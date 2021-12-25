2021’in En Çok Satılan Telefonları

Bugün sizlere 2021’in en çok satılan telefonlarından bahsedeceğiz. 2021 yılı telefon piyasası için hareketli geçmişti. Birçok ünlü telefon markası üst düzey cep telefonları üretti. Araştırmamıza göre 2021 yılı en çok satılan telefonları şu şekilde;

1. iPhone 12 Pro Max

Ekran: 6.7 inç – 1284 x 2778 piksel – OLED – Super Retina XDR

İşlemci: Apple A14 Bionic

RAM ve Depolama: 6 GB – 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP geniş açılı OIS (f/1.6) – 12 MP telefoto (f/2.2) – 12 MP ultra geniş açılı (f/2.4) – LİDAR

Ön kamera: 12 MP (f/2.2)

Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 5G

Diğer özellikler: Stereo ses sistemi, 20W hızlı şarj, 7.5W Qi kablosuz şarj, 15W MagSafe kablosuz şarj, IP68, 3687 mAh batarya

Boyut ve ağırlık: 7.4 mm kalınlık – 160.8 mm uzunluk – 78.1 mm genişlik – 226 gram ağırlık

2. iPhone 12

Ekran: 6,1 inç ekran paneli 2532 x 1170 çözünürlük

İşlemci: Apple A14

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 12 MP

Arka Kamera:

Geniş: 12 MP f/1.6

Ultra geniş: 12 MP f/2.4

Smart HDR 3

3. iPhone 12 Pro

Ekran: 6.1 inç – 2778×1284 piksel – Super Retina XDR

İşlemci: Apple A14 Bionic

Bellek ve Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB – 6 GB RAM

Arka kamera: 12 MP f/1.6 geniş ana (OIS) – 12 MP f/2.4 ultra geniş.- 12 MP f/2.0 telefoto – LiDAR

Ön kamera: 12 Megapiksel – f/2.2 diyafram – Dolby Vision HDR

Batarya: 2815 mAh

Bağlantı: 5G, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Renkler: Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi

Boyut ve ağırlık: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm – 187 gram

4. iPhone 11

Ekran: 6,1 inç LCD Liquid Retine Display (1792 x 828 piksel 326 ppi)

İşlemci: A13 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP geniş açılı ve 12 MP 120 derece ultra geniş açılı çift sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.110 mAh, 28 saat kullanım süresi

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4G LTE

iPhone 11 renkleri: Yeşil, mor, beyaz, siyah, sarı, kırmızı (Product RED)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Ekran: 6,8 inç ekran paneli 1440 x 3200 çözünürlük

İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

RAM: 12 GB ya da 16 GB

Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB

Ön Kamera: 40 MP

Arka Kamera:

Geniş 108 MP f/1.

Ultra geniş: 12 MP f/2.2

Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9

Telefoto: 10 MP f/2.4

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Batarya: 5.000 mAh

6. iPhone 12 Mini

Ekran: 5,4 inç ekran

İşlemci: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB, henüz kesinleşmedi

Ön Kamera: 12 MP, henüz kesinleşmedi

Arka Kamera:

12 MP geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığı,

12 MP, 12 derecelik ultra geniş açılı lens, f/1.6 diafram açıklığı​

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim Sistemi: iOS 14

Batarya: 2227 mAh

7. Samsung Galaxy S21 5G

Ekran: 6,2 inç ekran paneli 1080 x 2400 çözünürlük

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı

Arka Kamera:

– Geniş: 12 MP f/1.8

– Ultra geniş: 12 MP f/2.2

– Telefoto: 64 MP f/2.2

​Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Batarya: 4.000 mAh

8. Huawei Mate 40 Pro

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP + ToF

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

9. Samsung Galaxy S21 Plus 5G

Ekran: 6.7 inç, FHD+ (2400 x 1080), 394 ppi, Dinamik AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı

İşlemci: Exynos 2100 (5 nm)

Bellek ve Depolama: 8 GB / 128 GB ve 256 GB depolama

Batarya: 4.800 mAh / 25W hızlı şarj / 15W kablosuz şarj

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 diyafram 120 derece ultra geniş açı + 12 Megapiksel f/1.4 geniş açı + 64 Megapiksel f/2.0 OIS destekli telefoto (8K – 30 FPS / 4K 60 FPS video kaydı)

Ön Kamera: 10 Megapiksel f/2.2 diyafram / 4K 60 FPS video kaydı

İşletim Sistemi: Android 11 / One UI 3.1 arayüzü

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.0 – GPS – GLONASS

10. iPhone SE 2020

Ekran: 4,7 inç Retina IPS LCD (750 x 1334 çözünürlük)

İşlemci: Apple A13 Bionic

RAM: 3 GB

Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB

Ön Kamera: 7 MP f/2.2 diyafram genişliği (HDR, Panorama, yüz tanıma ve portre modu)

Arka Kamera: 12 MP f/1.8 diyafram genişliği (HDR, Panorama, Portre modu, Dört LED’li çift tonlu flaş)

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim Sistemi: iOS 13

Batarya: 1.821 mAh Li-Ion batarya (18W hızlı şarj desteği)

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