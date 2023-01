Çılgınca yemek yapmayı seviyorsanız bu deneyimi telefonunuza, tabletinize de getirebilirsiniz. Play Store telefonunuz için birbirinden güzel yemek yapma oyunları sunuyor fakat bu seçenekler arasında kararsız kaldıysanız bu listemize de göz atabilirsiniz. İşte mutlaka oynamanız gerektiğine inandığımız en iyi android yemek yapma oyunları…

En İyi Android Yemek Yapma Oyunları Listesi

Cooking Craze İyi Pizza Harika Pizza Diner Dash Hungry Hearts Diner Too Many Cooks Gordon Ramsay: Chef Blast Cooking Mama Cooking Simulator Mobile SpongeBob: Krusty Cook-Off Food Truck Pup: Cooking Chef Cook, Serve, Delicious Papa’s Pizzeria To Go Big Cooking World Chef Restaurant Story 2 What’s Cooking Animal Restaurant Cooking Madness Cooking Quest Cooking Town

En İyi Android Yemek Yapma Oyunları 2023

Cooking Craze

Cooking Craze’de önünüzdeki tezgah alanını, dükkanınıza giren müşteriler için çeşitli yemekler hazırlamak, pişirmek ve yaratmak için kullanıyorsunuz. Bu oyunda birçok ülkeden pek çok farklı yemek türü, ayrıca satın alınabilecek tonlarca yükseltme ve katılabileceğiniz etkinlikler var. Bunun gibi yemek oyunları mobil cihazlarda çok popüler, ancak özellikle Cooking Craze en iyilerinden biridir.

İyi Pizza Harika Pizza

İyi Pizza Harika Pizza, sevimli görünümlü bir pizzacıyı yönetmenizi sağlar ve amacınız şehrin en iyisi olmaktır. Savaştığınız bir rakibiniz ve ayrıca sıklıkla şifreli konuşan tonlarca müşteriniz var… Hangi pizzayı sipariş ettiklerini tahmin etmeye çalışmanız gerekecek. Pizzaları alabilir, üzerlerine sos ve peynir sürebilir, dilimleyebilir, pişirebilirsiniz. Özellikle pizza aşığıysanız bu sizin için mükemmel bir oyundur.

Diner Dash

Başlangıçta mobil cihazlarda başlamamış olsalar da, yemek pişirme oyunları söz konusu olduğunda Diner Dash büyük bir ustadır. Aynı karakter olan Flo ile oyunu “pilotluk” ederek, müşteriler için yemek pişirmeniz gereken çeşitli restoranları genişletmekten ve açmaktan sorumlu olacaksınız. Her müşterinin talep ettiği benzersiz bir yemek olacak ve yaptığınız her siparişi onların tercihlerine göre uyarlamanız gerekecek. Zekice yapılmış bir mobil oyun, bir kez daldığınızda çok sürükleyici ve çok eğlenceli – yoğun, sizi her zaman tetikte tutacak ve Android’deki gerçek bir yemek pişirme oyunundan tam olarak bekleyebileceğiniz şey.

Hungry Hearts Diner

Hungry Hearts Diner, restoranınıza çeşitli insanların oturacağı ve onlara sipariş ettikleri yemeği servis edeceğiniz Diner Dash’e oldukça benzer bir oyundur. Bu, öğeleri pişirmek için ayarlamanız ve bittiğinde geri dönmeniz gereken, ancak Hungry Hearts Diner’ın parladığı hikayede olduğu yarı boşta bir oyundur. Ana karakterin sevimli bir büyükanne olmasu sayesinde özellikle tatlı bir oyundur.

Too Many Cooks

Android’de çok oyunculu yemek pişirme oyunları arıyorsanız, Too Many Cooks en iyisidir. Tek oyunculu modu olmasına rağmen, Too Many Cooks aynı zamanda diğer insanlarla oynamanıza izin verir ve aynı odada oynaması oldukça eğlencelidir. Herkesin önünde sınırlı bir tezgah alanı vardır ve malzemeleri olabildiğince hızlı bir şekilde dağıtmalı, hazırlamalı ve müşteriler için yemekler yapmalısınız. Sizinle aynı odada olmayan kişilerden eşya istemenize izin veren simgeler vardır.

Gordon Ramsay: Chef Blast

Yemek pişirme oyunlarının dünyaca ünlü bir şefi içeremeyeceğini düşündüyseniz, Gordon Ramsay: Chef Blast’ı duymadınız demektir. Oldukça tipik üçlü eşleştirme mekaniğine sahip olduğunuz, ancak süper eğlenceli olan çok basit bir oyundur. Seviyeleri geçerek ve her biri için tariflerin kilidini açarak ünlü Beef Wellington ve Trüf Makarna gibi farklı yemekleri yapabileceksiniz. Oynanışa gelince, atmosfere mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu, zamanla daha zorlu hale gelen bir oyundur ve meydan okumaya hazır olduğunuzu düşünüyorsanız, bir şans verin.

Cooking Mama

Cooking Mama, Android yemek oyunları söz konusu olduğunda iyi bilinir. Oyundaki rehberiniz her türlü evde yemek pişirme adımlarında size yol gösterecek. Onun yardımıyla soğanları mükemmel bir şekilde sotelemeyi, etleri karıştırmayı, çeşitli sebzeleri doğramayı ve denemesi ve denemesi için bitmiş yemeğinizi tabaklara koymayı öğrenebilirsiniz. Oyunun havalı yönünün yanı sıra kendi mahsulünüzü yetiştirebilir, kendi restoranınızı açabilir ve hatta balık tutabilirsiniz.

Cooking Simulator Mobile

Cooking Simulator Mobile, bir şefin size bir dizi tarifte rehberlik edeceği, kaydırmanıza, doğramanıza, ocakta yemek pişirmenize, malzemeleri toplamanıza ve kendi mutfağınızı tasarlamanıza olanak tanıyan bir 3D oyundur. Müşteri siparişlerini alacak ve tabakları gönderecek, sabırla yemek pişirmeniz hakkında olumlu geri bildirimler bekleyeceksiniz. Cooking Simulator Mobile, listedeki en gerçekçi görünüyor ve pek çok oyunda bulamayacağınız halde herhangi bir restoranda bulabileceğinizi düşündüğüm oldukça gerçek bir mutfak sunuyor.

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Sünger Bob hayranıysanız tam size göre bir yemek pişirme oyunu var. Cooking Craze’e çok benzer şekilde, bu sizi tahmin ettiğiniz gibi krep pişirmek için tonlarca tezgah alanı olan bir pencereye koyar. Sonunda bir Sünger Bob oyununda daha mantıklı olan Yengeç Börekleri pişirebileceğiniz noktaya gelebilseniz de, o zaman ve şimdi arasında pek çok yükseltme olacak. TV şovundan birçok karakteri alıp mobil cihazınıza getiren renkli bir oyundur. Ayrıca, giderek daha zorlu aşamalarla oynanış açısından son derece iyi yapılmış.

Food Truck Pup: Cooking Chef

Belki sevimli bir Shiba Inu yavrusu olarak oynadığınız ve kendi yiyecek kamyonunuzu genişlettiğiniz sevimli bir yemek pişirme simülasyonunu tercih edersiniz. Food Truck Pup temelde bir yemek pişirme oyunudur ve işletme yönetimi simülatörüyle buluşur. Tarifleri pişirmek, işinizi tanıtmak, size yardımcı olacak insanları işe almak ve tabii ki yemek yapmak için malzemeleri toplamanız gerekecek. Bugün elinize alabileceğiniz Android’deki en şirin yemek pişirme oyunlarından biridir ve oynaması tamamen ücretsizdir.

Cook, Serve, Delicious

Piyasadaki en zor restoran simülatörlerinden biri olmaya çalışan Cook, Serve, Delicious, Diner Dash formülünün basit önermesini bir adım öteye taşıyor. Bu oyunda, tüm yemeklerinizi kendiniz yapmayı ve çift olarak bir araya getirmeyi öğrenmeniz gerekecek. Cook, Serve, Delicious’ta sadece zamana karşı değil, esasen tam mükemmelliğe ulaşmak için savaşıyorsunuz. Oyun, yalnızca gelişen mekaniğiyle değil, uyandırdığı şaşırtıcı mizah anlayışıyla da sizi tetikte tutacak.

Papa’s Pizzeria To Go

Lezzetli malzemelerle dev bir pizza yapmakla ilgili bir şey çok çekici. Papa’s Pizzeria, ilk olarak 2007’de piyasaya sürülen başka bir klasik oyundur. Pizza hazırlamanın yanı sıra, farklı istasyonlarda çoklu görev yapmanız gerekecek. Örneğin, herkesi mutlu ederken sipariş almanız, gerekli pizza malzemelerini eklemeniz ve pizzayı kusursuz bir şekilde kesmeniz gerekecek. Pizza satarak kazandığınız para ile restoranınızı da dekore edebileceksiniz.

Big Cooking

Big Cooking’te dünyanın her yerindeki restoranlarda kendi mutfağınızı yönetin. Müşterilerinizin isteklerini çok uzun süre bekletmeden karşılamak için yemekleri hazırlamak için malzemeleri bir araya getirin. Bu oyun, Overcooked’u seven veya Diner Dash’e biraz daha gelişmiş bir yaklaşım isteyen herkes için harika bir seçenek. Oyun, ne kadar uzun süre oynarsanız, kaotik bir yemek pişirme mücadelesi yaratarak oldukça karmaşık hale gelebilir.

World Chef

World Chef size bir restoranı istediğiniz gibi işletme konusunda nihai özgürlüğü verir. Tek bir yiyeceğe hapsolmak yerine, ne yapacağınızı seçebilirsiniz. Yunan, Tay, Rus, Brezilya ve İskandinav dahil olmak üzere çeşitli mutfak türleri vardır. Seçtiğiniz mutfaktan yemek pişirmenin yanı sıra, restoranınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Daha fazla müşteri memnun ayrıldıkça, genişletebilir ve hatta ek mülkler satın alabilirsiniz.

Restaurant Story 2

Bu yemek pişirme oyununda müşterileriniz için yemek yapma, kendi ürünlerinizi dekore etme ve büyütme şansına sahip olacaksınız. Bahçenizde, yemeklerinizi daha da lezzetli hale getirmek için otlar ve baharatlar yetiştirebileceksiniz. Restaurant Story 2 zamana dayalıdır, yani yemek pişirme arasında kısa süreler beklemeniz gerekecek. Örneğin, Fransız tostu yapmak bir dakika sürer. Spagetti yapmak istiyorsanız, bu tam altı dakika sürecektir.

What’s Cooking

Bu sevimli küçük başlıkta, besin zincirinde tırmanmaya kararlı, küçük bir mutfağa sahip amatör bir şef olarak başlıyorsunuz. 700’den fazla yemek oluşturmak için malzemeleri birleştirin, en iyi malzemeleri kapmak için eşleştirme bulmacalarının keyfini çıkarın ve en iyi olma arayışında mutfağınızı yükseltin. Restoranınız, mutfak ekipmanlarınız, dekorasyonlarınız ve hatta kıyafetleriniz için özelleştirmelerle bu sevimli yemek pişirme macerasında yapacak çok şey var.

Animal Restaurant

Animal Restaurant’ta ormanda başıboş bir kedi yavrusu olarak başlıyorsunuz ve farkına varmadan kasabanın en işlek restoranını işletiyorsunuz. Tanıt düğmesine dokunarak morina balığı kazanın, müşterilere hizmet edin, tarifler, ekipman ve mobilya satın alın ve hatta size yardım etmesi için sevimli kedicik personeli kiralayın – tüm bunları güçlü şef Gumi’nin gözetiminde yapın. Eğlendirilecek çok sayıda nadir hayvan ve konuk, arazinizi genişletmenin farklı yolları, eğlenceli mini oyunlar ve pek çok etkinlikle Animal Restaurant, birkaç dakika dinlenmek istiyorsanız kaçmak için harika bir yerdir.

Cooking Madness

Dünyanın her yerinden lezzetli yemekler pişirerek, hazırlayarak ve servis ederek usta bir şef olun. Zaman yönetimine odaklanarak, müşterilerinizi mutlu etmek için restorandan restorana koşmanız ve lezzetli yemekleri hızlı bir şekilde bir araya getirmeniz gerekir. Bu eğlenceli, klasik yemek pişirme oyununda birden fazla restoranın kilidini açarken, kendi mutfağınızı yükseltirken ve özel görevleri tamamlarken farklı teknikler deneyin ve yemek pişirme becerilerinizi geliştirin.

Cooking Quest

Bu listede biraz aykırı olan Cooking Quest, bir piksel RPG yemek kamyonu yönetimi simülasyonudur. Malzemeler ve yeni tarifler toplamak için maceralara atılın ve canavarlarla savaşın, böylece daha fazla müşteri çekebilirsiniz. Arazideki en iyi yemek kamyonuna sahip olun.

Cooking Town

Cooking Town, bir fantezi dünyasında kendi restoranınızı kurmanıza ve ardından bir dizi mistik karaktere hizmet etmek için sihirle yemek pişirmenize olanak tanır. Cooking Madness’a benzer şekilde bu, hafızanızı ve zaman yönetimi becerilerinizi teste tabi tutacak çılgın bir yemek pişirme oyunudur. Kendi benzersiz karakterinizi yaratın, gurme yemekler pişirin ve ilerledikçe daha fazla müşteri çekerek muhteşem bir kasaba inşa edin.