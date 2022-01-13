En İyi Ses Kaydetme Uygulamaları 2022

Bir girişimci veya youtuber olmasanız bile yanınızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz bir ses kaydedicisi çok işe yarar. Özellikle iyi bir uygulama anlık seslerinizi kaydetmek için oldukça faydalı olacaktır. Bu yazımızda işinize yarayacak en iyi ses kaydetme uygulamalarını bir araya getirdik. İşte bu yılın en iyi ses kaydetme uygulamaları.

En İyi Ses Kaydetme Uygulamaları

1 – ASR Voice Recorder

ASR Voice Recorder, yetkin ses kaydedici uygulamalarından biridir. MP3, FLAC, WAV, OGG ve M4A gibi popüler olanlar da dahil olmak üzere; çeşitli formatlarda kayıt yapar. Dropbox, Google Drive ve diğerlerine kolay yükleme için bulut entegrasyonu da vardır. Oynatma hızı kontrolleri, kaydın sessiz kısımlarını otomatik olarak atlama özelliği; kazanç anahtarı ve Bluetooth cihazları için destek gibi bir dizi daha özellikler mevcut.

2 – Hi-Q Mp3 Voice Recorder

Hi-Q, en güçlü ses kaydedici uygulamalarından biridir. Sesleri MP3 olarak kaydeder. Bu, ses dosyalarını neredeyse her şeyle uyumlu hale getirir. Bununla birlikte, kayıt bittiğinde otomatik olarak Dropbox’a yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, widget desteği, cihazınızda kullanmak istediğiniz mikrofonu seçme yeteneği; (birden fazla mikrofonunuz olduğunu varsayarak) Wi-Fi aktarımı desteği, kontrol kazanma ve daha fazlası vardır. Ücretli sürüm ayrıca birkaç özellik daha ekler. Tek dezavantajı, telefon görüşmesi kaydını desteklememesidir

3 – Smart Recorder

Smart Recorder, benzerleri arasında bile en iyi ses kaydedici uygulamalarından biridir. Bulut depolama desteği ve çeşitli kayıt özellikleri dahil olmak üzere tüm olağan özelliklerle birlikte gelir. Bununla birlikte, parçadaki sessizlikleri atlama, hassasiyet kontrolleri, ayarlanabilir örnekleme oranları ve daha fazlası vardır. Sık güncellemeler alıyor ve premium versiyonu da ucuz bir fiyatta. Google Play Pass kullanıyorsanız bu uygulama ücretsizdir.

4 – Alice

Alice gazeteciler için yapılmıştır ama herkes tarafından kullanılabilir. Bir sesi hemen kaydetmeniz gerekiyorsa Alice bunun için en iyi uygulamadır. Açtığınız anda, kayda başlamak için beş saniyelik bir geri sayım vardır. Bir noktayı işaretlemek için kayıt sırasında ekrana dokunabilir ve duraklatmak için sağa kaydırabilirsiniz. Bir kayıt yapıldıktan sonra dosya, hesabınızla ilişkili e-postaya otomatik olarak gönderilecektir. Gazeteciler için tasarlanmış bir uygulama olduğundan, transkripsiyon anahtardır. AI otomatik transkripsiyon, transkripsiyonun ilk 119 dakikası için ücretsizdir; bundan sonra, fiyatlandırmalar mevcuttur.

5 – Rev

Rev, düşük maliyetli ve güvenilir bir transkripsiyon hizmeti sunar ancak aynı zamanda bir kayıt uygulamasına da sahiptir. Uygulama, arka planda kayıt yapabilir. Kayıtları kırpabilir ve ekleyebilirsiniz. Paylaşım söz konusu olduğunda, mesajlaşma, e-posta gönderme veya Slack’e gönderme gibi birçok seçenek vardır. Ayrıca Dropbox, Evernote, iCloud Drive ve Google Drive’da kayıt kaydetmek kolaydır. Rev’in transkripsiyon servislerini kullananlar için en iyi özellik, dosyanızı göndermek için Transkripte düğmesine basabilmenizdir.

6 – Voice Recorder & Audio Editor

Uygulama ücretsiz biçiminde, cihazınızın izin verdiği kadar depolama alanına sahip temel bir ses kaydedicidir. Kayıtları e-posta, metin, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ve Snapchat aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Onu kendi türündeki diğer uygulamaların çoğundan ayıran şey, kayıtlarınızı bir parola, Dokunmatik Kimlik veya Yüz Kimliği ile güvende tutabilmenizdir. Premium sürüm, konuşmadan metne çevirme teknolojisini kullanarak transkripsiyon sunar; özelliği ücretsiz olarak test edebilirsiniz. Ayrıca kayıtlara notlar eklemenizi sağlar ve size reklamsız bir deneyim sunar.

7 – Tape-a-Talk

Tape-a-Talk, doğrudan ana ekranınızdan kayıt yapmanızı sağlayan bir widget ile kendini farklı kılar. Kayıtlarınızı Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive ve Box Cloud’a kaydedebilirsiniz. Anlamsız ama eğlenceli özellikler, uygulamanın renk düzenini değiştirme ve zil sesiniz olarak bir kayıt ayarlama özelliğini içerir.

8 – Easy Voice Recorder

Easy Voice Recorder, kayıtlarınızı oluşturmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kusursuz bir deneyim haline getiren temiz ve anlaşılır bir arayüze sahiptir. Uygulama ayrıca yüksek kaliteli kayıt ve oynatma için 16 bit PCM ve MP4 ses kodeklerini kullanır. Bu uygulamayı bir Android favorisi yapan ek özellikler arasında, yazılım kaydı sınırlamalarının olmaması ve Android Wear OS (eski adıyla Android Wear) desteği yer alır ve akıllı saatten ses kayıtlarına olanak tanır.

9 – Recorder

Recorder uygulaması, müzik, alkışlama ve hatta hayvan sesleri gibi diğer sesleri tanıma yeteneği ile yalnızca insanların konuşmalarını kopyalamanın ötesine geçer. Bu otomatik transkripsiyon işlemi sayesinde, artık sadece klip başlıklarını aramak yerine söylenenlere göre kayıtları arayabilirsiniz. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde, ses transkripsiyonları, sürekli bir İnternet bağlantısıyla çevrimiçi olmak yerine cihazda yerel olarak yapılır.

10 – Otter

Rev uygulaması gibi, Otter da transkripsiyon hizmeti için bir giriş noktasıdır – bu durumda yapay zeka destekli bir hizmettir. Ayda 600 dakikalık ücretsiz, konuşmadan metne çeviri yazıları alırsınız ve daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ayda 13 ABD doları değerindeki Pro paketine kaydolabilirsiniz.

11 – Parrot

Bu uygulama benzersiz Android ses kaydedici uygulamalarından biridir. Kullanıcıların kayıt için hoparlör, mikrofon veya Bluetooth mikrofonu kullanmasına olanak tanır. Bunun dışında Parrot, kullanıcılara ses kayıtlarından arka plan gürültüsünü ve yankıyı kaldırmak için araçlar sağlar. Parrot’un kayıt sonrası araçları, ses yükseltme, bas güçlendirme, önceden ayarlanmış yankı, vb. içerir.

12 – Rewind

Notlarınızı kaydetmek için bir Android uygulaması arıyorsanız Rewind en iyi seçim olabilir. Rewind, kullanıcıların çevrelerini kaydetmelerini sağlar. Uygulama arka planda çalışır ve duyduğu her şeyi kaydeder. Uygulama aynı zamanda kayıt işlemini başlatmak için sallamak vb. gibi birkaç özel hareket sunar.

13 – Samsung Voice Recorder

Bir Samsung akıllı telefonunuz varsa ve sesli veya gelen aramaları kaydetmenin yollarını arıyorsanız, Samsung Voice Recorder’ı denemeniz gerekir. Uygulama, size yüksek kaliteli sesle rahat ve harika bir ses kayıt deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır.

14 – Call Recorder

Google Play Store’da bulunan Android için akıllı bir ses kaydedici ve arayanın kimliğini bulma uygulamasıdır ve yerel sesi kaydetmek için kullanılabilir. Call Recorder’ın harika yanı, sesinizi AMR, WAV, AAC, MP3 vb. gibi birden çok ses formatında kaydedebilmesidir. Uygulamanın materyal tasarımlı bir kullanıcı arayüzü vardır ve daha az RAM ve pil kaynağı tüketir.

15 – RecForge II Audio Recorder

Bit hızlarını, örnekleme hızlarını özelleştirmenize, kodek seçmenize veya mono – stereo modunda kayıt yapmanıza olanak tanıyan bir Android ses kaydedici arıyorsanız, cihazınıza RecForge II Audio Recorder yüklemeyi düşünmelisiniz. Uygulama, kayıtları planlamanıza, farklı türde harici mikrofonları bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bu uygulama ile kaydettiğiniz ve düzenlediğiniz tüm ses dosyalarının perdesini, temposunu ve oynatma hızını da ayarlayabilirsiniz. RecForge II Audio Recorder, diğer uygulamaları kullanırken bile çalışmaya devam eder ve pil tüketimini minimumda tutar.

16 – Dolby On

Dolby On, bir kişinin kaliteli ses dosyaları oluşturmak için ihtiyaç duyacağı tüm araçlara sahiptir. Dolby On, gürültü azaltma, bas ve tiz kontrolü ve kayıpsız ses gibi araçlarla donatılmıştır. Buna ek olarak, hoş görünümlü bir arayüze sahiptir.

17 – Music Maker Jam

Music Maker Jam, özellikle müzisyenleri göz önünde bulundurarak oluşturulmuş bir ses kaydedicidir. Geliştiriciler, müzikle ilgilenen bir kişinin isteyeceği araçları dahil etmeye çalışmış. Sonuç olarak uygulama, çeşitli araçların yardımıyla çıktı kalitesini artırmak için tüm araçları içerir. Tempoyu değiştirmenize, sesi vuruşlarla karıştırmanıza olanak sağlar.

18 – Awesome Voice Recorder

35 ülkede 1 numaralı iş uygulaması Awesome Voice Recorder, iPhone için en iyi ses kaydetme uygulamalarından biridir. Halk arasında AVR olarak bilinen bu ses kaydedici uygulaması, röportaj, ders ve daha fazlasını kaydetmeye yardımcı olur. Uygulamayı kullanmak için, istediğiniz kayıt kalitesini seçmeniz, mono veya stereo kayıt türüne karar vermeniz yeterlidir.

19 – Noted Basic

Her ayrıntıyı kaydedin, daha sonra etiketleyin, istediğiniz zaman oynayın ve paylaşın. Toplantılar ve dersler hiç bu kadar kolay olmamıştı. Noted Basic, tüm temel özelliklerle birlikte gelir ve size beş adede kadar not ve ihtiyacınız olan tüm düzenleme, indeksleme ve dışa aktarma araçlarını tamamen ücretsiz sunar.

20 – Snipback

Bu kayıt uygulamasıyla, akıllı telefonunuzu dinleme moduna almanız yeterlidir: ilginç bir şey duyduktan sonra, “kaydı başlat”a basarsınız ve Snipback, önceden gelen sesin son saniyelerini kaydeder. Bu uygulama sayesinde büyük ses dosyalarını kaydetmeyi bırakırsınız ve küçük, mükemmel şekilde düzenlenmiş sesli notlara sahip olursunuz.

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