En İyi Android Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları 2023

Fotoğraf düzenlemek, birçok açıdan size yarar sağlar. İsterseniz fotoğrafınızda sevmediğiniz kısımları editleyebilir, isterseniz de birkaç dokunuşla daha estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun, en iyi fotoğraf editörleri son derece işinize yarayacaktır. İşte şipşak işinizi halletmenize olanak tanıyacak en iyi android fotoğraf düzenleme uygulamalarını derledik.

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En İyi Fotoğraf Düzenleyici Uygulamaları Listesi

Adobe Uygulamaları AirBrush Bazaart InShot Photo Editor Pro LightX Motionleap PhotoDirector Photo Editor by dev.macgyver Photo Effects Pro Photo Lab Picture Editor PicsArt Photo Mate R3 Pixlr TouchRetouch Vimage

En İyi Android Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Adobe Uygulamaları

Adobe, son birkaç yılda çok sayıda düzenleme aracı yayınladı. Mevcut en iyi fotoğraf düzenleyici uygulamaları arasında yer alır. Seçeneklerden bazıları Adobe Photoshop Express, Adobe Photoshop Mix ve Adobe Lightroom’dur. Her biri, bir şeyler yapmanıza yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahiptir. Akıllı telefonunuz veya DSLR fotoğraf makineniz tarafından çekilen RAW dosyalarınızı yeniden düzenlemeye olanak tanır.

AirBrush

AirBrush, insanların fotoğraflarını düzenlemek için mükemmel bir seçenektir. Sivilce giderme, cilt yumuşatma, kırmızı göz giderme ve diş ve göz parlatıcı işlevi gibi birçok insan odaklı özelliğe sahiptir. Herhangi bir fotoğrafı bulanık bir arka plana dönüştürmek için bir bokeh modu da vardır.

Bazaart

Bazaart, iOS’ta oldukça popüler bir fotoğraf düzenleyicidir ve Android sürümü de çok geride değildir. Uygulama, bir arka plan silme aracı ve doygunluk, pozlama, kontrast, renk tonu ve diğerleri gibi çeşitli ayarlamalar dahil olmak üzere bir dizi özelliği bizlere sunuyor. Ek olarak, filtreler, metin, arka planlar, çıkartmalar ve diğer araç öğelerine olanak sağlıyor.

InShot Fotoğraf Düzenleyici Pro

InShot Photo Editor Pro, oldukça iyi bir editördür. Bu, filtreler, çıkartmalar ve diğer benzeri efektler gibi tonlarca şey içeren yeni bir stil editörüdür. Uygulama, tüm bu efektleri mağaza tarzı bir düzende barındırır ve indirmek istediklerinizi seçip indirebilirsiniz. Tabii ki, bazı özellikler yalnızca profesyonel abonelikte mevcut, bu yüzden buna hazırlanın. Fotoğrafları rötuşlamak, görüntüden bazı şeyleri kesmek gibi şeyler yapabilirsiniz.

LightX Fotoğraf Düzenleyici

LightX, kullanımı günden güne artmakta olan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. İOS tarafında heyecan verici bir başarı elde etti. Ve oldukça iyi özelliklere sahiptir. Bir arka plan değiştirme aracına, renk sıçrama efektlerine ve renk dengesi, seviyeler ve eğriler gibi bir dizi fotoğraf işleme aracına sahiptir. Hatta fotoğraflarınızdan bir kolaj oluşturabilirsiniz. Bulanıklaştırma araçları, fotoğraf kolajları, şekil işleme ve çıkartmalar da vardır. Hala beta aşamasında. Bu, hatalar olduğu anlamına gelir. Ancak, sonunda en iyi beş fotoğraf editörü arasında yer almalıdır.

Motionleap

Motionleap (eski adıyla Enlight Pixaloop), oldukça havalı numaralara sahip sade bir fotoğrafçılık uygulamasıdır. Bazı basit hareketlerle ve dokunuşlarla statik fotoğrafları GIF tarzı görüntülere dönüştürür. Efekt, su veya bulut gibi detayları en iyi şekilde işler. Diğer bazı özellikler arasında, daha önce olmayan öğelerin eklenmesi ve bir fotoğrafın ambiyansına katkıda bulunabilecek efektler yer alır. Dezavantajı ise kırmızı gözü ortadan kaldırmaz veya fotoğrafınızı kırpmaz. Bir diğer dezavantajı ise Motionleap’in ayda 3,99 ABD doları olması ve en çok arzu edilen özelliklerinden yararlanmak için premium sürüm gerektirmesidir.

PhotoDirector Fotoğraf Düzenleyici

PhotoDirector, Android’deki fotoğraf düzenleme alanına daha yeni giren (nispeten konuşursak) ve oldukça iyi bir uygulama. Diğer uygulamalar gibi, bu da filtrelerden çok manuel iyileştirmelere odaklanır ve fotoğraflarınızı düzgün bir şekilde düzenlemek için HSL oynatıcısına, RGB renk kanallarına, beyaz dengesine ve daha fazlasına erişebilirsiniz. Daha derinlemesine düzenleme için ton, parlaklık, karanlık, pozlama ve kontrast için seçeneklerde vardır. Çoğundan daha güçlü ve filtrelerden başka bir şey isteyenler için iyi olabilecek bir uygulama bizlere sunuluyor.

Photo Editor – dev.macgyver

Yazılımı dev.macgyver tarafından geliştirilen Photo Editor, şaşırtıcı derecede sayılabilecek bir fotoğraf editörüdür. Kırpma, çevirme gibi olağan basit şeylere sahip olmasının yanı sıra katmanlar ve eğriler dahil olmak üzere ince renk kontrollerine de sahiptir. Ayrıca gama düzeltme, otomatik kontrast, otomatik ton, bulanıklık, keskinleştirme ve diğer düzenleme araçlarına da kullanma şansı tanıyor. JPEG, PNG, GIF, Webp ve PDF uzantılarıyla çalışmaktadır. Diğer pahalı fotoğraf editörlerinin cazibesine sahip değil ancak basit ama güçlü işlevsellik açısından Snapseed ile aynı derecede. Ayrıca, premium sürümü yalnızca 3,49 ABD dolar ve Google Play Pass’te ücretsizdir.

Photo Effects Pro

Photo Effects Pro kesinlikle filtreler, efektler, çıkartmalar ve bunun gibi şeylerle oynamayı sevenler için bir editördür. 40’tan fazla filtre ve efektin yanı sıra metin, çıkartma ve çerçeve ekleme özelliğine de sahiptir. Düzenleme özellikleri aslında oldukça basit. Ancak, geliştiriciler yakın zamanda uygulamayı yeniden düzenlediler ve bununla birlikte birkaç sevilen filtre ve özellik uygulamadan kaldırıldı. Umarım, geliştiriciler bu özellikleri yakında tekrar eklerler.

Photo Lab Picture Editor

Photo Lab, en popüler fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer almıyor fakat uygulama, işini oldukça iyi yapmayı başarıyor. Tercihlerinize sunulan 640’tan fazla filtrelere, çerçevelere ve efektlere sahiptir. Bu da onu kullanıcılara sunulan en büyük araç yelpazesine sahip bir uygulama yapar. Bununla, arkadaşlarınızla paylaşmak üzere benzersiz fotoğraflar oluşturabilir, fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve efektleri bir araya getirebilirsiniz. Reklam ve filigran içeren ücretsiz bir sürümü var. Pro sürümünü satın almadan önce ücretsiz olanı deneyebilirsiniz.

Photo Mate R3

Photo Mate R3, listedeki en iyi fotoğraf editörlerinden biri olan Photo Mate R2’nin geliştirilmiş versiyonudur. Oldukça yeni sayılabilecek bu uygulama zamanla alacağı yazılım iyileştirmeleriyle daha iyi olacağını söylemek mümkün. Özelliklerine değinecek olursak, fotoğrafçılar için harika olan RAW dosyaları destekliyor. Uygulama aynı zamanda bir Lens Koleksiyonu ile birlikte gelir, böylece vinyet, bozulma ve renk sapması dahil olmak üzere lens sorunlarını düzeltebilirsiniz. Bu, Android’de profesyonel işlerinizde işinize yarayacak bir özellik. Tek dezavantajı, diğer fotoğraf editörlerine benzer özelliklere sahip olmasıdır.

PicsArt

PicsArt, Google Play’de oldukça popüler bir uygulama ve bugüne kadar 250 milyondan fazla indirilmeye sahiptir. Neyse ki geliştiriciler, uygulamayı modern tutmak için güncelleyerek iyi bir iş çıkardılar. Hafif düzenleme araçlarının yanı sıra filtreler, metin, çıkartmalar ve kolajlar da dahil olmak üzere pek çok olağan şey bulacaksınız. 100’den fazla düzenleme aracının yanı sıra bir şeyler paylaşmak için yaratıcı insanlardan oluşan bir topluluğa sahiptir. Bu uygulamayı animasyonlu gifler oluşturmak ve hatta fotoğraflarınıza bir şeyler çizmek için de kullanabilirsiniz. Birçok özelliğe sahip güçlü bir seçenektir. Ayrıca PicsArt’ın birçok fotoğraf aracı da vardır.

Pixlr

Pixlr Express olarak da bilinen AutoDesk tarafından geliştirilen Pixlr, güçlü bir fotoğraf editörüdür ve okuyucularımızın bize defalarca tavsiye ettiği bir editördür. Gördüğümüz en iyi tek dokunuşla geliştirme araçlarından birine sahiptir ve ayrıca kullanabileceğiniz tonlarca özellikler içerir. Filtreler de vardır, ancak bunları akıllı bir şekilde “kaplama” olarak gizler ve ayrıca leke çıkarıcılar ve diş beyazlatıcılar gibi kozmetik düzenleme araçlarını içerir. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir.

TouchRetouch

TouchRetouch, diğerleri gibi benzersiz fotoğraf düzenleme uygulamalarından biridir. Cildinizi yumuşatmak veya kırmızı gözü gidermek gibi olağan şeyleri yapmaz. Bunun yerine, fotoğraftaki diğer öğeleri kaldırır. Çekiminizden göze hoş görünmeyen elektrik kablolarını, orada olmasını istemediğiniz küçük nesneleri çıkarmak gibi şeyler yapabilir ve hatta bazı durumlarda insanları bile çıkarabilirsiniz. Uygulama kimi zaman ya çok iyi çalışıyor ya da hiç çalışmıyor. Mucizeler beklemenizi önermiyoruz, ancak çoğu zaman oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Mağazada 1,99 dolarlık etikete sahip olan bu uygulama Google Play Pass ile beraberinde ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Vimage

Vimage, bazı iyi özelliklere sahip daha yeni bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. LG V40 model telefonda bulunan sinematografi özelliğine çok benziyor. Hareket eden öğeler olmadan fotoğraf çekebilir ve bunlara hareketli öğeler ekleyebilirsiniz. Parlaklık, bulanıklık, kırpma, döndürme, doygunluk ve diğer şeyler gibi temel düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ardından, fotoğrafa hayat vermek için önceden yapılmış birkaç animasyondan herhangi birini ekleyebilirsiniz.