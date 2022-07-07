En İyi Çeviri Siteleri, Neredeyse Hatasız Çeviri Yapan Siteler!

Günümüz dünyasında birçok dil kullanılmakta internetinde hayatımıza girmesinden itibaren çoğu işlerimiz bir hayli kolaylaştı. Özellikle dil öğrenmek isteyen bireyler için internet çok büyük bir avantaj. Dil öğrenirken bazı bilmediğimiz kelimeler ile karşılaşabiliriz. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi çeviri siteleri hangileridir bahsedeceğiz.

Çeviri siteleri günümüzde oldukça yaygın kullanılmakta, özellikle İngilizce – Türkçe çeviri en yaygın şekilde kullanılmakta. Çeviri siteleri çevirmek istediğiniz metini veya kelimeleri hatasız şekilde çevirmeye odaklıdır. Gelin bakalım bu siteler hangileri.

Google Translate

Günümüzde en çok kullanılan çeviri sitelerin başında Google Çeviri geliyor, Google Translate İnternet sayfalarını, metinleri veya yüklemiş olduğunuz belgeleri ücretsiz çeviren bir araçtır.

Yandex Çeviri

Yandex Çeviri, Yandex tarafından sağlanan amacı metin ve web sayfaları diğer dillere çevirmek olan bir web hizmetidir. Günümüzde aktif kullanıcı sayısı oldukça fazla.

Bing Translator

Microsoft tarafından geliştirilen Bing Çevirmen uygulaması üzerinden 64 farklı dil çevirisi ile oldukça geniş bir dil havuzu vardır. Günümüzde kullanıcı sayısı eskiye göre çok fazla değildir.

Tureng

Tureng, bir Türkçe çeviri şirketi olan Tureng Çeviri Limitet tarafından sağlanan iki dilli çevrimiçi Türkçe İngilizce sözlüktür. Ülkemizde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Cambridge Çeviri

Dünyanın en eski ve popüler üniversitelerinin başında gelen Cambridge, bunun yanında öğrencilerinin düzenlediği çeviri sitesi ile de insanlara hizmet vermektedirler. Günümüzde pek kullanıcısı olduğu söylenemez.

SYSTRAN

1968 yılında Dr. Peter Toma tarafından kurulan SYSTRAN, en eski makine çevirisi şirketlerinden biridir. SYSTRAN, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu için kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

DeepL Translator

DeepL Translator, Ağustos 2017’de kurulan ve Köln merkezli DeepL SE’ye ait bir çeviri hizmetidir. Günümüzde halen popülerliği devam etmektedir.

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