Otomobil ve oyun tutkusunu bir araya getiren araba oyunları dünya genelinde en çok ilgi gören oyun kategorileri arasında yer alır. Gördüğü büyük ilgiye ve oyunseverler arasındaki popülaritesine bağlı olarak araba oyunları son derece geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Araba sürme oyunları pc ve mobil için geliştirilebilir. Mobil cihaz kullanımı arttıkça mobil cihazlar için geliştirilen gerçekçi araba oyunları da giderek çeşitlenmektedir.

Asphalt 9: Legends

En iyi araba oyunları arasında yer alan Asphalt 9: Legends için mobil cihazlar için gerçek bir efsane desek abartmış sayılmayız. Gameloft SE’nin geliştirdiği Asphalt 9: Legends’ta oyuncular oyunun kaderini seçimleriyle belirler. Bu arada Ferrari, Lamborghini, Posche, W Motors gibi önemli markaların araçlarıyla yarışırlar.

Oyuncuların Asphalt 9: Legends yarışlarında birinci olmasını sağlayan en önemli etken nitroyu doğru zamanda kullanmalarıdır. Oyuncuların turnuvalara da katılabildiği Asphalt 9: Legends otomobilleri ve hız yapmayı sevenlerin beğenisini toplayan grafiklere sahiptir. Oyun içinde araçlarını geliştirebilen oyuncular seviye atladıkça ödül alır ve oyunun keyfini daha çok çıkarmaya başlarlar.

Asphalt 9: Legends’ta oyunun eski sürümlerinden farklı olmak üzere pek çok ek unsur vardır. Bunlardan en ilgi çekeni ise yeni sürüş dinamikleridir. Sürüş dinamiklerini istedikleri gibi yönlendirebilmek oyuncular için daha keyifli bir oyun deneyimi anlamına gelir. Sağladığı eşsiz oyun zevkiyle Asphalt 9: Legends en güzel araba oyunları arasında adı en sık anılanlardan biridir.

Forza Horizon 4

En iyi araba oyunları pc için geniş çeşitliliğe sahiptir ve pc araba oyunları arasında Forza Horizon 4 tartışmasız bir efsanedir. Forza Horizon 4 Playground Games tarafından geliştirilmiş ve Xbox Game Studio tarafından yayınlanmıştır.

En iyi araba oyunu pc oyuncularının birçoğu için Forza Horizon 4’tür. Forza Horizon serisinin dördüncü oyununda Büyük Britanya yollarında soluk kesen yarışlar oyuncuları ekran başına kilitler.

Forza Horizon 4 oyuncuları oyundaki yarışlarda başarılar kazandıkça yüzden fazla önemli markanın geliştirmiş olduğu sayısı 450’yi aşan aracı toplama şansını elde ederler. Oyuncular sürüş ustalıklarını geliştirmek için açık uçlu karşılaşmalardan önemli ölçüde fayda sağlarlar.

Bilgisayar araba oyunları içinde oyuncuların en çok sevdiklerinden biri olan Forza Horizon 4 2021 yılında piyasaya sürülmüştür.

GT Legends

En iyi pc araba oyunları GT Legends ile ayrı bir seviyeye ulaşmıştır. SimBin tarafından yayınlanan GT Legends’ın geliştiricisi de GT Legends Studios AB’dir. 5 farklı zorluk seviyesine sahip olan GT Legends oyuncuların adım adım ustalaşması için gereken fırsatları sağlar. Oyuncular Imola, Donington, Monza ve Mondello Park başta olmak üzere 25’in üzerinde gerçekçi pist ile yarışma avantajına sahiptirler.

GT Legends oyuncuları oyun içerisinde giriştikleri mücadeleler sonucunda kariyer basamaklarını adım adım tırmanabilecekleri gibi gerçek rakiplerle yarışmak için çok oyunculu modu tercih edebilirler. GT Legends’ın gerçekçi sesleri oyuncuların kendilerini oyunun ritmine bırakmasında çok önemli bir rol oynar.

Assetto Corsa

Assetto Corsa araba yarışlarına gönül verenler tarafından en iyi araba simülasyon oyunları arasında ilk sıralarda konumlandırılan bir oyundur. 2014 yılında yayınlanan Assetto Corsa simülasyon yarış türündeki en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilir. Assetto Corsa hem online hem hikaye modu olarak piyasaya sürüldüğü günden beri araba oyunlarını sevenler arasındaki popülaritesini hiç kaybetmemiştir.

Assetto Corsa’da yüzlerce farklı araç olduğu gibi oyuncuların değişik modlarla bu sayıyı artırmaları mümkündür. Oyuncular Assetto Corsa’daki online yarışlara katılabilirler. Assetto Corsa’nın en önemli özelliklerinden biri standart araba yarışı oyunlarına göre çok daha simülasyon tarzı bir oyun olmasıdır. Oyuncular oyuna hikaye moduna girdiklerinde oyunun hikayesine dahil olurlar ve oyunun verdiği arabayla yarışmaya başlarlar. Eğer iyi bir derece alırlarsa yeni bir araba almaya hak kazanırlar. Online modda ise çoğunlukla eğlence odaklı görevler ve yarışlar vardır.

Dirt Rally 2.0

Gerçekçi araba oyunları denilince bu konuda çığır açan isim Dirt Rally 2.0’ı anmadan geçemezdik. Dirt Rally 2.0 bu özelliğiyle oyunseverler nezdinde en popüler pc araba oyunları arasında sayılır. Günümüzde teknolojinin ve oyun sektörünün geldiği noktada yarış oyunlarının gerçeğe yakın bir şekilde tasarlanması alışılmış hatta beklenen bir durumdur. Dirt Rally 2.0 ise oyuncuların kendilerini gerçekten yarışı içinde hissetmesini sağlayacak gerçekçilik konusunda çıtayı çok yükseklere taşır.

Dirt Rally 2.0’ın farkı bununla da sınırlı değildir. Oyuncular oyunun keyfini de zorluğunu da en üst yüzeyde yaşarlar. Oyundaki tüm kazaların ve olayların gerçeğe çok yakın olması oyunun gaza basıp gitmeyi temel alan ve oyun keyfini sınırlayan rakipleri arasından sıyrılmasını sağlar. Grafikleri son derece kaliteli olan Dirt Rally 2.0 oyuncuları farklı hava koşullarında oynayabilir ve sürüş deneyimi edinebilirler. Bu da gerçek hayattaki hava koşullarında yaşamaları muhtemel zorluklarla karşı karşıya kalmaları anlamına gelir.

Dirt Rally 2.0’ı ister tek ister çok oyunculu olarak oynamak mümkündür. Oyunun içinde eski ve yeni model olmak üzere kırktan fazla araba vardır. Oyuncular gerçek ralli pistlerinde yarışarak araçlarını geliştirebildikleri gibi yenilerini de alabilirler.

Need For Speed: Hot Pursuit

Electronic Arts’ın yayınladığı Need For Speed: Hot Pursuit’in geliştiricisi Criterion Games’tir. Need For Speed bilgisayar araba oyunları efsaneleri içinde yer alan isimlerden biridir. Oyuncular Need For Speed: Hot Pursuit’te polis olarak da yarışçı olarak da kariyer yapabilirler. Need For Speed Autolog modu arkadaşlarıyla oynama keyfini yaşamalarını sağlar. Orman, çöl, deniz kenarı ya da dağlık bölgelerden pistler vardır. En iyi araba oyunları konusunda çıtayı yükselten Need For Speed: Hot Pursuit oyunculara Pagani Zonda Clinique ve Lamborghini Reventon gibi araçları kullanarak gerçekçi bir yarış deneyiminin tadını çıkarma imkanı sağlar.

Need For Speed serisi aslında araba yarışı oyunlarının temelidir. Günümüzde en çok oynanan pc araba oyunları listelerinde Need For Speed’e rastlamamak imkansızdır. Seri uzun yıllardır popülerliğini kaybetmediği gibi her yeni oyunuyla zirveye çıkmayı da başarmaktadır. Bunun sonucunda Need For Speed çok uzun zamandır araba yarışı oyunları arasında zirvedeki isimlerdendir.

Bu popülaritenin temel nedenlerinden biri Need For Speed’t oyuncuların çok farklı özellikte yarışlara katılabilmeleridir. Elbette her araba yarışı oyununda olduğu gibi oyuncuların amacı yarış kazanmak olsa da farklı bölümlere geçmenin temel şartları arasında belirli görevlerin tamamlanması vardır. Need For Speed’te her zevke hitap eden çeşit çeşit araba bulmak mümkündür.

Formula 1 2021

En iyi pc araba oyunları nelerdir diye göz atarken Formula 1 adını anmama olasılığımız olabilir mi? Kabul edelim araba yarışı tutkunları için Formula 1’in ayrı bir yeri vardır. EA’ın yayınladığı Formula 1 2021 önceki oyunlardaki hikaye modlarına göre daha iyi hazırlanmış bir hikaye moduna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan bazı oyuncular hikayenin biraz kısa sürmesinden memnun değil. Yapay zeka konusunda çok daha gerçekçi bir profil çizen Formula 1 2021 grafik kalitesiyle de çıtayı çok yükseklere çıkarıyor. Böylece yapay zekaya karşı çok zevkli ve gerçekçi yarışlar yapılabiliyor. Oyuncular F1 takımlarından birini seçebilir ve efsane sürücülere karşı mücadele edebilirler.