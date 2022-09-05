Yeni Astra Satışa Çıktı – İşte Fiyatı

Opel, kategoride en çok tercih edilen modeli Astra’yı satışa sundu. Yeni Opel Astra 668.900 TL ile 924.900 TL arasında değişen satış fiyatlarına sahip.

Bildiğiniz gibi Astra geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtıldı. Türkiye’de ise yeni satışa çıkıyor. Agresif fiyat yapısı ve baştan sona yenilenen tasarımı ile sınıfının en güçlü rakip VW Golf’ün en büyük rakibi olmaya aday. Hatta Golf’ü satış rakamlarında geçmeyi hedefliyorlar.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC’de) lansmanı yapılan araç nihayet satışa çıktı. Yenilenen tasarımı Opel Corsa ve Mokka modellerinden alışık olduğumuz agresif duruşu sergiliyor ve diğer modellerle pek çok benzerliği bulunuyor.

Türkiye’de Editon, Elegance, GS Line ve GS olarak dört farklı donanım seçeneğiyle geliyor ve yeni Astra 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçeneklerine sahip olacak.

Yeni Opel Astra’nun Türkiye fiyatları, opsiyonları ve donanım seçenekleri şöyle;

Yeni Opel Astra Fiyatları

Motor / Şanzıman Donanım Fiyatı 1.2 130 HP BENZİN

MT6 EDITION 668.900 TL 1.2 130 HP BENZİN

AT8 EDITION

ELEGANCE

GS LINE

GS 774.900 TL

844.900 TL

894.900 TL

924.900 TL 1.5 130 HP DİZEL

AT8 EDITION 824.900 TL Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları

Opsiyonlar Donanım Seviyesi Fiyatı Metalik Renk Tüm Donanımlar 10.000 TL Siyah Tavan Elegance 5.000 TL Kablosuz Şarj GS 2.500 TL Opsiyon Fiyatları

Yeni Opel Astra Motor Seçenekleri

1.2 130 HP BENZİN MT6 olan versiyon manuel vitese sahip ve sadece Edition paket ile geliyor. Fiyatı ise 668.900 TL. Yeni Opel Astra için ayrıca 150.000 TL 15 Ay %0,99 veya 120.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuyorlar.

1.2 130 HP BENZİN AT8 ve 1.5 130 HP DİZEL AT8 modelleri ise otomatik şanzuman ile geliyor. Benzinli versiyon 4 farklı donanım yapısı ile konfigüre edilirken, dizel olan versiyon ise sadece Edition pakete sahip olacak.

Lansmanda açıklama yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin bu sene pazarın 750 bin civarında olmasını öngördüklerini belirterek markalarının %6‘lık bir pay hedeflediğini söyledi. 2023’de ise bu hedeflerinin %7 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ekledi.

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Yeni Opel Astra – Pure Panel

Yeni Opel Astra – Opel Vizör

Yeni Opel Astra – Adaptif IntelliLux LED Pixel Farlar