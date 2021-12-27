Bugün sizlere en iyi diyet uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Günümüz problemi olan fazla kilolar artık her yaştan bireyin sorunu haline gelmekte. Fazla kilolardan kurtulmak için bin türlü yollar deniyoruz. Lakin bunun için diyet programları mevcut.

En İyi Diyet Uygulamaları

MyFitnessPal

Birçok kişinin diyet uygulamaları arasında en çok tercih ettiği diyet programlardan biri olup ücretsiz indirilebilir. Uygulamanın içerisinde ücretli paket satın alma tercihi bulunmaktadır. Kişiye, özel diyet programı ve kalori planlaması hizmeti verir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra boy, kilo ve yaşı girip kavuşmak istediğiniz kilo rakamı belirliyorsunuz. Diyet aplikasyonu da istediğiniz kiloya ulaşabilmeniz için günlük kaç kalori almanız gerektiğini hesaplayarak size özel diyet programı sunuyor.

FatSecret Kalori Sayacı

FatSecret uygulaması ücretsiz diyet programları arasındadır. Bu uygulama sayesinde yediğiniz her besinin kalori bilgilerini öğrenmeniz mümkün. Restoranda yediğiniz yemeğin, en sevdiğiniz yemeğin yahut besin markalarının ürünlerinin kaç kalori olduğunu bildiriyor. Kalori bilgilerini öğrenmek için, uygulamadaki barkod sistemini kullanıyorsunuz ve yediğiniz yemeğin kalori bilgilerini öğreniyorsunuz. Aynı zamanda yediğiniz besinin fotoğrafını uygulamaya yükleyerek, besinin kalori ve besin değerini de görmeniz mümkün.

YAZIO Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü

Bu program Android telefon kullanıcıları için en iyi kilo verme uygulamasıdır. Bu diyet programını ücretsiz indirmek mümkündür. Geliştirilmiş özelliği sayesinde kişinin günlük aldığı kalori miktarını hesaplayıp, kişinin hedeflediği kiloya gelmesini sağlamaktadır.

Diyetkolik Online Diyet

Diyetkolik uygulaması ücretsiz indirilir. Uygulamanın içerisinde “kaç kalori” yazan bölüme tıkladığınızda, istediğiniz yemeğin kalori ve besin değerini görüyorsunuz. Uygulamada sürekli oarak yemek tarifleri güncellenir, bu yemek tarifleri sayesinde diyet uygun sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri keşfedebilirsiniz. Uygulamaya girdikten sonra ücretli pakete üye olunduğunda, ücretli hale gelir. Ücretli pakete üye olunduğunda, diyetkolik uygulaması online diyetisten hizmeti ile kişiye özel bir diyet programı haline gelir.

Carb Manager

Diyet yaparken yol gösterecek mobil uygulamalar araısnda Carb Manager uygulaması da yer alır. Ücretsiz diyet programı olup, kişiye özel diyet programı hazırlamaktadır. Kişi bu uygulama sayesinde tükettiği besinlerin; yağ, vitamin, protein ve karbonhidrat oranını öğrenebilir. Carb Manager uygulaması, besinlerin kalori ve besin değeri analizini yaparak, kişinin kilo kontrolü yapmasına destek olmaktadır.

Lose It!

Bu diyet programını indirdikten sonra 7 gün boyunca ücretsiz kullanma hakkı veriyor. Bir hafta boyunca ücretsiz kullanabileceğiniz bu uygulama daha sonra ücretli bir program haline geliyor. Lose It diyet programı kişinin içtiği herhangi bir içeceğin bile kalori değerini söylüyor. Uygulamanın amacı, kişinin gün içerisinde yediği her gıdanın kalori ve besin değerini hesaplayarak, kişinin hedeflediği kiloya gelebilmesine yardımcı olmasıdır.

Lifesum – Kalori Sayacı

Diyet yaparken yol gösterecek uygulamalar arasında yer almaktadır. Lifesum diyet uygulaması ücretli bir programdır ancak ücretsiz kullanma seçeneği sayesinde uygulamayı kullanmak mümkündür. Geliştirilmiş özelliği sayesinde barkod sistemi ile kişinin yediği besinin kalorisini hesaplamaktadır.

Diyet 365- Listesi Programı

Diyet 365 programını ücretsiz indirmek mümkündür. Bu diyet programı sayesinde kişi yedikği besinlerin kalori takibini yapabilir, sağlıklı beslenebilir ve formunu koruyabilir. Aynı zamanda HealthKit teknolojisi sayesinde, kişinin adımlarını sayıp kaydeder, ve kişiye günde kaç adım attığını haber verir.

MyNetDiary

Bu program en iyi diyet programları arasında yer almaktadır. Uygulamayı, abone olup ücretli kullanabileceğiniz gibi, ücretsiz sürümde de kullanmanız mümkündür. Günlük yiyecek-içecek tüketiminin kalorisi takip eder ve sizi hedeflediğiniz kiloya ulaştırmaya yardımcı olur. Kısa zamanda sağlıklı bir şekilde kilo vermeye destek sağlayacaktır.

MyPlate

Günlük tüketilen besinlerin kalorisini takip eden uygulamalardan biridir. Kalori takibi yapabileceğiniz gibi günlük egzersiz planını da uygulamadan takip edebilirsiniz. MyPlate uygulaması diyette tol gösterecek mobil uygulamalar arasında yer almakta olup, kişinin hedeflediği kiloya ulaşmasını sağlar.

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