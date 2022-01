En İyi Bluetooth Hoparlör Seçenekleri 2022

Günümüzde teknoloji oldukça gelişmiş durumda buna paralel olarak hoparlörler de gün geçtikçe gelişiyor. En iyi ses kalitesi sunan, su ve toz geçirmeyen, pil ömrü ve daha birçok özelliği ile her tercihe uygun hoparlörleri listeledik. Farklı fiyat ve performans ürünlerine göz atarak istediğiniz özellikte hoparlörleri bulabilirsiniz.

Bkz: En İyi Ses Kaydetme Uygulamaları 2022

1- JBL Pulse 3 – Kablosuz Bluetooth Hoparlör

JBL Pulse 3 ile müzik dinlediğiniz ortamı hareketlendirin. JBL Pulse 3, 360 derecelik bir LED ışık gösterisi ile gece boyunca ışık gösteri yapabilirsiniz. Partiniz ışık şovuna dönüşecek!

Tek bir şarj ile tam 12 saat boyunca durmaksızın çalışan Pulse 3, IPX7 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Ayrıca bu sayede hoparlörünüzü ister iç isterseniz de dış mekanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pulse 3 Bluetooth Hoparlör ayrıca kristal netliğinde aramalar için gürültü ve yankı önleyici bir hoparlöre sahip. Diğer Pulse 3 cihazlarıyla senkronize bir ışık gösterisi oluşturmak için Pulse 3’ü sallamanız yeterlidir.

2- LG PH1 Led Işıklı Bluetooth Hoparlör

Küçük boyutları olmasına rağmen güçlü sesi ile öne çıkan LG bluetooth hoparlör 360 derece ses efekti özelliği ile ortama dengeli bir ses iletimi sağlıyor.

Led ışıklandırma özelliği bulunan bluetooth hoparlör etkileyici ses deneyiminin yanında müziğe aynı zamanda ambiyans sağlıyor.

Kablosuz kullanımının yanında kablolu olarakta kullanabileceğiniz hoparlör; pratik bir kullanım vaat ediyor.

3- Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör

Amerika’nın ünlü ses cihazları üretici firması Ultimate Ears; dahili ve kompakt ürünleri ile kullanıcıların sıkça tercih ettiği; markalar arasında yer alıyor. Markanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth hoparlör; şık tasarımı ve kullanıcıların zevklerine göre sunduğu renk çeşitleri ile ön plana çıkıyor. Ultimate Ears marka Bluetooth hoparlör kullanışlı özelliklerinin yanında; boyutu ve kolay taşınabilirliği ile de kullanıcılarına avantaj sağlayabiliyor.

4- Anker SoundCore Motion Bluetooth Hoparlör

12W güçlü ses çıkışına sahip anker kablosuz hoparlör çift hoparlörleri ile; yoğun bir ses deneyimi vaat ediyor.

Bluetooth hoparlörün üzerinden bulunan butonlar ıslak olduğunda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. IPX7 su geçirmez kılıfı bulunan kablosuz hoparlör; su ve diğer sıvılar için cihazı koruyor. Bluetooth hoparlör 2600mAh bataryası ile tek bir tam şarj sonrasında; 12 saatlik bir ses deneyimi vaat ediyor.

5- JBL Go2 IPX7 Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör

Go2, Bluetooth hoparlör modern özelliklerle ve mükemmel ses kalitesi ile; öne çıkan bir ürün olma özelliği taşıyor. Seyahat halinde olanların veya tüm gün müziksiz yapamayanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor; bir hoparlör olma özelliği taşıyor. Kullanım kolaylığı sunduğu gibi kaliteli ve güçlü sesi ile cihazlara uyum sağlıyor.

Sesleri en doğru şekilde yayınlayan hoparlör ile her an her yerde maç takibi bile yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda 5 saate kadar kesintisiz JBL ses kalitesi sağlayan model; dahili gürültü önleyici mikrofonu sayesinde telefonda daha net konuşmaya imkan tanıyor.

6- Xiaomi Mini 4.0

Dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi marka olan Xiaomi’nin satışa sunduğu; Xiaomi Mini 4.0 Bluetooth hoparlörü listemizdeki en uygun bluetooth hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Bu minik ama bir o kadar güçlü bluetooth hoparlör; fiyat performans ürünü olarak rakiplerini geride bırakmış durumda. Kullanıcıların tercihi olan Xiaomi Mini 4.0 modeli küçük ve rahat taşınır olması ile ön plana çıkıyor. 2 Watt ses çıkış gücü olan hoparlör, performansıyla memnun bırakıyor. Aktif kullanılmadığında bağlı olduğu cihazla iletişimi sonlandırıp enerji tasarrufu sağlıyor.

7- Marshall Woburn 2 BT

Amfi üretimiyle bilinen müzik devi Marshall’ ın ürettiği; Marshall Woburn2 bluetooth hoparlör; kullanıcıya olağanüstü müzik deneyimi vaat ediyor. Marshall Woburn 2 Bluetooth Hoparlör, yüksek tizleri temiz bir şekilde vurur; alçak baslarla ise kolayca performans sergiliyor. Woburn 2, iki adet “1 tweeter ve çift 5.25” subwoofer; toplamda 110 watt güç için D sınıfı amperlerle ayrı ayrı geliyor. Marshall Woburn 2 Bluetooth Hoparlör; ahşap kabin yapısı sıcak, doğal bir ses sağlamaya yardımcı oluyor ve bas refleks sistemi; düşük frekanslarda verimliliği artırmak için bir bağlantı noktası içeriyor.

8- POLYGOLD Ktx-1057 Işıklı Bluetooth Hoparlör Ses Bombası

En iyi bluetooth hoparlör listesinde yer alan PolyGold Ktx-1057; özellikle desibelinin yüksek olmasıyla gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Yüksek ses ve bass kalitesi arayanlar için satın almaya değecek ürünlerden biridir.

9- Bose SoundLink Revolve

Kompakt tasarımlı, derin, güçlü ve etkileyici Bose SoundLink Revolve Bluetooth hoparlör 360° ses deneyimi sağlıyor. Sağlam, IPX4 derecesinde suya dayanıklı ve taşıması kolay olan bu kablosuz hoparlör; 12 saate kadar çalışmasını sağlayan şarj edilebilir bir pile sahip. Bose SoundLink Revolve hoparlör ile; telefon görüşmelerimizi yapabilir ve kusursuz müzik deneyimini yaşayabilirsiniz. Bose Connect uygulaması ile kontrol, özelliklerin kilidini açma ve sunulan güncellemelere erişim mümkün hale gelmekte.

10- TG Bluetooth Hoparlör

En iyi hoparlör listesinde TG Bluetooth hoparlör modeli oldukça iyi bir seçenek. Özellikle minik ama işlevsel; taşınabilir ses bombası arayanlar için ideal. Fiyatı da uygun. Eğer küçük bir hoparlör önerisi istiyorsanız kesinlikle bu ürünü değerlendirmelisiniz.

11- Sony SRS-XB01

Sony SRS-XB01 modelinin sunduğu zengin basla ve vurucu, net sesle müziğinizi dilediğiniz yerde dinleyin. Şık, yuvarlak bir tasarımın yanı sıra düşük bas frekanslarını geliştirmek için gizli bir pasif radyatör sunan; bu küçük ve etkili hoparlör kullanıcıların beğenisini kazanmış bir model. Ayrıca extra bass teknolojisine sahip bu model ile; her ritmi arttırabilir ve ekstra güç sağlayabilirsiniz. Üstelik Sony SRS-XB01 modeli müziğinizi dilediğiniz her yere götürebileceğiniz kadar küçük ve hafif bir model. Kablosuz hoparlör IPX5 sınıfı suya dayanıklılık sunuyor. Bu sayede yağmur yağsa bile müziğin ve eğlencenin asla sona ermeyeceğini bilirsiniz. 6 saate kadar müzik çalma ömrü bulunan bu bluetooth hoparlörü; aynı zamanda kablolu bir şekilde de kullanabilirsiniz.

12- Beats Pill+

Apple çatısı altında yer alan; teknoloji devi Beats’ in Pill+ Bluetooth hoparlörü stereo aktif 2 yönlü geçiş sistemi; dinamik bir ses aralığında optimize bir ses alanı oluşturur ve tüm müzik türlerinin net duyulmasını sağlıyor.

Yüksek frekans ve alçak frekans hoparlörü ayrımı; tüm dünyadaki profesyonel kayıt stüdyolarında bulunan akustik tekniğinin aynısını kullanır. Beats Pill+ modeli, Lightning port ile şarj olma yeteneği sunuyor. Beats Pill+ modeli 3 saatlik şarj ile 12 saatlik kullanım sunuyor.

13- LG XBOOM Go PL5 Bluetooth Hoparlör

En iyi kablosuz hoparlör modellerinden biri olan LG PL5, IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılığını garantilemiş. Kauçuk kaplama malzeme kullanılarak üretilmiş. Bu da kaymadan rahat tutabileceğinizin göstergesi diyebiliriz. Kablolu ve kablosuz kullanıma uygun olması ve güçlü çift bası sayesinde Bluetooth hoparlör tavsiyesi listemizde yerini aldı. Ancak cihaz köşelerindeki ışıkların çok hafif olduğu yönünde eleştirilmiş.

14- Sony SRS-XB12B Bluetooth Hoparlör

Orta segmente konumlanan ve en iyi bass veren Bluetooth hoparlör modellerinden biri olan Sony SRS-XB12B Bluetooth Hoparlör; maksimum ses seviyesinin aşırı yüksek olmadığı yönünde eleştirilmiş. Hoparlörü çok büyük ve çok kalabalık bir ortamda kullanmayacaksanız bu sizi etkilemeyecektir. Bu modeli en iyi Bluetooth hoparlör önerileri arasına dâhil etmemizin asıl nedeni Ekstra bas özelliği olsa da 16 saate kadar çıkabilen çalma süresi cezbedici. Hem suya hem de toza dayanıklı olmasıyla kullanım alanını genişletmiş.

15- I’Think X80 Bluetooth Hoparlör

I’Think X80 Bluetooth Hoparlör, oldukça küçük boyutlu olması ve ekonomik fiyatına göre güçlü performansı ile ilgi çekiyor. Bütçesini çok zorlamadan sevdikleriyle müzik keyfini paylaşmak isteyen kullanıcıların I’Think Bluetooth Hoparlör yorum ve puanları bir hayli pozitif. Açık alanda da iyi performans sunan ve tüm akıllı cihazlarla uyumlu olan IThink X80 Bluetooth hoparlör, kısa sürede şarj olup uzun süre performans sağlıyor.

16- UE Wonderboom 2

Net, yüksek basınçlı ve mükemmel ses kalitesi ile UE Wonderboom 2 oldukça beğenilen bir ürün oldu. 360 derece ses veren özelliğine açık havaya özel bas da eklenince Wonderboom 2, dışarıda kullanım için oldukça uygun bir cihaz diyebiliriz. Ayrıca 13 saatlik pil ömrü müzik keyfinizden ara vermeden saatler geçirebilmenizi sağlıyor. 1 metre su altında 30 dakikaya kadar sorunsuz kalabilen cihaz toza da suya da dayanıklı. Ayrıca taşıma kancası ile kolaylıkla herhangi bir yere tutturabilir, yani bisiklet sürerken bile müzik dinleyebilirsiniz.

17- Philips BT6900B

Dayanıklı ve işlevsel yapısıyla Philips BT6900B, mükemmel baslarla eğlenmek isteyenlerin ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayacak nitelikte. 1 metre derinlikte 30 dk dayanabilen cihaz yağmurda, deniz kenarında veya havuzda kullanıma uygun. Kaplı olduğu kaymayan ve çizilmeyen kumaş sayesinde oldukça uzun ömürlü bir kullanıma sahip. Cihaz 30 metreye kadar çekim mesafesine ve 10 saatlik çalışma süresine sahip. Bluetooth fonksiyonu birçok dijital cihazla uyumlu çalışıyor. Bu arada sahip olduğu teknolojik donanım, ses performansını en iyi seviyeye çıkarıyor ve ergonomik tasarımı da cihazı dilediğiniz yere taşıyabilmenizi sağlıyor.

18- Polosmart FS25

Kullanıcılar bu ürünü tam bir fiyat/performans ürünü olarak değerlendiriyor. Beklentileri karşılayan Polosmart FS25, güçlendirilmiş bas ve yüksek ses kalitesi ile güzel bir müzik deneyimi yaşatıyor. Ayrıca ürün kablosuz bağlantı ile 10 metreye kadar çekim mesafesine sahip ve bütün cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor. Çağrı cevaplama özelliğine sahip cihaz yaklaşık 4 saat kesintisiz müzik dinleyebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda su geçirmiyor.

19- Vestel Desibel H400

Vestel’in piyasaya sürdüğü Desibel H400 kullanıcıları oldukça tatmin edecek cinsten. Genellikle olumlu yorum almış olan ürünün bas ve tiz için ayrı ses çıkışları var. Ürünün pil ömrü yaklaşık 8 saat. Ayrıca, çağrı yanıtlama özelliği de mevcut. Dokusu ve kalitesiyle ergonomik bir yapıya sahip olan cihazın çoklu bağlantı özelliği de var.

20- Marshall Kilburn 2

Eğer şık bir bluetooth hoparlöre sahip olmak istiyor ve Marshall tasarımlarını seviyorsanız bluetooth hoparlör tavsiyeleri listemizden bu ürünü beğenebilirsiniz. 2.5 kg ağırlığındaki Marshall Kilburn 2, bu boyutta bir hoparlör için oldukça derin baslı yüksek sesler çıkarıyor. Ayrıca taşıma askısı sayesinde kolaylıkla taşınan cihaz oldukça sağlam ve dayanıklı. Bu arada cihazın suya dayanıklılık sertifikası da bulunuyor. 2.5 saatlik tam dolum şarjla 20 saatten fazla çalışabiliyor. Aynı zamanda hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca bu özelliği sayesinde 20 dakikalık bir şarj ile 3 saat kadar müzik çalabiliyor. Üst panelinde bulunan analog kontrol düğmeleri; bas, tiz ve ses seviyesini ayarlaman