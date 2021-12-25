2021’in En Çok Satılan Telefonları

Bugün sizlere 2021’in en çok satılan telefonlarından bahsedeceğiz. 2021 yılı telefon piyasası için hareketli geçmişti. Birçok ünlü telefon markası üst düzey cep telefonları üretti. Araştırmamıza göre 2021 yılı en çok satılan telefonları şu şekilde;
1. iPhone 12 Pro Max
- Ekran: 6.7 inç – 1284 x 2778 piksel – OLED – Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM ve Depolama: 6 GB – 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 12 MP geniş açılı OIS (f/1.6) – 12 MP telefoto (f/2.2) – 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) – LİDAR
- Ön kamera: 12 MP (f/2.2)
- Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 5G
- Diğer özellikler: Stereo ses sistemi, 20W hızlı şarj, 7.5W Qi kablosuz şarj, 15W MagSafe kablosuz şarj, IP68, 3687 mAh batarya
- Boyut ve ağırlık: 7.4 mm kalınlık – 160.8 mm uzunluk – 78.1 mm genişlik – 226 gram ağırlık
2. iPhone 12
- Ekran: 6,1 inç ekran paneli 2532 x 1170 çözünürlük
- İşlemci: Apple A14
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera:
- Geniş: 12 MP f/1.6
- Ultra geniş: 12 MP f/2.4
- Smart HDR 3
3. iPhone 12 Pro
- Ekran: 6.1 inç – 2778×1284 piksel – Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- Bellek ve Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB – 6 GB RAM
- Arka kamera: 12 MP f/1.6 geniş ana (OIS) – 12 MP f/2.4 ultra geniş.- 12 MP f/2.0 telefoto – LiDAR
- Ön kamera: 12 Megapiksel – f/2.2 diyafram – Dolby Vision HDR
- Batarya: 2815 mAh
- Bağlantı: 5G, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
- Renkler: Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi
- Boyut ve ağırlık: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm – 187 gram
4. iPhone 11
- Ekran: 6,1 inç LCD Liquid Retine Display (1792 x 828 piksel 326 ppi)
- İşlemci: A13 Bionic
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 64 GB, 256 GB, 512 GB
- Arka kamera: 12 MP geniş açılı ve 12 MP 120 derece ultra geniş açılı çift sensör
- Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri
- Batarya: 3.110 mAh, 28 saat kullanım süresi
- Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE
- iPhone 11 renkleri: Yeşil, mor, beyaz, siyah, sarı, kırmızı (Product RED)
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli 1440 x 3200 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera:
- Geniş 108 MP f/1.
- Ultra geniş: 12 MP f/2.2
- Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9
- Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh
6. iPhone 12 Mini
- Ekran: 5,4 inç ekran
- İşlemci: A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB, henüz kesinleşmedi
- Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi
- Arka Kamera:
- 12 MP geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığı,
- 12 MP, 12 derecelik ultra geniş açılı lens, f/1.6 diafram açıklığı
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 14
- Batarya: 2227 mAh
7. Samsung Galaxy S21 5G
- Ekran: 6,2 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera:
- – Geniş: 12 MP f/1.8
- – Ultra geniş: 12 MP f/2.2
- – Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh
8. Huawei Mate 40 Pro
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF
- Ön Kamera: 13 MP + ToF
- Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC
9. Samsung Galaxy S21 Plus 5G
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2400 x 1080), 394 ppi, Dinamik AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Exynos 2100 (5 nm)
- Bellek ve Depolama: 8 GB / 128 GB ve 256 GB depolama
- Batarya: 4.800 mAh / 25W hızlı şarj / 15W kablosuz şarj
- Arka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 diyafram 120 derece ultra geniş açı + 12 Megapiksel f/1.4 geniş açı + 64 Megapiksel f/2.0 OIS destekli telefoto (8K – 30 FPS / 4K 60 FPS video kaydı)
- Ön Kamera: 10 Megapiksel f/2.2 diyafram / 4K 60 FPS video kaydı
- İşletim Sistemi: Android 11 / One UI 3.1 arayüzü
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.0 – GPS – GLONASS
10. iPhone SE 2020
- Ekran: 4,7 inç Retina IPS LCD (750 x 1334 çözünürlük)
- İşlemci: Apple A13 Bionic
- RAM: 3 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 7 MP f/2.2 diyafram genişliği (HDR, Panorama, yüz tanıma ve portre modu)
- Arka Kamera: 12 MP f/1.8 diyafram genişliği (HDR, Panorama, Portre modu, Dört LED’li çift tonlu flaş)
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- İşletim Sistemi: iOS 13
- Batarya: 1.821 mAh Li-Ion batarya (18W hızlı şarj desteği)
Ayrıca bkz: 2021’in En Çok Konuşulan Telefonları!
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