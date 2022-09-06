En İyi Benzin Hangisi? En İyi Benzin Firmaları!

Dünyamızda ki bazı maddelerin önemini bilmeyen yoktur, bu maddeler arasında son yüzyılda ortaya çıkan petrolün değeri oldukça büyüktür. Benzin nedir sorusuna gelecek olursak kısaca benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır. Bugün sizlere yazımızda en iyi benzin hangisi en iyi benzin firmaları hakkında bilgi vereceğiz.

Dünyada ki bazı devletlerin temel ekonomi kaynağını oluşturan benzin günümüzde halen en önemli maddeler arasında yerini almakta. Özellikle sanayi devriminden sonra değer oldukça artan benzin günümüzde halen kullanılmakta olan bir maddedir. Tabi bu benzinleri satan birçok firma bulunmakta. Lakin yapılan araştırmalara göre son zamanlarda seçilen en iyi benzin firması kimdir bakalım.

En İyi Benzin Firması

Shell

Yapılan araştırmalara ve anketler sonucu kullanıcıların %85’i Shell firmasını tercih ettiği tespit edilmiştir. Shell kimindir sorusuna gelecek olursak; Shell, İngiltere’de kurulmuş olup, genel merkezi Hollanda’da bulunan, İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğalgaz şirketidir. Ülkemizde birçok yerde istasyonu bulunan Shell oldukça fazla tercih edilmekte.

Müşterilerin hem fiyat hem de araçlarının aldığı benzin performansından oldukça mutlu olduğu görülmüştür. Özellikle yeni motor ve otomobil alan kişilerin ilk olarak Shell istasyonlarına gittiği de anketlerde yer alıyor.

En İyi Benzin Firmaları

Ülkemizde birçok akar yakıt istasyonları bulunuyor bunları tercih sırasına göre sizler için liste haline getirdik listemiz şu şekilde;

Shell

Opet

Petrol Ofisi

Full

BP

Alpet

Total

Lukoil

KAD OİL

Aytemiz

GO Yakıt

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