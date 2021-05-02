En İyi Aşk Filmleri 2021

Tüm gün evde sıkıldığımız haftasonunda izleyebileceğiniz harika aşk filmleri işte burada. Yer yer ağlatan yer yer güldüren ve sıcacık hissetmenizi sağlayan filmleri sizin için derledik. İyi seyirler!

1. Amelie



Jean-Pierre Jeunet’in bir aşkı anlatmanın en güzel yolunu bulduğu filminde Amelie’nin o muhteşem hikayesini izliyoruz. Değişik zevkleri ve garip çevresiyle farklı hikayelerin peşinde koşan Amelie’nin, gün gelip kendini kendi hikayesinin içinde bulduğu, dünyanın en tatlı filmi, sevgiliyle izenebilecek aşk filmleri arasında en iyi seçeneklerden biri.

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)



Ali Özgentürk ve Cengiz Aytmatov’un senaryosunu yazdığı Atıf Yılmaz filmi olan Selvi Boylum Al Yazmalım,Cahit Berkay imzalı müziği ile bütünleşiyor. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in gibi dev oyuncuların aynı kadroda buluştuğu bu yapım, iç burkan ayrılıkları ve imkansız aşkları yansıtıyor.

3. Saksı Olmanın Faydaları



Charlie, arkadaşları tarafından daima küçümsenen ve görmezden gelinen, kendi dünyasındaki kişisel sorunlarıyla boğuşmakta olan sorunlu bir gençtir. Gerek sınıf gerekse okul arkadaşlarının acımasızca alay ettiği Charlie, en yakın arkadaşının intihara teşebbüs etmesiyle iyice dibe batar. Aynı sene liseye başlar. Bu yeni okulda tanıştığı iki kardeş, Sam ve Patrick’in kendisini arkadaş olarak kabul etmeleri başlarda imkansız gibi görünse de kısa zaman içerisinde yakın arkadaş olurlar. İki kardeş, son derece çekingen bir genç olan Charlie’yi uyandırıp ona hayattan zevk almayı öğretmeye başlarlar. Charlie, her daim bir kenarda beklemekte olan çocukluk travmasıyla baş etmeye çalışacak; Sam ve Patrick aracılığıyla gerçek dünyayı tanımaya başlayacaktır.

4. Yol



Sıkı yönetim döneminin en iç acıtıcı dönemlerindeyiz… İmralı Cezaevi’nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen bir izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir. Ancak yol uzundur, yol tehlikelidir, yol can alır. Dışarıdaki dünya içeridekinden hiç farklı değildir. Zulüm her yerdedir, bu topraklarda insan olmak hiç kolay değildir.

Anadolu topraklarından çıkmış en gerçekçi, en dokunaklı hikayelerin başını çeken Yol üzerine söylenecek çok fazla şey vardır. Yılmaz Güney’in sinemamızın yüz aklarından biri olan bu ölümsüz yapıtı, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü alarak evrensel anlamda da başarısını kanıtlamıştır.

5. Before Sunrise



Yönetmenliğini Richard Linklater’ın yaptığı Before Sunrise en tatlı aşk fimlerinden biridir. Bitmeyen diyalogları ve hiç sıkılmadan izleyeceğiniz bu çiftin hikayesi bir Avrupa seyahati sırasında trende tanışıp, Viyana’da inip birlikte bir gün yaşama kararı almalarıyla başlar. İlginç karakterleri Viyana sokaklarını daha da ilginç bir hale getirir. Tabii aşklarını da.

6. Sen Aydınlatırsın Geceyi



Karakterlerin tamamının süper güçlerinin olduğu bir çeşit aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Esas karakter Cemal, Akhisar’da babası ile aynı evde yaşayan ve aynı berber dükkanında çalışan genç bir adamdır. Herkesin birbirini tanıdığı bu kasabada, gayet sıradan gibi görünen insanların bazı olağanüstü güçleri vardır. Kimi zamanı durdurur, kimi duvarların ardını görür, kimi ölümsüzdür. Ama bunların hiçbiri süper kahraman değildir, bilakis hayatın olağan akışına uyum sağlamış, sıradan insanlardır.

7. Titanik



Dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan ‘Titanik faciası’, dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film.

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. ‘Titanic’ adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu ‘Düşler Gemisi’ nin yolcuları arasında Avrupa da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912’de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

8. Bay Hiçkimse



Indiewire, Belçikalı yönetmenin bugüne kadarki en yüksek maliyetli bu filmini ‘hem bilimkurgu, hem romans hem de Lynchvari bir zihin oyunu’ diye nitelendiriyor. Başlıkta bahsi geçen Bay Hiçkimse, 2092 yılında dünyada kalmış son ölümlü olan 117 yaşındaki Némo adlı bir adam. Ölüm döşeğindeki Némo genç bir çocukken bir peronda durduğunu hatırlar. Tren kalkmak üzeredir. Annesiyle birlikte mi gitmeli, yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karar, sonsuz sayıda olasılığı doğuracaktır… Ve pek çok gezegen, iki ölüm ve sevilecek kadınlar..

9. Groundhog Day



Bugün Aslında Dündü, nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamın maceralarını konu ediyor. Phil Connors, ekranlardaki samimi kişiliği ve eğlenceli yüzüyle kendine has bir şöhrete sahip olan, ancak kameralardan kurtulduğu an kendini beğenmiş ve kibirli kişiliğine geri dönen bir hava durumu spikeridir. Bu huysuz adam, hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya’nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi insanlardan iğrense debu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle başbaşa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır!

10. Sil Baştan



Romantik komedileri fazla sulu buluyorsanız size Michel Gondry imzalı hem komik hem dramatik Sil Baştan’ı öneriyoruz. İki sevgili Clementine ve Joel’in inanılmaz güzellikteki ilişkileri günün birinde biter ve Clementine ilişkilerinin anılarını bir klinikte sildirir. Bunun üzerine Joel de aynısını yaptırmaya karar verir ama o sırada arkadan ‘Kolay mı unutmak bir an da seniiii’ diyen Hakan Peker’in sesi duyulur. Dünyanın en iyi aşk filmlerinden biridir.

11. Beni Adınla Çağır



1983 yılı yazı sırasında 17 yaşındaki Amerikalı-İtalyan Elio Perlman günlerini ailesinin İtalya’nın kuzeyindeki 17. yüzyıldan kalma villasında klasik müzik yaparak, okuyarak ve arkadaşı Marzia ile flört ederek geçirmektedir. Elio, Greko-Roma kültüründe uzmanlaşmış seçkin bir profesör olan babası ve onu elit kesim meyveleriyle, doğal lezzetlerle şımartan, çevirmen olan annesi Annella ile bir arada olmaktan ziyadesiyle memnundur. Elio’nun olgunluğu ve entelektüel birikimi, onu tam teşekküllü bir yetişkin gibi gösteriyor olsa da, özellikle kalpteki konularda onun hakkında hala masum ve biçimlenmemiş olan çok şey vardır. Bir gün, doktorasını sürdüren büyüleyici bir Amerikalı bilim adamı olan Oliver Elio’nun babasına yardım etmek göreviyle yıllık yaz stajyeri olarak villaya gelir. Güneşin ışıltılarının arasında Elio ve Oliver hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir yaz boyunca yeşermekte olan arzunun güzelliğini keşfedeceklerdir…

12. Güzel ve Çirkin



Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adamyolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir.

13. Ah Güzel İstanbul



Haşmet (Sadri Alışık), kuşaklar boyu İstanbul’da yaşamış gün görmüş bir ailenin çocuğudur. Yıllar geçtikçe değişen çağa ve çevresine uyum sağlayamamış, çalışmayı da pek sevmediği için ailesinden kalan servetini peyderpey kaybetmiş, eskiden oturdukları yalının harap bahçesinde bir gecekonduya sığınmış, bildiği tek iş olan sokak fotoğrafçılığı yapmaktadır. Bir gün artist olmak için köyünden kaçan Ayşe (Ayla Algan) ile katılacağı yarışma için fotoğraf çektirirken tanışırlar. Bu yalnız ve saf kıza acıyan Haşmet onu gecekondusuna getirir ve sokakta kalmaktan kurtarır. Günler geçtikçe Haşmet bu saf ama iddialı kıza yakınlık duymaya başlar, ancak bu arada bir rastlantı sonucu Ayşe gerçekten ünlü bir şarkıcı oluverir ve Haşmet’ten kopar.

14. The Best Of Me



Dawson ve Amanda lisede birbirlerine aşık olan ancak yolları ayrıldıktan sonra bir daha görüşmeyen iki eski aşıktır. Lise bitmiş ve aradan 20 yıl geçmiştir. Şimdi en sevdikleri arkadaşlarından birini kaybetmişler, cenaze töreni için birlikte büyüdükleri kasabaya geri dönmüşlerdir. Yıllar sonra yaşanan bu büyük buluşma, bu süreçte akıllarından çıkaramadıkları büyük aşklarını yeniden alevlendirmeye yeter. Ne var ki 20 yıl önce yakalarını bırakmayan, ayrılmalarına neden olan güçlerin bugün çok daha büyük tehlikeler yarattığı gerçeğiyle karşılaşırlar.

15.Aşk ve Gurur



Bir zamanlar aşkların ne kadar tutkulu ve naîf yaşandığını tüm film boyunca damarlarınızda hissedeceğiniz filmde Bay Darcy ve Lizzie’nin hikayesini izliyoruz. Lizzie diğer kız kardeşlerinin tersine evlenmeyi düşünmese de kendisine kör kütük aşık olan Bay Darcy’nin aşkı karşısında bayağı bir kafası karışıyor. Ancak gururu kendisinin en büyük silahı.

Ayrıca bkz: Film İndirme Siteleri