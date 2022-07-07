XML Dosyası Nedir? XML Dosyası Nasıl Açılır?

Günümüzde insanlara kişisel verilerini bilgisayarlarından tercih ediyor. İnsanlar verilerini saklamak ve transfer etmek için XML metin işaretleme dilini kullanıyorlar. Bu verileri taşıyan dosyalar .xml formatında bulunuyor. Bugünkü yazımızda sizlere XML dosyası nedir? XML dosyasını nasıl açarız? Sorularına cevap vereceğiz.

Her ne kadar bilgisayar mühendisi veya yazılımcı olmasınız da XML dosyasını görmüş veya kullanmış olmalısınız. Bunun sebebi ise bilgisayarda karşınıza çıkan hemen hemen her şey XML uzantılıdır. Ayrıca XML dosyaları hem insanlar hem de yazılımlar çok kolay bir şekilde okuyabilir.

XML, temel olarak bakıldığı zaman bir metin işaretleme dilidir. Programlama ile oldukça benzer olmasına rağmen, XML ile vereceğiz görevler basit ve sınırlıdır. Hem insanlar tarafından hem de yazılımlar tarafından okunan bu XML dosyalarının temel amacı, veri saklamak ve veri transfer etmektir. Ana amacından ötürü tüm sistemlerde kolaylıkla okunabilir. XML, standart olarak W3C tarafından tanımlanmıştır. SGML’nin de alt kümesi olarak bilinir. XML metin dili kullanılarak hazırlanan metinler, XML dosyası olarak kabul edilir ve .xml uzantısına sahiptir.

XML Ne İşe Yarar?

Günümüzde insanların sıklıkla kullandığı veri saklama ve veri transferi işlerinde XML temel olarak kullanılır. XML, herhangi alakasız verileri kullanmaya izin vermez ve bu işlevinden dolayı temel olarak alınır.

Microsoft, bazı büyük yazılımlarından XML dosyalarının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca Office programları da XML tabanlı oluşturulmuştur.

XML Dosyası Nasıl Açılır?

XML dosyasını üzerine sağ tıklama işlemini gerçekleştirin.

“Birlikte Aç” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Not Defteri uygulamasını seçin.

uygulamasını seçin. Not Defteri, dosya büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir süre açılacaktır.

Varsayılan olarak kaydederseniz, bundan sonraki işlemlerinizin hepsinde bu formatta açılacaktır.

İşlem bu kadar basit.

Web Üzerinden XML Dosyası Nasıl Açılır?

GROUPDOCS isimli internet sitesine giriş sağlayın.

isimli internet sitesine giriş sağlayın. Açılan sayfanın ortasında yer alan yükleme butonuna tıklayın.

Açmak istediğiniz XML dosyasını seçin.

Dosyanın boyutuna bağlı olarak açılma süresi değişiklik gösterecektir.

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