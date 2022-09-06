Günlük yaşantımızda birçok ulaşım aracı ile karşılaşırız. Özellikle günlük hayatta arabalar , hemen hemen her insan tarafından kullanılır. Bugünkü yazımızda sizlere sokaklarda göremeyeceğiniz Bugatti modelleri hakkında bilgi vereceğiz.

Eğer arabalara belli bir merakınız varsa Bugatti markasını duymuşsunuzdur. Bugatti bir araba markasından daha çok araba sanatçı olarak karşımıza çıkar. Bugatti markasının sahibi olan Ettore Bugatti, efsanevi mobilya ustası olan Carlo Bugatti’nin oğludur. Bu baba-oğul ilişkisi Bugatti araçlarında da karşımıza çıkmıştır.

Bugatti, hem üstün özellikler hem de avantajları ile dikkat çekiyor ancak Bugatti’yi diğer araçlardan farklı kılan en önemli özellik ise şık görüntüsü ve olağanüstü tasarımıdır. Bugatti araçlarını almak için gerçekten bir servet ödemek zorundasınız. Bu yüzden sokaklarda Bugatti araçlarını görmek oldukça zordur. Bugün size vereceğimiz listede sokaklarda denk gelmeniz çok zor olan 5 Bugatti modeli yer alıyor.

Bugatti Chiron Sport

Bugatti markasının en çok bilinen ve en çok tercih edilen araçlarından birisi olan Bugatti Chiron Sport, sokaklarda göremeyeceğiniz Bugatti modellerinin başında geliyor.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition

Bu araç dünya üzerinde sadece 5 kişide bulunuyor. Bu yüzden bu araçla sokaklarda karşılaşma imkanınız neredeyse sıfırdır. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record, Bugatti modellerinin en hızlısı olarak dikkat çekiyor. Bu araç saate 430 km hıza ulaşabiliyor.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse

Bugatti araçlarının arasında en esnek yapıya ve dizayna sahip olan Grand Sport Vitesse, oldukça nadir görülen Bugatti araçlarının başında geliyor. Bu araç görenlerin bir kez daha ona bakması için adeta göz kırpıyor.

Bugatti Chiron Sport 110

Bu araç, firmanın 110. yılına özel bir şekilde üretildi ve satışa sunuldu. Tasarımına bakıldığı zaman Fransa bayrağından esintiler bulunan bu araç, adeta ufak detaylarla kendisine hayran bırakıyor.

Bugatti La Voiture Noire

18.5 milyon dolarlık bir etikete sahip olan La Voiture Noire, gelmiş geçmiş en pahalı Bugatti modellerinin başında geliyor. Görenler, bu aracı dönüp tekrar bakıyor ve fiyatını öğrenenlerin dudağı uçukluyor.

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