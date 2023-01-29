Slot ve casino oyunlarını seviyorsanız android telefonunuzla da oyun deneyimini harika bir şekilde yaşayabilirsiniz. Slot oyunlarıyla birlikte şansınızı ölçerek de eğlencenin doruklarına tırmanabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için derlediğimiz en iyi android slot oyunlarını listeledik. İşte indirebileceğiniz en iyi android slot oyunları…

Android Slot Oyunları Listesi

GSN Casino Slots of Golden HoYeah DoubleU Casino Slotomania Free Slots Cash Frenzy Casino Jackpot World Club Vegas Slots Casino Joy Slot Pharaoh’s Way Cashman Casino Huuuge Casino Slots POP! Slots Cash Blitz Slots Quick Hit Casino House Of Fun 777 Slots Rock N’ Cash Caesar’s Slots Deluxe Slots Titan Slots

En İyi Android Slot Oyunları 2023

GSN Casino

GSN Casino, GSN Games tarafından getirilen akıllı cihazlar için en geleneksel ve heyecan verici slot oyunudur. Bu oyun tamamen şansla ilgili. Burada Çarkıfelek’i döndürmeniz ve daha fazla bonus almanız gerekiyor. Günlük ikramiyeleri de toplayacak ve büyük ikramiyeleri kazanmanıza yardımcı olacak turnuvalar oynayacaksınız. Tonlarca ücretsiz slot sizi bekliyor. Ayrıca, en heyecan verici 777 slotlarını ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sadece bir oturum için giriş yapabilir ve günlük ve hatta saatlik bonuslar alabilirsiniz.

Slots of Golden HoYeah

Artık çevrimiçi olarak milyonlarca slot oyununa katılmanız için Slots of Golden HoYeah burada. Bu oyun, gerçek bir kumarhaneye benzer bir görünüm taşıyan çok sayıda gerçekçi tema ile tasarlanmıştır. Fal ağacını, Gong Xi Fa Chai’yi, Rooster 88’i ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Mini oyunlar da sizin için orada olacak ve bunları boş zamanlarınızda deneyebilirsiniz. Ayrıca çok fazla taktik anlamanıza gerek yok ve birkaç temel istatistik sizi ustalığa ulaştıracaktır.

DoubleU Casino

DoubleU Casino’da en iyi oyunu oynamayı başarırsanız en büyük kazancı yaşayacaksınız. Bu oyun, video poker oyunlarıyla tonlarca slot sağlar ve oyunun her makinesinin kendine özel ikramiyesi vardır. Oyunda kolayca ustalaşacak ve kumarhane patronu olacaksınız. Ama önce istatistikleri anlamalı ve slotları nasıl elde edeceğinizi öğrenmelisiniz.

Slotomania Free Slots

Android için en heyecan verici slot oyununu denemek istiyorsanız, modern slot casinolarının kralı John Goodman’a katılmalısınız. Bu nefes kesen slot oyunu Slotomania Free Slots’un hikayesi. Bu oyun büyük ikramiyeler, kumarhane makineleri, çevirmeler, sürprizler ve bonuslarla doludur. Bu oyunu oynamaya başladıktan sonra bağımlısı olmamak için kendinizi engelleyemiyorsunuz.

Cash Frenzy Casino

Tüm ünlü Vegas slot oyunlarını keşfetmek ister misiniz? O halde Cash Frenzy Casino dünyasına hoş geldiniz. Sürprizlerle ve harika ödüllerle dolu bu oyunu oynamaya başladığınızda şaşıracaksınız. Ayrıca oyun, istediğiniz zaman ücretsiz jeton elde etmek için birçok fırsat sunuyor. Buradaki her bir oyun seçeneği, ayrı grafikler sunar ve böylece tekrar tekrar aynı içeriği oynamaktan dolayı sıkılmazsınız.

Jackpot World

Jackpot World, bazı iyi özelliklere sahip popüler bir slot oyunudur. Oyuncuya bir metrik ton bonus atar, böylece slotlarınızı döndürebileceğiniz madeni paralarınız olur. Slot makineleri, iyi animasyonlarla iyi grafiklere sahiptir. Kazanma yüzdesi oyuncudan oyuncuya değişir, ancak eğlendirecek kadar sık ​kazanabilirsiniz. Oyuncuların bir ton jeton alıp süper kötü bir galibiyet serisi yakaladıklarına dair birçok rapor var, bu da bu tür oyunlar için normal bir durum.

Club Vegas Slots

Club Vegas Slots, tartışmasız Android telefonlardaki en popüler kumarhane oyunudur. Oynayabileceğiniz çok çeşitli slot oyunları var ve bunların her biri Vegas oranlarını kullanıyor. Ayrıca ücretsiz slot turnuvaları, hızlı oynanan slot makineleri, X-Mas temalı oyunlar ve daha fazlasını organize eder. Uygulama, kullanıcı ilgisini artırmak için bir hoşgeldin bonusu ve günlük bir VIP bonusu sunar. Ek bir bonus olarak Club Vegas Slots, oyunculara oyunu oynadıkları her 20 dakikada bir bonus verir.

Casino Joy

Casino Joy, ortalamanın üzerinde bir slot oyunudur. İlk başta oynamanız için size büyük miktarda oyun içi para birimi verir. Bu, yeniden doldurmaya ihtiyaç duymadan önce bir süre oynamanıza yardımcı olacaktır. Aksi takdirde, Android’deki diğer slot oyunlarıyla aynı özelliklerin çoğuna sahiptir. Bu oyun, oynanacak birden fazla makine, büyük ödeme potansiyeli ve 40 hatta kadar slotları içerir. Oldukça sıradan bir slot oyunu ama bu onunla ilgili en iyi şey olabilir.

Slot Pharaoh’s Way

Funstage, antik firavunun hikayesiyle yazılmış çok heyecan verici bir slot oyunu ile geldi. Ve bu, Slot Pharaoh’s Way olarak bilinir. Bu oyun sadece eğlence için geliştirilmiştir ve bu oyundan gerçek para kazanma fırsatı yoktur. Ama çok heyecan verici ve çok yakında buna bağımlı olacaksınız. Ayrıca bu oyun tonlarca ücretsiz slot makinesi sunuyor. Denemek ve daha fazla jeton kazanmak için birçok mini oyuna da sahip.

Cashman Casino

Bu oyun, istediğiniz zaman gerçek hayattaki kumarhaneleri deneyimlemenizi sağlayacak birçok mevcut kumarhane slotu ve mini oyun sunar. Geliştiriciler, kullanıcılara mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için düzenli güncellemeler ve sürekli düzeltmeler sağlar. Ara sıra uygulama içi reklamlar oluyor ve ayrıca entegre satın alma seçeneklerinden oyun içi ürünler satın alabilirsiniz. Bu oyun ayrıca 18 yaş üstü kullanıcılar için derecelendirilmiştir.

Huuuge Casino Slots

Slotlarda büyük bir kazanç elde etmek ister misiniz? O halde Huuuge Casino Slots’u denemelisiniz. Ödüllü bir oyun olmak için çok fazla zamana ihtiyaç duymayan bir başka popüler slot oyunudur. Ancak bu heyecan verici oyun, klasik ve retro tarzlardan modern tarzlara kadar farklı slotlar sunuyor. Daha fazla jeton ve elmas kazanmak için farklı liglerde de yer alabilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın her köşesinden yeni arkadaşlarla tanışacaksınız.

POP! Slots

POP! Slots, yeni başlayanlar için şiddetle tavsiye edilen başka bir kumar slot oyunudur. Burada tamamen yeni bir slot lobisinin ve kumarhane deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Canlı turnuvalarla heyecan verici slotlar, sanal kumar zevkinizi artıracak. Gerçek Vegas deneyimini evinizde rahatça hissedeceksiniz. Ayrıca oyun taktikleri oldukça anlaşılır ve vakit kaybetmeden öğreneceksiniz. Bu yüzden, dönme şansını kaçırmayın ve bu bağımlılık yapan oyunun tadını çıkarın.

Cash Blitz Slots

Cash Blitz Slots, üst düzey grafikler, geleneksel makineler, 777 slot ve yeni video slotları ile en yüksek puan alan casino oyunlarından biridir. Hawaii Volcanoes, Maya Treasures, Happy Drums, Magic Sea ve Cleopatra gibi eşsiz slot makinelerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulamaya her ay yeni slotlar eklenir. Ancak, oyununuzu daha fazla çip etkinleştirerek ilerletmek istiyorsanız, uygulama içi satın alma seçeneğini deneyin.

Quick Hit Casino

Quick Hit Casino, retro temalı eğlenceli bir kumarhane oyunudur. Aralarından seçim yapabileceğiniz 60’tan fazla farklı slot makinesi sunar ve bunlardan birkaçı büyük ikramiye ödülleri sunar. Bu uygulama, Bally, Lightning Jackpots, Blazing 7s, Quick Hit Pro, Lock It Link Diamonds, Super Red Phoenix, Jackpot Empire, WMS ve daha fazlası gibi farklı kumarhane oyunları oynamanıza izin verir. Quick Hit Casino, slot oyunlarının yanı sıra 3 Milyona kadar ücretsiz bonus jeton kazanabileceğiniz birkaç mini oyuna da ev sahipliği yapıyor.

House Of Fun

Çok oyunculu mod ile gelen Android için bir slot oyunu arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Yüzlerce ücretsiz casino slot çevirmesi, bir sürü ödüllerle sizi bekliyor. Patron olmak için Çarkı döndürmeli ve gerçek kumarhane havasını hissetmelisiniz. Bu oyunda 777 slotu ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ayrıca kolay taktikleri başlar başlamaz öğreneceksiniz. Ancak burada usta olmak çok kolay olmayacaktır.

777 Slots

Sanal kumarhane patronu olmak istiyorsanız bu 777 Slots’u deneyebilirsiniz. Büyük ikramiyeler ve slotlarla bu oyunun tadını çıkaracaksınız. 777 Slots tonlarca makine oyunu, video poker ve mini oyunlar sunar. Hepsini deneyebilir ve savaşları kazanabilirsiniz. İkramiyeyi vurmalı ve şansınızın ne gerektirdiğini görmelisiniz. Bu jackpot oyununun ücretsiz casino slotları, gerçekçi bir Vegas Casino slot deneyimi yaratacaktır.

Rock N’ Cash

Rock N’ Cash size Android cihazlar için en otantik casino slot oyunlarından birini sunuyor. Burada slot makinesine dayalı benzersiz oyunlar oynayabilirsiniz. Muhteşem ödeme oranlarına sahip, trend olan bir Vegas kumarhanesinde kendinizi şımartabilirsiniz. Her zamanki mobil oyunlarda olduğu gibi, Rock N’ Cash de size turnuvalara katılarak, günlük ücretsiz fişlerle ücretsiz olarak çok sayıda jeton kazanmanıza yardımcı olacak çekici yollar sunar ve siz de kazanımlarınızı arkadaşlarınızla kutlayabilirsiniz. Belirli sembolleri ve 777 sayıyı eşleştirerek, dönüşlerden yüksek bir puan alarak kolayca artan bir jackpot kazanabilirsiniz.

Caesar’s Slots

Caesar’s Slots, oynaması ücretsiz olan bir başka eğlenceli slot makinesi oyunudur. İlk kez oynayan oyunculara 40.000 jetonluk hoşgeldin bonusu verilir. Oyun boyunca kullanabileceğiniz tonlarca bonus, destansı ikramiyeler var ve her gün ücretsiz jeton alacaksınız. Doğrudan kumarhane katlarından en iyi video slotlarından bazılarına sahip olduğu için oyun çok eğlenceli. Ve piyasadaki birçok slot makinesi oyununun aksine, Caesar’s Slots bazı harika grafiklere sahiptir.

Deluxe Slots

Deluxe Slots, Caesar’s Slots kadar iyi tanınmasa da, yine de bir milyondan fazla kez indirildi ve tonlarca oyuncusu var. Sadece grafikleri olmasa da herkes bu şehir merkezi tarzı kumarhane slot oyununa bayılacak. Pek çok ücretsiz bonusla birlikte gelir ve çok hızlı olduğu için önümüzdeki günlerde de eğlenmeye devam edeceksiniz. Oyunda uygulama içi satın almalar var, ancak buna pek gerek kalmıyor çünkü oyun size bir sürü ücretsiz bonuslar ve ödüller veriyor.

Titan Slots

Titan Slots, size tonlarca uygulama içi satın alma olanağı sunan oynaması ücretsiz slot oyunlarından biridir. Oyun aynı zamanda çok eğlenceli, bir Yunan savaşçı/mitoloji temasını ele alıyor ve slot makinesi oyunlarına benzersiz bir dokunuş getiriyor. Günlük jetonlarınızı alırsınız ve büyük ödemeler kazanabilirsiniz, ancak buna ek olarak Titan Slots, karakterlerle ve her şeyle ilerleyebileceğiniz bir hikayeye sahip bir macera moduna sahiptir.