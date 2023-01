En İyi Android Savaş Oyunları 2023

Rekabetin doruk noktasına ulaştığı savaş oyunları yıllarca popülaritesini korumayı başarıyor. Hatta öyle ki, oyun geliştiricileri savaş oyunlarına yenilerini eklemek için birbirleriyle yarışıyor. Artık telefonlarımızdan da erişebileceğimiz birçok seçeneğe sahibiz. İşte 2023 yılının en iyi android savaş oyunları… Listemize geçmeden önce bu başlığın yeni oyunlarla güncelleneceğini belirtmek isteriz. Bizi takipte kalın! Hadi başlayalım.

En İyi Android Savaş Oyunları Listesi 2023

Call of Duty: Mobile Warpath Arma Tactics Grow Empire: Rome March of Empires: War of Lords Frontline Commando: D-Day Great Battle: Medieval Army Men Strike: Military Strategy Simulator World of Tanks: Blitz Strategy and Tactics: World War II Real Commando Secret Mission Rise of Kingdoms: Lost Crusade Pacific Fire Frozen Front War Commander: Rogue Assault Total War Battles: KINGDOM – Medieval Strategy World At Arms European War 3 Wars Across the World Supremacy 1914

Call of Duty Mobile

Call of Duty: Mobile, ‘first person shooter’ (birinci şahıs nişancı) türünü, ücretsiz oynanabilen bir mobil oyunda sunuyor. Android ve iOS üzerinde oynanabilen oyun, hem Modern Warfare, hem de Black Ops evreninden sevilen konumları ve karakterleri bir araya getiriyor.

Android ve iOS için piyasaya çıkan Sezon 7: Radioactive Agent, yüzde 50 daha büyük bir harita ve 7 yeni bölge ile Battle Royale için devasa bir genişleme sunuyor. Bunun yanında, oyuncuların Call of Duty: Modern Warfare’den tanıdığı Tunisia ve Gulag’ın yanı sıra yeni Silahlı Çatışma modu ve (Modern Warfare’deki Enfeksiyon moduna benzeyen) Ölümsüzlerin Saldırısı Modu yer alıyor.

Warpath

Bu 2. Dünya Savaşı strateji oyununda, Normandiya sahilleri ve Doğu Cephesi de dahil olmak üzere tanıdık savaş alanlarında çeşitli hava ve kara birimlerini komuta edebilirsiniz. Oyunu oynamaya başladığınızda sadece küçük bir milis gücünüz var.

Ancak, yakında ordunuzu boyut ve güç olarak büyütecek ve korkunç Kuzgun grubunu alt edeceksiniz. En fazla 50 üyeden oluşan bir ittifaka katılabilirsiniz. Birisi size saldırdığında oyuncular sizi koruyabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Zayıf bir ordunuz olduğunda bu durum oldukça faydalıdır; düşmanı yenmek için ortaklarınıza güvenebilirsiniz.

Üyeler, siz çevrimdışıyken bile üssünüzü koruyabilir. Warpath, para kazanma modeli olarak Gacha birliklerini ve uygulama içi satın alımları takip eder ve her gün bir ücretsiz çekiliş kazanırsınız. Oyun, daha fazla şans ve yeni birlikler almak için Evrensel Kuponlar sunuyor. Savaş oyununu tek oyuncu olarak da oynayabilirsiniz.

Arma Tactics

Arma Tactics, sıra tabanlı tipik bir savaş oyunudur. Bohemia Interactive’in bu oyunu, oyuncularına hem hikaye odaklı görevler hem de rastgele hedeflere sahip oluşturulmuş görevler sunar. Oyun ayrıca oyuncularının yakın dövüş savaşlarında dört savaşçıyı kontrol etmelerine olanak tanır.

Oyunda askerleri hareket ettirmek nispeten kolaydır. Tek yapmanız gereken bir askere dokunmak ve onu yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyip bırakmak. Oyun geliştiricileri, oyuncuları tamamen meşgul etmek için harika bir iş çıkardılar. Savaşçıları farklı yerlere kolayca sürükleyip yerleştirirken onları daha iyi kontrol edeceksiniz.

Grow Empire: Rome

Grow Empire: Rome, Roma’da imparatorluğunuzu büyütmek için savaşlara girmeniz gereken harika bir oyundur. Size rakiplerle zorlu bir rekabet sunuyor. Bu oyunda Avrupa’daki diğer medeniyetleri yenmek için taktikler keşfedebilirsiniz. Oyunda yönetilmesi gereken 12’den fazla farklı Roma askeri birliği içeren 4 Avrupa düşman grubu vardır.

35 farklı Roma birliğini araştıracak ve oyunda ilerledikçe bunların kilidini açacaksınız. Bu oyunda 1000’den fazla bina yükseltmesi mevcut. Savaş fillerinin yanı sıra oyunda kullanabileceğiniz kuşatma silahları da alacaksınız. Genel olarak, bu ilgi çekici bir oyundur ve Android telefonunuzda mutlu bir şekilde oynayabilirsiniz.

March of Empires: War of Lords

March of Empires: War of Lords, bu alanda birçok kişinin tercih ettiği bir oyundur. Bu android savaş oyunu, Gameloft’un bir şaheseridir. Geliştiriciler, oyunu, düşmanları öldürmek ve krallığı fethetmek için çıktığınız orta çağda kurdular. March of Empires: War of Lords aynı zamanda bir rol yapma oyunudur.

Karakterlerin çoğu geçmiş kahramanlar veya efsanelerdir. Oyunu oynarken Highland King, Northern Tsar veya Desert Sultan gibi her biri farklı oyun stiline sahip farklı ordular arasında seçim yapabilirsiniz. Oyuncular, son derece savunulabilir beş kaleyi kolayca ele geçirebilir. Özel güçlerin ve bonusların kilidini açabilirler. Oyun inanılmaz detaylı grafiklere sahip. Oyuncular, her biri benzersiz bir dövüş becerisine sahip farklı karakterler arasından seçim yapabilir.

Frontline Commando: D-Day

Frontline Commando: D-Day, Android için en iyi savaş oyunlarından biridir. Oyun, geliştiricinin konsol grafikleri ve kaygan bir dokunmatik ekran konsolu ile birleştirdiği bir 2. Dünya Savaşı ortamına sahiptir. Oyun, gerçek hayattaki muadillerine göre modellenmiş savaş silahları içeriyor. Dahası, Utah ve Omaha plajları gibi yerler, gerçek hayattaki İkinci Dünya Savaşı konumlarının kopyalarıdır.

Birkaç “siperin arkasına saklanma” anıyla son derece akıcı dokunmatik ekran kontrolleri sunduğu için oyunu kontrol etmek kolaydır. Pek çok görev ve fırsat var ve tek bir dokunuşla bir sonraki kapağa kolayca geçebilirsiniz. Görevleri tamamlamak için keskin nişancılar, makineli tüfekler, sabit silahlar, tüfekler ve diğer silahlar gibi 2. Dünya Savaşı silahlarını kullanabilirsiniz.

Great Battle: Medieval

Great Battle: Medieval, Yüz Yıl Savaşları sırasında geçen, yarı-RTS oynanışına sahip tarihi bir strateji oyunudur. Oyun çok sayıda çatışma, çok oyunculu mod ve kampanya modu sunuyor. Oyun tarafından sunulan her birimin, oyuncuların keyif aldığı benzersiz savaş animasyonu vardır.

Oyuncular AI askerlerine ve süvarilerine karşı savaşırken duraklat düğmesine basabilir ve birimlerine emir verebilir. Bu duraklatılmış anlar size birimleri hareket ettirme zamanı sunar. Savaşlar hızlıdır ve oyun birkaç saniye duraklarken askerleri harekete geçirdiğiniz süreyi kullanır. Bu oyun mükemmel savaş grafiklerine ve animasyona sahiptir. Dövüş sistemi, savaşları izlemeyi eğlenceli hale getiriyor.

Army Men Strike: Military Strategy Simulator

Army Men Strike: Military Strategy Simulator harika bir oyundur. Bu android savaş oyunu, oyuncularının en verimli ordu gücüyle ordu klanını kurmasına olanak tanır. Geliştiriciler, simülatör savaş oyununu en iyi müzikler ve yüksek tanımlı grafiklerle tasarladılar. Oyunun stratejisi, algılaması kolaydır ve baştan itibaren zevk almaya başlayacaksınız.

Oyuncular karargahlarını, hazinelerini, ulaşım kaynaklarını, trenlerini ve diğer öğeleri arazilerine inşa edebilirler. Ayrıca, ordu gücünüzü verimli bir şekilde eğitebilirsiniz. Oyunda heyecan verici etkinlikler var ve komutanlar bu etkinliklere katılarak daha fazla ödül kazanabiliyor.

World of Tanks: Blitz

Wargaming Group’un World of Tanks: Blitz’i, oyuncuların rakiplerinin üslerini yok etmek için zırhlı araçları kontrol ettiği çok oyunculu bir tank savaşı oyunudur. Oyuncular, sol sanal çubukla tanklarının hareketlerini ve sağdakiyle kuleyi kontrol edebilirler. Savaşlar gerçek hayattaki fiziği takip ederek onları daha zorlu hale getiriyor.

Oyuncular, bir düşman oyuncuyu bir anda alt edeceğinden, hepsini tek başlarına ezmeyi düşünerek düşmanın üslerine koşamazlar. Bu oyunda harika ekran kontrolleri, ayrıntılı tanklar ve daha büyük ortamlar var. Savaşları stratejiniz ve ekip çalışmanızla kazanabilirsiniz.

Strategy and Tactics: World War II

HeroCraft Ltd.’nin sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Strategy and Tactics: World War II, Risk benzeri tahta oyunlarına benzer. Oyunda on sekiz senaryo vardır ve her harita, oyuncuların birliklerinin gelirini elde etmek için fethetmesi gereken bölgelerden oluşur. Ayrıca oyunda askerler, motorlu piyadeler ve araçlar da dahil olmak üzere çok sayıda birim vardır.

Çatışma harita üzerinde gerçekleşir ve her iki taraf da birliklerini eyaletlere yayar. Oyuncular senaryoları tamamlamak için hedefleri tamamlamalıdır. Hem sert hem de sıradan strateji severlere uygundur. Oyun, oynanışın temellerini açıklayan öğreticilere sahiptir, bu nedenle oynamayı kolay öğreneceksiniz. Yeni bir savaş oyunu arıyorsanız, bunu denemelisiniz.

Real Commando Secret Mission

Real Commando Secret Mission oyununda görevi ülkeyi savunmak ve düşmanları yok etmek olan gizli bir komando olarak oynayacaksınız. Bu oyunda ayrıca görevleri tamamlamalı, düşmanı ve ihtiyaç duyulan silahları bulmak için bir maceraya atılmalısınız. Bir düşmanı öldürmeyi başardıktan sonra silah alabilirsiniz.

Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Rise of Kingdoms: Lost Crusade ilginç bir oyundur. Popüler oyun yapımcısı LilithGames tarafından geliştirilen Rise of Kingdoms: Lost Crusade, dünyanın farklı yerlerindeki oyuncular arasında en popüler seçeneklerden biri haline geldi. Bu oyunda 12 medeniyet var. Muzaffer bir şekilde ortaya çıkmak, medeniyetinizi büyüklüğe ve zafere götürmek için lider olabilir ve savaş alanında rakiplerinizle karşılaşabilirsiniz. Rakiplerinizle savaşırken gerçek zamanlı bir savaş hissi alacaksınız ve en iyi yanı, savaşların kesintisiz dünya haritasında gerçekleşmesidir.

Pacific Fire

Yeni olmasına rağmen, Wirraway’in Pacific Fire’ı savaş oyunu hayranlarının listelerine gerçek bir mücevher ekledi. Oyun ucuz ama oyuncuları İkinci Dünya Savaşı’nın pasifik tiyatrosuna atan derin bir birleşik silah savaşı oyunu sunuyor. Oyun, çatışmanın her iki tarafını da tasvir eden birçok senaryo sunuyor.

Frozen Front

Frozen Front, görevi 2. Dünya Savaşı’nın en kanlı kampanyası etrafında dönen, Hitler’in Sovyetlere karşı savaşından başkası olmayan alternatif bir tarih oyunudur. Oyun, oyuncularının hem Sovyet Rus hem de Alman kuvvetlerine komuta etmesine izin veriyor. Oyuncular, altıgen bir ızgara haritasında gerçekleşen sıra tabanlı savaşlara dahil olurlar.

Oyuncular, düşman birimlerini yok etmekten ikmal merkezlerini ele geçirmeye ve düşman üslerini yıkmaya kadar uzanan çeşitli görevleri üstlenirler. Oynarken askerleri ve araçları hareket ettirmek için aksiyon puanları harcamanız gerekiyor. Düşman yapay zekası, siz eylem noktalarını tükettiğinizde kuvvetlerini hareket ettirmeye ve birimlere saldırmaya başlayacaktır.

War Commander: Rogue Assault

War Commander: Rogue Assault, tanınmış KIXEYE tarafından geliştirilmiştir. Bu oyunda üst düzey savaş stratejilerini keşfedecek ve ordunuzu düşmanlarınızı yenmek için komuta etmek için tankları, roketleri ve savaş gemilerini kullanacaksınız. Düşmanlarınıza stratejik olarak vurarak savaş bölgelerini kontrol edebilirsiniz. Bu oyun, düşmanlarınızı alt ederken, kuşatmayı zorlarken ve zafere ulaşırken gerçek zamanlı oyun hissi verir. Nihai askeri strateji ile üst düzey oyun deneyimi yaşamak için bu oyunu indirin.

Total War Battles: KINGDOM – Medieval Strategy

Total War Battles: KINGDOM – Medieval Strategy harika bir android oyunudur. Sizi ortaçağ krallığına götürür. Toprakları şekillendirmek, kasabalar inşa etmek, ordunuzu toplamak ve onları eğitmek için ortaçağ krallığınızı kurmanıza izin verir. Bu oyun size diğer oyuncularla birlikte rakip lordlarınızı yenme konusunda gerçek zamanlı bir his verir. Halkınızı yönetecek, ülkenizin ekonomisini yönetecek, rakipleriniz arasında bir kale inşa edecek ve gücünüzü yükselteceksiniz.

World At Arms

World at Arms bir dünya savaşı oyunu değil. Bunun yerine, Amerika ile terör örgütü arasındaki bir savaştır. Bölünmüş ekran dövüş mekaniği, Zynga’nın ilk sosyal strateji oyunu Empires & Allies’e benziyor. Oyuncular, füzeler gibi özel silahları serbest bırakabilir ve birimlerinin hasar görmesini önlemek için gelen düşman füzelerini havada kaydırabilir. Oyuncular, seviye atladıktan sonra patlayıcı mermiler, hava saldırıları, napalm saldırıları, lazer ve nükleer saldırılar gibi özel silahların kilidini açabilir ve bunlara erişebilir.

European War 3

European War 3 çok ilgi çekici bir oyundur. Askerlerinizi ekonomik büyüme, kaynaklar, endüstriyel büyüme gibi farklı nedenlerle savaşmaya yönlendireceksiniz. Rakip bölgelerinizi ele geçirmek için yeni stratejiler geliştireceksiniz. Oyuncu ordusunu, hava kuvvetlerini ve donanmasını konuşlandıracak.

Bu oyun aynı zamanda zorlu savaşa hazırlanmak için havaalanlarınızı, deniz üslerinizi vb. inşa etmenizi sağlar. Birliklerinizi yönetirken komutan seviyenizi de yükseltebilirsiniz. Bu oyun size çok katmanlı modda oynama imkanı sunuyor ve kesinlikle oynamaktan keyif alacağınız bir oyun.

Great Big War Game, Android’de bulunan en iyi savaş temalı sıra tabanlı strateji oyunlarından biridir. Oyun, oyuncularına oyuncak benzeri birimler, eğlenceli görevler ve komik diyaloglar sunuyor. Elli seviyeli kampanya oyunu, oyunculara her aşamada yeni birimler ve çeşitli alt görevler gibi yeni şeyler verir. Geliştiricilerin her seviyeye gösterdiği özen, oyunu daha da sürükleyici kılıyor. Oyunun tek bir temel amacı vardır – rakiplerin karargahını yok etmek.

Wars Across the World

Wars Across the World, geçmişten bir dizi senaryo ve ortamı ele alıyor. Çatışma yeri sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyor. Oyundaki mekanikler çağdan çağa aktarılarak oyunculara eğlence ve deneyim sunuyor. Geliştiriciler, haritayı kara, deniz ve hava alanı muharebe birimleri gibi farklı bölgelere ayırır. Eşzamanlı yan çekim seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Öğretici ve ek bir senaryo ile birlikte birden fazla olay kartı paketi vardır.

Supremacy 1914

Supremacy 1914, oyuncularının bir ulusun parçası olmalarını ve istedikleri gibi en yüksek makamları üstlenmelerini sağlar. Oyun, Birinci Dünya Savaşı etrafında dönüyor. Oyun, oyuncuların ülkenizin sunduğu nadir kaynakları kullanarak malzeme, silah ve asker üretimini dengelemesine olanak tanır. Oyuncular, rakipleriyle ittifaklar kurar, önemli ticaret ve anlaşmalar yapar veya oyunun Birinci Dünya Savaşı senaryoları aracılığıyla sağladığı zorluklarla yüzleşir.