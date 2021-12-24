En İyi Apple Watch ve Akıllı Saat Uygulamaları

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden birisi olan Apple, akıllı saat konusunda da yine zirvede yer alıyor. Özellikle dayanıklı ve çok fonksiyonlu cihazlarla kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan Apple, akıllı saat konusunda rakiplerinin önünde yer alıyor. Ayrıca Apple Watch içerisinde bulunan uygulamaları kolaylıkla yükleyip kullanabilirsiniz.

Apple’ın en yeni akıllı saati büyüyen ekranı ve kasasıyla kullanıcılara daha farklı bir görsel deneyim vadediyor. 41mm’lik kasa boyutlusu 4399 TL’ye, 45mm’liği ise 4699 TL’ye satılan bu yeni akıllı saatin daha büyük boyutlu olanı elimize ulaştı. Apple, geçtiğimiz aylarda Apple Watch Series 7′yi Türkiye’de satışa sundu. Hali hazırda en son sürüm olan Watch 7, ülkemizde ve dünyada büyük bir merakla bekleniyordu. Özellikle Watch 6’dan sonra nelerin ekleneceği merak konusu olmuştu.

Apple Watch, telefonunuzun işlevselliğini bileğinize getirir. Telefonunuza hiç dokunmadan metinleri yanıtlayın, aramaları yanıtlayın ve dinlediğiniz şarkıyı değiştirin. Şimdi, gelişen Apple Watch uygulama pazarı, cihazın kullanışlılığını ve işlevselliğini yeni seviyelere yükseltiyor.

Pillow

Yastık bir uyku takipçisinden daha fazlasıdır. Uygulama, uykunun en hafif evresindeyken sizi uyandırmak için kalp atış hızınızı ve hareketinizi izler ve bu da sabahları çok daha az halsizliğe neden olur. Uygulamanın ses kayıt özellikleri, uyku sırasında kendinizi horlamanızı veya konuşmanızı sağlar; bu, uyku apnesi ve diğer uyku bozukluklarını teşhis ederken yardımcı olabilir. Yastığı iPhone’unuza kurun ve Apple Watch’unuz aracılığıyla uykunuzu otomatik olarak takip ederek uyku bilgilerini Apple’ın Sağlık uygulamasıyla bütünleştirecektir. Pillow’u ücretsiz indirin ve kullanın, ancak kişiselleştirilmiş uyku ipuçları, kalp atış hızı analizi ve iTunes arşivinizden uyandırma melodileri gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için premium sürümüne yükseltmeniz gerekir.

Artıları

Otomatik uyku takibi

Uyku düzeni ve kalp atışını analiz eder.

Apple Health ile beraber çalışır.

Kendinize özel alarm sesi seçebilirsiniz.

Eksileri

Premium istemesi.

NOAA Radar Pro

Sert hava koşullarını takip ederken, başka birçok hava durumu uygulamasının kurulu olduğu 15 dakikalık güncelleme aralıklarıyla uğraşmak istemezsiniz. NOAA Radar Pro size gerçek zamanlı güncellemeler ve mevcut yağış, bulut örtüsü ve daha fazlasını gösteren bir uydu katmanı sağlar. Evinizin veya sevdiklerinizin evlerinin yakınındaki değişen hava koşullarıyla ilgili bildirimleri izlemek ve almak için birden fazla konum ayarlayın. Uygulamanın kurulumu ve kullanımı kolaydır. Ücretsiz olmasa da bir dizi özellik ve işlevsellik açısından buna değer olabilir.

Artıları

Tam zamanlı hava durumu takibi sağlar.

Birden fazla konumdaki hava durumunu görebilirsiniz.

Her türlü hava olayı için detaylı rapor sunar.

Basınç, nem ve rüzgar hızı hakkında detay verir.

Eksileri

Premium istemesi.

Shazam

Müzik, günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Apple Watch, Shazam’ın kullanışlılığını yeni boyutlara taşıyor ve bir şarkıyı tanımaya çalışmak için telefonunuzu çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Sadece Shazam’ı başlatın ve Apple Watch’unuzu müziğin kaynağına yönlendirin, cevabınızı saniyeler içinde alacaksınız. Shazam bir şarkıyı tanımladığında, onu kitaplığınıza ekleme veya Spotify veya Apple Music’te başlatma seçeneğiniz vardır. İnternet bağlantısından uzaktaysanız Shazam’ı çevrimdışı kullanın ve uygulama dışındayken bile şarkıları tanımlamaya devam etmek için Otomatik Shazam’ı açın. Shazam’ı indirmek ve kullanmak tamamen ücretsizdir.

Artıları

Kolay kullanıma olanak sağlayan arayüzü.

Geçmiş aramaları listeler.

Apple Music ve Spotify ile beraber çalışır.

Sosyal medyada şarkı paylaşmaya olanak sağlar.

Eksileri

Bazen çok fazla yavaşlıyor.

Ses kaynağından çok uzaksanız doğru sonuç vermeye biliyor.

CALC Smart

Saat tabanlı hesap makinelerine gelince, CALC Smart buradaki en iyi seçeneklerden biridir. Apple Watch’unuzda CALC Smart’ı kullanın ve ardından incelenmek üzere kaydedilen en son hesaplamalarınızı bulmak için telefonunuzda uygulamayı açın. Hesap makinesi widget’ını genişletin, önceki hesaplamaları arayın, bahşiş hesaplayıcı kullanın, para birimini dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın. CALC Smart öğrenciler için harika olsa da, günlük yaşam işlevselliğinde de parlıyor.

Artıları

Yaptığınız hesapları paylaşabilirsiniz

Kolaylık sağlayan arayüzü.

Para birimi dönüştürücü.

Geçmiş hesaplamaları kaydeder.

Eksileri

Premium istemesi.

Headspace

Kan basıncınızı düşük tutmak ve gün boyunca ruh halinizi iyileştirmek istiyorsanız, Headspace önemli bir araçtır. Bu rehberli meditasyon uygulaması, meşgul profesyoneller, ebeveynler, genç yetişkinler veya modern yaşamın telaşlı gerçekliğine kapılmış herkes için yararlıdır. AirPod’larınızı Apple Watch’unuzla senkronize edin, uygulamayı açın ve yüzlerce rehberli meditasyon arasından seçim yapın. Seans süreleri değişir ve özellikle telaşlı günler için iki ve üç dakikalık meditasyonlar vardır. Meditasyonun metafiziksel yönü hakkında şüpheci olsanız bile, nefes kontrolünün bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Yoğun bir günde nefes almaya odaklanmak için birkaç dakikanızı ayırmak bile ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Artıları

Kendinize zaman ayırmakta kolaylık sağlar.

Eksileri

Premium istemesi.

Lifesum

Ne yediğinizi takip etmek, kilo vermenin ve zindeliğinizi geliştirmenin en önemli unsurlarından biridir ve Lifesum, süreci kolaylaştırır. Günlük kayıtlarınıza anında yemek eklemek için barkodları tarayın veya fotoğraf çekin. Mevcut beslenme istatistiklerinizi görmek için günlük yiyecek ve su alımınızı girin. Ardından, gün içindeki ilerlemenizi Saatinizde görüntüleyin.

Artıları

Hızlı ve kolay kullanım sağlar

Kalori hesabı yapar.

Oruç ve vegan diyet hazırlar.

Su tüketimini hesaplar.

Eksileri

Bazı yönleri eksik.

Hatalı sonuç verebilir.

Hızlı ekleme seçeneği yok.

1Password

Hepimiz parolalarımızın karmaşık, kırılması zor ve sık sık değiştirilmesi gerektiğini biliyoruz ve tüm hesaplarımız için farklı parolalar kullanmalıyız, ancak bunu yapmak zor. 1Password, güçlü özel parolalar oluşturarak ve hepsini depolayarak bunu kolaylaştırır. Tek hatırlamanız gereken, uygulama için bir şifre. Apple Watch’taki 1Password, hareket halindeyken veya bilmediğiniz bir bilgisayardayken hesaplara erişmenize yardımcı olarak özellikle kullanışlıdır. Kimliğinizi doğruladıktan sonra Saatinizi bilgisayara senkronize edin ve hesaplarınızdan herhangi birinde oturum açın.

Artıları

Kolay bir arayüze sahip.

İki faktörlü güvenlik doğrulaması ister

URL’ler, güvenlik soruları ve daha fazlasını ister.

Eksileri

Premium istemesi

Yakınımdakini Bul

Yakınımdakini Bul uygulaması, seyahat ederken konumları kolayca bulmanıza yardımcı olan bir Apple Watch uygulaması olarak özellikle kullanışlıdır. Uygulama, bir dizi kategoriye göre çevrenizdeki yerleri arar. Restoranları, barları, mağazaları, kafeleri, müzeleri ve daha fazlasını arayın veya hamburger veya dondurma gibi belirli bir şeyi arayın. Kendi başınıza bulamayacağınız hedefleri bulun ve ileride kullanmak üzere arama terimlerinizi kaydedin.

Artıları

Bir tur rehberi gibi sizlere yardımcı olur.

Yemek yenilecek ve sağlık merkezlerini tarif eder.

Konumuzu otomatik bulur ve yönlendirir.

Eksileri

Çok fazla reklama sahip.

ESPN

ESPN Apple Watch uygulaması bileğinize bir bakışta tuttuğunuz takımları takip etmenizi sağlar. Futbol, ​​beyzbol, futbol, ​​basketbol ve diğer dünyalardan spor haberlerine, skorlara ve önemli videolara erişin. Favori takımlarınız için bildirimler ayarlayın, böylece her zaman takaslardan ve diğer son dakika haberlerinden haberdar olursunuz. Makalelere, canlı skorlara ve hatta fantezi lig güncellemelerine göz atın. Uygulamayı indirmek ve kullanmak ücretsizdir.

Artıları

Seçtiğiniz favori takımın her bilgilerine ulaşırsınız.

Turnuvalarını takip edebilirsiniz.

Skor ve olayları takip edebilirsiniz.

Eksileri

Yayınları izlemek için premium istemesi.

Apple Haritalar

Apple ekosisteminin bir parçasıysanız, Apple Haritalar büyük olasılıkla bir yerden bir yere gitmek için başvuracağınız kaynaktır. Watch uygulaması, Apple Map’in net arayüzler ve gerçek zamanlı bilgiler geleneğini sürdürüyor. Şehirlerde yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma araçlarıyla gezinmek için özellikle kullanışlıdır. Gerçek zamanlı trafik bilgileri sizi kazalara ve engellere karşı uyarır, böylece alternatif bir rota bulabilirsiniz. Hatta oraya gitmeden önce Apple Haritalar Etrafa Bak aracıyla yeni bir şehri keşfedebilirsiniz.

Artıları

Haritaların görünümü çok kolaydır.

Gerçek zamanlı trafik yoğunluğunu gösterir.

Rezervasyon yapabilir.

Eksileri

Bazen çok yavaşlayabiliyor.

Kamera Uzaktan Kumandası

İdeal olmayan ışıkta bir zaman atlaması veya fotoğraf çekmek istiyorsanız, herhangi bir hareket miktarı çekimi mahvedebilir. Camera Remote burada devreye giriyor. Bu uygulama, telefonunuzun kamerasını Apple Watch’unuzdan etkinleştirmenizi sağlar. Sadece çekimi ayarlayın ve geri çekilin. Uygulamadaki kamera düğmesine bastığınızda, hareket bulanıklığı veya titreme tehlikesi olmadan mükemmel bir resim çekebilirsiniz. Uzaktan bir grup selfie’si çekmek veya daha karmaşık bir çekim yapmak için harikadır. Camera Remote uygulaması, Apple Watch’unuzun varsayılan bir parçasıdır, bu nedenle onu kurmanız yeterlidir. İndirme gerekmez.

Artıları

Vizör olarak iş görür

iPhone kamera kullanımına izin verir.

Eksileri

Çok karmaşık bir yapıya sahip

Ekranda görünümü tam net görünmeyebilir.

Apple Pay

Apple Pay, iPhone’da kablosuz dokunmatik ödeme için tercih edilen bir seçenektir ve işlevselliği Apple Watch’a kadar uzanır. Watch’unuzdaki Apple Pay’in kullanımı kolaydır ve yüz yüze ya da çevrimiçi alışveriş için inanılmaz derecede kullanışlıdır. Apple Pay, varsayılan olarak Apple Watch’unuzda ve iPhone’unuzda zaten mevcuttur. İndirmeye gerek yok.

Artıları

Kolay kullanım sağlar.

iPhone ile eşleşebilir.

Eksileri

İlk kurulum işlemi çok zordur.

Ayrıca bkz: En İyi Apple Watch Aksesuarları