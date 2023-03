En İyi Android Online Kurs Uygulamaları 2023

Herşeyin online teknolojiye döküldüğü zamanlarda birçok online kurs uygulaması da kullanıcılarını bekliyor. Birçok fayda sağlamanın yanısıra birçok bilgiyi ve imkanı da bünyesinde taşıyorlar. Biz de oturduğunuz yerden kolaylıkla size birşeyler katacak online kurs uygulamalarını listeledik. İşte android telefonunuza indirebileceğiniz en iyi android online kurs uygulamaları…

Online Kurs Uygulamaları Listesi

Udemy Mimo Khan Academy Duolingo Busuu EdX Udacity SoloLearn Coursera Brilliant SimpliLearn Perfect Ear Kunduz WolframAlpha Codeacademy Rosetta Stone FutureLearn Stanford Online TED Alison

En İyi Android Online Kurs Uygulamaları

Udemy

Udemy, teknolojinin beraberinde getirdiği iş kollarının neredeyse tamamında kendinizi geliştirebileceğiniz eğitim videolarına ve derslerine ulaşabileceğiniz bir platform. Kodlama, Geliştirme, Java, İşletme, Pyhton, Pazarlama, SEO, SEM, Çizim, Fotoğrafçılık ve birçok alanda sunulan güncel video ve kurslara ulaşabileceğiniz Udemy’de 65 farklı dilde eğitim ve kurs mevcut. Kursları indirebilir, internetinizin olmadığı durumlarda çevrimdışı eğitim almaya devam edebilirsiniz. Hatırlatıcılar ekleyip derslerinizi bir programa ve rutine dönüştürebilirsiniz. Derslerle ilgili merak ettiğiniz soruları eğitimcilere sorabilir, kurs içerisindeki sınavlara katılıp deneyimlerinizi geliştirebilirsiniz.

Mimo

Mimo kodlama ve yazılım bilginiz hiç olmasa bile 0’dan öğrenebileceğiniz bir platform. Kariyerinizi kodlama ve yazılım alanında geliştirmek isterseniz veya bilgisayar bilimlerini merak ediyorsanız sizin için ideal bir uygulamadır. Mobil uygulamalar ve web siteleri geliştirebilir ve hatta bir developer olabilirsiniz. Her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan Mimo ile günde birkaç dakikanızı ayırarak, JavaScript, Python, HTML, SQL ve çok daha fazlasıyla kodlama yazabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Çok fazla zaman ayırmanıza gerek kalmayacak alıştırmaları çözebilir, görevler ile pratik yapabilir, projelerinizi mobil olarak geliştirebilirsiniz.

Khan Academy

Khan Academy; matematikten, fen bilimlerine, ekonomi ve finanstan, sanata ve sosyal bilimlere çeşitli ders ve alanlarda her yaştan insanın merakları ve ilgisi doğrultusunda eğitim alabileceği ücretsiz bir uygulamadır. Binlerce video, makale, alıştırma ve testlerle yeni bilgiler öğrenebilir, öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. İçerikleri indirebilir, internete bağlı olmadığınız durumlarda bile eğitiminize devam edebilirsiniz. Okul müfredatları gözetilerek hazırlanan eğitimler sayesinde okula ek ücretsiz dersler alabilir, sınıflara göre düzenlenen dersleri izleyebilirsiniz. Cebir, geometri, aritmetik, olasılık, trigonometri, tarih, biyoloji, programlama, kodlama gibi çeşitli onlarca konu içerisinden binlerce video ve makaleye ücretsiz olarak ulaşırsınız.

Duolingo

Duolingo; İngilizce, İspanyolca, Almanca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Çince ve Japonca gibi birçok dilde size ücretsiz olarak yabancı dil eğitimi sunmaktadır. Kurslar, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini etkin ve verimli bir şekilde geliştirmenize yardımcı olur. Eğlenceli içerikleri sayesinde sıkılmadan ve odağınızı dağıtmadan öğretir. Duolingo sayesinde, farklı kaynak ve kurslara para ödemeden tek bir platform aracılığıyla ücretsiz olarak eğlenerek dil öğrenebilirsiniz.

Busuu

Müsait olduğunuz vakitlerde, günde birkaç dakikanızı ayırarak, dil uzmanları tarafından hazırlanmış olan kısa ve kolay derslerle yabancı dil öğrenmek Busuu ile çok kolay. Uygulama içerisinde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça gibi toplam 12 dil bulunuyor. Öğrenmek istediğiniz dilde, canlı veya özel grup derslerinde alanında uzman öğretmenlerle pratik yapabilir, öğrenirken konuşmaya başlayarak özgüveninizi arttırabilirsiniz. Sadece öğrenmekle kalmazsınız, aynı zamanda aktif olarak konuşmaya başlarsınız. Öğrenmek istediğiniz dili ana dili gibi konuşan insanlarla bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Uygulama içerisinde yapmış olduğunuz etkinlikler, diğer kullanıcılar tarafından görünür, eğer yapmış olduğunuz bir hatanız varsa o dili ana dili gibi konuşan kullanıcılar size çevirinin doğrusunu iletebilir.

EdX

EdX en eşşiz online kurs uygulamalarından birisidir. Profesyoneller ve uzmanlar tarafından verilen eğitimler sunmak yerine, gerçek kurslardan eğitim almanıza olanak tanır. Bu eğitimlere katıldığınızda kurslardan meşru bir kurs diplomasına sahip olamayacaksınız belki ama bilgisayar programlama, mühendislik, tarih, psikoloji, beslenme ve istatistik gibi yüzlerce farklı alanda derslerden faydalanma olanağına sahip olacaksınız. EdX, çevrim içi ve çevrim dışı video anlatımları, kurs duyuruları, bildiriler ve çeşitli içerikler barındırmaktadır. En güzel yanı ise tamamının ücretsiz olmasıdır.

Udacity

Udacity, ciddi online kurs uygulamalarından birisidir. Kursların konuları genellikle süper spesifik ve derinlemesine konulardır. Bir kursu tamamladığınızda tamamlamış olduğunuz konu ile ilgili size bir derece verilir. Böylece tamamladığınıza dair elinizde bir kanıt bulunur. Kurslar genellikle çok pahalıdır, ancak bir çok kişi için bu kursları almak yüksek bir standart gibi görünmektedir.

SoloLearn

SoloLearn, Google Play’de bir uygulama geliştiricisidir. Birçok Android eğitim uygulamasına sahiptir. Uzmanlık alanları ise bilgisayar programcılığıdır. Bu yüzden tüm uygulamaları çeşitli bilgisayar dillerini nasıl kullanacağınızı öğretmek üzerinedir. Bilindiği üzere Python, Java, C ++, HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL ve hatta Swift de dahil olmak üzere birçok bilgisayar dili günümüzde mevcuttur. Tüm uygulamaları ücretsizdir. Eğer bilgisayar programcılığına giriş yapmak istiyorsanız bu Android eğitim uygulamasına bir göz atmalısınız.

Coursera

Dünyanın en iyi üniversitelerinin ve kolejlerinin birçoğu Coursera’da kurslar ve programlar sunar. Uygulama, nerede olursanız olun derslere kaydolabilmeniz, video dersleri izleyebilmeniz ve ödevleri tamamlayabilmeniz için web sitesiyle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. İşletme, bilgisayar bilimi, veri bilimi, matematik ve mantık, sosyal bilimler ve çok daha fazlası gibi konularda çok çeşitli kurslar vardır. Uygulama, tüm kursları ve bireysel dersleri indirebilme özelliğiyle, herkesin yoğun programlarına eğitimi sığdırmasını kolaylaştırır.

Brilliant

Matematik, bilim veya bilgisayar bilimi bilginizi artırmak istiyorsanız bu uygulama mükemmel bir seçenektir. Konular arasında Mantık ve Tümdengelim, Cebir, Matematiksel Düşünme, Geometri, İstatistik ve Olasılık, Yarışma Matematiği, Analiz ve İleri Matematik yer alır. Her kurs açılış ekranı, ön koşulları görüntüler ve ders, en karmaşık konuları bile çözmek için rehberli etkileşimli alıştırmalar, yardımcı ipuçları ve ayrıntılı açıklamalar içerir. Brilliant’ın kullanımı ücretsizdir ve reklamsızdır, ancak her alanda ne kadar öğrenebileceğiniz konusunda da sınırlıdır; her kursu yalnızca önizleyebileceksiniz. Bu yüzden profesyonel bir eğitim almak istiyorsanız aylık veya yıllık bir abonelik almanız gerekecek.

SimpliLearn

Sizi bir terfiye, yeni işe veya yeni kariyere hazırlamaya odaklanan SimpliLearn, çeşitli kurslar, çevrimiçi eğitim kampları, profesyonel sertifikalar ve mezuniyet sonrası programlar sunar. Başlıca kategorileri arasında Yazılım Geliştirme, Veri Bilimi, Dijital Pazarlama, Proje Yönetimi, DevOps ve Kalite Yönetimi yer alır. Tamamladığınızda aldığınız sertifika da dahil olmak üzere tüm içerik ücretsizdir. Birçok kurs kısadır ve yalnızca birkaç saat içinde tamamlanabilir. Ek olarak, tüm dersler çevrimdışı görüntüleme için indirilebilir, bu da hareket halindeyken öğrenmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, mevcut trendler hakkındaki bilginizi test edebileceğiniz ve hatta bazı ödüller kazanabileceğiniz SkillUp Daily Quiz programı da var.

Perfect Ear

Her zaman akorlar, ölçekler, aralıklar, notalar ve diğer müzik kavramları hakkında her şeyi öğrenmek istediyseniz, bu uygulama bunu mümkün kılar. Ayrıca, müzik öğrenme maceranızı Google Play Oyunlar hesabınızı bağlayarak bir yarışmaya dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak, dünya çapındaki arkadaşlarınız ve kullanıcılarınızla rekabet etmenize, çevrimiçi başarıların kilidini açmanıza ve ilerlemenizi otomatik olarak Google Drive’a yedeklemenize olanak tanır. Uygulama ücretsiz olsa da deneyiminizi yükseltmek için premium içerik satın alabilirsiniz. Örneğin, her kategori için ayrı egzersiz paketleri ve özel egzersizler oluşturmanıza olanak tanıyan özel bir egzersiz düzenleyici satın alabilirsiniz.

Kunduz

Fırsat eşitliği yaratma hedefiyle yola çıkan ve gönülleri fetheden Kunduz uygulaması; YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yol arkadaşı oluyor. 20 binden fazla eğitmenin bulunduğu, 8 milyonu aşkın sorunun çözüldüğü mobil uygulama, temel liselere ve özel derslere alternatif oluyor. Hem eğitmenler, hem de öğrenciler için sosyal fayda yaratan mobil uygulama, öğrencilerin hayatını kolaylaştıran en iyi mobil uygulamalar arasında bulunuyor. Öğrenciler, Kunduz uygulaması sayesinde 13 farklı derste sorularını sorabildiği gibi, “Eğitim Koçluğu” yardımı da alabiliyor.

WolframAlpha

WolframAlpha, ciddi akademisyenler için ciddi bir uygulamadır. Bir ton konu hakkında zengin bilgi ile birlikte bir hesap makinesine sahiptir. Bazıları çeşitli matematik, istatistik, veri analizi, fizik, kimya, mühendislik, astronomi, ölçü birimleri, hava durumu, coğrafya ve çok daha fazlasını içerir. Wolfram Group, çeşitli matematik türleri için kurslar, fraktallar ve kesirler gibi şeyler için referans kılavuzları ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi ek eğitim aracına sahiptir. Kurslar ek ücrete tabidir ve Wolfram Alpha’dan ayrı uygulamalardır.

Codeacademy

Bilgisayarların herhangi bir yönüyle ilgileniyorsanız, Codeacademy merakınızı gidereceğiniz yerdir. Codeacademy’de hedeflenen dersler, becerileri her seferinde bir kavram olarak edinmenizi sağlar. Kod düzenleyiciler ve etkileşimli konsollar uygulamada yerleşiktir, bu nedenle hiçbir zaman uygulamadan ayrılmanıza veya herhangi bir yazılım indirmenize gerek kalmaz. Kurslar, ele almak istediğiniz proje türlerine göre düzenlenir ve programlama dilleri hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yoktur. En ilginç bulduğunuz yönü seçin ve Codeacademy size almanız için kurs grupları sunar.

Rosetta Stone

Rosetta Stone uygulaması, insanların kolaylıkla yeni bir dil öğrenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getiren benzersiz yaklaşımlarının yardımıyla 20’den fazla farklı dil öğrenebilirsiniz. Rosetta ile kelime, gramer, telaffuz ve anlama becerilerini kendi hızınızda öğrenebilirsiniz ve uygulama, konuşma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için size anında geri bildirim bile sağlar. Ayrıca dil becerilerinizi diğer öğrencilerle birlikte uygulayabileceğiniz çevrimiçi bir topluluk da vardır. Rosetta Stone, yeni bir dilde daha yetkin olmanıza ve o dili konuşurken kendinize olan güveninizi artırmanıza yardımcı olabilir.

FutureLearn

Kısmen Open University’ye ait olan FutureLearn, farklı konularda geniş bir yelpazede ücretsiz kısa kurslar sunmaktadır. Kısa, ‘mikro yeterlilik’ kursları ücretsiz olarak mevcuttur ve tamamladığınızda yazdırılabilir bir dijital sertifika alabilirsiniz. Konuya ne kadar derinlemesine girmek istediğinize bağlı olarak, daha kısa ve daha uzun kurslar sunan toplam 14 konu alanı vardır. İlginiz ne olursa olsun, FutureLearn’den ilginizi çeken ücretsiz bir kurs bulmakta sorun yaşamazsınız. Sağlık, bilim ve mühendislikten yaratıcı sanatlara ve öğretime kadar her konuda kursları vardır. FutureLearn ayrıca çevrimiçi dereceler sunar, ancak bunlar öğrenim ücretlerine tabidir.

Stanford Online

Stanford Online’da her gün, yeni beceriler öğrenmek, hayalinizdeki işe hazırlanmak veya tamamen yeni bir gelecek yaratmak için bir fırsattır. Stanford Online, yeni beceriler öğrenmenize ve ortaya çıkan konuları esnek bir biçimde incelemenize olanak tanıyan ücretsiz çevrimiçi kurslar sunar. Stanford eğitmenlerinden ve endüstri uzmanlarından hiçbir ücret ödemeden öğrenin. Kurs konuları, diğerlerinin yanı sıra sağlık ve tıp, eğitim, mühendislik, sanat ve beşeri bilimleri içerir.

TED

100’ün üzerinde dilde alt yazı desteği ile büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden mobil uygulama, Türkçe desteğiyle ücretsiz olarak indirilebiliyor. Her yıl en ünlü ve ilham verici binlerce insanın konferanslarını yayınlandığı TED. Com’un mobil cihazlara indirgenmiş hali olan mobil uygulama, özellikle üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin yenilikçi fikirleri takip edebileceği bir uygulama.

Alison

Alison, çeşitli konularda 4.000’den fazla ders içeren harika bir kurs yelpazesine sahiptir. Bu kurslar, ISO 9001, perakende yönetimi ve kimyasal güvenlik gibi konularda sertifikalar ve diplomalar sunarak kariyerle ilgili eğitime çok daha fazla odaklanır. Diplomalar belirli bir alana genel bir bakış sunarken, sertifikalar belirli becerileri öğretir. Bunlardan herhangi biri özgeçmişinize ve LinkedIn profilinize mükemmel bir katkı sağlar.