En İyi Dövüş Oyunları

Oyun sektörü dünya üzerindeki en büyük ve en hızlı gelişen sektörler arasında ilk sırada geliyor. Oyun severler sayesinde çok büyük bir pazar payının olduğu bu sektör sürekli yeni oyunlarla geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Çok farklı kategoriler altında sayısız oyun bulunmakla birlikte dövüş oyunları adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Dövüş oyunları, oyun dünyasının hem geçmişinde hem de bugününde özel bir yere sahiptir. Yüksek seviyede oynamak için hızlı düşünme, seğirme refleksleri ve hem kendinizin hem de rakibinizin seçenekleri hakkında çok fazla bilgi gerektiren bir türdür. Çoğu zaman korkutucu görünebilir. Ancak Street Fighter ve Mortal Kombat gibi pop kültürünün en tanınmış dizilerinden bazıları aynı türe aittir.

Bu nedenle, bu listeyi oluştururken yaptığımız müzakereler için bazı özel kriterler belirledik: Smash Bros serisi gibi platform dövüşçülerini kendi başına bir liste olacak kadar önemli olduğu için hariç tuttuk; Her seriyi temsil eden yalnızca bir oyunumuz var ve eski oyunlar büyük bir rol oynayabilirken, sağlam mekanikler sunmalı ve bugün hala oynaması eğlenceli olmalı. İşte en iyi dövüş oyunu listemiz.

Mortal Kombat 11

Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden biri Mortal Kombat 11’dir. Mortal Kombat 11 oyununun yayıncısı Warner Bros. Games’tir. Mortal Kombat serisini dünya üzerinde duymayan bir oyuncu olma ihtimali ise hemen hemen yok denilecek kadar azdır. Mortal Kombat oyuncular arasında o kadar beğenildi ki Mortal Kombat benzeri oyunlar bu beğeniden pay almak için ardı sıra gelmeye başladı. Mortal Kombat bu ünü aslında yalnızca oyun serisinden elde etmedi. aynı zamanda kitapları ve filmleri de var.

2019 yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat 11’in oyun grafikleri ve oynanabilirliği serinin diğer oyunlarına göre çok daha ileri seviyededir. Bir dövüş oyunu için son derece önemli olan sahneler ve efektler de Mortal Kombat 11’de çok başarılıdır.

Mortal Kombat 11’deki 37 karakter çeşitli silah ve kostümlerle özelleştirilebilir. Bu da oyunculara çok çeşitli karakterler arasından seçim yapma imkanı sağlar. En iyi PC dövüş oyunları arasında zirvedeki isimlerden olan Mortal Kombat 11 klasik dövüş oyunları arasından sıyrılmasını sağlayan akıcılığı sayesinde oyuncu kitlesini genişletmeye devam etmektedir.

Tekken 7

Mortal Kombat gibi bir oyun serisi olan Tekken en iyi dövüş oyunları denilince sayılması gereken isimlerdendir. Tekken atarilerin popüler olduğu dönemlerden dövüş oyunu pc gereksinimlerinin tartışıldığı günümüze kadar kitlesini sürekli genişleterek gelmeyi başarmıştır. Yeni oyunlarıyla oyuncular arasındaki popülerliğini korumaya devam etmektedir.

Bandai Namco’nun geliştirdiği Tekken 7 oyuncularla 2017 yılında buluşmuştur. Oyun Unral Engine 4 ile geliştirilmiş ve başta dövüş sahnelerinde kullanılan efektler olmak üzere son derece başarılı grafiklere sahiptir. Dövüş oyunları pc sistem performansından etkilenmekle birlikte Tekken 7 minimum sistem gereksinimleri karşılandığında dahi oyuncuların seyir zevkini artıran oyunlardan biridir.

Tekken 7 belirli bir hikaye dahilinde ilerleyen oyunlardandır. Aynı zamanda oyuncular çevrimiçi de oynayabilirler. Eğer hikayede ilerlemek ya da tek başına oynamak sıkıcı bir hal alırsa arkadaşlarıyla mücadele etmenin keyfini de yaşayabilirler. Grafikleri, hikayesi ve diğer pek çok farklı unsurun katkısıyla Tekken 7 en güzel dövüş oyunları arasında yer alır.

Injustice 2

En iyi dövüş oyunları listelerinin en beğenilen isimlerinden Injustice 2 de Warner Bros. Games’in yayınladığı bir oyundur. Ancak diğer dövüş oyunlarına göre Injustice 2’nin hikayesi biraz daha farklıdır.

Injustice 2’nin hikayesinde DC’nin efsane karakterleri vardır. Bu karakterler arasında Batman, Superman gibi efsane isimler olduğunu düşünürsek Injustice 2’nin karakter konusunda bu kadar iddialı olmasının nedeni kolayca anlaşılabilir.

Oyunda pek çok DC karakteri var ve oyunun yapımcılarına göre Injustice 2 şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en geniş DC evreni ekibine sahip. Oyuncular DC karakterlerinden birini seçer ve hikayeyi canlandırmaya çalışırlar. Bununla birlikte her mücadele sonunda ekiplerini güçlendirebilir ve kişiselleştirebilirler.

Oyunseverler oyunun grafiklerinin başarısından söz etseler de bazı sahnelerde aşırıya kaçan efektler göze çarpabiliyor. Elbette oyunun genel başarısı bunların görmezden gelinmesini sağlayabiliyor.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco’nun dövüş oyunları konusunda ne kadar başarılı olduğunun bir ispatı olarak da kabul edilebilir. 2018 yılında oyuncularla buluşan Dragon Ball FighterZ serinin en keyifli oyunlarından biri. Hem dövüş hem anime oyunlarını sevenlere hitap etmeyi başaran oyunda bulunan çok sayıdaki karakteri oyuncular oyundaki hikaye modu ile 3v3 modunda kullanabilirler.

Oyunun en beğenilen modlarından biri çevrimiçi moddur. Oyuncular çevrimiçi modda sıralamalı müsabakalar dahil olmak üzere çeşitli turnuvalara katılabilirler.

WWE 2K20

En iyi dövüş oyunları arasında WWE 2K20’den bahsetmemek mümkün olabilir mi? Elbette hayır! WWE dünyanın en popüler dövüş sporlarından biri ve dünya üzerinde inanılmaz bir hayran kitlesine sahip. Doğal olarak bu sporun dijital oyunları da dövüş sporlarına ilgi duyan oyuncular arasında hiç azalmayan bir popülariteye sahip.

2019 yılında piyasaya sürülen WWE 2K20’de WWE yıldızlarının birçoğu bulunur. Oyuncular ise çeşitli müsabaka modlarının en iyisi olmak için seçtikleri yıldızlarla mücadele ederler. En güzel dövüş oyunları denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan WWE 2K20’nin oynanabilirliği ve grafikleri son derece başarılıdır.

Absolver

En iyi dövüş oyunları Absolver ile çok farklı bir noktaya ulaştı denilebilir. 2017 yılında piyasaya sürülen Absolver grafikleriyle de hikayesiyle de diğer dövüş oyunları arasında farklı bir yerde konumlandırılmayı hak eder.

Oyuncular oyunda tek bir karakteri canlandırı ve bu karakterle hikayenin akışını ayak uydurmak ve düşmanlarını yenmek için çeşitli taktikler uygularlar. Tabii hikayenin akışı sırasında karakterlerini özelleştirebildiklerinin de altını çizmek gerek.

Absolver’ın hem hikaye modu hem de çok oyunculu modu vardır. İlginç grafikleri ve hikayesiyle dikkat çeken Absolver piyasadaki en başarılı dövüş oyunları arasında anılmayı fazlasıyla hak ediyor.

Marvel vs. Capcom: Infinite

En iyi dövüş oyunları sıralamalarında kendisine yer bulması garanti isimlerden Marvel vs. Capcom: Infinite 2017 yılında oyuncuların beğenisine sunulmuştur. Son derece ilgi çekici bir oyun olan Marvel vs. Capcom: Infinite adından da anlaşılabileceği üzere Marvel ve Capcom evrenlerini konu alır.

Doğal olarak oyundaki karakterler de Marvel ve Capcom evrenlerindeki karakterlerdir. Bu aynı zamanda oyundaki karakter çeşitliliğini de artıran bir etkendir. Capcom’un oyunun hikayesini çok başarılı bir şekilde kurgulamış olması sayesinde Marvel vs. Capcom: Infinite bir dövüş oyunu olmaktan çok daha fazlasına dönüşerek dünya üzerinde sayısız hayranı olan süper kahramanları da konu alıyor.

Oyunun başarılı grafikleri kadar akıcı bir hikayeye sahip olması da en iyi dövüş oyunları arasında yer almasını garantiliyor.

Samurai Shodown

Samurai Shodown 1993 yılında Japonya’da oyunseverlerin hayatına girmiş ve kısa sürede çok sevilmiş olmasına karşın Batılı ülkelerde ön planda değildir. Zaman içerisinde global oyuncu kitlesi tarafından da en sevilen dövüş oyunları arasında anılmaya başlandı.

Samurai Shodown’un son derece gergin bir dövüş dinamiği var. Oyuncular klasik olarak saldırılar, bitirici hareketler, kombolar ve çok daha fazlası ile alışılagelmiş dövüş dinamiğinin dışarı çıkarlar. Bu oyunda metot dövüşü ve silahlar çok daha fazla ön plandadır. Üstelik rakibine elindeki silahla ölümcül görünen saldırılar yaptığında rakibi gerçekten ölümcül şekilde yaralanabilir. Bu noktada Samurai Shodown’un Tekken, Street Fighter ve Mortal Kombat gibi oyunlardan ayrıldığı net bir şekilde ifade edilebilir.

Oyuncular yalnızca birkaç stratejik saldırı yaparak rakiplerinin canının çoğunu kaybetmesine neden olabileceğinden bu oyunda strateji de çok önemlidir. Bazı dövüş oyunlarında olduğu gibi tuşlara rastgele basmak oyuncunun çok çabuk ölmesine neden olabileceğinden yapılması gereken karşıdaki düşmanın hareketlerini dikkatlice izlemek ve defansif hareket etmektir. Böylece düşmanının en zayıf anında saldıran oyuncunun galibiyet şansı artacaktır. Pek çok modern savaş oyunundaki taktik ve formüllerin kullanıldığı Samurai Shodown oyunculara unutamayacakları bir deneyim yaşatır.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Virtua Fighter 5 Final Showdown, Ultimate Showdown oyunu modern konsollar için Yakuza’nın Dragon Engine’inde yeniden inşa edene kadar Sega’nın önde gelen 3D dövüşçüsünün son arcade ve konsol yinelemesiydi. Genellikle 3D dövüşçü türünü büyük ölçüde etkilemesi ve hatta yaratmasıyla itibar gören Virtua Fighter, video oyunlarının temelidir. Yu Suzuki’nin (Shenmue ve Space Harrier’ın yaratıcısı) ve Toshihiro Nagoshi’nin (uzun süredir Yakuza serisinin başkanı) beğenileri, temelli dövüş sanatları, geniş hareket, saldırı ve karşı seçenekler ve anında ikon haline gelen karakterlere odaklanan bir dizi oluşturmaya yardımcı oldu.

Virtua Fighter 5, köklerine sadık kalan, ancak diğer tüm dövüşçülerden farklı olan ve serinin çevrimiçi özelliklerini geliştiren oynanışla bu tasarımın zirvesini temsil ediyor. Ve bazı tek oyunculu teklifler Virtua Fighter 5’in önceki sürümlerinden kaldırılmış olsa da, Ultimate Showdown, modern donanımda en yeni girişi oynamanın en kolay yoludur. Saniyenin altmışta biri kadar küçük giriş pencereleri gerektiren hareketler ve sadece düğmeleri ezmek için eğlenceli karakterler gibi yürütme için inanılmaz yüksek tavanlar ile Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, 3D dövüşçülerin hayranları için mutlaka oynaması gereken bir oyundur.

Ve işte karşınızda, tüm zamanların en iyi 10 dövüş oyunu için seçeneklerimiz. Sizce listede başka hangi oyunlar olmalı? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirdiğinizden emin olun ve oyun oynamakla ilgili diğer her şey için zaten doğru yerdesiniz.