En İyi Disney Plus Aksiyon Filmleri 2024

Disney Plus birbirinden iyi filmlere ev sahipliği ediyor. Aksiyon filmleriyle heyecanı dorukta yaşamak isteyenlere yönelik bir liste hazırladık. İzleyebileceğiniz en iyi aksiyon filmlerine bakınıyorsanız işte sizin için derlediğimiz Disney Plus’ın en iyi aksiyon filmleri.

Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut

Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut; Luke Skywalker, galaksiyi, İmparatorluğun dünyaları yok eden savaş istasyonundan kurtarmak için yola çıkmasıyla başlıyor. Anakin Skywalker’ın dönüştüğü yeni hali olan, herkes tarafından korkulu gözlerle bakılan zalim Darth Vader’ın emrindeki İmparatorluk Kuvvetleri, Galaktik İmparatorluğa karşı olan isyanı bastırma amacıyla Prenses Leia’yı rehin alır. Bu sırada; Millennium Falcon adındaki efsane geminin kaptanı Han Solo ve Luke, prensesi kurtarma amacıyla yola çıkarlar. Bu yolda onlara yoldaşları R2-D2 ve C-3PO droid ikilisi de eşlik eder. Han Solo’nun arkadaşı olan Wookie ırkından Chewbacca da bu yolculuklarında yanlarındadır. İsyancılara yardım etmek, Galaksiye özgürlük ve adaleti geri getirmek amacıyla çıktıkları bu imkansıza yakın olan yolda hayatlarını tehlikeye atacaklardır.

Yıldız Savaşları: İmparatorun Dönüşü

Luke Skywalker, Han Solo, Prenses Leia ve Wookie ırkından olan Chewbacca, bir buz gezegeni olan Hoth’da bulunmaktalardır. Bu gezegen üzerinde, İmparatorluk güçleri ve AT-AT yürüyüşçülerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalırlar. Bu devasa makinelere karşı bir şanslarının olması için yardıma ihtiyaç duyarlar. Han Solo ve Prenses Leia, Millennium Falcon’un içinde kaçarlarken Luke Skywalker, usta ve aşırı derecede bilgili bir Jedi Ustası olan Yoda’yı aramak için Dagobah gezegenine doğru yola çıkar. Güç’ün karanlık tarafı kendisini Darth Vader karşısında düelloya çağırdığında sağ çıkabilmesi için elinde sadece bu Jedi Ustasının yardımı ve bilgeliği vardır. Bu yardıma muhtaç durumda kalan Luke Skywalker, Yoda’yı ve beraberinde aradığı cevapları bulmak için birçok şeyi göze almaya kararlıdır.

Logan: Wolverine

Logan: Wolverine’de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine genç bir kadın klonunu Nathanial Essex’in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner’ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann’ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica’ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will’dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth’in çocukluk arkadaşı Will Turner’la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan’la başı derde girer. Ronan’ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir. Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun’un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer.

Deadpool

Eski bir özel kuvvetler görevlisi olan Wade Wilson ordudan ayrıldıktan sonra kendi çöplüğünde, kendi kurallarına göre takılan, kötünün iyisi bir adamdır. Hayatına yeni giren Vanessa ile harika bir uyumu varken bir şeylerin tam da yolunda gittiğini düşünürken, kanser olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalır. Sevdiği kadını bu acılı süreci izlemekten kurtarmak için onu terk eden Wade, kendisine tedavi umudu sunan bir bilimsel projeye katılır. Fakat bu proje sadece bir ‘yan etki’ olarak kansere tedavi olacaktır. Asıl amaç birtakım DNA’ları tetiklemektir. Akla gelmeyecek acılara göğüs geren Wade, her şey sona erdiğinde üstün yeteneklere sahip olur. Fakat tüm bu özellikleriyle tek bir amacı vardır, Ajax Francis’ten intikam almak..

Oyunbozan Ralph

Atari oyununun bina yıkan ‘kötü adamı’ rolündeki Ralph, hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci Felix gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Fakat oyundan oyuna atlarken yol açtığı bir kaza Sugar Rush oyununu tehlike altında bırakan bir düşmanı serbest bırakır. Şimdi kahraman olma fırsatı onda mıdır?

İnanılmaz Aile

Animasyon kahramanı Mr Incredible adı altında dünyada var olan kötülüklerle mücadele eden ve insanları kötücül şeylerden korumaya çalışan Bob Parr, dünyaca meşhurdur. Bir süre sonra hayatının bu denli yorucu olmasından yana şikayetçi olup emekliye ayrılmak ister. Eşi ve çocukları ile beraber daha sakin ve sıradan bir yaşam düzenine geçer. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır çünkü sigortacılık gibi bir iş onu pek kesmemektedir. Evren niyet ve isteklerini duyar ve ona bir mesaj iletilir. Bir adada artık gizli bir görevin sahibidir.

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Lucasfilm’in yeni “ara dönem filmlerinden ilki” olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Death Star’ın planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini merkeze alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV’ten öncesinde geçiyor.

Gerçek Kahraman

Gerçek Kahraman, açık dünya oyunu olan Free City’de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıradışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Venom: Zehirli Öfke

Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği kişilerden kaçmalıdır.

Avatar: Suyun Yolu

Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron’un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı

Soğuk Savaş sırasında Sovyet ajanları, Profesör Henry Jones’u izlemektedirler. Genç bir adamın, kendisine yaşlı ve bunak bir meslektaşı olan Oxley’den şifreli bir mesaj getirdiğine şahit olurlar. Yetenekli Irina Spalko’nun öncülüğünde Sovyetler, Jones ve genç adam Mutt’un peşine takılırlar. Oxley’in şifresi ile kuvarstan yapılma efsanevi bir kafatası bulurlar. Eğer Jones, kafatasını yasal olarak ait olduğu yere götürebilirse her şey yoluna girecektir. Ancak Irina, onu ele geçirirse, Batıyı tehlike altında bırakabilecek bir güce sahip olacaktır. Yaşlı profesör ve genç adam güçlerini, Jones’un geçmişinden gelen bir kadının gücü ile birleştirerek ormanın tehlikeleri ve doğaüstü olaylar ile yüzleşirler.

Indiana Jones ve Kader Kadranı

Indiana Jones ve Kader Kadranı, emekliliğe hazırlanırlen kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulan ünlü arkeoloğun hikayesini konu ediyor. Arkeoloji profesörü olan saygıdeğer Dr. Indiana Jones, New York’taki Hunter College’da yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra artık emekli olmak üzeredir. Emekli olup, huzurlu bir yaşam sürmek aslında Jones için en idealidir çünkü arkeolog, aklını aşan bir dünyada yolunu bulmak için sürekli mücadele etmektedir. Ancak çok tanıdık bir kötülüğün pençeleri eski bir rakibin kılığında geri dönerken Indiana Jones, eski ve güçlü bir eserin yanlış ellere geçmemesi için şapkasını takmalı ve bir kez daha kırbacını eline almalıdır.

Tron Efsanesi

Tron Efsanesi daha önce beyaz perdede gördüklerimizin hiçbirine benzemeyen bir dijital dünyada kurulmuş bir 3D ileri teknoloji macerası. Sam Flynn, Kevin Flynn’in 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu, babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron’un dijital dünyasında bulur. Kevin’in sadık sırdaşı Quorra’yla birlikte, baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen, görsel açıdan dudak uçuklatan sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar.

Eternals

“The Eternals”, insanlığın varoluşundan beri dünyayı koruyan, olağanüstü güçlere sahip bir grup kahramanın hikayesini konu ediyor. Deviantlar’ın artık tarihe karıştığı düşünülmektedir. Ancak insanlığın en eski düşmanı olan Deviantlar, beklenmedik bir şekilde geri döner. Bu durum insanlık için büyük bir tehlike oluşturur. Eternallar, insanlığı bir kez daha kurtarmak için yeniden bir araya gelmek zorunda kalırlar.

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam’ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange’den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam’ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned’in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşların üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange’den yardım ister. Peter’ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü’nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy’nin de Örümcek-Adam’ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.

Avengers: Endgame

“Avengers Infinity War”un ardından pek çok süper kahraman, Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni’ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden yok olmuştur ve dünya umutsuz haldedir. Hayatta kalan Black Widow, Captain America, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron Man ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir. Ancak Kuantum Bölgesi’nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos’un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir.

Pers Prensi: Zamanın Kumları

Prens Dastan, gönülsüzce de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapmak durumunda kalmıştır. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen Zamanın Kumları’nı açığa çıkarabileceklerdir. Sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan yıllanmış bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine giren kahramanlarımız, kızgın çöllerde aşk, nefret, kan ve gerilim dolu serüvenlere sürüklenirler.

Büyük Hazine

Benjamin Franklin Gates, üçüncü kuşak bir hazine avcısıdır. Hayatı boyunca, neredeyse kimsenin var olduğuna inanmadığı bir hazineyi aramıştır. Söz konusu hazine bir rivayete göre Kuzey Amerika’da bir yerlerdedir. Bu konu üzerinde derin çalışmalar yapan Benjamin, en sonunda kendisine gerekli olan hazine haritasının, Bağımsızlık Bildirgesinin, arkasında olduğunu keşfeder. Bu sırada kendisinin bir de Ian Howe adında rakibi vardır. Ondan önce o belgeyi çalarak ele geçirmek zorundadır. Bu müthiş soygun gerçekleşecekken ciddi anlamda yardıma gereksinimi söz konusudur.