllı telefonuna Chat with Parents uygulamasını yüklemeniz ve eşleştirmeniz gerekiyor.

5. mSpy

Dünya genelinde en iyi uygulamalardan birisi mSpy ebeveyn uygulamasıdır. Uygulama: ”İnternet, çocuk istismarı için yeni bir yol sunuyor. ”UNICEF’in raporuna göre. Siber zorbalık, cinsel içerikli yazışmalar, çevrimiçi avcılarla temas kurmak bunların arasındadır. Çocuğunuzun çevrimiçi güvende olduğundan emin misiniz?” şeklinde sizin gözününüz ve kulağınız oluyor.

6. Safe Family

Yılların güvenlik uygulamalarından McAfee tarafından aile bireylerine dair kontrolde bulunulması amacıyla üretilen Safe Family uygulaması da çocuğunuzun telefonunu her yönden takip etme imkânı sunmaktadır.

Safe Family uygulamasının diğer uygulamalardan ayrılan en çarpıcı özelliğiyse kategori bazlı uygulama engellemeye fırsat tanımasıdır. Bu özellik sayesinde uygulamanın öğrenme algoritmasını kullanarak çocuğunuzun belirlediğiniz kategorilerde erişim sağladığı uygulamalar otomatik olarak tespit edilerek bu tip bir uygulamaya erişim sağlanması halinde çocuğunuzun telefonundan böyle bir uygulama otomatik olarak kaldırılır.

7. Screen Time App

Ebeveyn Kontrolü Kroha, çocuklarınızın telefonunun kontrollerine erişim sağlamanıza izin veren bir uygulamadır. Ziyaret ettikleri yerleri görebilir ve belli bir yerde geçirmiş oldukları zamanı da izleyebilirsiniz.

Telefon kullanımını izleyerek telefonlarını kaç saat kullandıklarını öğrenebilirsiniz. Belirleyeceğiniz bazı kelime grupları veya anahtar kelimelerle ilgili arama yapmaları halinde bildirim alabilirsiniz. Şimdilik sadece Google Play üzerinden Android cihazlarda kullanılabilen uygulama ücretlidir.

Uygulamayı kullanarak çocuklar için uygun olmayan internet siteleri ve uygulamalar engellenebilmektedir. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp vb. sosyal medya uygulamaları da aynı zamanda takip edilebilmektedir. Bu gibi platformlardaki mesajlar ve gönderiler de kolaylıkla takip edebilirsiniz. Coğrafi bölge belirleme sayesinde konum izleme kolaylıkla yapılabilmektedir.

8. Aile Takip GPS Konum

Aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızın konumlarını anlık olarak takip edebilme özelliği sağlayan Aile Takip GPS Konum uygulamasını kullanarak kayıt olmadan dilediğiniz kişiyi izleyebilirsiniz.

GeoLocator, GPS sistemi bulunmayan yerlerde yanlış takip meydana gelmesini önleyen, kendi kendine öğrenen hibrit bir sistem olarak %90’a yakın doğruluk oranıyla çalışmaktadır. Aynı zamanda bebek izleme monitörü ve walkie-talkie özelliği ile hareket halindeyken tek tuşla konuşabilme imkanını da kullanıcılarına sunmaktadır.

9. Family Link

Google tarafından sunulan Family Link uygulaması ile ebeveynlerin çocuklarının mobil cihaz kullanımı ile ilgili denetimlerini kolay bir şekilde yapmalarına imkân tanınmaktadır. Çocuklarınız interneti ve sanal alemi keşfederken onlara Google’ın sunduğu Family Link uygulaması ile kolay bir şekilde yol gösterebilirsiniz.

Family Link’in pek çok faydalı özelliği ile birlikte onlara öğretmenleri tarafından önerilen uygulamalar da önerilmektedir. Google Family Link ile ailenizdeki dijital cihaz kullanan ve yardıma ihtiyacı olan tüm bireylere; sağlıklı bir dijital kullanım deneyimi yaşatabilirsiniz.

10. Kids Place

Kids Place – Ebeveyn Kontrolü kişisel verileri de koruyan bir dijital kullanım takip uygulamasıdır. Özellikle uygulama temelli bir kontrol sağlayan Kids Place; ebeveyn kontrol programını kullanarak çocuğunuzun telefonunda kullanmasına onay vermediğiniz uygulamaları indirmesine izin vermez.

Ayrıca Kids Place ile tek bir indirme ile; birden fazla profil kullanma özelliği de kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca çocuğunuzun belirlediğiniz saatler dışında telefonda faydasız oyunlar oynamasına da engel olup uygulamanın çalıştığı esnada telefona gelen sinyali bütünüyle kesebilirsiniz.

11. Kaspersky Safekids

Dünya devi bir bilgisayar sistemi ve diğer tüm cihazları zararlı uygulamalardan; koruma programları geliştiricisi tarafından geliştiricisi Kaspersky tarafından ebeveynlerin çocuklarını izlemesi için özel olarak geliştirilen; Kaspersky SafeKids uygulaması ile çocuğunuzun dijital cihaz kullanımını denetleyebildiğiniz gibi konum takibini de pratik bir şekilde sağlayabilirsiniz. Kaspersky Safekids’in izleme özelliğini kullanarak çocuğunuzun halihazırdaki konumunu ve aktivitelerini kolayca takip edebilirsiniz.

12. MMGuardian Parental Control App For Parent Phone

MMGuardian uygulamasıyla çocuğunuzun telefonundaki tüm aktiviteleri doğrudan takip edebilirsiniz. Ebeveyn cihazından çocuğun gün içerisinde; anlık mesaj uygulamaları veya SMS olup olmaması fark etmeksizin aldığı mesajları inceleyebilirsiniz.

MMGuardian uygulamasıyla aynı zamanda çocuğunuzun; internet tarayıcısını kullanarak yaptığı gezintiler ve uygulama kullanımını da kolaylıkla görebilirsiniz.

13. NetNanny

Net Nanny gerçekten kolay kullanımlı arayüzde güçlü güvenlik özellikleri sunan diğer bir ebeveyn denetimi uygulamasıdır. Net Nanny’nin en iyi özelliklerinden biri; geniş aileler için mükemmel olan, tüm ailenizin çevrimiçi etkinliklerini tek bir yerden izlemenizi sağlayan kullanıcı dostu aile beslemesidir.

Aile beslemesi sadece çocuklarınızın çevrimiçi aramalarını ve uygulama kullanımlarını görmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çocuğunuz pornografi; uyuşturucu, silahlar, intihar veya diğer yetişkinlere yönelik içeriklere erişmeye çalıştığında onu engeller ve size anında uyarı verir.

Aynı zamanda siteleri, uygulamaları ve engellemek istediğiniz içerikleri kolayca özelleştirmenizi sağlar. Bu sayede varsayılan olarak engellenmemiş olan siteleri ve içerikleri kendiniz engelleyebilirsiniz.

Bu ebeveyn kontrol uygulaması ile internet kullanım planı belirleyerek; çocuğunuz için sağlıklı ekran süresi sınırları oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda GPS izleme hizmeti ile gerçek zamanlı olarak; çocuğunuzun konumunu görebilir ve Aile İzleme Haritasındaki yerini görebilirsiniz.

14. Mobicip

Herkesin tam dikkatini mi istiyorsunuz? Mobicip, tek tuşa tıklayarak tüm aile cihazlarını anında kilitleme özelliğini sunuyor. Ayrıca tüm video yayın izleme uygulamaları ve sitelerini de engelleyerek; ev ödevi zamanında dikkat dağıtıcı unsurları sınırlandırabilirsiniz.

Uygulamanın temiz ve modern tasarımını kullanmak çok kolay. Ayarlarınızı özelleştirmeyi ve çocuğunuzun etkinliklerini tek bir yerden izlemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca her cihaz için günlük ve haftalık ekran süresi sınırları belirlemek de çok kolay.

Mobicip panelinden çocuğunuzun 4 haftalık internette gezinme geçmişini görebiliyorsunuz. Özelleştirilebilir içerik engelleme ile çocuğunuzun içeriğinden endişe ettiğiniz uygulama ve internet sitelerine erişimini engelleyebilirsiniz.

Mobicip’te beğendiğin diğer bir şey ise sağlayıcının şeffaflığı ve veri gizliliğine olan bağlılığı. Sizden başka kimse çocuklarınızın etkinliklerini görmemeli ve Mobicip bunu çok ciddiye alıyor. Bu ebeveyn kontrolü uygulaması yalnızca premium hizmet sunuyor, ancak tüm aboneliklerde 7 gün ücretsiz deneme ile test edebiliyorsunuz.

15. WebWatcher

WebWatcher herhangi bir cihazda 5 dakikadan kısa sürede kurulup kullanıma başlayabileceğinizi garanti ediyor. Ben de bunu doğruladım. Eğer izleme yazılımları konusunda deneyimsizseniz ve kurulum için fazla vaktiniz yoksa oldukça kullanışlı.

Bu uygulama hakkında harika bir şey, çocuklarınızın çevrimiçi etkinliklerini dilediğiniz ölçüde kontrol etmenize izin vermesidir.

Çocuğunuzun günlük etkinliklerinin derinlemesine kayıtlarını görebilir veya uygulamanın riskli davranışlarda uyarı gönderme özelliğine güvenebilirsiniz. Yani, WebWatcher deneyiminizi ailenizin özel gereksinimlerine göre özelleştirebilirsiniz.

Hatta çocuklarınızı potansiyel saldırganlardan korumak için silinmiş mesajlar, ekran görüntüleri ve arama günlükleri gibi öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

WebWatcher ayrıca GPS konum belirleyici ile çocuğunuzun gerçek zamanlı konumunu görmenizi sağlıyor. En büyük dezavantajı para iade garantisi olmaması ve çoklu cihaz desteği olan diğer uygulamalara oranla çok daha yüksek ücretli olmasıdır.