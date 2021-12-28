En İyi Dinlenecek Meditasyon Müzikleri

Meditasyon hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendiriyor. Özellikle birçok insan meditasyon sayesinde günün stres ve sıkıntılarından arıyor. Ayrıca meditasyon esnasında bazı müzikler, kendimizi daha da rahatlamış hissetmemize yardımcı oluyor. Sizler için meditasyon yaparken dinlenecek en iyi müzikler hakkında bir liste yaptık. Gelin bu listeye beraber bakalım.
En iyi meditasyon müzikleri sizlere iyi bir meditasyon yapma konusunda yardımcı olabilecektir. Meditasyon; bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu dinlendiren aktivitelerin başında gelir. Son yıllarda artan popülaritesi ile ruh dinginliği, içsel denge ve şifa konularındaki olumlu dönüşler sebebi ile pek çok kişinin hayatında yer edinmiştir. Zihnimizin ve bedenimizin gevşemesi ve kan basıncımızın düşmesi gibi konular da dahil olmak üzere çok sayıda faydası vardır.
Çeşitli meditasyon yöntemleri içinde rehberle beraber yapılan, sessizce oturulan ya da müzik ile yapılan gibi türler sayılabilir. Pek çok insan sessizce oturmayı tercih ederken bir diğer kısım da meditasyonu müzik ile beraber yapmaktan hoşlanır. Müziğin kanıtlanmış tedavi edici özellikleri meditasyon ile birleştiğinde içsel huzurun sağlanması, günlük stresten arınma, uykuya geçme ve benzeri konularda oldukça işe yarar. Düzenli yapılan meditasyon da psikolojik rahatsızlıklardan, kalp-damar hastalıklarına kadar pek çok fiziksel sorun ile baş etmede, bağışıklığın güçlenmesinde belirgin bir fayda sağlamaktadır.
Meditasyon Yaparken Hangi Tarzları Dinlemeliyiz?
Meditasyonun amacı rahatlamak, gevşemek ve ruhsal dinginliği sağlamaktır. Dinlediğinizde size kendinizi iyi hissettiren, içinize işleyen, nefes almanıza yardımcı olan, size huzur veren müzikleri seçebilirsiniz. Müzik seçimindeki amacınız sizi meditasyon pratiğinize daha kolay götürecek, bu konuda tabiri caizse ‘sizi iç dünyanıza taşıyacak’ müziği bulmaktır.
Doğru frekans, tını ve vuruşlar ile yapılan etnik ya da doğal seslerden oluşan müzikleri seçebilirsiniz ya da sürekli tekrarlanan ritimlerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Meditasyon için seçeceğiniz müzik tamamen kişisel yapınız ve tercihleriniz ile ilgilidir. Yağmur ve okyanus sesi, basit piano ezgileri, Asya ve Hint müzikleri, otantik vurmalı ve yaylı çalgılar ile yapılan müzikler meditasyon yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilir.
Meditasyon Müzikleri
- Steven Goldmund – Fading out
- Zen Music Garden – Brew of Twilight
- Morten Lauridsen – O Magnum Mysterium
- Eric Whitacre – Lux Aurumque
- Daniel Elder – Lullaby
- Chopin – Nocturne op:9 no:2
- Ola Gjeilo – The Rose
- Hans Zimmer – Time
- Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
- Alexis Ffrench – Radiate
- She Treats Me Well – Ben Howard
- Hey Now – London GrammarB
- Because we are fools – Denitia and Sene
- Kisser – Step Rockets
- When They Fight, They Fight – Generationals
- Strange Attractor – Animal Kingdom
- À tout à l’heure – Bibio
- Young Like Us – Frans
- Someone New – Hozier
- Stay Alive – José González
- Umi – Aoste
- Georgia – Vance Joy
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