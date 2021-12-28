En İyi Dinlenecek Meditasyon Müzikleri

Meditasyon hem ruhumuzu hem de bedenimizi dinlendiriyor. Özellikle birçok insan meditasyon sayesinde günün stres ve sıkıntılarından arıyor. Ayrıca meditasyon esnasında bazı müzikler, kendimizi daha da rahatlamış hissetmemize yardımcı oluyor. Sizler için meditasyon yaparken dinlenecek en iyi müzikler hakkında bir liste yaptık. Gelin bu listeye beraber bakalım.

En iyi meditasyon müzikleri sizlere iyi bir meditasyon yapma konusunda yardımcı olabilecektir. Meditasyon; bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu dinlendiren aktivitelerin başında gelir. Son yıllarda artan popülaritesi ile ruh dinginliği, içsel denge ve şifa konularındaki olumlu dönüşler sebebi ile pek çok kişinin hayatında yer edinmiştir. Zihnimizin ve bedenimizin gevşemesi ve kan basıncımızın düşmesi gibi konular da dahil olmak üzere çok sayıda faydası vardır.

Çeşitli meditasyon yöntemleri içinde rehberle beraber yapılan, sessizce oturulan ya da müzik ile yapılan gibi türler sayılabilir. Pek çok insan sessizce oturmayı tercih ederken bir diğer kısım da meditasyonu müzik ile beraber yapmaktan hoşlanır. Müziğin kanıtlanmış tedavi edici özellikleri meditasyon ile birleştiğinde içsel huzurun sağlanması, günlük stresten arınma, uykuya geçme ve benzeri konularda oldukça işe yarar. Düzenli yapılan meditasyon da psikolojik rahatsızlıklardan, kalp-damar hastalıklarına kadar pek çok fiziksel sorun ile baş etmede, bağışıklığın güçlenmesinde belirgin bir fayda sağlamaktadır.

Meditasyon Yaparken Hangi Tarzları Dinlemeliyiz?

Meditasyonun amacı rahatlamak, gevşemek ve ruhsal dinginliği sağlamaktır. Dinlediğinizde size kendinizi iyi hissettiren, içinize işleyen, nefes almanıza yardımcı olan, size huzur veren müzikleri seçebilirsiniz. Müzik seçimindeki amacınız sizi meditasyon pratiğinize daha kolay götürecek, bu konuda tabiri caizse ‘sizi iç dünyanıza taşıyacak’ müziği bulmaktır.

Doğru frekans, tını ve vuruşlar ile yapılan etnik ya da doğal seslerden oluşan müzikleri seçebilirsiniz ya da sürekli tekrarlanan ritimlerden hoşlanıyor olabilirsiniz. Meditasyon için seçeceğiniz müzik tamamen kişisel yapınız ve tercihleriniz ile ilgilidir. Yağmur ve okyanus sesi, basit piano ezgileri, Asya ve Hint müzikleri, otantik vurmalı ve yaylı çalgılar ile yapılan müzikler meditasyon yapanlar tarafından sıklıkla tercih edilir.

Meditasyon Müzikleri

Steven Goldmund – Fading out

Zen Music Garden – Brew of Twilight

Morten Lauridsen – O Magnum Mysterium

Eric Whitacre – Lux Aurumque

Daniel Elder – Lullaby

Chopin – Nocturne op:9 no:2

Ola Gjeilo – The Rose

Hans Zimmer – Time

Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche

Alexis Ffrench – Radiate

She Treats Me Well – Ben Howard

Hey Now – London GrammarB

Because we are fools – Denitia and Sene

Kisser – Step Rockets

When They Fight, They Fight – Generationals

Strange Attractor – Animal Kingdom

À tout à l’heure – Bibio

Young Like Us – Frans

Someone New – Hozier

Stay Alive – José González

Umi – Aoste

Georgia – Vance Joy

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