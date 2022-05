En İyi Apple TV Filmleri 2022

Apple’ın yayın hizmeti, Kasım 2019’da Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon ile The Morning Show, bilimkurgu dizisi See’de Jason Momoa ve Dickinson’da baş şair olarak Hailee Steinfeld dahil olmak üzere bir dizi hareketli, yüksek profilli şovla hizmete girdi.

O zamandan beri şirket, kendini iyi hissettiren spor komedisi Ted Lasso, animasyon müzik dizisi Central Park ve gözü pek çocuk gazeteci Home Before Dark’ın hikayesi dahil olmak üzere eleştirmenlerce beğenilen diziler izleyicilerle bir araya getiriyor. Son filmler arasında, Sofia Coppola’nın Bill Murray ve Rashida Jones’un oynadığı son filmi On the Rocks, Boys State belgeseli ve Bruce Springsteen belgeseli Bruce Springsteen’in Size Mektup’u yer alıyor. Biz de bu yazımızda 2022 yılının en iyi Apple TV filmlerini bir araya getirdik.

Macbeth’in Trajedisi

Macbeth, üç kahin tarafından, İskoçya’nın kralı olacağına ikna edilen bir İskoç lorduna odaklanıyor. Bir İskoç lordu ile iletişim kuran üç kahin, ona İskoç kralı olacağını söyler. Bunun üzerine lord ve onun hırslı eşi, tacı ele geçirmek için harekete geçer.

Palmer

Üniversite döneminde gözde bir futbolcu olan Eddie Palmer, bir cinayetle suçlanarak 10 yıl hapis cezası alır. Dört duvar arasında geçirdiği yılların ardından özgürlüğüne kavuşan Eddie, hayatını yeniden kurmak için memleketine, büyükannesinin evine geri döner. Ancak onun eve geri dönmesi, ardında bıraktığı çatışmalara da dönmesine neden olur. Hayatına yön vermeye çalışan Eddie, bu sırada annesi tarafından terk edilen bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.

On The Rocks

On The Rocks, New York’ta bir maceraya atılan genç bir annenin hikayesini konu ediyor. Bu macera sayesinde genç kadın tam bir playboy olan babası ile yeniden bağ kurma fırsatı yakalar.

CODA

17 yaşındaki Ruby, işitme engelli bir ailenin işiten tek üyesidir. Genç kız, ebeveynlerinin ve ağabeyinin balıkçılık işinin ayakta kalması için, okula gitmeden sabahları onlara yardımcı olur. Ruby’nin hayatı, okulda koroya katılmasıyla bambaşka bir hal alır. Şarkı söylemeye karşı büyük tutkusu olan Ruby’nin bu durumu koro şefinin de dikkatini çeker. Şef, Ruby’yi balık tutmanın ötesinde bir geleceği düşünmeye teşvik eder. Bunun üzerine Ruby, ailesine olan yükümlülüğü ile hayallerinin peşinden gitme arasında kalır.

Finch

Yıkım sonrası bir dünyada geçmekte olan bilim kurgu filmi bir robotu temel alıyor. Ölmekte olan yaratıcısının köpeğini korumak için yaratılan robot, bu sürede sevgiyi, dostluğu ve insan olmanın ne demek olduğunu keşfediyor.

Boys State

Boys State, Teksas’ın dört bir yanında yaşayan farklı hayatlara ve siyasi görüşe sahip olan 17 yaşındaki bin gencin, hükümet kurmak için bir araya gelmesini konu ediyor.

The Velvet Underground

Belgeselde, ünlü Amerikan rock grubu The Velvet Underground’a odaklanılıyor. 1960’lar ve 70’lerde öne çıkan ikonik solisti Lou Reed’in ve grupla bağlantılı diğer kişilerin ele alındığı belgeselde, arşiv görüştüleri, stüdyo kayıtları ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan performans görüntülerine yer veriliyor.

Come From Away

Come From Away, 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırısının ardından ABD’ye uçuşların durdurulmasıyla Newfoundland’daki küçük Gander kasabasında mahsur kalan 7.000 kişinin hikayesini konu ediyor.

Wolfwalkers

Batıl inanç ve sihrin olduğu bir dönemde, genç avcı Robyn Goodfellowe, son kurt sürüsünü yok etmek için babasıyla birlikte İrlanda’ya gider. Robyn, şehir surlarının dışındaki yasak toprakları keşfederken, geceleri kurtlara dönüşebildiği söylenen gizemli bir kabilenin üyesi olan özgür ruhlu Mebh ile arkadaş olur. Mebh’in kayıp annesinin bulmaya çalışan Robyn, onu Wolfwalker’ların büyülü dünyasına çeken bir sırrı ortaya çıkarır.

Atlantik Savaşı

Atlantik boyunca bir Müttefik savunma taburuna eşlik etme görevini yerine getiren Kaptan Krause’un filosu, ölümcül bir kedi-fare oyununu serbest bırakan bir Alman denizaltı lejyonu olarak düşman radarına girer. Denizde mahsur kalan Kaptan Krause ve ekibi, görevlerini tek parça halinde tamamlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır.

Cherry

Cherry, Irak’tan dönen eski bir ordu doktorunun yaşadığı travma sonrası stres bozukluğunu konu ediyor. Amerikan ordusunda doktor olarak çalışan bir adam, sevdiği kadını ardında bırakarak Irak’a göreve gider. Yaşadıkları onda travma sonrası stres bozukluğu yaratınca, genç adamın hayatı hızlı bir düşüşe geçer. Irak’tan dönüp mesleğini bırakan adam, gittikçe daha da dibe batar. Uyuşturucu batağına saplanan adam, epeyce borca girince kurtuluşunu bir bankayı soymakta bulur.

Hala

Pakistanlı-Amerikalı bir ailede geçen bu drama, eskimiş bir türe yeni bir bakış sağlıyor. Hala, baş karakter, kaykay yapmayı seven, gayrimüslim bir çocuğa aşık olan ve herhangi bir gencin yapacağı gibi dünyada kendi yolunu bulmaya çalışan bir genç kızdır. Olaylar, ebeveynlerinin kendisinden beklentileri, kültürel baskılar ve ailesinde büyüyen uyumsuzluk nedeniyle karmaşıklaşıyor.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı Billie Eilsh’in hayatına odaklanıyor. Billie Eilish’in kariyer hayatının yanı sıra özel yaşamına da yer verilen filmde, Eilish’in 2019 yılında ilk albümünü çıkarırken yaşadıklarına odaklanılıyor.

The Banker

The Banker, 1950’lerde Los Angeles ve Teksas’ta bir çift siyahi emlak girişimcisinin gerçek hikayesini anlatıyor. Irkçılık nedeniyle zorluklarla karşılaşan ikili, şirketlerinin başına geçmesi için beyaz bir adam alır. Üçlü, şüpheli bir yönetici ve beyaz ortağın yaptığı yanlış adımlar işi alaşağı edene kadar mülk satın alır ve mahalleleri entegre eder, yol boyunca ırkçılıkla mücadele ederler.

Fireball: Visitors From Darker Worlds

Uzayda ne olabileceğini düşündüğünüzde, sadece yere düşmeyi beklediğinizde hiç tuhaf bir his duydunuz mu? Usta belgeselci Werner Herzog’un yönettiği Fireball, göktaşlarına ve kuyruklu yıldızlara odaklanıyor ve bunların tarihi, dini ve çok daha fazlasını nasıl etkilediklerini inceliyor.