En İyi Android Yarış Oyunları 2022

Heyecanın ve hız kesmeyen maceranın bol olduğu en iyi oyunları arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Bu yazımızda Android telefonunuz için indirebileceğiniz en iyi Android yarış oyunlarını listeledik. Haydi başlayalım!

Repulze, hızlı yarışçıların ötesindeki bir bilim kurguyla, heyecanı doruklara çıkarıyor. Yarışlardaki geleneksel yapıların yerine, dolambaçlı yollarda, kusursuz bir yarış deneyimi yaşıyorsunuz.

Oyun üç aşamadan oluşuyor. Özel renkli kapılardan geçmenizi sağlayan zaman denemeleri ile başlıyor ve kapıları AI silahlarıyla havaya uçurmanızla sona eriyor. Oyunun arkasında erkekler ve şirketler hakkında bir bilim kurgu var, kurgunun tamamı hız tutkusuyla ilgili.

İlk başta, hafif seğiren kontrolleri, pistlere çarpmanıza neden olabilir. Fakat pistlerde ve kontrollerde ustalaşınca, Repulze bitiş çizgisine doğru heyecan verici bir deneyim haline gelecek.

Rush Rally 3, konsol tarzı ralli yarışını Android’e getiriyor. Oyunda yardımcı bir sürücü ile tek ralli moduna geçebilirsiniz; ya da robot arabalarına karşı, rallycross öğütme metalinde de yarışabilirsiniz. Uzun süre boyunca oyunu oynayacaksanız, kendinizi tam bir kariyer moduna sokabilmeniz de mümkün.

Fiyatı biraz tuzlu olmasına rağmen, oyun gerçekten de iyi. Üstelik pistlerin etrafındaki kemerlerle ve parıldayan ormanlarla mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. Kontroller de iyi çalışıyor ve çeşitli tercihlerle (eğme; sanal düğmeler) oynamanızı mümkün hale getiriyor. Beceri seviyeleri için çeşitli ayarlar da sunan Rush Rally 3, konsol oyunlarını sevenler için inanılmaz bir deneyim vaad ediyor.

Asfaltın nasıl eğlenceli olabileceği yerine, gerçekçi bir asfalt tasarımı üzerine kafa yoran yarış oyunlarından bıktıysanız, Horizon Chase‘i indirin. Çünkü eski arcade oyunlarına benzeyen bu oyun, gerçekçilikten ziyade, yarış zevki vaat ediyor. Oyunun ilk beş bölümü ücretsiz, kalan bölümlerin kilidini açmaksa ücretli.

Need for Speed: Most Wanted, türünün en iyi oyunlarından biri. Ego ve ününüzü artıracak etkinlikleri kazanmaya çalışırken, gri bir şehrin sokaklarında dolaşıyorsunuz. Ayrıca harika efektleri ve tasarımıyla sizi daha da içine çekiyor.

İlk iki Riptide oyunu, pırıl pırıl metal kulelerle dalgalı su devrelerini yakınlaştırıyordu. Riptide GP: Renegade başka bir zaman diliminden gelen; su sıçramalarıyla fütüristik bir yarış sunuyor.

Ayrıca önceki oyunlarda olduğu gibi, bir hidroforun sürücüsü oluyorsunuz ve yarış hız deneyiminin doruklarıyla birlikte; mevcut her fırsatta büyük bir gösteri deneyimi de vaat ediyor.

Sizi havaya fırlatan bir rampaya veya dalgaya çarptıysanız; iniş turbo-boostu almak için iyi bir şekilde ilerlemelisiniz ve sıçramalardan kaçınmalısınız. Kariyer modu, para kazanmanızı, sürüşünüzü yükseltmenizi ve biraz yorucu hikaye parçalarını görmezden gelmenizi sağlayacak.

Mini Motor Racing, duvarlarda yarışmanız için net bir çaba sarf eden ve klostrofobik devreler ile ilgili küçük araçları bulunan; çılgın bir oyun. Ayrıca arabalar uzaktan kumandalı otomobiller gibi duruyor ve bu da yarışların normalden daha iyi olduğu anlamına geliyor.

Oyunda bir ton içerik var – çok çeşitli ortamlarda ayarlanan düzinelerce model mevcut. Bu arada usta araç yükseltmeleri ve yarış sırasında nitro kullanımının artmasıyla, nefes kesici bir oyun deneyimi yaşayacağınız kesin.

Final Freeway 2R

Final Freeway 2R, bir retro yarış oyunu. Nitekim kırmızı bir arabayla, herkesin aracını aynı yöne doğru sürdüğü bir yolda ilerliyorsunuz. Her seferinde, bir çatal karşınıza çıkıyor ve rotanızı seçmenize olanak sağlıyor.

Eski yarışçılar için, bir tür oyun cenneti. Ayrıca tartışmalı olarak, bu oyun ilham veren oyundan daha iyi, daha akıcı ve kaygan hissettiriyor. Daha gerçekçi ücretlere alışkınsanız, Final Freeway 2R‘ye bir şans verin – kendinizi, havadar tutumu; renkli görselleri ve gerçekten çılgın hız ihtiyacı ile oyunun içerisinde bulabilirsiniz.

Motorsport Manager Mobile 3, iyi bir erişilebilirlik ve derinlik karışımından oluşuyor. Oyun,takımların, sponsorların, tamircilerin ve hatta iftiraların azimli cesaretine dalmanızı sağlayacak.

Tek seferlik yarışlar sizi heyecanlandıracak. Kariyer modundan başlayarak, kazanmak için kıyasıya mücadele edeceksiniz. Ayrıca her şey basit, kaygan; mobil uyumlu ve orijinal Motorsport Manager Mobile’dan büyük bir sıçrama olarak ayarlanmış. Hız tutkunlarına yarış hazzını sunan oyun, biraz tuzlu olsa da her şeyiyle aldığı paranın hakkını veriyor.