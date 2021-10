En İyi Çamaşır Makinesi Tavsiye Ve Önerileri

Evlerimizin vazgeçilmez teknolojik ürünü çamaşır makineleri herkesin ihtiyacı. Üstelik artık bütün çamaşır makineleri çeşitli güzel özelliklerle geliyor. Bu yazımızda çamaşır makinesi önerileri sunuyoruz. En iyi çamaşır makinesi hangisi merak ediyorsanız, yazımızı okumadan geçmeyin.

Çamaşır Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Öneriler

Bir çamaşır makinesi satın almak istiyorsanız, ihtiyaçlarınızı ve bazı unsurları bilmek önemlidir. Bu yüzden, eve bir çamaşır makinesi alırken, satın aldığınız makine hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var.

Makine Tipi

–Yarı otomatik mi yoksa tam otomatik bir makine mi almak istiyorsunuz? En iyi çamaşır makinesi yorumları, cihazınızı bu şekilde seçmeniz gerektiği yönünde. Bütçenize uygun bir model seçebilirsiniz. Yazımızın devamında yarı ve tam otomatik çamaşır makinesi arasındaki farkı yazacağız.

Ayarlar

-Çamaşır makinesi en iyi model olsun istiyorsanız, diğer dikkat etmeniz gereken husus da ayarlar. Birçok tam otomatik çamaşır makinesi, hassas yıkama veya yünlü yıkama gibi farklı yıkamalar için çeşitli programlar sunuyor. Bazıları özelleştirilebiliyor ve hatta favori ayarlarınızı kaydederek elinizin altında olmasını sağlayabilirsiniz. Ne tür özellikler aradığınıza karar verin.

Devir Tipi

-En iyi çamaşır makinesi modelini seçerken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de devir döngüsü. Kumaşa ve yıkamak istediğiniz giysi türüne bağlı olarak, dakikadaki devir sayısı (rpm) ile gösterilen sıkma döngüsü önemli. Hassas parçalar yalnızca 300-500 rm’lik bir döngüde döndürülmeli, daha sağlam parçalar ise 1000 rpm’ye çıkabilir.

Yeterlilik

-Diğer husus ise yeterlilik. Konu güç ve su tasarrufu olduğunda çamaşır makineniz ne kadar verimli olmalı? Ekonomik çamaşır makinesi uzun vadede tasarruf anlamına geliyor.

Boy

–Boy. Üstten yüklemeli makineler, önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinelerinden daha dar olma eğilimindedir. Çamaşır makinenizi dar bir köşeye mi koymanız gerekiyor? Ya da ekstra alanı karşılayabilir misiniz ve daha büyük yükler için daha büyük bir çamaşır makinesine mi ihtiyacınız var, bunları hesap ederek size göre en iyi modeli seçebilirsiniz.

Kapasite

-En iyi çamaşır makinesi markası arayışına girmeden önce dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da kapasite. Ailenizdeki kişi sayısına göre bir makine almak çok önemli. Böylece alabileceği yükü hesap etmiş olacaksınız.

Kurutma

–Kurutma makinesi de ister misiniz? Yoğun bir hayat yaşıyorsanız ve çamaşır yıkamak için zamanınız yoksa, dahili kurutuculu bir çamaşır makinesi sizin için uygun bir seçenek olabilir.

Malzeme Kalitesi

-Makinenin malzemesi. Çamaşır makinesi malzemesi plastik, paslanmaz çelik ve hatta porselen emaye gibi çeşitlerde olabilir; çelik daha pahalı ve en dayanıklı olan malzemedir.

Ön Yıkama Ayarı

–Ön yıkama ayarı olan bir model arıyorsanız bunun makinede olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.

Model Tipi

–Üstten mi önden mi yüklemeli bir model mi tercih edersiniz? Üstten ve önden yüklemeli makinelerin çeşitli artıları ve eksileri vardır, üstten yüklemeli ve önden yüklemeli makine arasındaki farkı yazımızın kalanında okuyabilirsiniz.

Bütçe

Bir cihaz satın alırken olmazsa olmaz şey, bütçedir. Çamaşır makinesi alırken de bütçenize uygun ve kaliteli bir model seçmek oldukça önemlidir.

En İyi Çamaşır Makinesi Markaları

1- LG WashTower

Piyasaya yeni çıkan LG WashTower, alanı ve kısa boyuyla iyi bir çamaşır makinesi önerisi. Elbette, tüm önden yüklemeli yıkayıcı ve kurutucular bir dolaba, banyoya veya dar olan herhangi bir yere kurulmak üzere tasarlanmış. Ancak LG her iki cihazın kontrollerini de merkeze yerleştirerek bir adım daha ileri gitti. Bu nedenle kısa boylu kişilerin artık uzanması gerekmiyor.

Ama hepsi bu değil. Yerleşik sensörler daha iyi kumaş bakımı için yıkama ve kurutma döngülerini özelleştirmek üzere AI teknolojisini kullanıyor. Hız döngüleri, büyük yüklerin hızlı çalışmasını sağlıyor. LG ThinQ uygulamasıyla eşleştirildiğinde de kolaylık sağlıyor. Neredeyse 127 litrelik bir kapasiteye sahip cihaz, en iyi LG çamaşır makinesi tavsiyesi olarak karşımıza çıkıyor.

2- Samsung FlexWash

Bu çift görevli Samsung çamaşır makinesi, listemizdeki harikalardan biri. Alt yıkayıcı, ekstra büyük yükler için üretilmiş. sanitasyon ve buhar ayarlarını içeren süper temizleme döngüsü de vaat ediyor. Hacimli bir kuş tüyü yorgan veya ceket gibi daha büyük parçalardan deterjanın her bir parçasını çıkarmak için bir döngüye beş durulama ekleme olanağına bile sahipsiniz.

Daha küçük olan üst yıkayıcı, hassas çamaşırlar, solmaya meyilli çamaşırlar veya bu gece giymek istediğiniz kirli bluz gibi tekli çamaşırlar için ideal. Testlerde, Samsung yıkayıcıların mükemmel temizlik ve kumaş bakım performansı sergilediğini gördük. Cihazın hacmi 170 litre.

3- LG Sidekick ve TWINWash Sistemi

Bu harika ikilinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir çamaşır yok. Günlük ve büyük boy yükleriniz için üst yıkayıcıyı ve özel bakım gerektiren veya hemen yıkanmasını istediğiniz birkaç parça için aşağıdaki mini yıkayıcıyı kullanabilirsiniz.

Buhar özelliğine sahip cihaz, Google Asistan, Amazon Alexa veya telefonunuzdaki bir uygulama ile çalışıyor. Ayrıca kumaşlardaki kokuya neden olan alerjenleri sterilize etmek ve çıkarmak için Amerika Astım ve Alerji Vakfı tarafından onaylanmış. Bu harika cihaz, toplamda 170 litrelik bir deneyim sağlıyor.

4- Samsung AddWash

Çamaşır makinesi önerileri listemize, bir Samsung ürünüyle devam ediyoruz. Samsung AddWash’in en yenilikçi özelliği, makine çalıştıktan sonra ayrı bir çorap veya tişört eklemenizi sağlayan üstteki mini kap diyebiliriz. Bu özellik aynı zamanda döngünün ortasında ana kapıyı açtığınızda meydana gelen dağınık su damlama probleminden de yok ediyor. Giysileri yaklaşık 35 dakikada yıkayan ve hızlı bir döngüye sahip olan bu çamaşır makinesi, çok çamaşırı olan yoğun aileler için ideal. 127 litrelik hacmiyle de herkes için kolaylık sağlıyor.

5- Beko BK10141EY

10 kg çamaşır makinesi tavsiye modeli olarak karşımıza çıkan bu Beko cihaz, ev hanımlarının vazgeçilmezi. Dayanıklı ve güçlü cihazların içinde en iyi Beko çamaşır makinesi hangisi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. 1400 devirli bu harika cihaz, 16 programlı ve A+++ sınıf özellik vaat ediyor. 11000 litre su kullanan cihazda, 28 dakika hızlı yıkama, kazan temizleme, narin programlama, bebek ve spor programı da mevcut.

6- Samsung WW90J5475FW/AH

9 kg yıkama kapasitesine sahip bu model sessiz sedasız çalışıyor. Kendini temizleyen çekmece özelliği ile fazla deterjanı su yıkama sistemi ile temizliyor. Hoş ve estetik bir tasarıma sahip olan bu model, akıllı kontrol sistemi ile otomatik hata izleme de sağlıyor. Bu şekilde sorunları kolayca tespit ediyor.

7- Electrolux EFLS627UTT

Bu önden yüklemeli makine, birden fazla testten geçerek çeşitli yayınlardan en yüksek temizleme puanlarını kazandı. Büyük bir yıkama yapabilen 4,4 fit küplük bir tambura sahip ve 15 dakikalık hızlı yıkama dahil olmak üzere dokuz yıkama döngüsü kullanıyor. Her döngü sıcaklık ve kir seviyesi için detaylı ayar vaat ediyor. Böylece yıkamayı kolayca özelleştirebilirsiniz.

Birçok çamaşır makinesi, uzaktan izleme ve kontrol uygulamaları ekleyerek akıllı evi benimserken, EFSL627UTT‘de buna eşlik eden bir uygulama yok. Yine de sofistike ve rahat kullanımıyla en iyi çamaşır makinesi önerileri arasında yer alıyor.

8- LG WM3400CW

Bir çamaşır makinesi en iyi ne sunar ? Tabiki performansın yanında da fiyatını düşük tutarsa, hemen gönlümüzde taht kurar. İşte bu model de öylelerinden biri. Küçük bir fiyat etiketi ile gelen cihazda, 4.5 cu’luk iyi bir kapasite var. Aynı zamanda aralarından seçim yapabileceğiniz sekiz yıkama döngüsü var. Üstelik bu harika cihaz Energy Star Sertifikalı.

Kullanışlı özellikler arasında, çalıştırılması yalnızca 15 dakika süren SpeedWash döngüsü; ve temiz ve taze kalmasına yardımcı olan TubClean döngüsü yer alıyor. Aynı zamanda LG’nin 6Motion teknolojisine sahip. Bu, seçtiğiniz programa bağlı olarak yıkama hareketlerini değiştirerek giysilerinizi hasardan korurken en verimli yıkamayı sağlıyor.

9- Samsung WF45R6300AW

Samsung WF45R6300AW, iyi fiyatlı, temel önden yüklemeli makinelerden biri. Giysilerinizi mükemmel bir şekilde yıkamanın yanı sıra, birkaç süslü özellik de vaat ediyor. Ve EnergyStar derecesine sahip. Bu da elektrik faturanızda zorlanmayacağı anlamına geliyor.

Buharlı yıkamayı kullanmak, lekeleri çıkarmak için harika bir iş çıkarıyor. Zor bir zamanda size huzur vermek için; neredeyse tüm mikropları öldürebilen bir sterilize etme döngüsüne sahip. Küçük bir çamaşır odanız varsa, bu çamaşır makinesinin üzerine bir kurutma makinesi koyabilirsiniz.

10- LG WM4200HWA

Sessiz bir çamaşır makinesi istiyorsanız, LG’nin WM4200HWA modeli mükemmel bir seçim. En yüksek dönüş hızında bile beklediğinizden çok daha az gürültülü. Bu nedenle çamaşırlarınızı gece boyunca çalıştırmanız gerekiyorsa veya gündüz rahatsız edilmeyecekseniz ideal olacak.

11- Whirlpool WTW7120HW

Whirlpool WTW7120HW, üstten yüklemeli bir çamaşır makinesi. Bu makinenin kullanımı kolay. Üstelik 36 farklı yıkama döngüsü ve büyük boy bir yorganı kolaylıkla taşıyabilen 5,3 fit küp paslanmaz çelik tambur gibi istenen özellikler vaat ediyor. Buhar işlevi ve CEE derecesi yok, ancak bir Load and Go dağıtıcısı ile bunu telafi ediyor. Bu dağıtıcı, 20 yük değerinde deterjan tutuyor; ve her bir yüke uygun miktarı dağıtarak çamaşır gününde size bir ton zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Bu Whirlpool modelinde, giysilerinizi nazikçe kaydırmanıza yardımcı olmak için bir pervane plakası da var. Ön ıslatma döngüsü, değerli lavabo alanını kaplamadan lekeleri 120 dakikaya kadar uygulamanıza olanak tanıyor. saha zorlu noktalarla mücadele etmek için cihazda yerleşik bir ön işlem fırçası ve çift sıcaklıklı musluğu devreye sokuyor. Bir döngüye başlamaya hazır olduğunuzda, şık bir dijital kontrol paneli, yıkayıcının yönlendirmesiyle ayarlarınızı seçmenize yardımcı oluyor.

12- Amana NTW4516FW

İyi bir çamaşır makinesi tavsiyesi ile devam ediyoruz. Bu model son derece bütçe Porselen emaye küvet gibi bazı özelliklerden “ödün” vermesine rağmen, çok iyi bir performans sergiliyor. (Bu, ortalamadan daha küçük bir makine, malzeme, giysilerin takılma riski taşıyor) Kontrol düğmeleri, beş su sıcaklığının yanı sıra sekiz döngüden kolayca seçim yapmanızı sağlıyor.

Bu seçenekler arasında Amana çamaşır makinesi, otomatik yük algılama teknolojisini geçersiz kılacak ve öğelerinizin tamamen doymasını sağlayacak bir derin doldurma ayarına da sahip. Küvetin taze görünmesini sağlamak için otomatik temizleme döngüsü de var.

13- LG SIGNATURE WM9500HKA

Televizyonların yanısıra en iyi çamaşır makinesi markası olarak da bilinen LG, bu listemizde sıkça yer alıyor. Piyasadaki en büyük kapasiteli modellerden biri olarak bu cihaz, koca bir battaniyeyi, birkaç havluyu veya dört kişilik bir ailenin haftalık çamaşırını kolaylıkla yıkayabiliyor. Aynı zamanda yüksek verimli bir model, yani her döngü, giysilerinizi yıkamak için ne kadar su kullandığı konusunda dikkatli. Bu scihaz, makinelerini haftada en az dört veya beş kez çalıştıranlar ve gezegen dostu bir rutinle paradan tasarruf etmek isteyenler için özellikle harika.

Ek olarak cihaz, giysilerinize bulaşan lekeleri ve kırışıklıkları nazikçe çözen bir buhar işlevine sahip. Yıkanacak daha küçük bir yükünüz varsa, örneğin bulaşık havlusu veya çorap gibi, yıkayıcıyla senkronize olabilen ve daha küçük bir yükü aynı anda daha büyük bir yük olarak tamamlayabilen ayrı bir LG SideKick modeli satın alabilirsiniz.

14- Maytag MHW6630HW

Bu çamaşır makinesi, uyumlu bir kurutucu ile eşleştirildiğinde yerden tasarruf sağlıyor. Maytag MHW6630HW, inanılmaz derecede sessiz. Bu makine, ayrıca 12 yıkama döngüsüne ve piyasadaki diğer ön yükleyicilerden çok daha geniş olan 4,8 fit küplük bir tambura sahip. Bu Maytag modeli ile Fresh Hold seçeneğine de güvenebilirsiniz.

15- GE GNW128PSMWW

Taşınabilir bir yıkayıcı, küçük alanlar için idealdir. Çamaşırhane hizmeti olmayan bir karavanda, apartman dairesinde veya dairede yaşıyorsanız, tam boyutlu bir çamaşır makinesiyle aynı özelliklerin çoğuna sahip olduğu için GE GNW128PSMWW’yi düşünebilirsiniz.

Bu cihaz, 2,8 fit küp paslanmaz çelik bir tambura sahip. Bu, bir seferde bir veya iki kıyafeti yıkamak için yeterli alan sağlıyor. Tambur malzemesi, aylarca kullanımdan sonra pasın birikmesini önlüyor. Ayrıca deterjan, yumuşatıcı ve çamaşır suyu için otomatik bir dağıtıcısı da var.

Bonus: Bosch WGA142X0TR

Bosch zaten yıllardır kaliteli çamaşır makineleri üreten bir marka. Geniş kapasitesi, sessiz oluşu ve malzeme kalitesi ile farkını ortaya koyuyor. En iyi çamaşır makinesi de diyebileceğimiz cihaz; orta ve büyük boyuttaki aileler için oldukça ideal bir tercih. 1200 devirli makine 9 kglık bir hacim sunuyor. Aynı zamanda A+++ sınıf sertifikasına da sahip. Üstelik bir o kadar da sessiz çalışıyor.

LG En İyi Çamaşır Makinesi Tavsiyesi

LG WM9000HVA

Kalabalık aileler için en ideal ve en iyi çamaşır makinesi olduğu için, bonus listemizde yer alıyor. Bu önden yüklemeli makine; aynı anda bir yorganı veya büyük miktarda çamaşır alabilen 5,2 fit küp büyüklüğünde bir tambura sahip ve hızlı yıkamadan derin alerjen giderici yıkamaya kadar her şey için döngü sağlıyor.

Bir su ısıtıcısı, sterilize yıkama döngüsünün ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklığa ulaşmasını sağlarken, TurboWash özelliği, deterjanın eşit dağılması için yıkamaya su püskürtüyor.

Daha fazla alana ihtiyacınız varsa veya hassas çamaşırları ayrı olarak yıkamak istiyorsanız WM9000HVA ana ünitenin altına sığan küçük bir ayrı yıkayıcı olan LG WD100CV Sidekick ile de uyumlu. Ayrıca bu, ana yıkayıcıdan bağımsız olarak çalışabiliyor, böylece bir yorgan yıkarken aynı zamanda hassas bir çamaşır da yıkayabilirsiniz.

Peki siz evinizde hangi markayı kullanıyorsunuz ? Yukarıdaki listemiz sizin için faydalı oldu mu ? Yorumlarla bize destek olabilirsiniz.

Ayrıca bkz: En İyi Bluetooth Kulaklık Tavsiye ve Önerileri