En İyi Aşk Şarkıları

Aşk, günümüzde en nadir karşılaşılan ve en değerli duyguların başında gelir. Özellikle insanlar aşık olduktan sonra aşka yönelik şeyler daha çok ilgi çekici olur. İnsanlar aşık olduğu zaman en çok aşk şarkıları dinler. Bugünkü yazımızda sizlere aşk şarkıları hakkında önerilerde bulunacağız.

Aşk, özellikle ergenlik döneminde karşımıza çıkan bu duygu, insanın başını döndürüyor. Aşık olanlar ve aşık olduğunu zanneden insanlar aşk şarkılarına başvurur. Türk halkı olarak hem aşk şarkılarını hem de aşkı çok severiz. Aşk için yazılmış tonlarca şarkı ve şiir vardır. Anadolu’nun her toprağında aşk için bir şeyler yaşanmıştır.

Türküler, pop, rock ve arabesk tarzları aşk şarkılarının temelini oluşturur. Ülkemizde sanatçıları aşka yönelik eser çıkarmıştır. Aşk şarkıları sizlere güzel duygular yaşatır ve aşkınızı yaşamanızda yanınızda bir destekçi olur.

Aşk şarkıları Önerileri

Elleri Ellerime – Duman

Aç Kapıyı Gir İçeri – Özdemir Erdoğan

Sen Benim Şarkılarımsın

Woman – John Lennon

Gözleri Aşka Gülen – Nilipek

Aşka Gel – Aydilge

Hep Yaşın 19 – MFÖ

Sevişmeden Uyumayalım – Sıla

Bir Başka Sevgiliyi – Gökçe Kılınçer

Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum – Nil Karaibrahimgil

Fark Etmeden – Fikret Kızılok

All Of Me – John Legend

Gül ki – Ferhat Göçer

Make You Feel My Love – Adele

Di Gel Yanıma – Birsen Tezer

Fly Me To The Moon – Frank Sinatra

Bal – Duman

Felaket- Ezhel

Bırak Kadının Olayım – Ekin Beril

Sen Benim – Tuğkan

Sesinde Aşk Var- Yalın

Aşktan Öte – Demir Demirkan

Bana Ellerini Ver – Özdemir Erdoğan

Sen Gibi – Nev

Sen – Koray Avcı

Aşkın Olayım – Simge

Bir Küçük Tebessüm – Eda Baba

Aşk – Tarkan

You And I – Ingrid Michaelson

Sadece Senin Olmak – Yavuz Çetin

Varsa Yoksa – Birkan Nasuhoğlu, Elçin Orçun

Seni Kendime Sakladım – Duman

Endamın Yeter – Kıraç

Pervane – Zuhal Olcay

Öpücem – Simge

Seni Uyurken İzlemek – Sedef Sebüktekin, Canozan

Sevgilim – Güliz Ayla

I’ve Got A Feelin’ – Macy Todd

Resmen Aşığım – Nil Karaibrahimgil

Baş Harfi Ben – Kenan Doğulu

Is This Love – Corinne Bailey Rae

Ezbere Biliyorum Seni – Eda Baba

İlk Gördüğümde Anladım – Nalbur

Sen Banasın – Cihan Mürtezaoğlu

Seni Çok İstiyorum – Sahte Rakı

Seninle – Ali Meydanioğlu

Sımsıcak Bir Uykusun – Şekersiz

Artık Gitme – Açık Seçik Aşk Bandosu

Varsa Yoksa – Birkan Nasuhoğlu, Elçin Orçun

Kalbim – Şebnem Ferah

Seni Seviyorum – Rafet El Roman

Bizi Anlatsam – Nil Karaibrahimgil

Ellerin – Bağzıları

Ay Tenli Kadın – Ufuk Beydemir

Ben Varım – Ayten Alpman

Tencere Kapak – Kenan Doğulu

Resmen Aşığım – Nil Karaibrahimgil

Yıldızlar – Pinhani

Giderdi Hoşuma – Yaşlı Amca

Beni Çok Sev – Tarkan

Kim – Teoman

Teni Tenime – Sena Şener

Yıldızların Altında – Kargo

Nefes Bile Almadan – Redd

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