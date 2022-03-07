En İyi Android Kelime Oyunları 2022

Kelime oyunları, beyninizi zorlayarak düşünme becerinize katkı sağlar. Peki en iyi android kelime oyunları neler ? Merak ediyorsanız okumaya devam edin. Bu yazımızda en iyi android kelime oyunlarını sizler için derliyoruz.

Word Swipe

Android cihazınız için bulabileceğiniz en iyi kelime oyunlarından biri Word Swipe olacaktır. Bu oyun, böyle bir oyundan beklediğiniz her şeyi sunar: akıllı bulmacalar, rahatlatıcı görseller, yardımcı güçlendirmeler ve eğlenceli açılabilir öğeler vardır. Oyunun arkaplanı da oldukça iyidir.

Words of Wonders

Oyun kelime dağarcığı ve heceleme becerilerinin oyunu bozabileceği bir bulmaca kombinasyonuna sahip ancak takılıp kalmanız durumunda alabileceğiniz birçok ipucu hakkınız da var. Harika bir oyun ve muhtemelen şu anda en iyi Android kelime oyunlarından biri.

A Word

A Word oyunu, git gide zorlaşan seviyeler bulunduran çok kapsamlı bir kelime oyunudur. Oyunun her bölümünde farklı farklı kategorilerden yüzlerce farklı kelime bulmanız gerekiyor. Harf kalabalığının içinde dikkatinizi çeken ve konu ile alakalı olan anlamlı şeyleri bularak puan kazanabilirsiniz.

Kelime Kutusu

Kelime Kutusu oyunu içerisinde yüzlerce farklı ve yaratıcı bulmaca bulunuyor. Oyun, harfleri karşınıza karışık olarak çıkarıyor. Bu harfler arasında size verilen kategoriye uygun doğru kelimeleri bulmanız gerekiyor. Her doğru bulduğunuz kelime için puan kazanıyorsunuz. Kazandığınız puanların yanı sıra oyun sonunda amacınız kelime bulmacayı tamamlamak.

Oyunda birçok seviye bulunuyor ve bu seviyelerin her birinin kendine özel zorluğu var.

Wordament

Orijinal olarak bir Microsoft ürünü olan Wordament, eski Windows Eğlence Paketi’ne geri dönen basit, temiz bir kelime oyunudur. Bir harf katmanı düzenler ve oyuncuya Boggle benzeri oyunlar için standart olan kelimeleri bir satırda kaydırması için görevler verir. Bununla birlikte, harita üstü “Macera Modu” ve her bir bulmaca için ayrı zorlukları vardır.

4 Resim 1 Kelime

Oyun kullanıcıların ipucu görevi gören 4 resimi kullanarak kelimeyi tahmin etmelerini ister. Bulmacada 3 kelime ve daha fazlası olabilir. Kolay bir oyundur ve her seviyeyi tamamlamak için para kazanırsınız. Bunları günlük bulmacanın kilidini açmak için ve herhangi bir bulmacaya takılıp kalırsanız ipucu olarak kullanabilirsiniz.

Kelimelik

Kelimelik, online olarak kelime bulmak için çalıştığınız bir bulmaca oyunudur. Oyun içinde size verilen harfleri oyunda bulunan diğer kelimeler ile uygun bir şekilde kullanmalısınız.

Oyunda rakip ile puan usulü ile karşılaşırsınız. Ayrıca rakip ile sohbet de edebilirsiniz.

Her hafta düzenlenen Süper Lig yarışmasına katılarak karşınıza gelen rakipler ile karşılaşıp en yüksek puanı toplamaya çalışabilirsiniz.

Kelime Gezmece

Oyunda çok fazla farklı kategoriden farklı kelimeler karşınıza çıkıyor. Oyundaki amacınız size verilen kategoriye uygun kelimeleri bulmak. Bunun için de yapmanız gereken, ekranda beliren harfleri düzgün bir şekilde birleştirmek.

Oyun bulmaca tarzında bir oyun. Bir ihtimal takılırsanız oyun size ipucu özelliğini kullanarak kelime bulma konusunda yardım ediyor.

Wordscapes

Wordscapes, her bir seviyede verilen harfleri kullanarak kelime oluşturmanız gereken bir bulmaca oyunudur. İlk birkaç turda sadece üç ya da dört harflik kelimeler vardır ancak oyunda ilerledikçe bunlar çoğalır. Wordscapes’de içinde çözebileceğiniz 2000’den fazla farklı bulmaca vardır. Birincisi basit bulmacalara benzer ancak daha yüksek seviyelere ulaştığınızda zorluk gittikçe artar.

Ord.

Her dönüşün tek bir seyrek animasyonlu kelime tarafından dikte edildiği, çok zekice ve deneysel bir kendi maceranızı seçebileceğiniz büyüleyici bir oyundur.Bu listedeki diğer tüm oyunlardan farklı ancak aslında temelde bir kelime oyunudur.

Four Letters

Bu oyunda dört harften bir kelime yapmak için 20 saniyeniz var; bu noktada harfler yenileniyor. Amaç, sonsuz oyunu kaybetmeden olabildiğince uzağa götürmek. Her bulmacanın birden fazla cevabı var ve kelime oluşturma becerilerini gerçekten test etmek isteyenler için bir lider tablosu dahildir.

Words With Friends 2

Temelde Scrabble tarzı bir oyundur ve uygulama içi satın almalar ve ara sıra araya giren reklamlar oluyor. Ama bunların hiçbiri Words With Friends 2’nin özünde iyi bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Solo Challenge modu tatmin edici bir özelliktir. Yıldırım Modu çok eğlencelidir ve oyunu oynayan devasa bir topluluğa sahiptir.

Alphabetty Saga

Bu oyun Candy Crush’ın kelime versiyonu gibidir. Bu sevimli “hayvan macerasında” tam anlamıyla meydan okumanız gereken binlerce seviyeniz var, bu yüzden Candy Crush ve diğer sonsuz zorlu kreasyonlar gibi oyunlardan hoşlanan biriyseniz, bu her zaman dikkat etmeniz gereken bir şeydir.

CodyCross

CodyCross, daha uzun bir kelime veya dikey bir cümle oluşturmak için her bir yatay alana hangi kelimelerin uygun olduğunu görmeniz gereken bilmeceye benzer bir oyundur. Ayrıca, bir kelimeyi her doğru girdiğinizde, ipucu işlevi gören bazı ekstra harfleri keşfedebilirsiniz.

WordLanes

Word Lanes, kelimelerini tahmin etmeniz gereken, her seviyede birden fazla tanımı olan bir kelime oyunudur. Bunu yapmak için tüm kelimelerin gizlendiği farklı paneller mevcuttur. Göreviniz, bulmacalar daha da karmaşık hale gelirken her kelime aramasını anlamlandırmaktır.