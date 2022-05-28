En İyi Aşk Şarkıları

Aşk, günümüzde en nadir karşılaşılan ve en değerli duyguların başında gelir. Özellikle insanlar aşık olduktan sonra aşka yönelik şeyler daha çok ilgi çekici olur. İnsanlar aşık olduğu zaman en çok aşk şarkıları dinler. Bugünkü yazımızda sizlere aşk şarkıları hakkında önerilerde bulunacağız.
Aşk, özellikle ergenlik döneminde karşımıza çıkan bu duygu, insanın başını döndürüyor. Aşık olanlar ve aşık olduğunu zanneden insanlar aşk şarkılarına başvurur. Türk halkı olarak hem aşk şarkılarını hem de aşkı çok severiz. Aşk için yazılmış tonlarca şarkı ve şiir vardır. Anadolu’nun her toprağında aşk için bir şeyler yaşanmıştır.
Türküler, pop, rock ve arabesk tarzları aşk şarkılarının temelini oluşturur. Ülkemizde sanatçıları aşka yönelik eser çıkarmıştır. Aşk şarkıları sizlere güzel duygular yaşatır ve aşkınızı yaşamanızda yanınızda bir destekçi olur.
Aşk şarkıları Önerileri
- Elleri Ellerime – Duman
- Aç Kapıyı Gir İçeri – Özdemir Erdoğan
- Sen Benim Şarkılarımsın
- Woman – John Lennon
- Gözleri Aşka Gülen – Nilipek
- Aşka Gel – Aydilge
- Hep Yaşın 19 – MFÖ
- Sevişmeden Uyumayalım – Sıla
- Bir Başka Sevgiliyi – Gökçe Kılınçer
- Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum – Nil Karaibrahimgil
- Fark Etmeden – Fikret Kızılok
- All Of Me – John Legend
- Gül ki – Ferhat Göçer
- Make You Feel My Love – Adele
- Di Gel Yanıma – Birsen Tezer
- Fly Me To The Moon – Frank Sinatra
- Bal – Duman
- Felaket- Ezhel
- Bırak Kadının Olayım – Ekin Beril
- Sen Benim – Tuğkan
- Sesinde Aşk Var- Yalın
- Aşktan Öte – Demir Demirkan
- Bana Ellerini Ver – Özdemir Erdoğan
- Sen Gibi – Nev
- Sen – Koray Avcı
- Aşkın Olayım – Simge
- Bir Küçük Tebessüm – Eda Baba
- Aşk – Tarkan
- You And I – Ingrid Michaelson
- Sadece Senin Olmak – Yavuz Çetin
- Varsa Yoksa – Birkan Nasuhoğlu, Elçin Orçun
- Seni Kendime Sakladım – Duman
- Endamın Yeter – Kıraç
- Pervane – Zuhal Olcay
- Öpücem – Simge
- Seni Uyurken İzlemek – Sedef Sebüktekin, Canozan
- Sevgilim – Güliz Ayla
- I’ve Got A Feelin’ – Macy Todd
- Resmen Aşığım – Nil Karaibrahimgil
- Baş Harfi Ben – Kenan Doğulu
- Is This Love – Corinne Bailey Rae
- Ezbere Biliyorum Seni – Eda Baba
- İlk Gördüğümde Anladım – Nalbur
- Sen Banasın – Cihan Mürtezaoğlu
- Seni Çok İstiyorum – Sahte Rakı
- Seninle – Ali Meydanioğlu
- Sımsıcak Bir Uykusun – Şekersiz
- Artık Gitme – Açık Seçik Aşk Bandosu
- Varsa Yoksa – Birkan Nasuhoğlu, Elçin Orçun
- Kalbim – Şebnem Ferah
- Seni Seviyorum – Rafet El Roman
- Bizi Anlatsam – Nil Karaibrahimgil
- Ellerin – Bağzıları
- Ay Tenli Kadın – Ufuk Beydemir
- Ben Varım – Ayten Alpman
- Tencere Kapak – Kenan Doğulu
- Resmen Aşığım – Nil Karaibrahimgil
- Yıldızlar – Pinhani
- Giderdi Hoşuma – Yaşlı Amca
- Beni Çok Sev – Tarkan
- Kim – Teoman
- Teni Tenime – Sena Şener
- Yıldızların Altında – Kargo
- Nefes Bile Almadan – Redd
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